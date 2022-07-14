Песков заявил о продолжении контактов с ЕК по транзиту в Калининград

Эксперты объяснили подоплеку решения Пхеньяна признать республики Донбасса

«С самого начала СВО Северная Корея одобрила действия России, причем даже более открыто, чем соседний Китай. В северокорейских изданиях регулярно появляются статьи, в которых выражается солидарность с целями спецоперации», – пояснил газете ВЗГЛЯД кореевед Константин Асмолов, комментируя решение Пхеньяна признать независимость ДНР и ЛНР.

«Вот для Пекина тема поддержки любых сепаратистских движений табуирована, потому что там стараются избегать упреков в двойных стандартах, не хотят выслушивать неприятные вопросы, например, – почему вы приветствуете «национально-освободительные движения» в чужих странах, а при этом жестко подавляете стремление к независимости Тибета, Тайваня или уйгурского меньшинства, которые якобы хотят отколоться от КНР. У КНДР такого запрета нет – это ведь моноэтническое государство», – пояснил кандидат исторических наук, ученый-кореевед Константин Асмолов.

«Мне интересно, что теперь будет с санкционным режимом, который был введен против Пхеньяна, в том числе и по решению Совбеза ООН. Не дезавуирует ли его теперь Москва? Некоторые украинские пропагандисты, кстати, пытались играть с этой темой – они распространили легенду о том, что будто бы Россия договорилась с северокорейцами и что это они теперь воюют на Украине. В итоге это показалось бредом даже американским газетам, которые не стали все это перепечатывать, и потом украинцы эту информацию убрали из своих СМИ», – рассказал Асмолов.

Эксперт не удивлен тем, что теперь Киев разорвет дипломатические отношения с Пхеньяном. «На практике отношения, по-моему, давно свелись к нулю – по причине международных санкций и ковидной самоизоляции самой КНДР. Сейчас в Пхеньяне только 9 посольств нормально функционируют, в том числе российское и китайское. Так что было бы что разрывать», – подытожил кореевед.

У Пхеньяна не будет проблем из-за решения Киева разорвать дипломатические отношения», – добавляет Ким Ен Ун, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН. «Если раньше КНДР пыталась приобрести какие-то доли в украинских предприятиях «Мотор Сич» и «Антонов», то сейчас от отношений с Киевом Пхеньян ничего получить не может. Уверен, что когда КНДР принимала решение о признании ДНР и ЛНР, она просчитывала все возможные варианты», – указал собеседник.

Более того, в решении признать республики Донбасса могли сквозить и сугубо практические интересы, полагает Ким. Он предположил, что КНДР сможет в будущем поучаствовать в тендерах на восстановление Донбасса, если таковые будут объявлены. Кроме того, страна готова вернуть своих рабочих на Дальний Восток, откуда они вынуждены были уехать после того, как Россия поддержала введение санкций Совбеза ООН. «Северные корейцы с удовольствием примут участие в восстановлении Донбасса, они умеют строить», – заверил эксперт.

Кроме того, Пхеньян хочет доказать, что ведет самостоятельную политику и не готов во всем полагаться только на соседний Китай. «Россия всегда поддерживала Северную Корею – и в царское, и в советское время, поэтому в нынешней сложной ситуации Пхеньян хочет продемонстрировать солидарность Москве, развитие отношений с которой для него очень важно», – подчеркнул эксперт.

Ранее в среду глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что Корейская Народно-демократическая республика (КНДР) признала независимость ДНР. Соответствующий документ передал посол КНДР в России Син Хон Чхоль послу ДНР в Москве Ольге Макеевой. Позже о признании со стороны Пхеньяна сообщили и в Луганской народной республике (ЛНР). После этого МИД Украины объявил о разрыве дипломатических отношений с Северной Кореей.

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