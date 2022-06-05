Военкор ВГТРК Сладков сообщил о гибели в Донбассе генерал-майора Кутузова

Генерал-майор Роман Кутузов погиб в ходе российской спецоперации на Украине, об этом сообщил военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков. По словам журналиста, Кутузов стал четвертым генералом, погибшим в ходе спецоперации на Украине.

«Комкор Роман Кутузов – четвертый российский генерал, погибший в бою. Речь идет о наших генеральских потерях в Донбассе. Жаль, хороший человек был. Выходец из ВДВ. Мы дружить начали когда он командиром полка был», – написал Сладков в своем Telegram-канале.

Военкор отметил, что на Украине «пытаются принять закон разрешающий украинским командирам расстреливать не идущих в бой подчиненных. А у нас генерал встает и сам, своим примером, ведет солдат в атаку».

«Так какая идея сильней? На чьей стороне правда? Наша, раз у нас и генералы на штурмовиках сами летают, и в атаку ходят, и гибнут, как солдаты. Не помню подобных примеров на Украине», – заключил он.

По данным Telegram-канал «Военный осведомитель», Роман Кутузов погиб в ходе боя близ населенного пункта Николаевка Попаснянского района ЛНР. Отмечается, что погибший генерал за годы службы был награжден орденами Кутузова, Мужества, «За военные заслуги», Почета, а также медалью «За отвагу».

Ранее стало известно, что генерал-майор в отставке, летчик Канамат Боташев погиб при выполнении боевой задачи в небе над Донбассом в мае 2022 года. Награжден званием Героя России посмертно.

Заместитель командующего 8-й армии генерал-майор Владимир Фролов погиб в ходе специальной военной операции на Украине и был похоронен в середине апреля с почестями в Петербурге.

В марте 2022 года в боях за Мариуполь в ходе проведения спецоперации на Украине погиб замкомандующего Черноморским флотом (ЧФ) капитан 1-го ранга Андрей Палий. Палий обеспечивал функционирование гуманитарного коридора для выхода мирных жителей.