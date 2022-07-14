|
|
Китай начал разрабатывать ракету и корабль для космического туризма
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Компания CAS Space Китайской академии наук разрабатывает ракету-носитель многоразового использования и космический корабль для осуществления непродолжительных туристических полетов на орбиту, в ходе которых пассажиры смогут пересечь общепринятую границу между атмосферой Земли и космосом – линию Кармана и ощутить состояние невесомости, сообщили китайские СМИ.
«Вместе со стремительным развитием космических технологий космические туры для обычных людей перестали быть фантастикой, они становятся реальностью. Путешествие в космос принесет туристам совершенно новый опыт, которого у них никогда не было», – передает РИА «Новости» со ссылкой на издание China Daily слова основателя CAS Space Яна Ицяна.
По его словам, если все пойдет по плану, то после как минимум 15 тестовых запусков ракета-носитель и корабль смогут за раз доставлять в космос на высоту свыше 100 километров до семи туристов. Полет в космос продлится всего несколько минут, но туристы успеют насладиться видами звезд и Земли.
Разработчики планируют организовать полет так, что после достижения линии Кармана, космический корабль отделится от ракеты и продолжит полет по инерции. Далее ракета вновь войдет в атмосферу Земли и совершит мягкую посадку при помощи своих двигателей, а космический корабль приземлится в малонаселенном районе на северо-западе Китая на парашютах.
Первый тестовый полет ракеты с кораблем запланирован на 2023 год, в ходе которого разработчики намерены проверить общую конструкцию, мощность двигателей и оборудование для посадки.
Полет на орбиту обойдется в сумму порядка 300 тысяч долларов, и каждый турист сначала должен будет пройти учебный курс, который будет представлять собой упрощенную версию программы подготовки китайских космонавтов.
Ян Ицян также сообщил, что ракета-носитель весом 70 тонн будет оснащена пятью двигателями, а космический корабль длиной три метра и диаметром 3,35 метра будет иметь четыре больших иллюминатора. Беспилотный полет будет проходить в соответствии с заданной программой.
Ранее Китай запустил корабль «Шэньчжоу-14» с космонавтами к орбитальной станции.
Немцы раскритиковали Бербок за слова о России
|
|
В Германии читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали министра иностранных дел Германии Анналены Бербок за ее слова о невозможности вести переговоры с Россией.
«Заявления Бербок не имеют значения. Она все равно не участвует ни в каких переговорах, даже за столиком. Так как допускаются только взрослые», – отметила Claudine G, передает со ссылкой на статью РИА «Новости».
По словам читателя под ником Simon S, тот, кто не видит возможности для переговоров, не подходит на должность министра иностранных дел.
«Бербок, похоже, получает твердые указания от Байдена, прославленного в СМИ как спаситель и президент мира», – обратил внимание SM.
Часть читателей подчеркнули, что Бербок не должна занимать пост главы МИД. Кто-то посоветовал Бербок пройти стажировку в дипломатическом корпусе, а не быть членом правительства.
Ранее сообщалось, что читатели немецкой газеты Die Welt обратились к главе МИД Германии Анналене Бербок с просьбой не поддерживать вступление Украины в Евросоюз.
США и Китай обсудили ограничение цены на нефть из России
|
|
Министр финансов США Джанет Йеллен обсудила с вице-премьером КНР Лю Хэ введение ограничительной цены на российскую нефть, сообщила газета «Уолл-стрит джорнэл».
Йеллен и Лю Хэ провели разговор по видеосвязи на прошлой неделе, но об их обсуждении ограничения цен на нефть ранее не было известно. «Они выслушали [нас] и были готовы к дальнейшему обсуждению с нами этого вопроса», – сказала Йеллен в интервью изданию, передает ТАСС.
Как сообщило ранее Министерство финансов США, Йеллен в ходе разговора с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ уделила внимание повышению мировых цен на сырье и обсудила ситуацию, которая складывается на международных рынках под влиянием специальной военной операции России на Украине. Она также указала на «несправедливые и нерыночные» меры экономической политики Китая. Министерство коммерции КНР назвало эти консультации «конструктивным обменом мнениями».
