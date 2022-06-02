Еще два-три крупных банка заявили о намерении зайти в Херсонскую область

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2 июня, четверг | Последнее обновление — 18:04 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Патрушев: Запад пытается спровоцировать полномасштабный экономический кризис в России
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Выход из Болонской системы явно не принесет России вреда. Разумные вещи, существующие в Европе, можно перенять и без нее. Задача России – готовить специалистов для ее собственной пользы и потребностей. А не для встраивания в чужие системы.
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Американские реактивные системы залпового огня, если они попадут в Таврию, в Донбасс, на украино-российскую границу, станут новым орудием террора.
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Бундесвер сейчас находится в очень плохом состоянии: устаревшая техника, недокомплект служащих, крайне низкий авторитет в обществе. Значит ли это, что Германия не сможет воссоздать мощную армию? Нет, не значит.
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У Донецкой народной республики появится собственный торговый флот. В него войдут украинские суда, которые не были выведены судовладельцами из акватории Азовского моря. В первую очередь флот будет задействован для доставки стройматериалов и техники для восстановления городов республики
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Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
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256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Еще два-три крупных банка заявили о намерении зайти в Херсонскую область
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Власти Херсонской области ожидают, что в ближайшее время в регионе откроются отделения еще двух-трех крупных российских банков после ухода с территории украинских, что будет стимулировать восстановление промышленных предприятий, сообщил глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо.
«Промышленная часть: в Херсоне большая часть сосредоточена в Новой Каховке и Каховке. Некоторые предприятия уже начинают работать, другие предприятия, руководство которых, к сожалению, кто-то уехал, кто-то там приостановил производство. В то же самое время они все целые, трудовые коллективы хотят работать, большая часть трудовых коллективов уже с ними мы сейчас встречаемся, они нацелены на продолжение работы, работы уже в российских рублях, потому что банк уже открылся на территории города, и еще два или три банка, крупных банка, намерены уже в ближайшие дни быть в Херсоне для того, чтобы свои отделения открыть, потому что банк – это основной кровеносный сосуд для всей промышленности», – приводит его слова ТАСС.
Секретарь генсовета партии «Единая Россия», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, находящийся в поездки в Херсон, добавил, что представители Херсонской области, Донецкой и Луганской народных республик на прошлой неделе принимали участие в форуме предпринимателей, организованном «Единой Россией», обсуждались вопросы экономической интеграции, поддержки предприятий. По итогам форума, по его словам, было принято решение, что в июне состоятся бизнес-миссии предпринимателей России в эти регионы, планируется налаживание прямых связей в области промышленности и сельского хозяйства.
Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что Херсонская область Украины и освобожденные территории Луганской и Донецкой народных республик, без сомнения, войдут в состав России, то же самое будет с Запорожской областью, где должен пройти референдум, как только позволит ситуация.
Литва признала «парадоксальный результат» санкций против России
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Санкции против России и ситуация с поставками российских энергоресурсов привели к «парадоксальному результату», заявил президент Литвы Гитанас Науседа.
Науседа заявил, что «налицо парадоксальный результат, когда доходы Кремля как бы не снижаются». По его словам, «это происходит прежде всего из-за роста цен», в связи с чем «значительного воздействия» санкции «на финансы России не имеет». Науседа сказал, что «вечно такое продолжаться не будет».
Кроме того, он признал, что страны Запада «не могут преградить» России «путь к договоренностям с третьими странами, в результате которых она будет получать прибыль от продажи нефти другим государствам», передает ТАСС со ссылкой на LRT.
Науседа также прокомментировал вопрос о кандидатском статусе Украины на вступление в ЕС: «Если дискуссии не приведут к ясному результату или будет послан невнятный сигнал, упакованный в какие-то трудно просматривающиеся одежды, это будет разочарование и для нас самих, и для Украины». Он обещал, что Литва «будем делать все, чтобы эта весть была недвусмысленной и ясной».
Напомним, Прибалтика стала главной жертвой антироссийских санкций. Тем временем Евросоюз принял шестой пакет санкций против России, подразумевающий запрет на экспорт нефти. Однако разные члены ЕС выторговали для себя столько уступок, что шестой пакет больше вредит самому ЕС, чем России.
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Меркель впервые лично прокомментировала спецоперацию России
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Экс-канцлер Германии Ангела Меркель впервые лично прокомментировала события на Украине, выразив солидарность со страной и назвав происходящее «глубоким поворотным моментом».
