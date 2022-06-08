Депутат: Объединение Пенсионного фонда и ФСС позволит увеличить размер соцвыплат россиянам

Благодаря слиянию Пенсионного фонда и Фонда социального страхования граждане к 2025 году будут получать выплаты в 1,5 раза выше. Об этом рассказала газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Светлана Бессараб, комментируя принятие соответствующего законопроекта в первом чтении.

«Сегодня оба Фонда практически имеют одинаковые базы. Получается, что один работодатель за одного и того же работника платит и в один, и во второй фонд. Это два разных платежа, у них разные пределы для исчисления суммы страховых взносов, что часто порождает ошибки, незачеты и так далее», – говорит член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Сейчас цифровая платформа позволяет объединить все платежи на одном уровне, продолжает собеседница. При этом депутат отмечает, что пенсионные средства и средства социального страхования не будут смешиваться даже при условии того, что эти два платежа объединяются.



«После объединения двух фондов работодатель будет обязан уплачивать страховые взносы, в том числе за работника, который привлечен на условиях гражданско-правового договора. Раньше работодатели таким образом могли уходить от ответственности, фактически выдавая обычные трудовые отношения за отношения гражданско-правового характера (по договору ГПХ). Работник терял соответствующие выплаты по больничному, беременности и родам. Сейчас такого уже не допустят», – уверяет Бессараб.

Кроме того, в связи с тем, что два платежа объединяются в один, к 2025 году это позволит увеличить выплачиваемые по Фонду социального страхования пособия в 1,5 раза, сообщает она. Если сегодня максимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет составляет 37,9 тыс. рублей, то к 2025 году правительство России предполагает его рост до 57,4 тыс. рублей. Ту же самую тенденцию можно будет наблюдать с пособием по беременности и родам: сейчас выплаты составляют 445 тыс. рублей, к 2025 году пособие должно увеличиться до 660 тыс. рублей. То же самое произойдет и по стажевым группам выплат пособий по временной нетрудоспособности.

«Таким образом для граждан объединение фондов несет исключительно преимущества: увеличение пособий по страхованию, возможность обращаться в одно окно по всем вопросам, а не в разные, как раньше. У работодателей сократится время на подготовку отчетов – все объединяется в одну отчетную форму и будет одна платежка по всем страховым фондам», – объясняет Бессараб.

Также, говорит депутат, со временем произойдет еще и экономия средств, например, по зданиям, которые в регионах занимают филиалы двух фондов. «Структура, безусловно, претерпит изменения и высвобожденные здания перейдут в социальный блок и послужат как стационары, госпитали и так далее», – пояснила депутат.

Напомним, в среду Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования к 1 января 2023 года преобразуют в единый Фонд пенсионного и социального страхования единого Фонда пенсионного и социального (Социальный фонд России). Инициатива была внесена правительством в середине мая.

В частности, такое слияние должно привести к тому, что высвободившиеся административные здания в регионах («дворцы» Пенсионного фонда) передадут под стационары или бюро медико-социальной экспертизы, сообщила ранее вице-премьер Татьяна Голикова.

Как объясняли инициаторы законопроекта, объединение упростит получение социальных выплат. Сейчас гражданам часто для решения проблем практически по одному и тому же поводу нужно обращаться в оба ведомства – и в ПФР, и в ФСС. Так, материнский капитал получают в ПФР, а родовой сертификат и пособие по уходу за детьми до 1,5 лет – в ФСС.