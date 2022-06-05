Названо условие предотвращения эпидемии оспы обезьян

Предотвратить эпидемию оспы обезьян можно, если быстро начать вакцинировать людей по эпидемическим показаниям, заявил специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

«Уже сейчас нужно начинать наработку вакцины, которая есть, и быть готовыми к вакцинации населения. А сотрудникам лабораторий Роспотребнадзора и врачам, которые будут контактировать первыми с возможными больными, стоит вакцинироваться сразу», – сказал он ТАСС.

Жемчугов добавил, что прививка от натуральной оспы эффективна против оспы обезьян.

В то же время, отметил иммунолог, эпидемия оспы обезьян возможна только в том случае, если вирус приобретет свойство передаваться воздушно-капельным путем.

«Если такое произойдет в результате мутации, то обновленный вирус вполне может стать инициатором большой вспышки. Сейчас пока такого нет, путь передачи оспы контактно-бытовой», – сказал Жемчугов.

Ранее в ВОЗ усомнились в возможности сдержать распространение оспы обезьян среди людей. ВОЗ оценила риск глобального распространения оспы обезьян как умеренный, допустив возможность ухудшения ситуации. В конце мая первый случай смерти от оспы обезьян был зафиксирован в Нигерии, умерший мужчина имел сопутствующие заболевани.

В мае президент США Джо Байден заявил, что «всем следует проявлять обеспокоенность» из-за распространения оспы обезьян. В свою очередь экс-глава Академии наук Нигерии Ойевале Томори выразил мнение, что распространение оспы обезьян в Европе, Северной Америке и Австралии может быть вызвано новым штаммом вирусного заболевания.

В Роспотребнадзоре сообщали, что случаи инфицирования оспой обезьян в России не выявлены. В ведомстве заверили, что приняты все необходимые меры для недопущения завоза инфекции в Россию и купирования возможности ее распространения.