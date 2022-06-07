Журова: Повышение возрастного ценза сделает детское фигурное катание зрелищнее взрослого

Если бы молодые российские фигуристки не забирали бы все призовые места на соревнованиях, то, скорее всего, вопрос о повышении возрастного ценза не стоял бы, заявила газете ВЗГЛЯД олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

Конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) решил повысить в фигурном катании, конькобежном спорте и шорт-треке возрастной ценз для участвующих во взрослых соревнованиях спортсменов до 17 лет.

«С одной стороны, многие врачи, эксперты говорят, что 15 лет – слишком юный возраст. Особенно в таком технически сложном виде спорта, в котором спортсмены получают много травм. С другой стороны, эти рассуждения возникли только тогда, когда начали выигрывать наши девчонки. Когда выигрывали 15–16-летние американки, то это никого не беспокоило, а наша фигуристка Ира Слуцкая пыталась им сопротивляться», – рассуждает Журова.

Она убеждена, что если бы молодые российские спортсменки не забирали бы все призовые места на соревнованиях, то, скорее всего, вопрос о повышении возрастного ценза не стоял бы. По ее мнению, это даже не политика: все началось еще два года назад, когда молодые россиянки начали прыгать четверной тулуп. Причем, в первую очередь, фигуристка Саша Трусова. За мастерством россиянок европейцам сложно угнаться, ведь в России к этому спорту относятся серьезно еще с детства, детей начинают обучать с трех лет.

«Есть и вторая сторона: а что будет тогда с юниорским спортом? Может получиться так, что в 19–20 лет никто не будет прыгать четверные прыжки, например, а юниоры будут их прыгать. Зрителя же тоже не обманешь, он хочет видеть высшее мастерство. Он будет поражаться тому, что вытворяют столь юные девчонки, и не могут сделать взрослые. Впоследствии технические комитеты запретят юниорам прыгать четверные?» – задается вопросом депутат.

По ее мнению, фигурное катание – спорт для юных. Во взрослом возрасте уже из-за физиологии фигуристы не могут повторить прыжки в том же количестве. Кроме того, к 24 годам у большинства спортсменов накапливается немалое количество травм, которые также мешают воплощать те или иные элементы.

«Нашей Камилы Валиевой это не коснется, она как раз идет за этим возрастом. Она еще нервов-то попортит, если нормально разрешится ее вопрос в судах и ее допустят до соревнований. Она будет как по плану выигрывать и в 16, и в 17 лет. Эта история практически ровно для нее сделана, успеет полноценно выступить на следующей Олимпиаде», – считает Журова.

Что касается конькобежного спорта и шорт-трека, то этот ценз ничего не меняет, продолжает эксперт. Ранее там и так не было особо юных спортсменов, за некоторым исключением. Более того, в данной категории юниорский спорт поднят до 19 лет, поскольку сам спорт «достаточно поздний».

«Конкурировать 19-летнему человеку с 20-21-летним реально практически невозможно, это огромная разница. Поэтому речи о соревновании между 16-летним и 24-летним быть не может. Здесь поднятие возраста до 17 лет вообще никакого значения не имеет», – заключила собеседник.

Напомним, вопрос о повышении минимального возраста спортсменов в фигурном катании встал после того, как на Олимпийских играх в Пекине на российскую 15-летнюю фигуристку Камилу Валиеву обрушилось чудовищное психологическое давление из-за результатов проверки на допинг.

В феврале президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе выразила мнение, что в фигурном катании в соревнованиях женщин стоит поднять возрастной ценз. Более того, она поддержала идею главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха допускать к участию в Олимпийских играх только совершеннолетних спортсменов.