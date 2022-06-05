Китай запустил корабль «Шэньчжоу-14» с космонавтами к орбитальной станции

Китай осуществил запуск космического пилотируемого корабля «Шэньчжоу-14» с тремя тайконавтами на борту к орбитальной станции КНР, сообщило Центральное телевидение Китая.

Запуск был осуществлен с космодрома Цзюцюань на севере страны около 10.44 (05.44 мск) при помощи ракеты-носителя Long March-F, передает ТАСС.

В экипаж вошли двое мужчин – Чэнь Дун (командир) и Цай Сюйчжэ, а также женщина по имени Лю Ян, которая является первой женщиной-тайконавтом в истории китайской пилотируемой космонавтики. Для Чэнь Дуна и Лю Ян это второй полет в космос. Цай Сюйчжэ отправился на орбиту впервые.

Как ожидается, тайконавты пробудут на станции около шести месяцев и вернутся на Землю в декабре 2022 года. Ранее Управление программы пилотируемых космических полетов КНР сообщило, что экипаж «Шэньчжоу-14» завершит строительство орбитальной станции. За время их пребывания на орбите к станции будут направлены два лабораторных модуля – «Вэньтянь» и «Мэнтянь», а также космический грузовик «Тяньчжоу-5».

Кроме того, будет осуществлен запуск пилотируемого космического корабля «Шэньчжоу-15». Как указал замглавы управления Линь Сицян, в течение некоторого времени два экипажа будут находиться на станции вместе, после смены тайконавты «Шэньчжоу-14» вернутся на Землю.

Китайская станция находится на высоте примерно 400 км и, как ожидается, прослужит более десяти лет, она рассчитана на трех человек (до шести на короткое время при смене экипажа). На данный момент она состоит из базового модуля «Тяньхэ» и грузовых кораблей «Тяньчжоу-3» и «Тяньчжоу-4».

К настоящему времени на станции побывали два экипажа из трех человек каждый. Тайконавты пилотируемого корабля «Шэньчжоу-12» пробыли на станции 91 день с 17 июня по 16 сентября 2021 года. Экипаж «Шэньчжоу-13» работал на станции 183 дня – с 16 октября 2021 года по 15 апреля 2022 года.