Ранее стало известно, что Соединенные Штаты и государства G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) активно изучают возможность установления предела цен на российскую нефть, консультируются с третьими странами.
Напомним, в ходе саммита G7 обсуждался вопрос установления предельных цен на российскую нефть. В принятом коммюнике речь шла о запрете на оказание услуг по ее транспортировке морем, если ее цена превышает потолок, «согласованный международными партнерами».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В офисе Зеленского назвали условия перехода ВСУ в наступление
|
|
Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что для перехода украинских войск в контрнаступление требуются бронированные машины и мобильные системы ПВО.
«Нам не хватает мобильных систем ПВО... и бронированных машин. Поскольку российская армия до сих пор превосходит нас по двум параметрам: количеству пехоты, посаженной на бронетехнику, и артиллерии, которая ее поддерживает», – заявил Арестович в эфире YouTube-канала «Фейгин Live» (Марк Фейгин внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов), передает РИА «Новости».
По словам Арестовича, Украина нашла способ противостоять российской артиллерии, но бронетехники все еще не хватает. «Как только это (поставки бронетехники) произойдет – замкнется контур, и мы будем готовы к контрнаступлению», – утверждает Арестович.
Напомним, в минувшее воскресенье министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что украинские войска получили приказ Зеленского отвоевать юг страны и располагают примерно 1 миллионом бойцов для выполнения этой и других задач командования.
Днем ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей Херсонской и Запорожской областей как можно скорее эвакуироваться. Она объяснила свой призыв тем, что «артиллерия должна работать», а так называемая «деоккупация», которую собираются проводить Вооруженные силы Украины, «включает в себя вооруженное применение силы».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Авиаударом ВКС России в Николаеве уничтожено свыше 420 военнослужащих ВСУ
|
|
Высокоточными ракетами воздушного базирования на территории судостроительного завода в городе Николаеве уничтожено свыше 350 военнослужащих ВСУ и 20 единиц военной техники из состава резерва оперативно-тактической группы «Каховка», сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В результате удара высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации артиллерийского дивизиона 59-й мотопехотной бригады в восточной части города Николаева уничтожено до 70 военнослужащих артиллерийских подразделений ВСУ, десять самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» и свыше 10 единиц автомобильной и специальной техники.
В районе населенного пункта Дементиевка Харьковской области ликвидирована диверсионно-разведывательная группа переброшенного из Киева 242-го батальона 241-й бригады территориальной обороны. Пять боевиков уничтожены на месте, еще 10 украинских военнослужащих захвачены в плен», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«За прошедшие сутки ВКС России уничтожено: два командных пункта в районе населенного пункта Березнеговатое Николаевской области, склад боеприпасов в районе населенного пункта Северск, а также семь единиц бронетанковой техники 60-й механизированной бригады ВСУ в районе Белогорья Запорожской области», – отметил Конашенков.
«В рамках контрбатарейной борьбы уничтожен взвод реактивных систем залпового огня «Ураган» на огневых позициях в районе населенного пункта Константиновка Донецкой народной республики (ДНР).
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены: 11 пунктов управления, подразделения артиллерии на огневых позициях в 102 районах, а также живая сила и военная техника ВСУ в 123 районах», – перечислил представитель Минобороны.
Российскими истребителями сбиты в воздухе три самолета воздушных сил Украины: Су-25 и Су-24 в районах населенных пунктов Новоукраинка и Барвенково ДНР, а также один МиГ-29 в районе Баштанки Николаевской области. Кроме того, еще один Су-25 воздушных сил Украины сбит в районе Широкое Николаевской области российскими средствами противовоздушной обороны.
Также средствами ПВО за сутки уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Дибровное, Глубокое, Лукьянцы, Бражковка, Липцы, Песчаное Харьковской области, Снегиревка Николаевской области и Карповка ДНР.
