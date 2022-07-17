Шольцу посоветовали созвать национальную конференцию по Украине

Председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман призвала канцлера Германии Олафа Шольца как можно скорее провести национальную конференцию по Украине.

Глава комитета выступает за организацию встречи, на которой политики и представители Федеральной канцелярии, военной промышленности, профсоюзов и Бундесвера обсудят координацию дальнейших действий по вопросу оказания поддержки Украине. «Цель должна состоять в том, чтобы получить упорядоченный обзор, чтобы инициировать следующие шаги целенаправленным и согласованным образом», – передает текст адресованного Шольцу письма Штрак-Циммерман ТАСС со ссылкой на агентство dpa.

В послании указывается, что конфликт на Украине находится в критической фазе.

Как подчеркнула Штрак-Циммерман, как долго Украина сможет «защищаться» и насколько успешно это будет в итоге, зависит «особенно от поддержки Германии». Она признала, что «правительство ФРГ многое сделало, однако должно сделать еще больше, чтобы помочь Украине выиграть». «Германия должна взять на себя лидирующую роль в Европе, которой требуют ее западные партнеры, и, без сомнения, решительно и смело двигаться вперед», – заключила глава комитета Бундестага по обороне.

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Запад в после этого ввел против России масштабные санкции. Кроме того, западные государства нарастили поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов.