Осужден экс-директор «Открытой России» Алексей Пивоваров

Вынесен приговор бывшему директору «Открытой России» (деятельность организации признали нежелательной на территории РФ) Андрею Пивоварову по делу о деятельности нежелательной организации, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

«Рассмотрев материалы дела, исследовав многочисленные допустимые доказательства, представленные сторонами, суд пришел к выводу о доказанности вины подсудимого. Пивоваров признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил», – цитирует сообщение ТАСС.

Пивоваров был задержан в конце мая в Петербурге по делу об осуществлении деятельности нежелательной организации. В июне ему предъявили обвинение. До этого Пивоваров сообщал, что «Открытая Россия» прекращает деятельность в России.

Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной в России работу трех иностранных НКО, связанных с «Открытой Россией»: OR (Otkrytaya Rossia) («Открытая Россия», Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc («Институт современной России», США) и Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение «Открытая Россия», Великобритания). По мнению прокуратуры, эти организации, созданные по инициативе экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, осуществляют в России «специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих выборов, признания их итогов нелегитимными».