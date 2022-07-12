Учителей из Херсонской и Запорожской областей отправили на обучение в Россию

В Евпатории 11 июля начались курсы повышения квалификации Академии Минпросвещения России, на них отправились педагоги из Херсонской и Запорожской областей, а также учителя Крыма и Севастополя.

Программа повышения квалификации нацелена на формирование единого образовательного пространства в школах России, ЛНР, ДНР и освобожденных территорий, сообщается в Telegram-канале «Большая перемена».

Педагогов познакомят с обновленными ФГОС начального и основного общего образования, спецификой преподавания учебных предметов, а также с ключевыми темами предметного содержания и требованиями к результатам обучения.

Слушатели курсов узнают о приоритетах в воспитательной работе. Важными темами станут особенности современной методики обучения и подходы к развитию функциональной грамотности. Отдельный блок будет посвящен процедурам и содержанию ГИА.

Обучение по программе пройдут более 100 педагогов-предметников.