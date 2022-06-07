Минобороны обвинило украинских националистов в умышленном поджоге скита Всех Святых Земли Русской

Украинские националисты, отступая из Святогорска, подожгли деревянный скит Всех Святых Земли Русской очередью зажигательных боеприпасов из установленного на бронеавтомобиле крупнокалиберного пулемета, сообщили в Минобороны.

«Четвертого июня сего года в ходе боев в Святогорске украинская группировка войск утратила контроль уже над большей частью города. Поэтому отступающие националисты пошли на чудовищную провокацию», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

«По словам местных жителей, из установленного на бронеавтомобиле крупнокалиберного пулемета очередью зажигательных боеприпасов был подожжен новопостроенный в 2009 году деревянный скит Всех Святых Земли Русской», – добавили в ведомстве.

В Минобороны отметили, что украинские националисты хотели прикрыть Лаврой в Святогорске позиции своей артиллерии.

«По словам очевидцев, еще 2 июня на территорию расположенного южнее, через реку от города, святогорского историко-архитектурного заповедника приезжали украинские военные. Целью было обследовать местность для размещения на высоком берегу, где расположен архитектурный заповедник, артиллерийских позиций ВСУ», – сообщили в военном ведомстве.

Там заявили также, что оборудование этих позиций позволяло бы вести обстрел прямой наводкой по находившимся на другом берегу подразделениям российских войск. Здесь же планировалось держать оборону уже взорванного 6 июня националистами моста через реку Северский Донец.

«Хорошо зная, что российские военнослужащие не обстреливают храмовые сооружения и культурные памятники, украинские националисты рассчитывали прикрыться православными святынями Лавры в качестве своего щита. Наглость украинских националистов вызвала возмущение местных жителей. Они потребовали от военных удалиться с территории Лавры, чтобы не допустить ее разрушения», – сообщило Минобороны России.

В ведомстве отметили также, что обвинения Владимира Зеленского в адрес российской армии, что та якобы уничтожает украинское культурное наследие, являются ложью.

«Зеленский своими заявлениями о якобы сознательном разрушении Россией культурного наследия Украины и требованиями «исключить за это Россию из ЮНЕСКО и ООН» в очередной раз солгал не только украинскому народу, но и всему мировому сообществу», – сообщили в МО.

В Минобороны подчеркнули, что ВС России продолжают специальную операцию в Донбассе, не допуская обстрелов или возможных повреждений объектов исторического и культурного наследия. «Ценности же засевших в Киеве украинских нацистов противоположны историческим ценностям православного народа Украины. Никакого будущего у проводимой нынешним киевским режимом преступной антихристианской политики на Украине нет и не может быть», – резюмировали в Минобороны.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.