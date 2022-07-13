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В ДНР заявили об интеграции с российским законодательством во всех сферах
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Донецкая народная республика во всех сферах деятельности интегрируется с Россией, в том числе в сфере законодательства, смертная казнь в республике отменяться не будет, сообщил глава минюста ДНР Юрий Сироватко.
«Сейчас в ДНР идет полная интеграция в российское правовое поле всех сфер деятельности. Однако, несмотря на полное соответствие в перспективе с законодательством Российской Федерации, отмены смертной казни не будет», – приведены его слова в Telegram-канале официального сайта ДНР.
Накануне в ДНР вступила в силу отмена моратория на смертную казнь.
Напомним, 9 июня в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Осужденные смогут обжаловать приговор. Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину.
Адвокат Павел Косован сообщал, что защита Эслина обжаловала приговор, из которого просит исключить несколько статей УК ДНР.
Также смертный приговор грозит участникам украинской диверсионной группы «Медведи SS» нацбата «Азов».
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Пасечник дал оценку угрозы HIMARS для ЛНР
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Американские РСЗО HIMARS представляют угрозу для ЛНР, но оснований для паники нет, заявил глава республики Леонид Пасечник.
Пасечник признал, что HIMARS «достает практически до любой точки республики», так что «чувствовать себя в полной безопасности не получается». «Я так понимаю, что, к счастью, у них (ВСУ) не очень много такого оружия, поэтому оснований для паники, безусловно, нет», – приводит его слова ТАСС.
Он заверил, что Народная милиция ЛНР «принимает все меры для усиления ПВО». «В том числе работают наши умы, ученые над созданием оружия, которое будет еще эффективнее противодействовать HIMARS и подобному оружию», – сказал он.
Пасечник заявил, что, несмотря на освобождение всей территории ЛНР, украинские военные продолжают обстреливать города. Он подчеркнул, что «подразделения Народной милиции ЛНР вынуждены будут продолжить движение вперед, чтобы отодвинуть противника на безопасное расстояние, чтобы имеющаяся у него техника и вооружение, боеприпасы не доставали» до ЛНР, передает «Луганский информационный центр».
Напомним, вооруженные силы Украины нанесли по Луганску удар с использованием американской РСЗО HIMARS. В понедельник вечером украинские военные использовали HIMARS для удара по Новой Каховке в Херсонской области – как минимум семь человек погибли, 90 человек пострадали.
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Власти ДНР назвали способ смертной казни осужденных наемников
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Исполнение смертного приговора в Донецкой народной республике в отношении иностранных наемников, если их апелляцию не удовлетворит суд, будет предполагать расстрел, сообщил глава республики Денис Пушилин.
«Все иностранцы подали на обжалование в апелляционном порядке, ждем заседания суда. Если суд признает соответствующей меру наказания, то тогда будут переданы дела в исполнительную службу для реализации приговора. (Она) предусмотрена через расстрел», – передает РИА «Новости» его слова в эфире Soloviev.Live.
Накануне в ДНР вступила в силу отмена моратория на смертную казнь.
Напомним, 9 июня в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Осужденные смогут обжаловать приговор. Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину.
Адвокат Павел Косован сообщал, что защита Эслина обжаловала приговор, из которого просит исключить несколько статей УК ДНР.
Также смертный приговор грозит участникам украинской диверсионной группы «Медведи SS» нацбата «Азов».
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Украинские военные нанесли удар американскими HIMARS по Луганску
Вооруженные силы Украины нанесли по Луганску удар с использованием американской РСЗО HIMARS, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Сообщается, что обстрел произошел в 23.35 мск «с направления населенного пункта Артемовск (Бахмут)». Украинские войска выпустили по Луганску девять ракет из РСЗО HIMARS, передает ТАСС.
Напомним, офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что вооруженные формирования Украины нанесли массированный удар по военной части ПВО, которая обеспечивает безопасность Луганска. В понедельник вечером украинские военные нанесли удары американскими РСЗО HIMARS по Новой Каховке в Херсонской области. Как минимум семь человек погибли, 90 человек пострадали.
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Александр Ф. Скляр исполнил песню о братьях на берегу Днепра
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Александр Ф. Скляр и группа «Ва-Банкъ» представили клип на кавер-версию песни Виталия Аксенова «Ты забыл, брат».
