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Между Сербией и Хорватией разразился «самый большой скандал в современной истории»
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Министерство иностранных дел Сербии шокировано запретом хорватского внешнеполитического ведомства посетить лагерь Ясеновац президенту Александру Вучичу, заявил глава МИД Сербии Никола Селакович. На этом фоне для хорватских дипломатов в Сербии вводится спецрежим.
Селакович зачитал ноту, направленную МИД Хорватии, в которой говорится о неприемлемости запрета визита. «МИД Сербии шокирован решением МИД Хорватии запретить поездку президенту Сербии в Ясеновац. Президент Вучич намеревался зажечь свечу и положить цветы на месте гибели сотен тысяч сербов, евреев и цыган», – передает ТАСС содержание документа.
Временный поверенный в делах Хорватии в Белграде отказалась принять ноту МИД Сербии.
МИД Сербии выразил надежду, что Хорватия с отвращением относится к истории преступлений лагеря Ясеновац, и выражает надежду, что Вучичу будет предоставлена возможность посетить его в любое время до 17 августа этого года.
«Это не скандал, это ужасающее решение, неслыханное и невероятное после Второй мировой войны», – добавил глава МИД Селакович. Ожидается, что в понедельник Вучич выступит со специальным обращением в связи с инцидентом.
В свою очередь глава МВД Сербии Александр Вулин в этой связи заявил о введении особого режима для хорватских дипломатов. «Президенту Александру Вучичу запрещено посетить Ясеновац, внуку жертвы Ясеноваца не разрешено поклониться памяти сотен тысяч убитых сербов, евреев и цыган. Президенту республики не разрешили посетить самое большое место казни сербов. С сегодняшнего дня все функционеры хорватского государства, все обладатели служебных или дипломатических паспортов должны будут специально объявлять и обосновывать свой визит или проезд через Сербию и будут подпадать под особый режим контроля», – заявил Вулин.
Глава МВД Сербии обвинил хорватские власти в «фашизме». «Фашисты сегодня – члены Европейского союза – не любят, чтобы им напоминали, сколько детей они убили», – сказал он.
Премьер-министр Сербии Ана Брнабич назвала решение хорватских властей скандальным и антиевропейским. «Это то же самое, как если бы вы запретили президенту Израиля посетить Освенцим. Это антиевропейское и антицивилизационное решение, грубое нарушение свободы передвижения. Даже не анализирую, как много это говорит о неуважении к сербским жертвам. Это самый большой скандал между Сербией и Хорватией в новейшей истории», – приводит ее слова РИА «Новости».
Ранее в воскресенье Хорватия запретила президенту Сербии посетить мемориальный комплекс на месте концлагеря Ясеновац. Сообщается, что Вучич собирался посетить его с частным визитом и почтить память сербов, погибших здесь во время Второй мировой войны. Примечательно, что практически все родственники президента по отцовской линии погибли в результате этнических чисток хорватских националистов во время войны, в том числе в лагере Ясеновац.
Сама система лагерей смерти Ясеновац была создана хорватскими фашистами-усташами в августе 1941 года. Лагерь располагался в 60 км от Загреба на территории Независимого хорватского государства, сотрудничавшего с нацистской Германией. Ясеновац называли «Балканским Освенцимом». Там погибли около 700 тыс. человек. Уничтожению в лагере подлежали сербы, евреи, цыгане и политические противники усташского режима, в том числе хорваты-коммунисты. Узников истязали с невиданной жестокостью.
Российские блогеры отреагировали на фото американского адмирала-трансгендера
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Российские блогеры активно обсуждают фотографию трансгендерного адмирала США Рейчел Левин, которая посетила вечер в посольстве Франции в честь годовщины взятия Бастилии.
Так, официальный представитель МИД Мария Захарова разместила это фото в своем Telegram-канале, задавшись вопросами: «Ответьте себе честно на вопрос: это те ценности, которые вы готовы привить своим детям? Или все-таки за свои посражаемся?»
«У кого-то день взятия Бастилии точно прошел не зря», – сыронизировал журналист Юрий Васильев.
«А это гости, посетившие посольство Франции в США на День взятия Бастилии: открытые транс-женщины адмирал Рейчел Левин и заместитель помощника министра ядерной энергетики Сэм Бринтон, – написала в своем Telegram-канале журналистка Наиля Аскер-заде. – Если бы французские революционеры увидели, к чему может привести начатая ими эмансипация, они не брали бы никакую Бастилию и просто разошлись бы по домам», – заключила она.
