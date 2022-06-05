Сотрудники УСИН в Херсоне получили зарплату в рублях

Сотрудники Управления службы исполнения наказаний (УСИН) по Херсонской области получили зарплаты в полном объеме в рублях, выплаты оказались в два раза больше прежнего оклада, выплачиваемого киевскими властями, заявил начальник УСИН по Херсонской области Евгений Соболь.

«Нами была подана заявка в военно-гражданскую администрацию, и всем нам была выплачена заработная плата в стопроцентном размере. Всем сотрудникам уголовно-исполнительной системы и даже тем, кто решил покинуть ряды нашей системы. По состоянию на 1 июня заработная плата была выплачена в полной мере по российским меркам», – цитирует его РИА «Новости».

Соболь отметил, что «заработная плата стала в 2-2,5 раза выше, люди были приятно удивлены, и я думаю, это будет хорошим стимулом двигаться дальше».

Говоря о численности сотрудников и возможном дефиците кадров, он подчеркнул, что картина в разных подразделениях отличается. В некоторых отток кадров после начала военной операции составил не более 5% сотрудников, в других около 70%.

«Хотелось бы обратить внимание, что у нас плюс 50 человек за последние две недели. Комендатура предоставила нам квалифицированных специалистов. Люди ищут работу и понимают, что они будут работать под триколором, и понимают, что смогут двигаться вперед по законам, которые в России», – добавил он.

В среду глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что власти Херсонской области ожидают, что в ближайшее время в регионе откроются отделения еще двух-трех крупных российских банков после ухода с территории украинских, что будет стимулировать восстановление промышленных предприятий.

Ранее заместитель главы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов сообщил, что Херсонская область, которая была освобождена от украинских националистов в середине марта, продолжит курс на интеграцию с Россией вне зависимости от позиции Брюсселя и отказа Евросоюза признавать выданные в регионе российские паспорта.

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