Перехвачено пять украинских баллистических ракет «Точка-У» над населенными пунктами Веселая Тарасовка, Покровское, Константиновка, Лисичанск Луганской народной республики и Костырка Херсонской области. Сбиты в воздухе 18 снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган» в районах населенных пунктов Топольское, Долгенькое, Сулиговка Харьковской области, Харцызск, Авдеевка, Карповка ДНР, Родаково, Смелое, Зимогорье, Лотиково Луганской народной республики и города Луганск.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 247 самолетов, 137 вертолетов, 1522 беспилотных летательных аппарата, 354 зенитных ракетных комплекса, 4050 танков и других боевых бронированных машин, 744 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3145 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4192 единицы специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне Минобороны сообщило, что «Искандеры» уничтожили американские установки «Гарпун» в Одесской области.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Власти ДНР назвали способ смертной казни осужденных наемников
|
|
Исполнение смертного приговора в Донецкой народной республике в отношении иностранных наемников, если их апелляцию не удовлетворит суд, будет предполагать расстрел, сообщил глава республики Денис Пушилин.
«Все иностранцы подали на обжалование в апелляционном порядке, ждем заседания суда. Если суд признает соответствующей меру наказания, то тогда будут переданы дела в исполнительную службу для реализации приговора. (Она) предусмотрена через расстрел», – передает РИА «Новости» его слова в эфире Soloviev.Live.
Накануне в ДНР вступила в силу отмена моратория на смертную казнь.
Напомним, 9 июня в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Осужденные смогут обжаловать приговор. Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину.
Адвокат Павел Косован сообщал, что защита Эслина обжаловала приговор, из которого просит исключить несколько статей УК ДНР.
Также смертный приговор грозит участникам украинской диверсионной группы «Медведи SS» нацбата «Азов».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Военкор описал охоту на американскую гаубицу М777
|
|
Военный корреспондент Александр Коц описал охоту на американскую гаубицу М777.
«В огромный бетонный ангар стекольного завода, что на пути от Лисичанска к Северску, влетело точно в крышу, разбив перекрытия и обрушив тонны бетона на стоявший внутри американский бронированный тягач с гаубицей. Расчет ВСУ был обнаружен аэроразведкой на позициях, с которых украинские артиллеристы обстреливали Рубежное и Северодонецк. Было принято решение проследить маршрут движения М777, который и вывел наши средства поражения на этот ангар», – сообщил Коц в своем Telegram-канале. Он также добавил, что приведенную в негодность гаубицу сейчас изучают российские специалисты.
«Расчетами 155-мм гаубиц М777 командуют американские инструкторы. Об этом стало известно после того, как военные ЛНР затрофеили уничтоженное орудие под Лисичанском. Расчет был накрыт в зоне ожидания, где украинские артиллеристы пополняли боезапас. Местные жители рассказали, что гаубицы охраняли около 100 спецназовцев ВСУ. А курировал расчеты чернокожий инструктор. По данным разведки, это – гражданин США. Являлся ли он кадровым военным или отставным инструктором – неизвестно», – рассказал Коц.
Напомним также, военный репортер Евгений Поддубный рассказал в своем Telegram-канале про первую трофейную американскую гаубицу M777. По его словам, гаубицу M777, которую прозвали «три топора», нашли бойцы Народной милиции ЛНР. «Из пушки боевики киевского режима били по кварталам Рубежного. Руководил расчетом иностранный темнокожий специалист, охраняли гаубицу иностранные наемники. Пушка Б/У и с большим пробегом по Украине (Пострадала в ходе успешной контрбатарейной борьбы). Но это версия с цифровым баллистическим калькулятором. Боевая информационная система уже уехала в закрытые ведомства», – сообщил Поддубный.
