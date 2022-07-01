Киеву пришлось оправдываться за слова посла в Германии о Бандере

Заявление посла Украины в Германии Андрея Мельника о пособнике немецких нацистов Степане Бандере является его личным мнением, не отражающим позицию МИД страны, сообщили в украинском ведомстве.

«Мы уверены, что отношения Украины и Польши пребывают на своем пике в данный момент... Слова посла Украины в Германии Андрея Мельника, высказанные в интервью немецкому журналисту, являются его личным мнением и не отражают позицию МИД Украины», – передает заявление представителя МИД Украины Олега Николенко РИА «Новости».

Между тем глава МИД Польши Збигнев Рау обсудил со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой поведение посла Мельника.

«У меня состоялся разговор с моим другом, министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в связи с фальсифицирующими историю заявлениями посла Украины в Германии. Я поблагодарил министра Кулебу за быстрое публичное вмешательство в это дело», – написал Рау в Twitter.

«Польша и Украина вместе должны противостоять как попыткам провокации, так и отсутствию благоразумия и ответственности», – добавил он.

Напомним, Мельник в интервью журналисту из Германии, где законодательно запрещено прославление нацизма, начал прославлять Бандеру как «борца за свободу».

По словам посла, у Бандеры не было связей с гитлеровской Германией, а массовые убийства украинскими националистами мирных поляков на Волыни и в Галиции во время Второй мировой войны объясняются тем, что и с другой стороны «было много убийств и зверств». По его мнению, «поляки хотят политизировать эту историю».

Степан Бандера был лидером «Организации украинских националистов» (запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД) и главным инициатором создания боевого крыла ОУН* «Украинской повстанческой армии*» (УПА*, признана экстремистской организацией и запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД). Она была создана в 1942 году и воевала преимущественно против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.

Адвокат Ассоциации сыновей и дочерей депортированных из Франции евреев Арно Кларсфельд заявлял, что если Украина хочет стать членом Евросоюза, она должна прекратить прославлять Степана Бандеру и других пособников нацистов.

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