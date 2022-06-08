Власти Запорожской области анонсировали референдум по вхождению в состав России

Референдум в Запорожской области по вхождению в состав России пройдет в этом году, соответствующее решение уже принято, подготовка к нему начата и займет несколько месяцев, заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Принято консолидированное решение начать подготовку к проведению референдума в Запорожской области по вхождению в состав России. Референдум пройдет в текущем году. Подготовка займет несколько месяцев. Формулировка вопросов предстоящего референдума будет представлена в ближайшее время. Подавляющее число жителей нашей области хотят побыстрее вернуться в родную гавань и стать частью большой России», – передает РИА «Новости» слова Рогова.

По его словам, чем раньше пройдет референдум, тем лучше будет для региона и его жителей.

«Чем быстрее мы станем Россией, тем быстрее у нас наладится жизнь. Только в единой общерусской семье мы сможем реализовать свой потенциал в полном объеме: и человеческий, и производственный, и промышленный, и природный. Россия – это страна возможностей», – сказал Рогов.

По его словам, первая партия паспортов граждан Российской Федерации готова к выдаче в Запорожской области.

«Первая партия паспортов граждан Российской Федерации готова. Как минимум пятьсот человек точно получат паспорта в День России 12 июня», – сказал Рогов.

Он уточнил, что в регионе сложился настоящий ажиотаж в стремлении людей как можно быстрее получить российское гражданство. Тысячи человек стоят в очередях до девяти часов и занимают место за несколько дней.

«Сейчас для ускорения процесса в нескольких городах Запорожской области организовываются новые пункты по приему документов», – подчеркнул Рогов.

Он рассказал также, что Запорожская область запустит грузовое и пассажирское железнодорожное сообщение с Крымом. Железнодорожное сообщение было прервано восемь лет назад из-за решения киевских властей устроить транспортную блокаду Крыма на границе с Херсонской областью.

«Автобусное, грузовое и пассажирское железнодорожное сообщение с Крымом будет восстановлено. Это позволит значительно разгрузить автомобильные пункты пропуска», – сказал Рогов.

Ранее в Запорожской области анонсировали начало работы российских банковских карт.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.