В воскресенье в Минобороны России сообщали, что российские ВКС уничтожили два украинских ангара с американскими гаубицами M777, обстреливавших Донецк. Днем позже в Минобороны России сообщали, что высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе Радушного Днепропетровской области уничтожены хранилища с боеприпасами для поставленных США Украине реактивных систем залпового огня HIMARS, гаубиц М777, а также самоходных пушек 2С7 «Пион».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В ЛНР заявили о прорыве союзных сил в Соледар
Союзные силы России и Луганской народной республики вошли в городскую черту Соледара в ДНР, заявил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.
«Приятная новость: наши войска успешно зашли в городскую черту Соледара и заставили «вэсэушников» бежать в разные направления. <...> Похоже, что через пару дней Соледар будет свободен», – цитирует Киселева ТАСС.
В среду глава ДНР Денис Пушилин заявил, что союзные силы продвигаются на четырех направлениях на позиции ВСУ в Донецкой народной республике: Славянск, Северск, Угледар и Артемовск.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперты объяснили подоплеку решения Пхеньяна признать республики Донбасса
|
|
«С самого начала СВО Северная Корея одобрила действия России, причем даже более открыто, чем соседний Китай. В северокорейских изданиях регулярно появляются статьи, в которых выражается солидарность с целями спецоперации», – пояснил газете ВЗГЛЯД кореевед Константин Асмолов, комментируя решение Пхеньяна признать независимость ДНР и ЛНР.
«Вот для Пекина тема поддержки любых сепаратистских движений табуирована, потому что там стараются избегать упреков в двойных стандартах, не хотят выслушивать неприятные вопросы, например, – почему вы приветствуете «национально-освободительные движения» в чужих странах, а при этом жестко подавляете стремление к независимости Тибета, Тайваня или уйгурского меньшинства, которые якобы хотят отколоться от КНР. У КНДР такого запрета нет – это ведь моноэтническое государство», – пояснил кандидат исторических наук, ученый-кореевед Константин Асмолов.
«Мне интересно, что теперь будет с санкционным режимом, который был введен против Пхеньяна, в том числе и по решению Совбеза ООН. Не дезавуирует ли его теперь Москва? Некоторые украинские пропагандисты, кстати, пытались играть с этой темой – они распространили легенду о том, что будто бы Россия договорилась с северокорейцами и что это они теперь воюют на Украине. В итоге это показалось бредом даже американским газетам, которые не стали все это перепечатывать, и потом украинцы эту информацию убрали из своих СМИ», – рассказал Асмолов.
Эксперт не удивлен тем, что теперь Киев разорвет дипломатические отношения с Пхеньяном. «На практике отношения, по-моему, давно свелись к нулю – по причине международных санкций и ковидной самоизоляции самой КНДР. Сейчас в Пхеньяне только 9 посольств нормально функционируют, в том числе российское и китайское. Так что было бы что разрывать», – подытожил кореевед.
У Пхеньяна не будет проблем из-за решения Киева разорвать дипломатические отношения», – добавляет Ким Ен Ун, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН. «Если раньше КНДР пыталась приобрести какие-то доли в украинских предприятиях «Мотор Сич» и «Антонов», то сейчас от отношений с Киевом Пхеньян ничего получить не может. Уверен, что когда КНДР принимала решение о признании ДНР и ЛНР, она просчитывала все возможные варианты», – указал собеседник.
Более того, в решении признать республики Донбасса могли сквозить и сугубо практические интересы, полагает Ким. Он предположил, что КНДР сможет в будущем поучаствовать в тендерах на восстановление Донбасса, если таковые будут объявлены. Кроме того, страна готова вернуть своих рабочих на Дальний Восток, откуда они вынуждены были уехать после того, как Россия поддержала введение санкций Совбеза ООН. «Северные корейцы с удовольствием примут участие в восстановлении Донбасса, они умеют строить», – заверил эксперт.
Кроме того, Пхеньян хочет доказать, что ведет самостоятельную политику и не готов во всем полагаться только на соседний Китай. «Россия всегда поддерживала Северную Корею – и в царское, и в советское время, поэтому в нынешней сложной ситуации Пхеньян хочет продемонстрировать солидарность Москве, развитие отношений с которой для него очень важно», – подчеркнул эксперт.
