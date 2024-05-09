В линейке и шествии на ВДНХ в честь Дня Победы поучаствовали более 1 тыс. человек

«Сегодняшний праздник, 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, отмечает вся страна. Это особенно чувствуется здесь, на шествии в рамках выставки «Россия». Мы благодарны всем его участникам: тут находятся и наши дорогие ветераны, и сотрудники выставки, и представители молодежных движений, и гости из разных частей России, в том числе из новых регионов. Это большое счастье – мы сегодня здесь все вместе», – цитирует гендиректора выставки «Россия» Наталью Виртуозову РИА «Новости».

В линейке приняли участие представители «Движения первых», их родители и наставники, ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, герои специальной военной операции, активисты молодежных патриотических организаций и сводный оркестр.

Мероприятие началось с исполнения гимна России. Дирижировал оркестром заслуженный деятель искусств России Михаил Брызгалов.

Участники «Движения Первых» вышли на сцену вместе с ветеранами. Они рассказали о своих родных, портреты которых держали в руках, – о фронтовиках Великой Отечественной и нынешних бойцах СВО. Затем объявили минуту молчания.

После этого началось шествие, а в заключение сводный духовой оркестр выстроился у главной сцены и снова исполнил гимн России.

Ветеран Николай Константинович Имчук подчеркнул, что Победа в Великой Отечественной войне – общая народная заслуга.

«Мы все участвовали в освобождении нашей Родины – мужчины, женщины, дети. Мы разбили фашизм, уничтожили его. И сейчас мы должны всем народом сплотиться вокруг нашего Президента и ребят, которые участвуют в Специальной военной операции. Я мечтаю приехать к ним и поддержать их. Чтобы они воодушевились на победу, как это сделали мы», – сказал он.

Герой России, гвардии капитан командир 40-й бригады морской пехоты Эдуард Казымов отметил, что День Победы – очень важный праздник для каждого в стране.

«Сегодня мы празднуем 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Мы чтим наших прадедов, предков, которые ценой своей жизни ковали эту тяжелую победу. И на данный момент мы видим на примере нашего государства, что история опять повторяется. Наши ребята, Вооруженные силы, сейчас так же выполняют свои обязанности, защищают страну, и куют победу тоже не жалея себя. Поэтому в этот праздник мы не только чтим память участников ВОВ, но и чествуем участников других конфликтов. Защита Родины – долг каждого гражданина», – подчеркнул он.