«Я солидарна с Украиной, на которую напала Россия, и поддерживаю их право на самооборону», – цитирует ТАСС ее речь на мероприятии по случаю ухода в отставку главы Ассоциации немецких профсоюзов (DGB) Райнера Хоффмана.
Кроме того, Меркель назвала действия России «вопиющим нарушением международного права в истории Европы после окончания Второй мировой войны» и выразила поддержку усилиям федерального правительства Германии, ЕС, США и партнеров в Группе семи (G7), НАТО и ООН, которые, по ее мнению, нацелены на прекращение боевых действий.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности, законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, а также признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Российские флаги подняли уже во многих городах Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.
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Россия ограничила экспорт необходимых для производства полупроводников инертных газов
Правительство России решило до конца года ограничить экспорт инертных газов: аргона, гелия, неона, которые используют для производства полупроводников при изготовлении микросхем.
Россия поставляет до 30% неона от глобального потребления. Теперь же экспорт газа будет доступен только по решению правительства, на основании предложений Минпромторга, пишут «Известия» со ссылкой на постановление правительства.
Отмечается, что с начала пандемии коронавируса в мире начался глобальный дефицит полупроводников – после того как Украина приостановила поставки неона с двух своих заводов.
«Россия решила напомнить недружественным странам об их импортозависимости. Теперь российский Минпромторг определит, кто будет иметь доступ к неону, криптону, ксенону – ключевым и критически важным газам для производства полупроводников, более 30% которых на мировом рынке приходится на нашу страну», – заявил источник в финансово-экономическом блоке правительства.
Эксперты отмечают, что для вводивших санкции против РФ «партнеров» и их микроэлектронных фабрик это может оказаться весьма чувствительным. Принятое решение дает России возможность рассчитывать на конструктивный и прагматичный подход иностранных производителей к поставкам необходимой микроэлектронной продукции в Россию.
Ранее, согласно санкциям, введенным Евросоюзом в апреле, запрещается экспорт в РФ полупроводников, машин и транспортного оборудования на сумму 10 млрд евро. Также ограничения включают в себя запрет на участие российских компаний в госзакупках в ЕС.
Напомним, эксперты заявили, что дефицит необходимых для производства техники полупроводников в России, спровоцированный санкциями из-за ситуации на Украине, можно решить за счет налаживания отечественного производства – на это стране потребуется около 15 лет – либо организовать поставки из Китая.
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Запад задумался об отказе от идеи эмбарго на российскую нефть
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Страны Запада обсуждают возможность отказа от эмбарго на импорт российской нефти, ее хотят покупать по ценам ниже рыночной, сообщил президент США Джо Байден.
На Западе, как следует из слов Байдена, ищут варианты сдержать цены на топливо. По его словам, «есть проблема, которая обозначилась сейчас, когда Европа решает, что они еще больше ограничат закупки российской нефти». Он сообщил, что «идут активные размышления, что можно сделать – может быть, даже закупать нефть, но по ограниченной цене». Как пояснил Байден, в этом случае Россия сможет экспортировать нефть, но по «цене, значительно ниже той, которую сейчас установилась на рынке».
Кроме того, Байден заявил, что считает маловероятным снижение цен на бензин и продукты питания в США в ближайшее время: «Идея о том, что мы сможем нажать на кнопку и снизить цены, маловероятна в ближнесрочной перспективе». Он планирует подробнее изложить свою точку зрения в четверг, передает РИА «Новости».
Напомним, Еврокомиссия, спустя два месяца безрезультатных согласований, подготовила компромиссный вариант нефтяного эмбарго. В результате с огромными усилиями Евросоюз все-таки принял шестой пакет санкций против России, подразумевающий запрет на экспорт нефти. Однако разные члены ЕС выторговали для себя столько уступок, что шестой пакет больше вредит самому ЕС, чем России.
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Эксперты оценили желание Байдена покупать российскую нефть по цене ниже рынка
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«Власти США пытаются исправить созданную ими проблему и насытить мировой рынок нефтью. Только сложно представить, чтобы Россия продавала нефть Индии или Китаю дороже, чем Вашингтону», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее Запад задумался об отказе от эмбарго на российскую нефть и о желании покупать ее по цене ниже рынка.
«Потолок цен на российскую нефть – это та самая идея, которую изначально развивала министр финансов США. Уже на протяжении месяца она призывает не вводить против российской нефтяной индустрии такие санкции, которые приводят к сокращению экспорта», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
Собеседник отметил, что «стоимость нефти в мире очень четко коррелируется со стоимостью топлива на американском рынке», а эти показатели там «постоянно растут», что приводит к недовольству местных граждан. «В конечном счете это ведет к потенциальному провалу Демпартии на всех предстоящих выборах, включая президентские в 2024 году».