Ранее в среду глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что Корейская Народно-демократическая республика (КНДР) признала независимость ДНР. Соответствующий документ передал посол КНДР в России Син Хон Чхоль послу ДНР в Москве Ольге Макеевой. Позже о признании со стороны Пхеньяна сообщили и в Луганской народной республике (ЛНР). После этого МИД Украины объявил о разрыве дипломатических отношений с Северной Кореей.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Астрономы обнаружили «радиосигнал пришельцев» в созвездии Цефея
Ученые обнаружили в созвездии Цефея необычно быстрый радиовсплеск, своеобразный «радиосигнал пришельцев», который длился рекордно долго, около трех секунд, при этом он обладал строгой периодичностью, сообщили в пресс-службе Массачусетского технологического института (MIT).
«Мы никогда раньше не стакивались с подобной периодичностью космических радиосигналов», – заявил научный сотрудник MIT Даниэль Микилли, передает ТАСС.
Впервые «радиосигналы пришельцев», загадочные FRB-всплески были получены в 2007 году во время наблюдений за нейтронными звездами-пульсарами на австралийской обсерватории Паркс.
Источник находится на огромном расстоянии от Земли. Сейчас астрономы не могут точно сказать, как возникают FRB-вспышки, а также почему лишь небольшая часть из них повторяется. Эту задачу радиоастрономы уже много лет пытаются решить при помощи канадского телескопа CHIME, который специально для этого создали.
Житель Подмосковья погиб в драке с мигрантами
|
|
В деревне Тарасково в Московской области прошли массовые волнения после драки с приезжими и гибели одного из местных жителей, сообщают СМИ.
Инцидент произошел 11 июля вечером, на одной из улиц поселка приезжие начали приставать к молодой девушке, и местный житель вступился за нее, после чего началась драка, сообщает «Московский комсомолец».
У приезжих заметили в руках биты и камни. Отец заступившегося за девушку, 41-летний Карен Тер-Хачатрян, также попытался успокоить дерущихся, но его сильно избили, и он умер в ту же ночь.
У общежития, где живут мигранты, начали собираться люди, в адрес приезжих прозвучали угрозы. Конфликтующие договорились собраться вечером 12 июля, после этого в ситуацию вмешалась полиция и Росгвардия.
Часть мигрантов решила уехать из деревни после этих событий, других проверяют правоохранители.
По словам местных жителей, они не раз жаловались на неподобающее поведение мигрантов, в основном по отношению к женщинам, но никаких мер власти не предпринимали.
Ранее в июле на юго-востоке Москвы произошла драка со стрельбой, в ней участвовали порядка 20 человек.
Генсек ООН назвал переговоры в Стамбуле по вывозу зерна «лучом надежды»
|
|
Серьезный шаг сделан в Стамбуле на встрече военных делегаций России, Турции, Украины и представителей ООН по вопросу экспорта украинского зерна, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
«Сегодня в Стамбуле мы увидели важный шаг по направлению к тому, чтобы обеспечить безопасный и надежный вывоз продовольствия с Украины через Черное море», – заявил генсек всемирной организации.
При этом он подчеркнул, что «потребуется еще большая техническая работа, чтобы претворить в жизнь достигнутый сегодня прогресс», сообщает ТАСС.
Гутерриш назвал переговоры в Стамбуле «лучом надежды» и поблагодарил Москву и Киев, а также выразил надежду, что следующий этап переговоров по зерну приведет к официальному соглашению, а стороны на следующей неделе вновь проведут переговоры.
«Это было субстантивное согласие по многим аспектам, а именно по вопросам о механизмах контроля, координации, разминированию, по многим, я бы сказал, существенным аспектам... Я надеюсь, что мы сможем вновь собраться в самое короткое время, уверен, уже на следующей неделе, и, надеюсь, сможем достичь окончательного соглашения. Но, как я сказал, нужно еще много усилий сторон. Я настроен оптимистично, но работа еще не закончена», – сказал он.
