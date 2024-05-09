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    Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.

    3 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Русский государственный стиль

    Мероприятие в Кремле напомнило миру, что инаугурация – это не триумф одного человека и его власти, а чествование страной своего выбора, дальнейшего пути и собственной судьбы.

    10 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский А что ты делал во время этой войны?

    Волонтеры сумели насытить благородный призыв «своих не бросаем» конкретным человеческим содержанием, за которым в каждом отдельном случае встают глубоко личные истории.

    23 комментария
    9 мая 2024, 17:54 • Новости дня

    Турция назвала вымыслом послабление санкций против Израиля

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сообщения израильской стороны о якобы смягчении турецких торговых санкций – это вымысел, заявил министр торговли Турции Омер Болат.

    Слова главы МИД Израиля Исраэля Каца о смягчении Анкарой санкций – «абсолютный вымысел», они не имеют «ничего общего с реальностью», сказал Болат, передает ТАСС.

    Он добавил, что его ведомство поддерживает решение правительства Турции по торговле с Израилем, оно остается в силе. Остановка торговли с этой страной продолжится до тех пор, пока не остановятся атаки Израиля на Газу, пока не прекратится ведение огня и не обеспечат доставку гуманитарной помощи в палестинский анклав.

    Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что антиизраильские торговые санкции работают для того, чтобы Израиль прекратил огонь в секторе Газа.

    6 мая 2024, 19:39 • Новости дня
    Израиль начал наносить авиаудары по Рафаху

    Al Jazeera: Израиль начал наносить авиаудары по Рафаху

    Израиль начал наносить авиаудары по Рафаху
    @ REUTERS/Amir Cohen

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израильская армия начала бомбардировки города Рафах в южной части сектора Газа, сообщил телеканал Al Jazeera.

    Пытавшийся покинуть регион британский хирург Ник Мейнард рассказал телеканалу о взрывах бомб в городе и раздающихся звуках стрельбы, передает Lenta.ru.

    «Нам неясно, выберемся ли мы. (...) Проезжая через Рафах, напряжение было ощутимым: люди эвакуировались так быстро, как только могли», – приводит Al Jazeera слова Мейнарда.

    По данным телеканала, в результате израильских обстрелов Рафаха погибли 26 человек, в том числе 11 детей и восемь женщин.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская армия, несмотря ни на что, проведет операцию в Рафахе на границе сектора Газа с Египтом.

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    9 мая 2024, 13:10 • Новости дня
    Выступление певицы из Израиля на репетиции «Евровидения» освистали
    Выступление певицы из Израиля на репетиции «Евровидения» освистали
    @ Jessica Gow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Выступление израильской участницы конкурса «Евровидение» Эден Голан в ходе репетиции второго полуфинала попытались сорвать зрители.

    В зале в ходе концерта раздались возгласы «Свободу Палестине», часть из них начали махать флагами Палестины, хотя организаторы запретили проносить туда такую символику, передает ТАСС со ссылкой на телеканал TV4.

    Голан выступит во втором полуфинале, который пройдет 9 мая. В городе Мальме, где ведется конкурс, ожидаются несколько выступлений против Израиля.

    Ранее в Польше призвали не отдавать свой голос Украине на Евровидении, поскольку представляющая эту страну певица Яна Шамаева появлялась в свитере с надписью Banderaciaga.

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    7 мая 2024, 12:54 • Новости дня
    Кедми объяснил цели точечной операции ЦАХАЛ в районе КПП «Рафах»

    Яков Кедми: ЦАХАЛ захватил КПП «Рафах» в секторе Газа, чтобы ограничить снабжение ХАМАС оружием

    Кедми объяснил цели точечной операции ЦАХАЛ в районе КПП «Рафах»
    @ Khaled Omar/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Для полномасштабной операции израильских войск в Рафахе потребуется мобилизация огромных сил, но на данном этапе это не имеет смысла. Цель ЦАХАЛ – ограничить пути поставок оружия для движения ХАМАС. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал экс-руководитель спецслужбы «Натив» Яков Кедми. Ранее в ЦАХАЛ сообщили о взятии под контроль КПП «Рафах» у границы с Египтом.

