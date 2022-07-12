Хуснуллин поручил Минэнерго проработать вопрос газификации Запорожской области

Британцы поиздевались над немцами после остановки «Северного потока»

Британская газета The Times опубликовала материал, посвященный остановке газопровода «Северный поток» на плановое техобслуживание, который вызвал шквал издевательских комментариев.

Как отмечает издание, в западных столицах серьезно растет обеспокоенность перспективой развития ситуации. «Домашние хозяйства уже пострадали: компании, владеющие многими многоквартирными домами в Германии, отключают отопление, а в некоторых городах власти выключили уличные фонари и закрыли бассейны», передает РИА «Новости» информацию The Times.

«Придется ли немцам этой зимой принимать ванну с друзьями? Или последовать примеру Роберта Хабека, их «зеленого» вице-канцлера, и сократить утренний душ до менее пяти минут?» – задается вопросом газета.

«А у меня утренний душ занимает всего четыре минуты. Так что германскому вице-канцлеру есть еще над чем работать. Один маленький совет: попробуйте намыливаться мылом без воды! Или вообще пусть попробует не мыться горячей водой!» – сыронизировала пользователь Mrs Meldrew.

«Добро пожаловать в восхитительный мир «зеленой» энергии!» – написал The Commentator.

«Ну что, закончился роман Европы с перестройкой? Добро пожаловать в прошлое – в мир угольных электростанций и АЭС!» – выразил мнение Kishore Thampy.

«А этот премудрый Хабек, который практически не бывает дома, подумал о матерях с маленькими детьми, которые почти весь день как раз-то и сидят по домам? И знаете, как ни странно, им нужно тепло!» – отметил Bluestocking2.

«Путин может сломать для нас Евросоюз. Когда немецкая экономика рухнет вместе с ЕС и евро, у нас не будет ни одного сожалеющего об этом человека», – заявил Richard Strickland.

«Нам часто повторяли, что российская экономика по размеру не больше итальянской или, может быть, испанской. Тем не менее Европа оказалась отчаянно зависящей от российского газа и нефти, а половина Африки – от российских зерновых», – добавил Joseph G.

Поставки газа по ключевому газопроводу «Северный поток» из России в Европу прекратились в понедельник в 7.00 мск. 1 июля оператор «Северного потока» Nord Stream AG подтвердил временную остановку обеих ниток газопровода на период с 11 по 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта.

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