Напомним, в среду в Стамбуле прошли четырехсторонние переговоры с представителями Турции, ООН, Украины и России по вопросу организации вывоза сельхозпродукции из черноморских портов. Российская делегация, куда входят представители Минобороны РФ, на переговорах в Стамбуле предложила решение по вывозу сельхозпродукции из черноморских портов. До этого официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын рассказал, что Запад заявляет Анкаре о заинтересованности в «скорейшей встрече по «зерновой проблеме» в Турции», на Западе «обеспокоены возможным продовольственным кризисом». Однако, как указал Калын, у России и Украины «есть свои аргументы».
Итоги переговоров России, Украины, Турции и ООН по «зерновому вопросу» в Стамбуле:
Достигнута договоренность об обеспечении совместного контроля в портах и безопасности на маршрутах следования судов с зерном;
На следующей неделе Украина и Россия снова встретятся в Турции по «зерновому вопросу», где подпишут итоговый документ;
Турция при поддержке ООН будет досматривать занятые в транспортировке корабли, чтобы исключить контрабанду оружия;
Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал достигнутую договоренность «лучом надежды».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Онищенко оценил решение ВОЗ «не ограничивать» возможный пол человека
|
|
«Это все сугубо политические вещи», – сказал газете ВЗГЛЯД академик РАН, бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Он прокомментировал сообщения о том, что руководство Всемирной организации здравоохранения приняло документ, где утверждается, что пол человека «не ограничивается» принадлежностью к мужчинам или женщинам.
«В этом деле есть один медицинский аспект, который идет от цивилизации, революции, нормальной физиологии человека как живого существа. И он всегда был, на протяжении всех этапов человеческой цивилизации. Когда я учился в институте, мы это тоже проходили. Тогда это называлось гермафродитизмом», – говорит Онищенко.
Он объясняет, что гермафродиты – люди с определенными изменениями, в организме которых есть мужские и женские половые признаки и репродуктивные органы. Например, у некоторых людей были нарушения во время внутриутробного развития. Вследствие чего наблюдались случаи, когда при рождении новорожденному в графе пол ставили женский, поскольку младенец был сильно похож и внутренне, и внешне на девочку, а в ходе развития выяснялось, что ребенок – мальчик. В таких ситуациях попросту менялись документы. Врач подчеркивает, что гермафродитов в мире не такое большое количество, поэтому эта ситуация никогда не была проблемой для медицины.
«Это были отклонения в развитии. За всю человеческую историю медики принимали решения, как поступать с этими людьми. Сейчас это все сугубо политические вещи. То, что было сугубо медицинским, давно известно медицине, не одно столетие наука этим занималась и все это решалось в эксклюзивной обстановке без всякого шума, определения гендерной принадлежности и так далее», – делится академик.
Собеседник рассказывает, что в США на данный момент можно увидеть «нравственный кризис», когда природа определила человеку пол, а он ввиду своих личных желаний хочет его сменить. Все это не несет никакого научного объяснения.
Да, действительно есть ряд людей, у которых по разным причинам нарушен гормональный фон, в связи с чем их тянет к своему полу, а не к противоположному, но это сугубо единичные случаи. Все остальное – цивилизационный кризис, свойственный политическому, нравственному кризису крупных империй, говорит Онищенко. Подобное, по словам депутата, наблюдалось во время краха Римской империи.
«Есть определенные предпосылки тому, что тоже является издержками цивилизации. Но не политическими, а объективными. Это, например, пища. В современных технологиях для выращивания птицы, крупного и мелкого рогатого скота применяются гормоны как стимуляторы роста, которые нужны для набора веса. Эти гормоны обязательно в остатке есть, и если их слишком большое количество, это отражается на человеке, который потребляет это мясо. В организме происходит накопление, которое меняет обычную гормональную формулу, и мальчики становятся более нежными, и так далее. Но это, опять же, единичные случаи», – считает Онищенко.