«Теперь они пытаются хоть каким-то образом исправить ситуацию. А для этого необходимо насытить мировой рынок нефти, ликвидировав или хотя бы снизив дефицит. То есть к американской власти пришло понимание, что санкции против российской нефти приведут к сокращению экспорта из России», – акцентирует Юшков.
«Также министр финансов США продвигала идею о том, что европейцы не должны вводить эмбарго на российскую нефть, но могут ввести импортную пошлину. Это было необходимо для того, чтобы поставки российской нефти сохранялись в прежнем объеме, но сократились доходы Москвы», – объяснил эксперт.
«Но согласится ли Россия на такие условия? – задается вопросом собеседник, – Вполне возможно, что Москва сама откажется поставлять нефть Вашингтону». «Мы уже видели, как санкции разворачиваются против Европы. Так, например, Германия национализировала «дочки» Газпрома, и российское руководство запретило торговать с этими компаниями, превратив их в пустышки», – рассуждает Юшков.
Эксперт предположил, что Россия может пойти на полное ограничение прямых поставок нефти в США, если стоимость топлива, предложенная США, не будет адекватной. «Сложно представить, чтобы Индия и Китай покупали сырье по 70–80 долларов за баррель, а в США по 50 долларов», – подчеркнул специалист.
В свою очередь, эксперт в области энергетики Станислав Митрахович указывает на то, что «Запад понял, насколько сложно отказаться от российской нефти». «Мне кажется, что Джо Байден пытается каким-то образом уменьшить объемы закупаемого у Москвы сырья, пока не вступят в силу принятые шестым пакетом санкции», – предположил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.
Собеседник обращает внимание, что условия, которые диктуют в США, могут вызвать недовольство практически всех участников рынка. «У России уже есть направления, по которым она может продавать нефть ниже рыночной стоимости. Например, азиатские страны. Опять же, фиксация цены может не понравиться другим странам. Ведь если сегодня установятся предельные цены для России, то уже завтра это может коснуться Саудовской Аравии», – заключил Митрахович.
Ранее стало известно о том, что страны Запада обсуждают возможность отказа от эмбарго на импорт российской нефти, ее хотят покупать по ценам ниже рыночной. Об этом сообщил президент США Джо Байден. Как следует из слов Байдена, страны Запада ищут варианты сдержать цены на топливо. По его словам, «есть проблема, которая обозначилась сейчас, когда Европа решает, что они еще больше ограничат закупки российской нефти».
Он сообщил, что «идут активные размышления, что можно сделать – может быть, даже закупать нефть, но по ограниченной цене». В этом случае Россия сможет экспортировать нефть, но по «цене, значительно ниже той, которую сейчас установилась на рынке».
Кроме того, Байден заявил, что считает маловероятным снижение цен на бензин и продукты питания в США в ближайшее время: «Идея о том, что мы сможем нажать на кнопку и снизить цены, маловероятна в ближнесрочной перспективе». Он планирует подробнее изложить свою точку зрения в четверг.
Кроме того, в администрации США начали выступать против ужесточения санкций к России, сообщает Bloomberg. В частности, Белый дом и Госдеп выступают за ужесточение санкций, но Минфин США считает, что новые санкции окажут негативное влияние на цепочку поставок на глобальном рынке, инфляцию и цены на нефть.
Противники ужесточения санкций опасаются, что рост цен на бензин ослабит позиции демократов в преддверии промежуточных выборов. В этой связи предлагается установить потолок цен на нефть, который якобы ограничит доходы России от продажи нефти.
Вместе с тем Литва признала «парадоксальный результат» санкций против России. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа. «Несмотря на санкции, доходы Кремля как бы не снижаются», – отметило он. По его словам, «это происходит, прежде всего, из-за роста цен», в связи с чем «значительного воздействия» санкции «на финансы России не имеют». Науседа сказал, что «вечно такое продолжаться не будет».
Он также признал, что страны Запада «не могут преградить» России «путь к договоренностям с третьими странами, в результате которых она будет получать прибыль от продажи нефти другим государствам».
Напомним, Еврокомиссия, спустя два месяца безрезультатных согласований, подготовила компромиссный вариант нефтяного эмбарго. В результате с огромными усилиями Евросоюз все-таки принял шестой пакет санкций против России, подразумевающий запрет на экспорт нефти. Однако разные члены ЕС выторговали для себя столько уступок, что шестой пакет больше вредит самому ЕС, чем России.
