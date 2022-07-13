Энтомолог предложил способ борьбы с нашествием комаров

Для значительного сокращения комаров на даче следует выпустить в ближайший водоем рыб ротанов, которые размножатся и будут прекрасно сокращать популяцию личинок этих кровососущих насекомых, рассказал газете ВЗГЛЯД научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

«Если говорить о количестве комаров, то, например, для значительной части регионов Центральной части Европейской России в этом году этих насекомых даже меньше, чем в прошлом. Но даже внутри одного региона количество комаров в разных местах может очень сильно отличаться, потому что все упирается в то, какие погодные условия в этом году сложились: благоприятные или неблагоприятные для размножения комаров», – говорит Марьинский.

Он рассказывает, что если на улице наблюдались лужи, которые подолгу не высыхали, то это как раз те самые благоприятные условия для личинок кровососущих комаров. Это и создает локальные условия для массового размножения этих насекомых, однако в целом по России их количество не больше обычного.

Более того, специалист отмечает, что все комары должны реагировать на репелленты при их правильном применении. Также хорошо помогают и другие отпугивающие этих насекомых средства, если использовать их согласно инструкции. «Репелленты в виде аэрозолей работают в любом случае. Если комаров совсем много, то они могут продолжать виться вокруг, но кусать за обработанные участки они точно не будет», – рассказывает энтомолог, подчеркивая, что никаких новых более устойчивых к репеллентам видов комаров не было обнаружено.

На отдельно взятом дачном участке избавиться от этих кровососущих насекомых крайне проблематично, продолжает собеседник. А все потому, что они прекрасно летают. Полностью уничтожить комаров реально только в закрытых помещениях. Однако значительно уменьшить их количество можно лишь убрав все находящиеся поблизости водоемы, что практически невозможно.

«Есть варианты обработки различными веществами дачного участка. Но, опять же, от клещей это вполне может помочь, а от комаров – только до первого дождя, который попросту прибьет все средства к земле. Единственное, что я могу посоветовать в ситуации, когда на даче донимают комары, а рядом есть небольшой прудик, в котором не обитает рыба - выпустить в водоем ротанов. Они размножатся и будут прекрасно сокращать популяцию личинок комаров», – заключил Марьинский.

В мае замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина предупредила, что изменчивые климатические условия на территории России могут привести к подъему заболеваемости лихорадкой Западного Нила по всей территории страны. Уточняется, что данное заболевание передается через укус комара-переносчика.