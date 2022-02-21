Журова оценила идею запрета несовершеннолетним выступать на Олимпиаде

Если на Олимпийские игры пускать только совершеннолетних, то в фигурном катании и ряде других дисциплин юношеские Игры будут гораздо зрелищнее остальных в силу того, что у детей другая физиология и больше решительности, сказала газете ВЗГЛЯД олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова, комментируя предложение повысить возрастной ценз в соревнованиях.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе выразила мнение, что в фигурном катании в соревнованиях женщин стоит поднять возрастной ценз. Более того, она поддержала идею главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха допускать к участию в Олимпийских играх только совершеннолетних спортсменов.

«Чтобы не было таких юридических казусов, которые в том числе могут использоваться против нас, это вполне логично. Потому что, если бы Камила Валиева была совершеннолетней, то ее бы просто отстранили и не было бы такого раздутого скандала. А по факту начались Игры, которые еще неизвестно как в информационном плане преподносились», – говорит Журова.

Она делится, что до недавнего времени была за то, чтобы ни в коем случае не поднимать возрастной ценз, потому что не видела никаких плюсов в поднятии возраста. Дело в том, что подготовить несовершеннолетнего так, чтобы он «прыгал лучше взрослых», может не каждый тренер, но если России это удается сделать, то значит возможности равны у всех стран. Более того, она приводит в пример абсолютно талантливых детей и в других видах спорта. Однако после скандала вокруг российских фигуристок собеседник задумалась, что такая психологическая нагрузка действительно может негативно влиять на девочек.

«Если каждый раз так будут измываться, то тогда, конечно, лучше во взрослый спорт раньше времени никого не пускать. Кроме того, у МОК есть достаточно серьезный аргумент – юношеские Олимпийские игры, которые сделаны именно для того, чтобы дети не шли к взрослым. Но в то же время есть способные ребята, которые уже готовы показывать хорошие результаты», – рассуждает эксперт.

Однако есть один нюанс, который касается фигурного катания, слоупстайла, скейтборда, гимнастики и подобных видов спорта, где во взрослом спорте выступают совсем юные ребята, продолжает депутат. Болельщики этих видов спорта говорят: «Юниоры будут прыгать четверные, а взрослые – нет. Разве будет интересно смотреть такое фигурное катание?».

«А что, тогда запретить юниорам прыгать четверные? Ну а как это можно сделать, если они уже прыгают?» – задается вопросом спикер. Она уточняет, что взрослые спортсмены, возможно, менее решительны и более обдуманно подходят к своим выступлениям, заботясь о собственной безопасности, поэтому выполнять такие элементы даже не пытаются. Кроме того, в юношеском возрасте совсем другая масса тела, рост, благодаря чему подобные прыжки даются легче.

«Раньше было проще: все делали тройные, как маленькие, так и взрослые. Уверена, и фигуристка Елизавета Туктамышева тоже хотела делать четверные, но, видимо, что-то не получается. Может быть, те, кто уже сейчас прыгают четверные, будут их и в 25 делать – я не знаю, нужно наблюдать. Такого пока еще не было. Но есть физиология, кому-то травмы не позволяют, нужно будет смотреть. Возможно, и у взрослых эти четверные получаются, но на выступлении под давлением, из-за волнения и так далее они обходятся стандартным набором», – полагает Журова.

Также она призывает вспоминать не только негативные истории с участием несовершеннолетних, но и позитивные, когда юные ребята становились олимпийскими чемпионами, обойдя всех взрослых. Например, на Олимпиаде в Токио 13-летняя японка Момидзи Нисия выиграла золото в дисциплине «стрит».

Ранее 17-летняя фигуристка Анна Щербакова на Олимпиаде в Пекине в одиночной программе принесла России золото. Также медаль завоевала 17-летняя Александра Трусова, получив серебро. 16-летняя Камила Валиева лучше всех показала себя в командном турнире, за него российской сборной полагается золотая медаль. Однако из-за скандала с допинг-пробой Валиевой, которая была сделана еще в декабре прошлого года, награждение российской команды так и не состоялось. При этом спортсменке разрешили продолжить участие в Играх, предупредив, что если она займет призовые места в одиночном выступлении, награждения также не будет.