Возрастной ценз для участия фигуристов во взрослых турнирах увеличили до 17 лет

Конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) принял решение о поэтапном повышении минимального возраста спортсменов в фигурном катании, конькобежном спорте и шорт-треке для участия во взрослых соревнованиях до 17 лет.

Решение было принято на конгрессе ISU на Пхукете (Таиланд) во вторник. За повышение минимального возраста спортсменов проголосовали 100 участников конгресса, против – 16, двое воздержались. В настоящее время минимальный возраст участников во взрослых турнирах составляет 15 лет, передает РИА «Новости».

Согласно решению конгресса, в следующем сезоне возрастной порог останется прежним, в сезоне 2023/24 составит 16 лет, а начиная с сезона 2024/25 – 17 лет.

Отметим, решение было принято после скандала на Олимпийский играх в Пекине вокруг Камилы Валиевой, попавшей под чудовищное психологическое давление из-за прошлогодних результатов проверки на допинг.

Ранее олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечала, что если на Олимпийские игры пускать только совершеннолетних, то в фигурном катании и ряде других дисциплин юношеские Игры будут гораздо зрелищнее остальных в силу того, что у детей другая физиология и больше решительности.

Напомним, в марте Международный союз конькобежцев объявил о недопуске российских и белорусских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов до международных соревнований. В связи с этим решением россияне пропустили чемпионат мира по фигурному катанию и мировое первенство по конькобежному спорту в классическом многоборье. Санкции касаются и должностных лиц.