«Это делается для того, чтобы свести население с ума. Идет подмена всего, что может быть в голове. Это разрушение рационального рассудка, здравого сознания. Ты не можешь это отрицать, выразить недовольство. Пихают все это через так называемую культуру. Это государственная политика, спускаемая сверху и внедряемая повсеместно. Это ведет к полному безумию, а когда население доведено до такого состояния, с ним можно делать все, что угодно», – уверен публицист Дмитрий Пучков, комментарий которого опубликовал Sputnik.
«Не буду врать, было здорово посочувствовать такому же трансгендеру, столкнувшемуся с ненавистью» (с). Все, что волнует нынешнего заместителя помощника министра ядерной энергетики США Сэма Бринтона и адмирала-трансгендера США Рейчел Левин», – пишет Telegram-канал «Выпускайте Z Кракена».
Telegram-канал «Царьград» также опубликовал фото «сладкой парочки» – трансгендерного адмирала и помощника министра ядерной энергетики США Сэм Бринтон, называющей себя «небинарной гендерфлюидной персоной». «К слову, американцы до сих пор критикуют назначение Сэма Бринтона, так как считают, что из-за одежды, которую он (она, оно) носит, его (ее) не будут воспринимать серьезно при международных переговорах», – отмечает канал.
«Америка, Европа, остановитесь! Вы скоро стульям втыкать будете. Украинцы, ну у вас, блин, и братья теперь. Или сестры… Ну вы-то теперь в этом плотно разбираетесь», – написал военкор Александр Сладков.
«Бал у Сатаны. (...) Как думаете, почему Байден не взял их с собой в Саудовскую Аравию?» – иронизирует Telegram-канал «Sputnik Беларусь».
В марте 2021 года Сенат США по предложению президента страны Джо Байдена утвердил женщину-трансгендера Рейчел Левин помощником министра здравоохранения. Рейчел Левин стала первым трансгендером на таком высоком посту в США.
В прошлом Левин идентифицировала себя как мужчину, была жената и имела двоих детей, но в 2011 году сменила пол и в 2013 году развелась.
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Саудовская Аравия присоединилась к «Соглашению Артемиды» от США
Саудовская Аравия решила присоединиться к американскому предложению о нормах поведения в космосе и об освоении Луны под названием «Соглашение Артемиды», сообщил госдеп США.
«Саудовская Аравия стала 21 страной, подписавшей «Соглашения Артемиды», – цитирует заявление ТАСС.
Там пояснили, что документы были подписаны в ходе «виртуальной церемонии» с участием официальных лиц обеих стран.
В июне Франция подписала инициированные Штатами в 2020 году «Соглашения Артемиды» об освоении космоса и Луны.
«Соглашения Артемиды» получили название в честь американского плана коммерческого освоения Луны Artemis («Артемида»). За основу были взяты принципы Договора по космосу 1967 года.
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Москва настроена на продление двустороннего соглашения с США о сотрудничестве в космосе, идут соответствующие контакты с НАСА. Он подчеркнул, что важно сохранить настрой на неидеологизированный диалог даже на фоне последних шагов США в сфере политики по освоению Луны и заключения соответствующих «Соглашений Артемиды».
Вучич осадил угрожавшего ему украинского депутата
Президент Сербии Александр Вучич в ответ на угрозы депутата Рады Алексея Гончаренко пожелал Украине всего наилучшего, заявив, что новый сербский кабмин не будет антироссийским.
«Украине и украинскому народу желаю всего наилучшего, а что касается хорватов, пусть они занимаются своим делом», – заявил Вучич журналистам в субботу, передает РИА «Новости».
Также он рассказал о двух днях консультаций с партиями в парламенте по поводу формирования нового правительства. По словам главы страны, новый кабмин будет проводить самостоятельную сербскую политику.
Ранее депутат Рады написал в Telegram, что Украина вместе с Хорватией отомстят Вучичу за его заявления о спецоперации, «перевоспитав» его и народ балканской страны.
Глава сербского МВД Александр Вулин в ответ на угрозы заявил, что Сербию и ее президента Александра Вучича не смогут «перевоспитать» последователи Степана Бандеры на Украине и хорватские нацисты.
В США заявили об изменении тактики поддержки Украины
Власти США перешли к «более поэтапной» тактике оказания Украине помощи, пишет американская пресса.
Обозреватель American Conservative Брэдли Девлин заявил, что администрация США и Конгресс используют новый подход по отношению как к военной, так и к «иной поддержке». «Миллиард здесь, миллиард там, а может быть и пара миллиардов, если они вежливо попросят», – приводит его слова «Прайм».
