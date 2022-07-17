СК завел дело против отдававшего приказы обстреливать Светличное офицера ВСУ

Следователи возбудили уголовное дело в отношении украинского офицера Константина Цымбала, который отдавал приказы об обстреле гражданских объектов в населенном пункте Светличное в ЛНР, сообщили в пресс-службе СК России.

«После прибытия следователей СК России на освобожденные территории Луганской народной республики при осмотрах населенного пункта Светличное выявлены признаки новых преступлений, совершенных военнослужащими ВСУ против здоровья и жизни мирных граждан», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В пресс-службе отметили, что установлен непосредственный организатор совершения данных преступлений. «Это командир 17-го отдельного мотопехотного батальона в составе 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины лейтенант Константин Цымбал, в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления... «жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов», – уточнили в ведомстве.



Установлено, что Цымбал с 26 февраля по 30 апреля отдавал приказы об обстрелах населенного пункта Светличное в ЛНР, что привело к гибели четырех человек, а также к разрушениям жилых домов и объектов инфраструктуры. По данным СК России, он достоверно знал об отсутствии в населенном пункте воинских подразделений ЛНР и России и о том, что в поселке проживают не менее 200 мирных жителей, не имеющих возможности покинуть эту территорию.

В мае глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что на луганском направлении в Донбассе полностью освобожден населенный пункт Светличное.

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