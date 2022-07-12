Балтийский флот отработал стрельбу «Искандерами» по мишеням

В Калининградской области прошли учения Балтийского флота с расчетами «Искандеров», сообщили в пресс-службе флота.

«В рамках плановых мероприятий боевой подготовки сил (войск) Балтийского флота в Калининградской области с расчетами оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» проведены учения по нанесению условных ракетных ударов», – цитирует сообщение флота ТАСС.

Расчеты «Искандеров» скрытно выдвинулись в назначенный район и оборудовали стартовые позиции. Они провели оттуда одиночные и групповые пуски по мишеням, имитирующим пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы, защищенные объекты, скопление военной техники и командные пункты условного противника.

Также расчеты отработали действия в условиях химического и радиационного заражения местности, действия по отражению нападения диверсантов, смене позиций и маскировке боевых машин.

Всего в учениях задействовали более 100 военнослужащих ракетного соединения, около 20 единиц военной и специальной техники.

В конце июня корвет Балтийского флота «Сообразительный» в ходе учений провел стрельбу ракетами по морской мишени, имитирующей боевой корабль противника.