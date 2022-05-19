Законопроекты об объединении ПФР и ФСС внесли в Госдуму

Правительство РФ внесло в Госдуму пакет законопроектов, касающихся объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования РФ (ПФР и ФСС) в Фонд пенсионного и социального страхования и регулирования законодательных норм для исчисления взносов в социальные фонды, следует из документов в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Одним из законопроектов вносятся изменения в налоговое законодательство, предусматривающие унификацию базы для исчисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. Для основной категории плательщиков страховых взносов сохраняется совокупный тариф в размере 30% в пределах базы и 15,1% сверх базы. Льготные категории плательщиков страховых взносов объединяются в три группы, для которых льготные ставки страховых взносов составят, соответственно, 15%, 7,6% и 0%. Кроме того, для плательщиков, не производящих выплаты и иные вознаграждения физлицам, законопроектом предусмотрена уплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование в совокупном фиксированном размере 45 842 рублей за расчетный период 2023 года в случае, если величина дохода плательщика за расчетный период не превышает 300 000 рублей, передает ТАСС.

Одновременно предусматривается исчисление и уплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование единой суммой, которая будет распределяться Федеральным казначейством между бюджетами государственных внебюджетных фондов. «На 2023 год единая предельная величина базы для исчисления страховых взносов определяется путем индексации предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, установленной с 1 января 2022 года, с учетом роста средней заработной платы в Российской Федерации. С 1 января 2024 года единая предельная величина базы для исчисления страховых взносов подлежит ежегодной индексации с 1 января соответствующего года с учетом роста средней заработной платы в Российской Федерации», – говорится в тексте законопроекта.

Второй документ касается обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством для граждан, работающих по договорам гражданско-правового характера.Также в список лиц, подлежащих обязательному медстрахованию, включаются временно пребывающие в РФ иностранные граждане и лица без гражданства.

Третий законопроект вносит поправки в Бюджетный кодекс, которые направлены в том числе на распределение страховых взносов, уплаченных всеми плательщиками страховых взносов, включая льготные категории. В Фонд пенсионного и социального страхования РФ на обязательное пенсионное страхование будет зачисляться 72,8% взносов, на обязательное соцстрахование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством – 8,9%, а в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования – 18,3%.

Напомним, в четверг правительство России поддержало законопроекты о едином тарифе на все виды социального страхования и объединении ПФР и ФСС.