По мнению Девлина, деньги и поставки вооружений стало труднее отслеживать, но они не иссякают. Он считает, что указанные изменения вызваны усиливающимся недовольством американцев по поводу вовлеченности США в конфликт.
Напомним, американское издание The New York Times полагает, что Соединенные Штаты и их союзники вряд ли смогут в течение долгого времени сохранять нынешний уровень поддержки Украины. Украина призналась, что «не может выжить без финансовой поддержки союзников».
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Экс-глава разведки Украины заявил об «ультиматуме» Москвы
Бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что Россия выдвигает Киеву «ультиматум».
Как утверждает Маломуж, «ультиматум» заключается в том, что либо переговоры будут вестись на условиях России, либо «в ближайшие полторы-две недели» российские войска «начинают масштабное наступление» в Донбассе, а также «усиливают давление на Харьков и на юг», пишет РБК со ссылкой на «Обозреватель».
Напомним, Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Жители Германии оценили эффективность санкций против России
Большинство немцев считают, что санкции против России оказались ударом и для Германии, при этом почти половина респондентов полагает, что Германия пострадала сильнее, свидетельствуют результаты опроса, проведенного INSA.
О том, что санкции больше вредят Германии, чем России, заявили 47% респондентов, противоположную точку зрения высказали 12%, еще 36% считают, что пострадали оба государства, передает ТАСС со ссылкой на Bild am Sonntag.
74% сообщили, что ждут экономического спада и роста безработицы, 83% – дальнейшего роста цен, 63% – чрезвычайной ситуации с газоснабжением и отключением газа для компаний, 83% ожидают ограничений для частных домохозяйств.
Опрос проводился 15 июля, в нем приняли участие 1003 человека.
Напомним, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что на фоне необходимости экономии энергии стал меньше времени тратить на душ. Хабек заявил, что Германия находится в газовом кризисе, а потребление газа требуется снизить везде, где возможно.
МИД Латвии потребовал разъяснить поездку детей на фестиваль «Славянский базар»
Латвийское внешнеполитическое ведомство потребовало разъяснений по поводу поездки представителей рижской детской академии радио и телевидения Academy KidsTV в Витебск на фестиваль «Славянский базар», где дети взяли интервью у Александра Лукашенко.
«Глава МИД Эдгарс Ринкевичс требует объяснений у ответственных учреждений», – говорится в сообщении портала rus.delfi.lv, передает ТАСС.
Academy KidsTV заявила, что «Славянский базар» – это красивый детский конкурс, в котором участвуют 23 страны, поэтому организация не увидела причин или культурных различий, чтобы не посещать фестиваль. Воспитанники академии только что вернулись из Испании, Литвы и планируют поездку в Македонию.
Провести беседу с президентом была инициатива академии.
Ранее сообщалось, что латвийский кабинет министров принял решение с 1 августа приостановить действие соглашения между Латвией и Россией об упрощении взаимных поездок между жителями, живущими у границы.
Наследный принц Саудовской Аравии припугнул Байдена потерей союзников
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Если США продолжат навязывать свои ценности другим странам, то из союзников у Вашингтона останутся только члены НАТО, заявил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман президенту США Джо Байдену.
Бен Салман заявил, что все государства «обладают рядом похожих ценностей, но у каждой страны также имеются свои ценности». По его словам, «правильные ценности и принципы привлекают к себе народы». Однако «их навязывание силой приводит к противоположному результату, что случилось в Ираке и Афганистане, где США потерпели неудачу», передает РИА «Новости» со ссылкой на Al Arabiya.
Как заявил наследный принц, необходимо осознавать наличие у стран разных ценностей и уважать их, а если «США хотят, чтобы страны на 100% разделяли их ценности, то с ними останутся только страны НАТО». Он подчеркнул необходимость «мирно сосуществовать, несмотря на различия».
Напомним, в субботу Байден завершил ближневосточное турне, предпринятое с целью продемонстрировать странам Ближнего Востока лидерскую роль США в регионе, не уступая ее России и Китаю. Накануне во дворце Аль-Салман в городе Джидда американский лидер встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, который фактически взял на себя основные лидерские функции вместо короля Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда.
В ходе переговоров Байден заявил наследному принцу, что считает его ответственным за жесткое убийство в октябре 2018 года журналиста Джамаля Хашогджи. Рассказывая об итогах встречи, Байден заявил, что не жалеет о своих прежних угрозах превратить Саудовскую Аравию в страну-изгоя за убийство Хашогджи.
