В Китае заметили восприятие Западом БРИКС как оппонента

Российские блогеры отреагировали на фото американского адмирала-трансгендера

Российские блогеры активно обсуждают фотографию трансгендерного адмирала США Рейчел Левин, которая посетила вечер в посольстве Франции в честь годовщины взятия Бастилии.

Так, официальный представитель МИД Мария Захарова разместила это фото в своем Telegram-канале, задавшись вопросами: «Ответьте себе честно на вопрос: это те ценности, которые вы готовы привить своим детям? Или все-таки за свои посражаемся?»

«У кого-то день взятия Бастилии точно прошел не зря», – сыронизировал журналист Юрий Васильев.

«А это гости, посетившие посольство Франции в США на День взятия Бастилии: открытые транс-женщины адмирал Рейчел Левин и заместитель помощника министра ядерной энергетики Сэм Бринтон, – написала в своем Telegram-канале журналистка Наиля Аскер-заде. – Если бы французские революционеры увидели, к чему может привести начатая ими эмансипация, они не брали бы никакую Бастилию и просто разошлись бы по домам», – заключила она.

«Это делается для того, чтобы свести население с ума. Идет подмена всего, что может быть в голове. Это разрушение рационального рассудка, здравого сознания. Ты не можешь это отрицать, выразить недовольство. Пихают все это через так называемую культуру. Это государственная политика, спускаемая сверху и внедряемая повсеместно. Это ведет к полному безумию, а когда население доведено до такого состояния, с ним можно делать все, что угодно», – уверен публицист Дмитрий Пучков, комментарий которого опубликовал Sputnik.

«Не буду врать, было здорово посочувствовать такому же трансгендеру, столкнувшемуся с ненавистью» (с). Все, что волнует нынешнего заместителя помощника министра ядерной энергетики США Сэма Бринтона и адмирала-трансгендера США Рейчел Левин», – пишет Telegram-канал «Выпускайте Z Кракена».

Telegram-канал «Царьград» также опубликовал фото «сладкой парочки» – трансгендерного адмирала и помощника министра ядерной энергетики США Сэм Бринтон, называющей себя «небинарной гендерфлюидной персоной». «К слову, американцы до сих пор критикуют назначение Сэма Бринтона, так как считают, что из-за одежды, которую он (она, оно) носит, его (ее) не будут воспринимать серьезно при международных переговорах», – отмечает канал.

«Америка, Европа, остановитесь! Вы скоро стульям втыкать будете. Украинцы, ну у вас, блин, и братья теперь. Или сестры… Ну вы-то теперь в этом плотно разбираетесь», – написал военкор Александр Сладков.

«Бал у Сатаны. (...) Как думаете, почему Байден не взял их с собой в Саудовскую Аравию?» – иронизирует Telegram-канал «Sputnik Беларусь».

В марте 2021 года Сенат США по предложению президента страны Джо Байдена утвердил женщину-трансгендера Рейчел Левин помощником министра здравоохранения. Рейчел Левин стала первым трансгендером на таком высоком посту в США.

В прошлом Левин идентифицировала себя как мужчину, была жената и имела двоих детей, но в 2011 году сменила пол и в 2013 году развелась.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД