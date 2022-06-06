Власти Швейцарии оценили эффективность санкций против России

ВКС России ударом по окраине Киева уничтожили поставленные из Европы танки и бронетехнику

ВКС России высокоточными ракетами поразили поставленные восточноевропейскими странами танки Т-72 и другую бронетехнику на территории вагоноремонтного предприятия на окраине Киева, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«ВКС России высокоточными ракетами воздушного базирования большой дальности на окраине Киева уничтожены поставленные восточноевропейскими странами танки Т-72 и другая бронетехника, размещенные в корпусах вагоноремонтного предприятия», – говорится в официальном Telegram-канале Минобороны.

Конашенков уточнил, что ВКС России высокоточными ракетами в населенных пунктах Краматорск, Дружковка и Часов Яр Донецкой народной республики поразили пункты управления 81-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ и цеха по ремонту и восстановлению военной техники ВСУ. «Кроме того, за сутки поражены пункты управления 81-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также шесть районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники», – сказал он.

По его словам, российскими средствами противовоздушной обороны в районе Одессы сбит самолет военно-транспортной авиации Ан-26 воздушных сил Украины, перевозивший вооружение и военную технику.

В российском оборонном ведомстве добавили, что в ходе воздушного боя в районе населенного пункта Славянск Донецкой народной республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.

Генерал-майор также уточнил, что ракетные войска и артиллерия России уничтожили за сутки 46 украинских пунктов управления, 123 артиллерийских и минометных подразделения на огневых позициях, а также 498 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

Конашенков сообщил, что над населенным пунктом Новогеоргиевка Николаевской области перехвачены две тактические ракеты «Точка-У», а в районах населенных пунктов Сухая Каменка, Долгенькое и Каменка Харьковской области сбиты три украинских снаряда реактивной системы залпового огня «Ураган».

По его словам, также за сутки средства ПВО РФ уничтожили 10 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Видродження, Рясное, Святогорск Донецкой народной республики, Кировск, Прудовка, Боровеньки, Варваровка Луганской народной республики, Волчий Яр, Большие Проходы Харьковской области, Зазорное Запорожской области, в том числе в районе Березовки Харьковской области – беспилотный летательный аппарат «Байрактар ТБ-2».

В ведомстве также добавили, что в результате ударов уничтожены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» в районах населенных пунктов Черкасское Донецкой народной республики и Орехов Запорожской области, две боевые машины реактивных систем залпового огня в районе населенного пункта Коротыч Харьковской области, три склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Маяки и Славянск Донецкой народной республики, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 в районе Северска Донецкой народной республики.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 189 самолетов, 129 вертолетов, 1114 беспилотных летательных аппаратов, 330 зенитных ракетных комплексов, 3416 танков и других боевых бронированных машин, 470 установок реактивных систем залпового огня, 1778 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3419 единиц специальной военной автомобильной техники», – заявил генерал-майор.

Ранее Конашенков заявил, что за сутки высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражен 21 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

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