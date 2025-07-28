Участница форума «Территория смыслов» попросила у Лаврова фото для бабушки

Tекст: Ольга Иванова

Участница Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов» попросила министра иностранных дел России Сергея Лаврова сделать с ней фотографию, чтобы исполнить мечту своей бабушки, передает ТАСС. Девушка по имени Дарья из Волгограда обратилась к Лаврову на французском языке, но глава МИД предложил ей продолжить разговор по-русски из уважения к присутствующим.

Дарья пояснила, что хотела бы пожать руку министру и сфотографироваться с ним, поскольку это ее личная мечта, а также просьба бабушки, которая завещала не возвращаться домой без снимка с главой МИД.

Лавров с юмором ответил девушке: «К сожалению, мы с вашей бабушкой в юности не познакомились», что вызвало одобрительную реакцию у собравшихся на форуме.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил на форуме, что склонность к использованию «крепких выражений» является особенностью его характера, а не проявлением слабости.

Лавров признавался, что в студенческие годы сочинял «хулиганские» стихи и снимал кино вместе с ректором МГИМО Анатолием Торкуновым.