Клип опубликован на Rutube-канале «Александр Ф. Скляр и ВА-БАНКЪ». В описании отмечается, что «песня Виталия Аксенова точно отражает суть конфликта с позиции русского человека, укорененного в своей культуре и своей истории». «Забвение общей истории, общих корней – тяжкий грех, который можно искупить лишь ценой неимоверных усилий и если на то будет воля Божия. Встреча двух братьев неизбежна. Но какова будет цена?» – говорится в описании.
Режиссером видео стал Андрей Богатырев – автор фильма «Красный призрак», который, «по мнению Скляра, является одним из самых сильных высказываний нашего времени в отечественном кино на тему Великой Отечественной войны».
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Стоим в поле с братом Колей на семи ветрах.
Друг на друга – автоматы, пальцы – на курках.
Кто тебе шепнул на ухо, на груди пригрелся гад,
Что ты забыл, Колян, братуха, забыл, что я твой брат?
Ты забыл, сколь нами вместе прочитано?
Мы с тобой в одних пеленках да соплях...
Ты забыл, братан, что там, под Черниговом,
Мама Тоня нас с тобой родила.
Стоим двое, с братом Колей, на берегу Днепра.
Ты – на левом, я – на правом, почему же так?
Жаль, без потерь не будет сладу, поймешь ли без гранат,
Что ты за тех, а я за правду, вот оно-то как.
Ты забыл, как друг без друга было туго нам?
Когда я в Белгород рванул, ты загрустил.
Ты забыл, Колян, забыл, наш Грайворон,
Где ты мою Полинку крестил.
Стоим с братом с автоматом с гневом на лице.
Прости, Колян, но я не смог остаться в стороне.
Это тоже, брат, моя земля, здесь дед лежит и мать,
И, знай, врагу я не отдам ни метр и не пядь.
Ты забыл, братан, как мы пахали-сеяли?
Как вскачь под Волновахой, на конях?
Что же мы с тобой, братишка, наделали,
Что теперь стоим на разных сторонах?
Как же, братик мой солдатик, смог ты все забыть?
Теперь меня ты на гиляку, как воды попить...
Как вышло так, скажи, братуха, повело тебя,
Впустил ты в дом к себе гадюку, трехголового червя.
Ты забыл, братан, себя, ты забыл людей.
Тебе вспомнить Ленинград и Хатынь.
Ты забыл, Колян, забыл, как дед Матвей
Под Прохоровкой гадину давил.
А ветер песню пел себе, пронизывал.
Ой ты мати Украина, как же так?
Долго будем эту рану зализывать,
Только видно вот рубец, не убрать.
А в синем небе, брат, два голубя белые,
Это души наши, Колька, понеслись.
Что же мы с тобой, братишка, наделали?
Может быть, Господь отпустит, простит...
Что же мы с тобой, братишка, наделали?
Может быть, Господь отпустит, и простит...
Напомним, битва у деревни Прохоровка в Белгородской области, о которой поется в песне, состоялась 12 июля 1943 года. Как отметил историк Дмитрий Суржик, тогда «наша армия сражалась не столько против частей вермахта, сколько против дивизий и полков СС. Стоит напомнить: в СС набирали бойцов из 14-й пехотной дивизии «Галичина», латвийских дивизий, казачьих частей».
«Формирования СС проходили обучение в своих особых лагерях. Это были более фанатичные, преданные националистической идеологии подразделения, которые давали присягу на верность лично Адольфу Гитлеру. Поэтому когда кто-либо из легионеров Третьего рейха теперь пытается говорить, что они «сражались за свою свободу» – это все откровенная чушь», – заявил кандидат исторических наук.
Виталий Аксенов – поэт и композитор, автор-исполнитель из Санкт-Петербурга.
Украина нанесла массированный удар по ПВО в Луганске
Вооруженные формирования Украины нанесли массированный удар по военной части ПВО, которая обеспечивает безопасность Луганска, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Марочко заявил в Telegram, что «предприняты все меры для обеспечения безопасности мирных граждан». Как пишет Марочко, украинские силы «на протяжении длительного времени пытались нанести удары по критически важным объектам гражданской инфраструктуры» Луганска, но «попытки пресекались благодаря слаженным действиям сил ПВО».
«Несмотря на то что несколько украинских ракет достигло цели, небо над Луганском контролируется резервными силами», – сообщил он. Марочко заявил, что Украина, «нанеся удар по тем, кто обеспечивает безопасность мирных граждан», снова «показала свою террористическую сущность».
Помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев сообщил, что «был нанесен ракетный удар «Точкой-У». «Точнее их было, возможно, три штуки. Летели с интервалом буквально в секунды», – сообщил он. Киселев предположил, что средства ПВО «не смогли распознать мишени, потому как их одновременно было сразу несколько», а «ПВО приняли их за одну». «Удар был нанесен, предположительно, из района между Артемовском и Соледаром», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, сообщалось, что силы ПВО ЛНР, по предварительным данным, сбили над городом ракету «Точка-У». К северу от Луганска возник крупный пожар. Отмечалось, что звуки взрывов слышны по всему Луганску. Судя по их частоте и характеру, происходит детонация боеприпасов.
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Посол ЛНР раскрыл детали новой тактики ВСУ в Донбассе
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«ВСУ выбрали тактику одномоментного многочисленного запуска ракет, чтобы обмануть наши системы ПВО. Значит, нам придется перейти к более жестким мерам со своей стороны», – заявил газете ВЗГЛЯД посол ЛНР в России Родион Мирошник, комментируя ночные обстрелы республики.
«Обстрел территории ЛНР производился из района города Часов Яр. Там находятся основные расположения ракетных подразделений Украины. Скорее всего, удар наносился не из самого города, а из его округи. Вероятно, ВСУ вывели на позиции ракетные комплексы, развернули их в нашу сторону и запустили по меньшей мере девять ракет», – рассказал посол ЛНР в России Родион Мирошник.
Дипломат при этом отметил, что в городе Часов Яр расположена крупная украинская база. «Поэтому когда Зеленский стонет по поводу неспровоцированного удара по этому городу, он, мягко говоря, лукавит», – подчеркнул он.
«Сейчас в районе городов-спутников Луганска – Александровска и Родаково – работают наши специалисты. Они собирают осколки, чтобы определить модификацию вооружения, использованного при обстрелах. Эксперты сходятся во мнении, что запускались уже привычные нам «Точки-У». А вот по американским HIMARS подтверждений пока нет», – пояснил дипломат.
Посол также уверен, что нынешние события иллюстрируют тот факт, что руководством ВСУ избрана новая тактика. «Командование ВСУ понимает, что не может одержать верх на поле боя, поэтому переходит к нанесению массированных ударов по мирному населению. Мы также понимаем, что зона безопасности республики должна быть значительно шире, а контроль за перемещением любых систем противника значительно серьезней. Речь идет о превентивном уничтожении любых реактивных и ракетных комплексов Украины, чтобы у них даже не было возможности развернуться в нашу сторону», – пояснил собеседник.
«Сейчас можно говорить, что наши системы ПВО выдержали удар, но учитывая новую тактику ВСУ, нам потребуется некое усиление систем противовоздушной обороны. Этот вопрос будут решать наши военные после тщательного анализа случившегося», – добавил он.
«Кроме того, ВСУ пытаются отвлечь наши системы ПВО, чтобы пробить в обороне хотя бы небольшую брешь. И бить они будут по невоенным объектам. Это тактика террора. Нам же теперь надо перейти к использованию более тяжелого вооружения. И командованию ВСУ надо отбить руки за попытки вести себя таким образом», – заключил Мирошник.
Минувшей ночью вооруженные формирования Украины нанесли массированный удар по военной части ПВО, которая обеспечивает безопасность Луганска, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Он заявил в Telegram, что «предприняты все меры для обеспечения безопасности мирных граждан». Как пишет Марочко, украинские силы «на протяжении длительного времени пытались нанести удары по критически важным объектам гражданской инфраструктуры» Луганска, но «попытки пресекались благодаря слаженным действиям сил ПВО».
«Несмотря на то что несколько украинских ракет достигли цели, небо над Луганском контролируется резервными силами», – сообщил он. Марочко заявил, что Украина, «нанеся удар по тем, кто обеспечивает безопасность мирных граждан», снова «показала свою террористическую сущность».
Помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев сообщил, что «был нанесен ракетный удар «Точкой-У». «Точнее их было, возможно, три штуки. Летели с интервалом буквально в секунды», – сообщил он. Киселев предположил, что средства ПВО «не смогли распознать мишени, потому как их одновременно было сразу несколько», а «ПВО приняли их за одну». «Удар был нанесен, предположительно, из района между Артемовском и Соледаром», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, сообщалось, что силы ПВО ЛНР, по предварительным данным, сбили над городом ракету «Точка-У». К северу от Луганска возник крупный пожар. Отмечалось, что звуки взрывов слышны по всему Луганску. Судя по их частоте и характеру, происходила детонация боеприпасов.
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Серия мощных взрывов прогремела в Луганске
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В Луганске произошла серия мощных взрывов, возник пожар, сообщают СМИ. Предположительно, Украина обстреляла город из тактического комплекса «Точка-У».
Источник «Луганского информационного центра» заявил, что силы ПВО ЛНР, по предварительным данным, сбили над городом ракету «Точка-У». В районе поселка Юбилейный, входящего в состав Луганска, наблюдаются пожар и столб дыма.
Как передает ТАСС, первая серия мощных взрывов прогремела около 23.50 мск в районе села Александровка и поселка Металлист. К северу от Луганска возник крупный пожар, который уже больше 40 минут сопровождается звуками разрывов. Звуки взрывов слышны по всему Луганску. Судя по их частоте и характеру, происходит детонация боеприпасов.
Позднее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что вооруженные формирования Украины нанесли массированный удар по военной части ПВО, которая обеспечивает безопасность Луганска.
В июне ДНР запросила у России дополнительную союзническую помощь. Это произошло на фоне тяжелых обстрелов столицы республики со стороны ВСУ. В понедельник вечером украинские военные нанесли удары американскими РСЗО HIMARS по Новой Каховке в Херсонской области. Как минимум семь человек погибли, 90 человек пострадали.
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Стало известно о новой украинской тактике обхода противовоздушной защиты
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Украинские военные начали применять новую тактику прорыва ПВО в Луганске: первой пускают ракету без боевой части, за ней следует снаряд с фугасной боеголовкой, заявил глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник.
«ВФУ (вооруженные формирования Украины – прим. ВЗГЛЯД) при обстрелах демонстрируют новую тактику: сначала летит первая отвлекающая ракета без заряда, за ней уже ракета с фугасным или кассетным зарядом. Так предпринимают попытки пробить систему ПВО», – цитирует Мирошника РИА «Новости».
В представительстве ЛНР в СЦКК сообщали, что первая ракета была учебной, а вторая – уже с фугасной боевой частью. ПВО сбила обе ракеты, одна из них взорвалась и повредила 10 малоэтажных жилых домов, автомобиль и ЛЭП. Мирные жители не пострадали.
Ранее помощник главы МВД ЛНР сообщал, что под удар украинских военных в пригороде Луганска попал полигон, на котором хранились боеприпасы.
До этого офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что вооруженные формирования Украины нанесли массированный удар по военной части ПВО, которая обеспечивает безопасность Луганска.
В ДНР заявили о неспособности ВСУ контратаковать
Украинские боевики полностью лишены возможности для контратаки, сообщил представитель Народной милиции Донецкой народной республики.
«В настоящее время ситуация на донецком направлении остается под контролем союзных сил. Ежедневно артиллерийские подразделения ведут подавление огневой активности противника. Подразделения украинских боевиков лишены полностью возможности контратаки», – передает ТАСС его слова.
Ранее украинские военные предприняли попытку перейти в контрнаступление в Запорожской области, но были остановлены союзными войсками ударами из реактивных систем залпового огня «Ураган».
Президент Украины Владимир Зеленский приказал подготовить план по контрнаступлению в прибрежных районах на юге. Он добавил, что Украина собирает силы, чтобы вернуть южную территорию.
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Отмена моратория на смертную казнь в ДНР вступила в силу
В Донецкой народной республике вступила в силу отмена моратория на смертную казнь, соответствующий указ подписал глава ДНР Денис Пушилин, сообщили в Народном совете республики.
«Вступил в силу закон Донецкой народной республики «О внесении изменения в статью 202 Уголовно-исполнительного кодекса Донецкой народной республики». Отменен мораторий на исполнение смертных приговоров», – цитирует сообщение ТАСС.
Напомним, 9 июня в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Осужденные смогут обжаловать приговор. Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину.
Адвокат Павел Косован сообщал, что защита Эслина обжаловала приговор, из которого просит исключить несколько статей УК ДНР.
Также смертный приговор грозит участникам украинской диверсионной группы «Медведи SS» нацбата «Азов».