Израильский эксперт назвал сроки освобождения Одессы
Российские военные смогут взять под контроль Одессу осенью 2022 года, заявил бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми.
«Россия всерьез активизировала действия своих Вооруженных сил на Черноморском побережье, что свидетельствует о начале продвижения к Одессе. К началу учебного года Одесса будет освобождена», – сказал Кедми в эфире Youtube-канала «Вальдман-Line», передает Ura.ru.
По его словам, учебный год в этом городе «начнется по российской программе».
Ранее Минобороны сообщало, что националисты под угрозой увольнения собирают данные о российских родственниках и настроениях соседей у госслужащих в Одессе.
Курс евро к доллару назвали катастрофой для ЕС и США
Низкий курс евро к доллару – катастрофа как для европейской, так и для американской экономики, но это выгодно России, заявил болгарский экономист Григор Сарийски.
Сарийски заявил, что «будут предприняты согласованные усилия по достижению паритета». Указывается, что «почти половина импортеров ЕС получают прибыль». Как пояснил Сарийски, «курс сейчас не выгоден европейским производителям, поскольку они платят в долларах, а экспорт идет в евро», передает РИА «Новости» со ссылкой на Bulgaria ON AIR.
Он заявил, что такая ситуация выгодна России. По словам Сарийски, Болгария в 2022 году заплатила России «на 2 млрд больше – евро дешевеет, а цены на топливо растут». «Нам стоит привыкать к тому, что топливо стало дорогим», – сказал Сарийски, отметив, что «санкции привели к увеличению финансирования российской экономики».
Напомним, доллар впервые с 2002 года стал дороже евро после данных по рекордной инфляции в США. Кроме того, курс евро опустился ниже 57 рублей.
Байден заявил о решимости не дать России занять место США на Ближнем Востоке
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США останутся активным партнером для стран Ближнего Востока и не дадут занять их место России, Китаю или Ирану, заявил президент США Джо Байден, выступая на саммите Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в саудовском городе Джидда.
«Соединенные Штаты собираются и впредь оставаться активным и заинтересованным партнером на Ближнем Востоке, поскольку мир становится все более конкурентным, а проблемы, с которыми мы сталкиваемся, – более сложными», – передает ТАСС слова лидера.
Он заявил, что США из региона не уйдут и не оставят после себя вакуум, который заполнят Китай, Россия и Иран.
Ранее Байден заявил, что вашингтонская администрация намерена продемонстрировать странам Ближнего Востока, что США способны продолжить играть роль лидера в регионе, не уступая ее России и Китаю.
16 июля в Джидде проходит саммит ССАГПЗ, на который приглашены президент США, лидеры Египта и Иордании, а также премьер-министр Ирака.
Высутпелние Байдена проходит с 13 по 16 июля.
Стало известно о стягивании техники к линии фронта в Донбассе
Российские военные стягивают большое количество современной техники к линии фронта на Донбассе.
Так, были замечены БМПТ «Терминатор», передвигавшиеся в сторону линии фронта под Северском, передает РИА «Новости».
Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу дал указания нарастить действия группировок на всех операционных направлениях, чтобы исключить возможности Киеву наносить ракетные удары по гражданской инфраструктуре и жителям Донбасса и других регионов.
Сообщалось, что украинские военнослужащие бросили большое количество вооружения и военной техники при отступлении из Лисичанска в Луганской народной республике.
Советник Зеленского признал, что Россия достигла своих целей
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Действия Германии идут вразрез с устремлениями Украины в плане возвращения турбины компании Siemens, которая необходима для полноценного функционирования газопровода «Северный поток», заявил советник украинского президента по экономическим вопросам Александр Роднянский.
«Настаивая на [возвращении] этой турбины, Германия делает прямо противоположное тому, чего хочет добиться Украина, а именно: большего санкционного давления и меньшей зависимости от России», – заявил советник в интервью газете Welt am Sonntag.
По словам советника, ситуация с Калининградом показала, что санкции Евросоюза рушатся.
«Абсолютно. Здесь очевидно, как Россия достигла своей цели, оказывая давление на ЕС», – цитирует его ТАСС.
Также он признался, что Украине гораздо важнее наступательное оружие, так как на Донбассе Киев значительно уступает в количественном отношении.
Напомним, Канада согласилась вернуть турбину для «Северного потока» в Германию. Турбина находилась на ремонте в Монреале. США поддержали возвращение Канадой турбины для «Северного потока – 1». Siemens пообещал доставить газовую турбину из Канады в Россию в кратчайшие сроки.
