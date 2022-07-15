Индекс бигмака в России заменили на индекс шаурмы

В Британии посулили Шольцу скорую отставку или капитуляцию перед Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц рискует потерять свою должность, если не «капитулирует» перед российским лидером Владимиром Путиным, заявил журналист Дэниел Джонсон в газете Telegraph.

«Либо Берлин потерпит мощную неудачу, сопровождаемую распадом правящей «светофорной» коалиции, либо он капитулирует перед Путиным. На прошлой неделе Шольц с коллегами радовался краху Бориса Джонсона. Но немецкого канцлера вполне может ждать такой же кошмарный сценарий, а его злорадство может оказаться недолговечным», – передает РИА «Новости» его слова.

Журналист отметил, что Германия переживает острый кризис из-за нехватки энергоресурсов, в вопросе которых Берлин зависит от России.

«Разыгралась настоящая драма с поиском виновных в принятии катастрофического решения десятилетней давности отказаться от атомной энергетики, из-за которого Германия попала в полную зависимость от России. Репутация Ангелы Меркель, которую раньше боготворили, сегодня разорвана в клочья, и две трети избирателей осуждают Олафа Шольца за то, что он не сумел обеспечить энергетическую безопасность», – указал Джонсон.

По словам журналиста, действующий канцлер, помимо ошибок в энергетической сфере, также не был достаточно тверд во внешней политике.

Так, Джонсон добавил, что Шольц, пытаясь угодить как НАТО, так и России, бросил Украину и не оказывает ей практически никакой помощи, а это, в свою очередь, уронило авторитет Берлина, в то время как экономические и энергетические проблемы ФРГ привели к тому, что все больше немцев выступают против агрессивных мер в сторону Москвы, а общественная поддержка Киева в Германии слабеет.

Ранее газета Bild со ссылкой на прогнозы Ассоциации жилищного хозяйства сообщила, что цены на электроэнергию в Германии могут вырасти в 2022 году выше, чем прогнозировалось ранее.

Власти разных стран ЕС заговорили об «энергетическом кризисе», о том, что «зима будет очень трудной», и о том, что «людям необходимо копить на зиму, чтобы расплатиться за отопление», и «затягивать пояса». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, насколько европейцы готовы к таким лишениям и что делает ЕС, чтобы попробовать их уменьшить?

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