    «Израильские военные продвинулись на три километра и заняли пограничный переход «Рафах» у границы с Египтом. Цель этой операции – ограничить пути снабжения ХАМАС вооружением», – объяснил Яков Кедми, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив». Он заверил, что эти действия ЦАХАЛ никак не скажутся на оказании гуманитарной помощи, которая идет также через КПП. Более того, по словам собеседника, речи о начале полномасштабной операции в Рафахе не идет. Кедми утверждает, что Израиль в этом не заинтересован. Более того, против таких действий высказывается и Вашингтон.

    «Впрочем, США действуют исходя из своих интересов. Штаты понимают, что для них в преддверии выборов большая операция ЦАХАЛ в Рафахе просто невыгодна. Но и Тель-Авив не предпринимает таких шагов, потому что с военной точки зрения они не имеют смысла. Операция займет около двух месяцев и потребует мобилизации всех сил. Нынешняя израильская кампания носит ограниченный характер и решает конкретные задачи», – уточнил спикер.

    Он считает, что действия Армии обороны Израиля никак не скажутся на переговорах с движением ХАМАС. Кедми напомнил, что накануне члены группировки объявили о согласии с теми предложениями, которые были сформулированы посредниками – Египтом и Катаром. «Некоторые положения не устраивают израильское руководство, но переговоры продолжаются. Главное, что шаг в этом направлении сделан», – подчеркнул эксперт.

    Собеседник указал, что в продолжении диалога заинтересованы как ХАМАС, так и Израиль. «Если сторонам удастся согласовать перемирие в три этапа – а оно в таком случае продлится около 130 дней – то это станет положительным фактором. Пока же ключевым вопросом остается то, кто будет управлять Газой», – отметил он. Кедми раскритиковал тех, кто считает, что этим должен заняться Тель-Авив. «Анклавом будут управлять сами палестинцы при содействии арабских стран, но не израильская армия. Мы не вернемся к оккупации Газы», – заключил спикер.

    В ночь на вторник израильские военные начали «точечную контртеррористическую операцию» в восточной части Рафаха. Как заявили в ЦАХАЛ, ее цель – «уничтожить террористов и террористическую инфраструктуру» ХАМАС. К утру вторника пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что военные взяли под контроль палестинскую сторону пограничного перехода «Рафах». По версии Израиля, были получены данные о том, что КПП якобы использовался в террористических целях.

    В сообщении ЦАХАЛ указано, что операцию проводили 162-я армейская дивизия и 401-я танковая бригада совместно со спецподразделениями. Согласно заявлению, в ночь на 7 мая было уничтожено более 150 объектов и ликвидировано около 20 боевиков. Армия Израиля также обнаружила и взяла под контроль три туннеля. Утверждается, что они были частью оборонительных сооружений и не пересекают границу с Египтом. Военные проводят зачистку контролируемой местности и готовятся к новым операциям, передает «Интерфакс».

    Незадолго до начала операции израильские военные нанесли целенаправленные удары по объектам ХАМАС в восточной части Рафаха. Это произошло на фоне сообщений о согласии палестинского движения с предложением посредников – Катара и Египта – о перемирии в Газе. Соглашение состоит из трех этапов, однако условия ХАМАС не соответствуют тем, на которые согласился Тель-Авив. В офисе израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщили, что Израиль направит представителей на переговоры с посредниками в попытках выработать сделку, устраивающую израильскую сторону.

    Ранее Нетаньяху заявлял, что израильская армия проведет операцию в Рафахе на юге сектора Газа. При этом действия ЦАХАЛ не поддерживают США. Президент Джо Байден в телефонных переговорах с израильским премьером 28 апреля потребовал, чтобы Тель-Авив не предпринимал наземную операцию в Газе без плана по защите гражданского населения. Накануне официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер также заявил, что США не могут поддержать операцию Израиля в том виде, в котором она планируется, его слова приводит РИА «Новости».

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    6 мая 2024, 18:39 • Новости дня
    Китай выступил за полноправное членство Палестины в ООН

    Tекст: Ольга Иванова

    Китай поддерживает полноправное членство Палестины в ООН, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на трехсторонней встрече в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

    Он подчеркнул, что Пекин поддерживает создание двух отдельных государств – Израиля и Палестины, передает ТАСС.

    Ранее Си Цзиньпин заявил, что Китай совместно с Францией и другими партнерами намерен искать пути решения конфликта на Украине.

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    7 мая 2024, 14:19 • Новости дня
    В Турции умер турист из России

    Gazete Alanya: В Турции умер турист из России

    Tекст: Кристина Цыцура

    Мужчина, приехавший в Турцию на отдых из России, умер в провинции Анталья, сообщила газета Gazete Alanya.

    По данным СМИ, 57-летний турист Леонид Харитонов почувствовал недомогание в отеле, где отдыхал с семьей. Мужчину госпитализировали, но позже он умер, передает РИА «Новости».

    Тело направлено на судмедэкспертизу в Анталью.

    Ранее сообщалось, что в провинции Анталья скончался российский 62-летний турист Валдас Лабанаускас.

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    8 мая 2024, 01:18 • Новости дня
    Появилась информация о возможном задержании в ФРГ убийцы россиянок в Турции

    Bayerischer Rundfunk сообщила о возможном задержании в Германии подозреваемого в убийстве россиянок в Турции

    Tекст: Антон Антонов

    В Германии задержан гражданин Литвы, который подозревается в убийстве двух человек в Турции в ноябре 2023 года, сообщили СМИ.

    Как сообщает полиция Германии, речь идет о 47-летнем мужчине. Его задержали в ходе пограничного контроля на автомагистрали у Вайдхауса в автобусе, который ехал из Праги в Мюнхен, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bayerischer Rundfunk.

    Турция направила Германии запрос на экстрадицию гражданина Литвы. При этом описание задержанного совпадает с Андреем Кушлевичем – его подозревают в убийстве россиянок в Бодруме.

    Напомним, Кушлевич подозревается в убийстве российской модели Ирины Двизовой и ее дочери. Двизова жила в Бодруме и занималась недвижимостью. Их тела нашли завернутыми в простыни и связанными веревкой. Сообщалось, что Кушлевич – бывший супруг Двизовой, она пыталась лишить мужчину родительских прав.

    Также Кушлевич находится в России в розыске с 2017 года за побег из-под ареста. СМИ сообщают, что он был солдатом-наемником. В ноябре пресса сообщала, что мужчина вернулся с пятилетним сыном в Литву через Францию, воспользовавшись машиной убитой.

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    7 мая 2024, 13:19 • Новости дня
    В Кремле сказали, какую страну Путин посетит первой после инаугурации

    Кремль: Визит Путина в Китай состоится точно раньше поездки в Турцию

    Tекст: Ольга Никитина

    Сроки визита президента Владимира Путина в Турцию пока не определены, но она точно состоится после того, как российский лидер посетит Китай, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

    «В Китай будет первый зарубежный визит президента [после инаугурации]», – приводит его слова ТАСС.

    Ушаков сообщил также, что внешнеполитический календарь мероприятий Путина на ближайшее время практически сверстан. В график включены крупные саммиты, главный из которых состоится в октябре в Казани, это саммит БРИКС. Также это саммиты АТЭС и ШОС. План мероприятий включает в себя и двусторонние встречи, и визиты в Россию, и выезды российского руководства за границу.

    О сроках визита в Китай будет объявлено в ближайшие дни, уточнил Ушаков.

    Напомним, во вторник Путин официально вступил в должность президента России на шестилетний срок.

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    7 мая 2024, 02:24 • Новости дня
    Израиль нанес удары по городу Рафах в секторе Газа
    Израиль нанес удары по городу Рафах в секторе Газа
    @ REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате ударов Израиля по городу Рафах на юге сектора Газа погибли пять человек, еще несколько получили ранения. Об этом сообщили в администрации больницы в Рафахе.

    «В результате ночных израильских ударов поступили пятеро погибших и несколько раненых», – передает сообщение больницы РИА «Новости» со ссылкой на агентство Франс Пресс. 

    Отмечается, что в понедельник израильская армия начала военные действия в восточных районах Рафаха, где находятся около 1,5 миллиона палестинцев, вынужденных бежать с севера и центральной части сектора.

    Ранее сообщалось, что 6 мая израильская армия начала бомбардировки города Рафах в южной части сектора Газа.

    Пытавшийся покинуть регион британский хирург Ник Мейнард рассказал о взрывах бомб в городе и раздающихся звуках стрельбы.

    В результате израильских обстрелов Рафаха погибли 26 человек, в том числе 11 детей и восемь женщин.

    При этом министр обороны США Ллойд Остин заявил, что любая военная операция Израиля в Рафахе должна включать надежный план по эвакуации гражданского населения и поддержанию гуманитарной помощи.

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    7 мая 2024, 10:05 • Новости дня
    ЦАХАЛ взял под контроль КПП «Рафах» на границе Газы с Египтом
    ЦАХАЛ взял под контроль КПП «Рафах» на границе Газы с Египтом
    @ Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    Израильские военные контролируют палестинскую сторону пограничного перехода «Рафах» на границе сектора Газа с Египтом, сообщило представительство Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    В ЦАХАЛ заявили, что начали операцию после получения оперативной информации о том, что КПП «Рафах» «использовался в террористических целях», передает ТАСС.

    Сейчас сухопутные войска ЦАХАЛ, согласно заявлению израильской стороны, продолжают действовать против боевиков ХАМАС.

    Как сообщает катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на медработников, в результате израильских ударов в городе Рафах на юге сектора Газа погибли по меньшей мере 20 человек.

    Канал утверждает, что израильские военные самолеты обстреляли школу, в которой размещали перемещенных лиц. В результате погиб человек.

    Ранее сообщалось, что движение транспорта через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на юге сектора Газа остановлено. Кроме того, не осуществляется доставка гуманитарной помощи.

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    6 мая 2024, 21:34 • Новости дня
    ЦАХАЛ назвал число ударов по объектам в районе Рафаха

    ЦАХАЛ заявил об ударах по объектам радикалов в районе Рафаха

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израильская авиация нанесла удары по объектам палестинских радикалов в районе Рафаха в южной части сектора Газа, заявил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.

    По словам Хагари, за последние сутки самолеты ВВС Израиля атаковали более чем 50 объектов радикалов в районе Рафаха, передает ТАСС.

    Подготовка к военной операции в этом районе продолжается, местным жителям рекомендовано эвакуироваться в безопасные районы Газы, добавил он.

    Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что Израиль начал бомбардировки города Рафах на юге Газы.

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    7 мая 2024, 17:24 • Новости дня
    Пролив Босфор открыли для судоходства после 11-часового простоя

    Tекст: Кристина Цыцура

    Транзит судов через пролив Босфор возобновился после более чем 11-часовой задержки, вызванной поломкой двигателя у идущего с Украины сухогруза.

    Инцидент произошел около 05.00, когда у 229-метрового сухогруза «Alexis», ходящего под флагом Либерии и следовавшего из Украины в Египет, произошла поломка двигателя у причала Хайдарпаша в Стамбуле, передает РИА «Новости».

    Из-за этого движение через пролив было приостановлено в обе стороны. За 11 часов скопилась очередь из 400 судов, ожидающих прохода. «Судно было эвакуировано и отбуксировано к причалу Ахыркапы», – сообщил источник в береговой охране Турции.

    Полное восстановление движения ожидается в ближайшее время.


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    8 мая 2024, 10:29 • Новости дня
    Захарова обвинила США в геополитическом эксперименте на Ближнем Востоке
    Захарова обвинила США в геополитическом эксперименте на Ближнем Востоке
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Первопричины многолетнего ближневосточного кризиса не только не решаются, но даже не анализируются, США и Британия продолжают гнуть свою линию, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Предпосылки для развития ситуации в регионе по адекватному сценарию не просматриваются, заявила Захарова в эфире радио Sputnik.

    Регион «переживает чудовищную гуманитарную катастрофу», а Запад тем временем, подчеркнула Захарова, ограничивается внешними, «очень тонко очерченными» призывами к сторонам оставаться в рамках закона. Тем временем в секторе Газа, сообщила спикер российского внешнеполитического ведомства, погибли порядка 35 тыс. мирных жителей.

    США выбрали этот регион в качестве «плацдарма для очередного геополитического эксперимента» и месяцами наблюдают за тем, как там разворачивается чудовищная драма, указала Захарова.

    Надежда, тем не менее, не потеряна, заявила Захарова. Россия исходит из того, что нужен прямой диалог между сторонами конфликта, нужна «двугосударственная формула и государство Палестина».

    Напомним, накануне израильские военные взяли под контроль палестинскую сторону пограничного перехода «Рафах» на границе сектора Газа с Египтом.

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    9 мая 2024, 02:51 • Новости дня
    Байден пригрозил прекратить поставки Израилю оружия

    Байден пригрозил остановить поставки Израилю оружия в случае вторжения в Рафах

    Байден пригрозил прекратить поставки Израилю оружия
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден заявил, что Израиль еще «не вошел в Рафах», но если это произойдет, Вашингтон прекратит поставки оружия.

    «Я ясно дал понять, что если они войдут в Рафах – они еще не вошли в Рафах – если они войдут в Рафах, то я не буду поставлять оружие», – приводит ТАСС его слова, сказанные в интервью телеканалу CNN.

    Интервьюер напомнила, что США уже поставили на паузу передачу Израилю мощных авиабомб, а Байден добавил, что речь идет также об артиллерийских снарядах, передает РИА «Новости».

    Байден заверил, что США намерены продолжить «обеспечивать безопасность Израиля», когда речь идет о системе ПРО «Железный купол». Он пояснил, что США «не собираются поставлять оружие и артиллерийские снаряды».

    По его мнению, действия Израиля в Рафахе еще «не пересекли красную линию», так как израильские войска «не пошли в населенные пункты». Он заявил, что действия Израиля «находятся прямо на границе».

    «Я ясно дал понять Биби (премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху) и военному кабинету, что они не получат нашей поддержки, если на самом деле нападут на эти населенные пункты», – сказал Байден.

    Он также признал, что мирные жители сектора Газа погибли из-за американского оружия, поставляемого Израилю.

    CNN назвал его высказывания «поворотным моментом» для ситуации в секторе Газа.

    Напомним, США приостановили поставку оружия Израилю из-за ситуации с Рафахом. 6 мая израильская армия начала бомбардировки города Рафах в южной части сектора Газа.

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    7 мая 2024, 09:20 • Новости дня
    Макрон и Си Цзиньпин выступили за создание палестинского государства

    Tекст: Ольга Никитина

    Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон по итогам визита китайского лидера во Францию выступили с заявлением, в котором, в частности, призывают к созданию независимого палестинского государства в границах 1967 года.

    Пекин и Париж, согласно заявлению, призывают к возобновлению политического диалога на основании плана «два государства для двух народов», передает ТАСС.

    Кроме того, китайский и французский лидеры выступили за мирное урегулирование иранской ядерной проблемы с помощью дипломатии и политических мер. Они заверили, что будут прилагать усилия к дальнейшему мирному разрешению ситуации.

    По информации The New York Times, стремление французского президента Эммануэля Макрона убедить председателя Китая Си Цзиньпина «надавить» на Россию по украинскому вопросу не привело к ощутимым результатам.

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    7 мая 2024, 08:43 • Новости дня
    Работа контрольно-пропускного пункта «Рафах» остановлена

    Tекст: Ольга Никитина

    Движение транспорта через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на юге сектора Газа остановлено. Кроме того, не осуществляется доставка гуманитарной помощи.

    Израильские военнослужащие, по информации канала Al Jazeera, начали штурм КПП, передает ТАСС.

    По данным телеканала Al Mayadeen, израильские войска при поддержке тяжелой техники вошли с палестинской стороны на территорию КПП «Рафах», после этого работа была полностью остановлена.

    Ранее сообщалось, что в результате ударов Израиля по городу Рафах на юге сектора Газа погибли пять человек, еще несколько получили ранения.

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