Эксперт: Попытки мировых лидеров пройти на миллиметр от энергетического кризиса обречены на провал
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Энергетический кризис в Европе и мире будет зависеть в том числе от того, как будут складывается отношения стран с Россией, сказал газете ВЗГЛЯД научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. По мнению эксперта, европейские и мировые лидеры должны просчитывать риски, а не пытаться проскочить их.
«Энергетический кризис в Европе может обостриться зимой в случае нехватки ресурсов. Это будет зависеть от ряда обстоятельств, в том числе от того, как будут складываться отношения Европы с Россией, увеличатся ли российские поставки газа или они вообще прекратятся», – отмечает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.
На кризис будут влиять не только погодные условия предстоящей зимой, но и возможности Европы завести уголь из альтернативных источников. «На кризис влияет также и то, начнется ли масштабная гонка за сжиженный природный газ (СПГ), вырастут ли газовые цены на спотовом рынке», – добавил собеседник.
По мнению эксперта, европейские и мировые лидеры должны просчитывать риски и не пытаться пройти «на миллиметр от энергетического кризиса». «Европа пытается проскочить. Я склоняюсь к версии, что в лучшем случае это удастся сделать с ущербом для собственной промышленности. А этот ущерб влияет на экономический рост, занятость населения и в конечном счете – на судьбу правительств. В Италии правительство на грани отставки. Отставки правительств произошли в Великобритании и Болгарии. И таких примеров будет много», – прогнозирует научный сотрудник Финансового университета при правительстве.
В опубликованном на этой неделе в докладе МВФ, приуроченном ко встрече министров и глав ЦБ G20, говорилось о том, что усиление санкций против России может привести к рецессии в ряде стран и увеличить мировые цены на энергоносители. «Значительное ужесточение санкций и дальнейшие перебои с поставками газа в Европу могут ввергнуть многие экономики в рецессию и повысить мировые цены на энергоносители», – пишут аналитики МВФ.
В докладе отмечается, что из-за таких действий может усилиться энергетический кризис, ухудшиться продовольственный кризис на фоне нехватки сырьевых товаров. Ранее глава МВФ Кристалина Георгиева заявляла, что ситуация в мировой экономике крайне нестабильна, нельзя исключать глобальной рецессии.
По словам эксперта, в случае восстановления связей с Россией можно было бы ожидать увеличения поставок российского газа в ЕС и отмены эмбарго на российский уголь. «С 5 декабря вступает в силу решение ЕС об эмбарго на поставки российской нефти морским путем. Я не знаю ни одного европейского политика, который призывал бы отменить эмбарго на поставки российского угля и нефти. Соответственно, они сами довели ситуацию до кризисной. Пока они идут к тому, что энергетический кризис будет весьма сложным», – добавил Митрахович.
Из-за ситуации на нефтяном рынке в США сохраняются высокие цены на бензин, указывает собеседник. «Это может влиять на популярность нынешней власти, результаты предстоящих выборов, на вероятность рецессии, уровень инфляции. Но в Америке помимо энергетики есть куча других накопленных проблем, которые зависят от инфляции, импорта и организации экономики», – сказал Митрахович.
На Уолл-стрит уже заметили признаки рецессии в США. В начале июля финансисты одного из крупнейших американских банков JP Morgan Chase ухудшили свой прогноз по динамике национальной экономики и предупредили об опасной близости США к рецессии.
Немецкая журналистка сообщила о преступлениях киевского режима в Донбассе
Независимая немецкая журналистка Алина Липп раскрыла подробности о преступлениях украинского режима против мирного населения республик Донбасса.
«Люди здесь (в Донецке. – прим. ВЗГЛЯД) устали жить в условиях войны. Украинские солдаты обстреливают мирных жителей, нападают на родильные дома, минируют гавани и взрывают зернохранилища», – сказала Липп в интервью The Grayzone, передает РИА «Новости».
Она добавила, что местные жители расстроены и шокированы тем, что западные средства массовой информации скрывают эти факты.
«Они чувствуют, что о них лгут и что их страдания полностью замалчиваются. Я была так ошарашена, что в немецких новостях нет ни слова о погибших за последние восемь лет мирных жителях Донецка», – заключила журналистка.
Ранее Россия направила в ООН, Совет Европы и другие международные организации материалы о массированном обстреле жилого сектора городов ДНР и гибели мирных жителей.