Экс-глава управления СБУ по «Автономной Республике Крым» задержан на Украине

Украина принялась угрожать западным банкам

Власти Украины заявили, что если банки США и Европы продолжат работать с компаниями, которые торгуют российской нефтью, Киев запретит им финансировать будущее восстановление Украины и подаст иски в Международный уголовный суд, пишут СМИ.

Financial Times ссылается на советника президента Украины по вопросам экономики Олега Устенко. Устенко заявил, что соответствующие письма направлены JPMorgan Chase и HSBC. Также издание сообщает, что письма направлены Citigroup и Credit Agricole. От банков требуют перестать финансировать компании, торгующие российской нефтью и перевозящие ее, а также продать доли в российских нефтегазовых компаниях, передает ТАСС.

Устенко заявил о намерении украинских властей подать иски против банков в МУС. По его словам, украинские спецслужбы собирают информацию о поддержке западными финансовыми корпорациями российской нефтегазовой промышленности. Устенко заявил, что банки, по его мнению, «совершают военные преступления», помогая России. Financial Times указывает, что МУС не может расследовать или привлечь к суду правительства или корпорации, но может делать это в отношении физических лиц в этих структурах.

В письме JPMorgan Chase Устенко раскритиковал доклад аналитиков банка, заявивших, что цены на нефть могут достичь 380 долларов за баррель, если Россия сильно сократит добычу. Устенко счел доклад «нагнетающим страх и основанным на анализе плохого качества». В свою очередь, в JPMorgan Chase заявили, что играют активную роль в применении антироссийских санкций, Citigroup и Credit Agricole повторили свои прежние заявления о сворачивании деятельности в России, а HSBC отказался от комментариев.

Напомним, в июне крупные американские банки JPMorgan Chase и Goldman Sachs приостановили операции по российскому госдолгу. На Западе заявили, что в ночь на 27 июня в России якобы произошел дефолт по суверенным долговым обязательствам. В Кремле не согласились с утверждением о наступившем «дефолте» России. Bloomberg указывало на уникальную ситуацию, при которой у страны есть средства и желание платить, однако введенные Западом санкции отняли у нее эту возможность. Даже сам Минфин США признает, что наступление технического «дефолта» в России не изменит в корне ситуацию, так как страна в условиях санкций все равно не имеет доступа к мировому рынку капитала.