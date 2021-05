Экс-директора «Открытой России» Пивоварова задержали в Пулково

Бывший координатор признанной нежелательной в России неправительственной организации «Открытая Россия» Татьяна Усманова сообщила о задержании полицейскими экс-директора организации Андрея Пивоварова перед вылетом из петербургского аэропорта Пулково.

«В Петербурге задержан бывший директор «Открытой России» Андрей Пивоваров. Его задержали перед вылетом из Пулково», – приводит слова Усмановой ТАСС.

Позже источник в правоохранительных органах сообщил, что Пивоваров доставлен на допрос в Следственный комитет России. «Пивоваров задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 284.1. УК РФ («Осуществление деятельности на территории Российской Федерации иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельность»). Его статус пока не определен», – сказал источник.

В свою очередь адвокат Елена Бородина сообщила, что задержанного в петербургском аэропорту Пивоварова отправят в Краснодар, так как уголовное дело об осуществлении деятельности нежелательной организации возбудило краевое управление СК России.

«Уголовное дело по ст. 284.1 УК (осуществление деятельности нежелательной организации) возбуждено СУ СК по Краснодарскому краю 29 мая – через два дня после того, как РОО «Открытая Россия» объявила о полной ликвидации. После допроса по поручению Андрея Пивоварова задерживают и этапируют в Краснодар», – говорится в распространенном адвокатом сообщении.

В прошлый четверг Пивоваров сообщил, что признанная нежелательной в России неправительственная организация «Открытая Россия» прекращает деятельность в России.

Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной в России работу трех иностранных НКО, связанных с «Открытой Россией»: OR (Otkrytaya Rossia) («Открытая Россия», Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc («Институт современной России», США) и Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение «Открытая Россия», Великобритания). По мнению прокуратуры, эти организации, созданные по инициативе экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, осуществляют в России «специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих выборов, признания их итогов нелегитимными».