Основная же причина появления людей, которые все чаще начинают думать, что «живут не в своем теле», в моде и трендах, которые создают сами же государства, убежден врач. Поддерживая эту культуру, придумывая несуществующие гендеры мы, люди, сами провоцируем создание неопределенности.
«Это то, что разрушает естественную цивилизацию. Мы созданы природой, и она дала нам нашу генетическую программу: мы приходим в этот мир для того, чтобы оставить после себя потомство. И в этом есть глубинный смысл природы. Сегодня его хотят снять, его нарушают. И то, что ВОЗ пришла к такому решению, – это тупиковый путь. Данным фактом ВОЗ не демонстрирует свою профессиональную нейтральность, потому что медик не должен колебаться по каким-то партийным, идеологическим признакам, а должен заниматься своим делом», – утверждает специалист.
Он подчеркивает, что всем врачам известно, что в человеческом организме существуют определенные отклонения, которые медики называют «особенностями». Гермафродитизм всегда существовал и будет существовать, но на его развитие очень влияет безграмотное «вмешательство во внешнюю среду».
Предугадать реакцию российских властей на данное нововведение Онищенко пока не может, поскольку для начала необходимо будет ознакомиться с документом. «Точно могу сказать, что это плохое решение, и оно противоречит статусу врача и статусу этой организации», – заключил академик.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о намерении обновить свое руководство по учету гендерной проблематики, чтобы объявить, что «пол не ограничивается только мужчинами или женщинами». Об этом говорится в официальном заявлении организации от 12 июля.
В новом руководстве рассматривается вопрос о том, как гендерные нормы, роли и отношения влияют на поведение и результаты, связанные со здоровьем, а также на ответные меры сектора здравоохранения. Также ВОЗ планирует «выйти за рамки бинарных подходов к гендеру и здоровью для признания гендерного и сексуального разнообразия или представлений о том, что гендерная идентичность существует в континууме, и пол не ограничивается мужским или женским».
В августе 2020 года министр образования Нидерландов Ингрид ван Энгелсховен объявила, что к 2025 году в стране исчезнет упоминание о женском и мужском поле в удостоверениях личности. В октябре прошлого года представитель Госдепартамента Тед Прайс рассказал, что в США выдали паспорт с отметкой «X», означающей третий гендер.
Песков: Проблема транзита грузов в Калининград не снята
|
|
Ситуация с ограничениями транзита грузов в Калининград пока не финализирована, в Кремле ожидают подвижек, но проблема не снята, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Пока никакой финализации этой ситуации нет. Мы ожидаем каких-то подвижек, но пока мы констатировать, что эта проблема снята, не можем», – передает РИА «Новости» его слова.
При этом на уточняющий вопрос, о каких именно подвижках может идти речь, представитель Кремля предложил «набраться терпения».
Ранее власти Калининградской области заявили, что пока не получали официальных уведомлений и документов о снятии ограничений на транзит грузов из регионов России через Литву в область.
До этого Евросоюз предоставил России документ, в котором указано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между частями России.
Эксперты газеты ВЗГЛЯД оценили данные о договоренностях России и ЕС по транзиту в Калининград.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Посол ЛНР раскрыл детали новой тактики ВСУ в Донбассе
|
|
«ВСУ выбрали тактику одномоментного многочисленного запуска ракет, чтобы обмануть наши системы ПВО. Значит, нам придется перейти к более жестким мерам со своей стороны», – заявил газете ВЗГЛЯД посол ЛНР в России Родион Мирошник, комментируя ночные обстрелы республики.
«Обстрел территории ЛНР производился из района города Часов Яр. Там находятся основные расположения ракетных подразделений Украины. Скорее всего, удар наносился не из самого города, а из его округи. Вероятно, ВСУ вывели на позиции ракетные комплексы, развернули их в нашу сторону и запустили по меньшей мере девять ракет», – рассказал посол ЛНР в России Родион Мирошник.