В ДНР уверены, что присоединятся к России в статусе республики
Донецкая Народная Республика (ДНР) рассчитывает, что войдет в состав России в качестве республики, заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
«Мы уверены и убеждены, что это все-таки будет Донецкая Республика, потому что мы имеем свой флаг и гимн. За эти государственные символы борются наши граждане сегодня», – сказала она, сообщает ТАСС.
Никонорова призвала не торопить события, отметив, что на данный момент приоритетом для ДНР является освобождение республики. «Мы будем смотреть на волеизъявление нашего народа, в соответствии с ним будем осуществлять нашу дальнейшую работу», – подчеркнула она, говоря о референдуме.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин говорил, что ДНР может войти в состав Российской Федерации как отдельный субъект, сохранив в названии слово «республика».
В Госдуме сообщали, что референдум о вхождении ДНР, ЛНР и Херсонской области в состав России может пройти одновременно уже в июле.
В ДНР сообщили о переговорах по признанию республики с КНДР
Донецкая народная республика проводит переговоры о признании независимости с Корейской народно-демократической республикой, заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
«Насчет Корейской Народно-Демократической Республики. У нас было несколько рабочих встреч с послом этого государства в Москве [Син Хон Чхолем], мы ведем диалог по этому вопросу», – цитирует Никонорову ТАСС.
Она добавила, что ДНР «активно движется» в отношениях с Сирией, и в скором времени будут установлены дипломатические отношения.
Напомним, Сирийская Арабская Республика решила признать независимость республик Донбасса – Донецкой и Луганской народных республик. В 2016 году украинское посольство в Сирии было эвакуировано в Ливан в связи с вооруженным конфликтом в САР.
После этого украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина разорвет все отношения с Сирией в ответ на признание Дамаском ДНР и ЛНР.
В Луганск отправился первый пассажирский автобус из Воронежа
Первый пассажирский автобус междугородного класса выехал с воронежского Центрального автовокзала в Луганскую народную республику, сообщили в компании перевозчике – Воронежском пассажирском автотранспортном предприятии № 3.
«Первый автобус маршрута Воронеж – Луганск выехал с Центрального воронежского автовокзала, все билеты на него были задолго [до отправления] проданы. Это большой автобус Hyundai, в нем продано 41 место», – сказала диспетчер предприятия, передает ТАСС.
По ее словам, в Луганск на автостанцию автобус прибудет в среду в 06:40 мск, ориентировочно он пробудет в пути 10 часов, маршрут проложен по Воронежской и Ростовской областям, а также по территории ЛНР.
В начале июля первый за восемь лет автобус с пассажирами отправился из освобожденного Херсона в Крым.
Система ПВО пресекла попытку ВСУ обстрелять Херсон
Украинская армия пыталась обстрелять город Херсон, все цели были сбиты системой противовоздушной обороны, сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«Были прилеты. Пытались обстрелять Херсон. Система ПВО все сбила. Разрушений нет», – передает РИА «Новости» его слова.
Стремоусов рассказал, что всего украинской армией по городу минувшей ночью было осуществлено около шести выстрелов. Все цели сбили в районе села Чернобаевка. Обстрел велся со стороны Николаевской области.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинские войска получили приказ президента Владимира Зеленского отвоевать юг страны. Украинская сторона намеренно выпустила ракету по гуманитарному центру в Херсоне, но ракета была сбита российскими системами ПВО.
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Минобороны сообщило о минировании ВСУ мостов через Северский Донец в ДНР
Украинские военные заминировали мосты через реку Северский Донец в городе Николаевка в ДНР, они намерены подорвать их и обвинить ВС России в этом, заявил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«В Николаевке Донецкой народной республики украинские неонацисты заминировали мосты через реку Северский Донец, которые они намерены взорвать и по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинских и западных СМИ обвинить российские вооруженные силы в якобы неизбирательных ударах по критически важным объектам транспортной инфраструктуры», – цитирует Мизинцева ТАСС.
По его словам, ВС России в ходе спецоперации оказывают мирным жителям всестороннюю помощь и поддержку, гуманно относятся к мирному населению и не наносят ударов по гражданской инфраструктуре.
Ранее Мизинцев сообщал, что ВСУ и польские наемники разместили артиллерию и РСЗО в здании университета в Харькове, не эвакуировав людей из соседних зданий.