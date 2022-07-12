Минобороны назвало топ-5 стран по числу ликвидированных на Украине наемников

Минобороны России отслеживает и фиксирует пофамильно всех прибывших на Украину для участия в боевых действиях иностранных наемников, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Как мы уже отмечали, вопреки лживым заявлениям представителей киевского режима о якобы двадцати тысячах прибывших на территорию Украины иностранных наемников – их реальная численность на порядок меньше. Более того, она неуклонно снижается.

Так, за прошедшие три недели в результате наступательных действий российских Вооруженных сил и подразделений Народных милиций Донецкой и Луганской народных республик число наемников на Украине уменьшилось с 3221 человека до 2741.

За это время, несмотря на прибытие еще 151 наемника, 391 боевик уничтожен. Еще 240 «диких гусей» поспешили ретироваться за пределы территории Украины», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

«Пальма первенства по скорости и количеству убыли боевиков за прошедший период снова принадлежит представителям Польши – ликвидировано 166 польских боевиков. Среди представителей Грузии уничтожено 50 «солдат удачи», Великобритания потеряла на Украине убитыми еще 23 наемника. Также за три недели уничтожены 21 румынский и 15 канадских боевиков», – перечислил представитель Минобороны.

«Обновленные данные по количеству иностранных наемников, находящихся сейчас на Украине, представлены на информационных ресурсах Минобороны России в сети Интернет. Подчеркну, российскими Вооруженными силами осуществляется выявление иностранных наемников еще на этапе их подготовки к въезду на Украину.

Приведу один пример. 6 июля на пункт сбора и размещения иностранных наемников, находящийся в польском городе Замосць на улице Козмяна, дом 1, прибыли два гражданина Великобритании: Колин Скот и Адриан Дэвис, а также три гражданина США: Майкл Вуйкович, Эндрю Фокс и Оливер Шорт. Рекомендуем этим гражданам одуматься и живыми вернуться домой», – добавил Конашенков.

«В соответствии с Международным гуманитарным правом иностранные наемники не являются комбатантами, и лучшее, что их ждет в случае захвата живыми, – судебный процесс и максимальные сроки тюремного заключения», – подытожили в Минобороны.

В начале месяца Минобороны сообщало, что ударом ВКС в Николаеве было уничтожено до 120 иностранных наемников.

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