Дипломат при этом отметил, что в городе Часов Яр расположена крупная украинская база. «Поэтому когда Зеленский стонет по поводу неспровоцированного удара по этому городу, он, мягко говоря, лукавит», – подчеркнул он.
«Сейчас в районе городов-спутников Луганска – Александровска и Родаково – работают наши специалисты. Они собирают осколки, чтобы определить модификацию вооружения, использованного при обстрелах. Эксперты сходятся во мнении, что запускались уже привычные нам «Точки-У». А вот по американским HIMARS подтверждений пока нет», – пояснил дипломат.
Посол также уверен, что нынешние события иллюстрируют тот факт, что руководством ВСУ избрана новая тактика. «Командование ВСУ понимает, что не может одержать верх на поле боя, поэтому переходит к нанесению массированных ударов по мирному населению. Мы также понимаем, что зона безопасности республики должна быть значительно шире, а контроль за перемещением любых систем противника значительно серьезней. Речь идет о превентивном уничтожении любых реактивных и ракетных комплексов Украины, чтобы у них даже не было возможности развернуться в нашу сторону», – пояснил собеседник.
«Сейчас можно говорить, что наши системы ПВО выдержали удар, но учитывая новую тактику ВСУ, нам потребуется некое усиление систем противовоздушной обороны. Этот вопрос будут решать наши военные после тщательного анализа случившегося», – добавил он.
«Кроме того, ВСУ пытаются отвлечь наши системы ПВО, чтобы пробить в обороне хотя бы небольшую брешь. И бить они будут по невоенным объектам. Это тактика террора. Нам же теперь надо перейти к использованию более тяжелого вооружения. И командованию ВСУ надо отбить руки за попытки вести себя таким образом», – заключил Мирошник.
Минувшей ночью вооруженные формирования Украины нанесли массированный удар по военной части ПВО, которая обеспечивает безопасность Луганска, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Он заявил в Telegram, что «предприняты все меры для обеспечения безопасности мирных граждан». Как пишет Марочко, украинские силы «на протяжении длительного времени пытались нанести удары по критически важным объектам гражданской инфраструктуры» Луганска, но «попытки пресекались благодаря слаженным действиям сил ПВО».
«Несмотря на то что несколько украинских ракет достигли цели, небо над Луганском контролируется резервными силами», – сообщил он. Марочко заявил, что Украина, «нанеся удар по тем, кто обеспечивает безопасность мирных граждан», снова «показала свою террористическую сущность».
Помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев сообщил, что «был нанесен ракетный удар «Точкой-У». «Точнее их было, возможно, три штуки. Летели с интервалом буквально в секунды», – сообщил он. Киселев предположил, что средства ПВО «не смогли распознать мишени, потому как их одновременно было сразу несколько», а «ПВО приняли их за одну». «Удар был нанесен, предположительно, из района между Артемовском и Соледаром», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, сообщалось, что силы ПВО ЛНР, по предварительным данным, сбили над городом ракету «Точка-У». К северу от Луганска возник крупный пожар. Отмечалось, что звуки взрывов слышны по всему Луганску. Судя по их частоте и характеру, происходила детонация боеприпасов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Польша закончила подсчет военных репараций для предъявления Германии
Польша завершила подсчет военных репараций, которых добивается от Германии, теперь страна занимается переводом отчета, рассказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
«Факт в том, что Польша, которая была среди стран, которые сильнее всего пострадали в результате Второй мировой войны, получила минимальные средства в качестве компенсаций. Это даже тяжело назвать компенсациями», – сказал Моравецкий, отметив, что подсчеты длились четыре года, передает РИА «Новости».
По его словам, комплексный доклад готовится уже около четырех лет. «Он должен показать уровень не только совершенных немцами военных преступлений, но и разрушений», – отметил премьер.
Также он сообщил о планах показать всю документацию – как фотографии, исторические источники, так и очень точную калькуляцию, опирающуюся на научные проверенные способы подсчета.
Но польский политик не стал называть точную сумму, которую власти страны потребуют от Германии в качестве репараций.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД