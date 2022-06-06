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Названы преимущества объединения ПФР и Фонда соцстрахования
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В среду Госдума рассмотрит в первом чтении законопроекты по объединению Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, сообщают СМИ. Объединение приведет к повышению максимальных размеров социальных выплат, а также упростит их получение, отмечают СМИ.
Необходимость объединения связывают с тем, что сейчас гражданам часто для решения проблем практически по одному и тому же поводу нужно обращаться и в ПФР, и в ФСС, которые хотят объединить в Социальный фонд. Так, материнский капитал получают в ПФР, а родовой сертификат и пособие по уходу за детьми до 1,5 лет – в ФСС, пишет «Комсомольская правда».
Объединение создаст базу для введения единого тарифа. На данный момент у работающих по разным типам договоров неравный объем социальных гарантий. Объединение поможет решить проблемы с выплатами больничных, предоставлением отпуска по беременности и родам. При этом единый тариф повысит максимальные размеры выплат по больничному, по отпуску по беременности и родам, а также ежемесячные выплаты по уходу за ребенком в 1,5 раза. Пакет законопроектов, предусматривающих введение единого тарифа, вступает в силу с 1 января 2023 года.
В частности, размер максимального ежемесячного пособия по уходу за ребенком вырастет с 37,9 тыс. рублей до 57,4 тыс. рублей, по беременности и родам – с 435,9 до 660,9 тыс. рублей.
Кроме того, объединение должно привести к тому, что высвободившиеся административные здания в регионах («дворцы» Пенсионного фонда) передадут под стационары или бюро медико-социальной экспертизы, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
В мае кабмин внес в Госдуму пакет законопроектов, касающихся объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования в Фонд пенсионного и социального страхования и регулирования законодательных норм для исчисления взносов в социальные фонды. Правительство России поддержало законопроекты о едином тарифе на все виды социального страхования и объединении ПФР и ФСС.
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Российские военные отправили ВСУ листовки с Арестовичем в образе «Люсеньки»
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С использованием агитационных снарядов на позиции ВСУ доставлены российские листовки, на которых советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович запечатлен в женских платье и парике, сообщают информационные агентства.
Российские военные доставили листовки на позиции украинских войск в Запорожской области – на территорию населенных пунктов Орехово и Гуляйполе. Для доставки использовались 122-мм гаубицы Д-30. Агитснаряды не наносят ущерба инфраструктуре, они сконструированы так, чтобы шел разброс исключительно листовок, без поражающих элементов и взрывчатки. На листовках изображены Арестович, олигарх Игорь Коломойский и президент Украины Владимир Зеленский, передает РИА «Новости».
На листовке с Арестовичем тот запечатлен в женском обличье: парике и платьях – очевидно, из роли в кинофильме «Не бойся, я рядом», где он играл женщину по имени Люсенька. Текст листовки гласит: «Боец ВСУ! Ты погибаешь за таких, как он!». Также указывается, что у Коломойского иностранное гражданство – израильское: «Игорь Коломойский имеет гражданство Израиля. Не умирайте за изменников родины. Сдавайтесь! Вас ждут дома!».
Еще один призыв к украинским солдатам гласит: «Зачем твоим родителям оплакивать твою преждевременную смерть? Ты хочешь умереть за Коломойского, Ахметова и Пинчука? Выбирай будущее! Не участвуй в боевых действиях и вернись к нормальной жизни. Пока не поздно – отказывайся воевать. Сложи оружие! Тебя ждут дома живым!».
Напомним, в начале апреля Арестович в очередном интервью подробно рассказал, как власти Украины манипулируют гражданами в период спецоперации. Позднее ему припомнили слова о «мелком самолюбии» Зеленского. Также он заявлял: «Мы *** страна. Кроме того, у нас *** коллективное бессознательное. Средний украинец, если возможно рассуждать в таких категориях, это идеальная жертва информационной семантической войны. Разорваны все связи в мозгу, внушаем, то есть у него вместо мозга идеальный газ».
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Финляндия удивилась реакции России на заявку страны в НАТО
Россия не оказывает давление на Финляндию из-за желания страны вступить в Североатлантический альянс, заявил в беседе с газетой Financial Times глава полиции безопасности Финляндии SUPO Антти Пелттари.
Руководитель финской разведки считает этот факт «удивительным». «Пока все достаточно спокойно и будем надеяться, что все так и останется. Хорошо, что ничего не происходит. Позитивный момент также состоит в том, что мы приготовились и способны защищать наше общество», – приводит его слова РИА «Новости».
При этом глава SUPO не уточнил, какой реакции ожидали в Хельсинки от российской стороны.
Вас беспокоит предстоящее вступление Финляндии и Швеции в НАТО?
«Они (российская сторона – прим. ВЗГЛЯД) заинтересованы, каким именно членом Североатлантического альянса станет Финляндия, если это произойдет», – предположил финский чиновник.
Напомним, Швеция и Финляндия, несмотря на предупреждения со стороны России, 18 мая подали заявки на вступление в НАТО. Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что потенциальное вступление Финляндии в НАТО поднимает вопрос о статусе двух территорий: Аландских островов и Сайменского канала.
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Итальянский ведущий испытал приступ головокружения после интервью с Захаровой
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Передачу итальянского канала La7 пришлось прервать из-за того, что ведущий Массимо Джилетти, находившийся в Москве, испытал приступ головокружения. До этого он провел интервью с официальным представителем МИД России Марией Захаровой. Первую помощь ему оказал российский телеведущий Владимир Соловьев.
Джилетти из Москвы находился на связи с римской студией. Он закончил интервью с Захаровой по Skype и перешел к его обсуждению с гостями передачи Non è l'Arena. Однако через несколько минут участники разговора обратили внимание на то, что Джилетти стало плохо. Его соведущая воскликнула: «О Боже, Массимо, что происходит? Помогите Массимо». После этого включили рекламу, передает РИА «Новости».
После рекламы передачу продолжили уже без участия Джилетти, который, как пояснила журналистка, испытал внезапное недомогание. Через некоторое время Джилетти вновь связался со студией, рассказав, что у него был приступ головокружения. Он объяснил случившееся недостатком сахара или холодной погодой в Москве. Джилетти вернулся к телешоу. Он сообщил, что первую помощь ему оказал Соловьев.
Напомним, Захарова в эфире итальянского телеканала La7 заявила, что у Запада «нет морального права учить кого-то чему-то». «Ваши ошибки состоят в том, что вы слишком эгоистичны, вы считаете, что вы в центре мира, что помимо вас в мире нет других народов», – сказала она.
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В Запорожской области высмеяли визит Зеленского «на фронт»
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«Боевой дух украинской армии стремится к нулю. И Зеленскому просто необходимо исправить эту ситуацию с помощью визитов на линию фронта, или хотя бы съемок видеороликов, которые на это намекают», – заявил газете ВЗГЛЯД член совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, комментируя поездку украинского президента в регион.
«Поездка Зеленского говорит о том, что общий настрой армии после массовой сдачи боевиков в плен в Мариуполе и других районах Донбасса просто на нуле. И их можно понять. Никто из боевиков не хочет сдаваться в плен или гибнуть в реальном бою. Кроме того, уже сейчас в Запорожье зреют настроения местных элит сдать город, но Зеленский пытается все это притушить. И недавняя поездка – попытка поднять дух армии и местных элит», – сказал член совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По словам собеседника, о поездке украинского президента в регион было известно заранее. «В Киеве разработали план, который должен был показать военным, что Зеленский с ними, не боится быть на фронте и всегда рядом. Мы, узнав об этой поездке от наших источников, дали анонс в социальных сетях. И сразу после этого маршрут передвижения украинского президента изменился, равно как и массовка, которая должна была изображать ликование. Началась форменная истерика», – пояснил Рогов.
«По официальной версии, события происходили на линии фронта. Однако, если посмотреть на кадры визита, Зеленский даже не удосужился надеть бронежилет или каску. Да и все его окружение выглядело сомнительно. Судя по фото и видео, военные все расслаблены, никто даже не пытается обеспечивать какую-то безопасность президента. Тут напрашивается очевидный вывод, что все события на самом деле снимались подальше от линии фронта», – заключил собеседник.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский посетил Запорожье, где встретился с украинскими военными. Как сообщила пресс-служба Зеленского, он ознакомился с обстановкой на передовой, пообщался с военными, вручил им награды и подарки.
В Запорожской области Киев контролирует чуть меньше трети региона, но в эту часть входит город Запорожье, где живет почти половина населения области. При этом временной столицей части Запорожской области фактически стал город Мелитополь.
Как пояснили местные власти, выбор в пользу Мелитополя обусловлен двумя причинами: во-первых, это крупнейший город, во-вторых, с точки зрения логистики он находится между другими двумя достаточно крупными и важными городами – Бердянском и Энергодаром.
Напомним, новые власти Запорожской области обозначили стратегический курс: этот регион, вслед за Херсонщиной, намерен войти в состав России. Возвращение должно начаться после освобождения областной столицы, которую пока удерживают украинские войска и нацбаты. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что сулит России воссоединение с этими землями и объясняла, как Россия доказывает Херсону и Запорожью серьезность своих намерений.
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В Германии объяснили отказ от поставок танков недоверием к Зеленскому
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Германия отказывается поставлять Украине свои танки, поскольку не может доверять украинским властям, сообщили немецкие СМИ.
Как пишет журнал Spiegel со ссылкой на источники в немецком правительстве, Берлин считает, что украинское руководство может использовать немецкую технику для попытки вторжения на российскую территорию, что станет напоминанием о действиях фашисткой Германии во время Великой Отечественной войны. «Это будет означать, что немецкие танки снова окажутся на территории России», – передает РИА «Новости» текст статьи.
Собеседники Spiegel уточнили, что немецкое правительство не может доверять Киеву в этом вопросе. «Это опасение демонстрирует определенное недоверие в Берлине к президенту Украины Владимиру Зеленскому. И это также стало причиной, почему немецкая оборонная промышленность не получила разрешения на поставку боевых танков», – пояснили источники.
Напомним, посол Украины в Берлине Андрей Мельник заявил, что отказ Германии поставлять Киеву танки Leopard-1 и БМП Marder станет «позором, который войдет в историю».
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Украинские войска при отступлении сожгли тонны зерна в Мариуполе
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Отступая, украинские войска подожгли тонны зерна, которое находилось в хранилищах Мариупольского морского порта, сообщил советник главы правительства ДНР Ян Гагин.
Гагин рассказал, что в порту «большое количество зерна, это и кукурузное зерно, и пшеничное», но оно, «судя по запаху и внешнему виду, непригодно для дальнейшего использования, в основном, большая его часть». Как пояснил Гагин, «противник, отступая из порта, поджег зернохранилища, чтобы это зерно не досталось» ДНР. Он сообщил, что «тушили несколько дней, но безуспешно». «Вряд ли его можно будет использовать по назначению, даже как корм для скотины», – приводит слова советника РИА «Новости».
Власти ДНР заявили, что зернохранилища разрушены украинской стороной намеренно. Как показывают видеозаписи, зерно в большом количестве рассыпано по территории в районе зернохранилищ, во многих местах видны очаги тления. Сообщается, что в воздухе стоит запах гнили и гари. По информации украинского сайта elevatorist.com (статья за июнь 2019 года), при полной загрузке хранилища могли вмещать 57 тыс. тонн.
Напомним, на Западе указывают, что в Африке могут начаться новые войны, а в ряде других стран – государственные перевороты из-за невывоза зерна из украинских портов. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна. Путин также предложил несколько способов вывезти украинское зерно.
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Глава МИД Германии отказалась встречаться с послом Украины
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отказалась встречаться с послом Украины в Берлине Андреем Мельником, сообщает немецкий таблоид Bild.
«Бербок намерена проводить встречи только с коллегами-министрами, не с послами», – заявили изданию в дипломатическом ведомстве Германии, передает РИА «Новости».
При этом министр добавила, что она находится в постоянном контакте с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
Мельник в ответ осудил немецкого министра. «Я бы очень хотел, чтобы главный дипломат Германии нашел время для посла Украины», – заявил он и добавил, что ничто не заменит «конфиденциальную беседу».
Напомним, украинский посол уже неоднократно выступал с прямыми оскорблениями в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца. Так, он называл канцлера «обиженной ливерной колбасой». Причем приносить извинения Мельник отказался. Сам Шольц признался, что словами украинского дипломата не обижен. Кроме того, Мельник обвинял Шольца в отсутствии мужества и лидерства.
Мельник резко критикует Берлин за нерешительность в вопросе передачи Киеву вооружений. Так, недавно в интервью медиагруппе Funke он выразил разочарование тем, что обещанные 15 зенитных самоходных установок Gepard могут быть доставлены только в конце июля, а еще 15 – в конце августа. По мнению Мельника, Германия могла бы направить на Украину не менее 100 Marder из запасов промышленности и более 30 – из запасов бундесвера, как и 88 Leopard 1.
На этом фоне в Германии требуют отставки Мельника с поста посла Украины.
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Зеленский встретился с украинскими военными в Запорожье
Президент Украины Владимир Зеленский посетил Запорожье, где встретился с украинскими военными, сообщил офис главы государства.
Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что Зеленский, в частности, встретился с эвакуированными из Мариуполя жителями, передает ТАСС.
Как сообщила пресс-служба Зеленского, он ознакомился с обстановкой на передовой, пообщался с военными, вручил им награды и подарки, пишет «Коммерсант».
Напомним, в Запорожской области Киев контролирует чуть меньше трети региона, но в эту часть входит город Запорожье, где живет почти половина населения области.
В конце мая Зеленский впервые с начала спецоперации России выехал на восток Украины. Он посетил Харьковскую область, где уволил начальника управления СБУ. Тот в ответ потребовал от Зеленского извинений. Сообщается, что между Зеленским и его генералами нарастает серьезный конфликт.
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Власти Швейцарии оценили эффективность санкций против России
Министр экономики Швейцарии Ги Пармелен указал, что цель санкций против России «до сих пор не достигнута», если их ввели, добиваясь «скорейшего прекращения» российской военной спецоперации на Украине.
Пармелен подчеркнул, что эффективность санкций во многом зависит от того, полностью ли они выполняются, а также дополняют ли их другие инструменты – политические, дипломатические и юридические, передает РИА «Новости» со ссылкой на Blick.
Министр считает, что новые санкции могут привести к очередному повышению цен на энергоносители. Он признал, что «можно попытаться диверсифицировать энергоснабжение, но ни у кого в Европе нет готового решения на данный момент».
Напомним, в ЕС утвердили шестой пакет санкций против России, в том числе частично отложенное нефтяное эмбарго. Однако разные члены ЕС выторговали для себя столько уступок, что шестой пакет больше вредит самому ЕС, чем России. ЕС начал работу над седьмым пакетом.
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Сбитый украинский МиГ-29 попал на видео
Минобороны показало уничтоженный украинский истребитель МиГ-29 и пуск ракеты ЗРК С-300 и С-400 на видеозаписи с брифингом официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова.
В ролике запечатлены вертикальный старт зенитной ракеты из транспортно-пускового контейнера комплекса ПВО С-300/С-400 и снятые с воздуха обломки уничтоженного украинского истребителя, передает РИА «Новости».
Ранее в понедельник Минобороны показало кадры боевых вылетов экипажей истребителей-бомбардировщиков Су-34 по уничтожению объектов военной инфраструктуры ВСУ.
В Кремле заявили об удачном ходе спецоперации на Украине
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле разделяют оптимистичный настрой аналитиков, согласно мнению которых специальная военная операция (СВО) на Украине идет весьма удачно, российские войска несут гораздо меньшие потери по сравнению с противником и этот показатель только улучшается.
«Оптимизм мы, безусловно, разделяем. Но что касается деталей – мы это никак не комментируем, считаем, что это прерогатива Министерства обороны», – приводит его слова ТАСС.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Посол США оценил работу ЦБ России по укреплению рубля
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Посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан назвал талантливой работу главы Центрального банка (ЦБ) РФ Эльвиры Набиуллиной по укреплению рубля.
«Председатель Центрального банка – исключительно талантливый человек, она провела великолепную работу по временному укреплению рубля, может быть, даже чрезмерному. Курс рубля вырос», – передает ТАСС слова посла.
Вместе с тем Салливан выразил мнение, что влияние санкций и мер экспортного контроля со временем значительно возрастет. «Если бы я был гражданином России, меня бы беспокоило их влияние на российскую экономику – влияние, которое, я полагаю, будет существенным», – отметил он.
По словам дипломата, у России и США десятилетия ушли на то, чтобы выстроить торговые отношения. «Американские компании брали на работу здесь тысячи людей – инженеров, которые трудились как в Москве, так и за ее пределами, в Екатеринбурге, например, и в других городах», – уточнил Салливан.
Теперь на восстановление сотрудничества, как полагает посол США, потребуется много времени. «Годы, если не больше. Компаниям потребуется много времени. Это при условии, что люди сами этого захотят, пока же они уезжают, то есть пока мы об этом даже не думаем», – заключил дипломат.
Ранее Салливан не исключил того, что Россия и США могут закрыть свои посольства на территории друг друга. При этом он отметил, что в Вашингтоне не хотели бы идти на этот шаг.
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Ходаковский оценил боеспособность частей ВСУ
Около трети украинских кадровых частей сейчас находятся в небоеспособном состоянии, заявил командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский.
Способных активно действовать в обороне и проводить штурмы украинских частей становится меньше, заявил Ходаковский, передает «Царьград».
«По численному составу их количество сохраняется такое же, никто свое знамя у них еще не опустил», – добавил он.
При этом порядка 30% кадровых украинских частей, которые участвовали в боевых действиях, «уже на сегодняшний день небоеспособны», говорит Ходаковский.
По его словам, для ВСУ просматривается негативная тенденция. Ходаковский предположил, что в скором времени в ВСУ будет большинство тех, кто «едва умеет держать автомат».
Ранее Ходаковский заявил, что вооружения, поставляемые странами НАТО на Украину, создадут дополнительные проблемы, но кардинально ситуацию не поменяют.
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Посол США допустил взаимное закрытие посольств Москвой и Вашингтоном
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Американский посол в Москве Джон Салливан не исключил того, что Россия и США могут закрыть свои посольства на территории друг друга. При этом он отметил, что в Вашингтоне не хотели бы идти на этот шаг.
«Могут, есть такая вероятность. Хотя я считаю, что это было бы большой ошибкой» , – передает ТАСС ответ Салливана на соответствующий вопрос. При этом, по его словам, в американской администрации вряд ли можно найти сторонника закрытия посольств.
«Я могу представить себе единственную причину, по которой США могут быть вынуждены закрыть свое посольство: это может быть в том случае, если продолжать его работу будет небезопасно», – добавил Салливан.
Посол указал, что ранее российская сторона заявляла об опасности разрыва отношений между странами. По его словам, эта ситуация могла бы означать закрытие диппредставительств в обеих странах. Дипломат выразил надежду на то, что подобный сценарий не будет реализован.
«Уверяю вас, это не идет от Соединенных Штатов. Это не входит в намерения президента Байдена или правительства США. И мы сейчас мало что еще можем добавить на эту тему. Мы три месяца находимся в ситуации полностью, как мне представляется, измененных взаимоотношений», –заключил он.
В понедельник Салливан заявил, что Россия и США не могут взять и разорвать дипломатические отношения и перестать говорить друг с другом.
Байден объявил режим ЧС из-за риска дефицита электромощностей
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Президент США Джо Байден объявил о чрезвычайной ситуации в связи с возможной угрозой нехватки электрогенерирующих мощностей в стране и продлил освобождение от пошлин импорт солнечных батарей из ряда стран Азии.
В прокламации, распространенной Белым домом, Байден констатирует наличие «множества факторов», которые угрожают возможностям США производить объемы электричества, удовлетворяющие ожидаемый спрос со стороны потребителей, передает РИА «Новости».
«Я, Джозеф Р. Байден-младший, президент США, властью, которой я наделен конституцией и законами США... настоящим провозглашаю существование чрезвычайной ситуации в связи с угрозами наличию достаточных электрогенерирующих мощностей для удовлетворения потребительского спроса», – говорится в документе.
Для решения проблемы Байден, в частности, освободил от ввозных пошлин сроком на два года «определенные солнечные элементы и модули», импортируемые из Камбоджи, Малайзии, Таиланда и Вьетнама.
В пятницу президент России Владимир Путин заявил, что политики ЕС и США получали неквалифицированные советы в энергетической сфере. Путин отметил, что попытка западных стран преуменьшить значение традиционных источников энергии привела к тому, что энергетический сектор не получил достаточно инвестиций, а цены на энергоносители поднялись.
Напомним, что британский журнал Economist сообщил, что Белый дом намерен восполнить потери от эмбарго на российскую нефть благодаря поставкам горючего из Венесуэлы. Для этого Соединенным Штатам потребуется отказаться от действующего ныне полного запрета на импорт венесуэльской нефти.
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