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НАТО решило провозгласить Россию главной угрозой
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В новой стратегической концепции НАТО Россию объявят главной угрозой для альянса, сообщила постпред США при НАТО Джулианн Смит.
«Мы в основном согласны с тем, что Россия является первоочередным вызовом, имеющей первостепенное значение угрозой, с которой в данный момент сталкивается НАТО», – приводит слова Смит ТАСС.
Как заявила Смит, «для НАТО это приоритет номер один и будет оставаться таковым в обозримом будущем». НАТО намеревается предпринять шаги, чтобы «укрепиться», сделает акцент на «сдерживании и обороне». По словам Смит, НАТО двигалось в этом направлении до начала Россией специальной военной операции на Украине, но «теперь этому будет уделено больше внимания». Россия «появится в стратегической концепции в качестве имеющей первостепенное значение угрозы альянсу». По словам Смит, «Китай также появится в этом документе». НАТО собирается отразить в своей доктрине и сближение Москвы и Пекина.
Смит сообщила, что сейчас НАТО не рассматривает возможность институционализации отношений с государствами – партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, хотя «заинтересовано в расширении отношений с внерегиональными партнерами».
Кроме того, США не предвидят какой-либо роли НАТО в содействии транспортировке зерна или иного продовольствия с Украины, прежде всего морским путем, с целью поставок на мировые рынки. Кроме того, она отрицательно ответила на вопрос о том, рассматривали ли США с союзниками по НАТО возможность передачи Украине западной боевой авиации.
Напомним, заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что в связи с действиями России у НАТО «нет никаких ограничений», чтобы «иметь прочную позицию на восточном фланге». По словам Джоанэ, альянс должен «гарантировать, что каждый квадратный дюйм территории НАТО защищен статьей 5» Устава НАТО и «союзниками».
По словам Джоанэ, Москва в Основополагающем акте Россия – НАТО «взяла на себя обязательства не нападать на соседей» и «проводить регулярные консультации с НАТО». По мнению альянса, нарушены оба пункта. «Поэтому я думаю, что на самом деле этот Основополагающий акт по сути не действует из-за России», – сказал он.
В апреле глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что Основополагающий акт Россия – НАТО от 1997 года не отвечает современной обстановке в мире, его дни прошли. В марте президент Польши Анджей Дуда заявил, что Основополагающий акт Россия – НАТО перестал существовать. Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что угроза столкновения НАТО и России существует, но Москва предупреждала мир, что вопрос вступления Украины в НАТО «рано или поздно взорвется».
При этом в воскресенье стало известно о деталях новой стратегии альянса. Она включит в себя корректировки статуса России и проблематику Китая, который ранее в документе не фигурировал.
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Польша предъявила украинским беженцам ультиматум
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Большая часть украинских беженцев в Польше лишится ежедневного пособия, сообщает издание Rzeczpоspolita со ссылкой на заявление замглавы министерства внутренних дел и администрации и представителя правительства по делам беженцев Павла Шефернакера.
Решение вступит в силу 1 июля. Пособие продолжат получать лишь те, кто в нем нуждается. Речь идет об инвалидах, а также о беременных и многодетных женщинах.
Власти, отмечается в публикации, планируют стимулировать беженцев начать зарабатывать и обеспечивать свои потребности самостоятельно.
«Это решение в какой-то мере показывает, что поддержка подходит к концу, пора возвращаться на Украину», – передает РИА «Новости» слова польского профессора Петра Длугоша.
Ранее председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что из въехавших в Польшу украинских беженцев 2 млн человек решили остаться на территории страны.
Напомним, с начала лета несколько польских городов решили отменить бесплатный проезд для граждан Украины, который был введен 24 февраля после потока беженцев.
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СМИ: Михаил Прохоров получил гражданство Израиля
Российский бизнесмен Михаил Прохоров получил израильское гражданство, утверждают СМИ со ссылкой на снимок нового паспорта предпринимателя.
Михаил Прохоров стал гражданином Израиля в конце марта, утверждает «СтарХит» со ссылкой на документы.
При этом сообщения о получении израильского гражданства бизнесменом поступали еще в начале апреля, но фонд предпринимателя ОНЭКСИМ опровергал их. По данным фонда, Прохоров уезжал за границу для медицинского обследования.
В Китае назвали четыре контрмеры России в ответ на расширение НАТО
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Россия будет использовать свои контрмеры в вопросе возможного расширения НАТО, их как минимум четыре, пишет научный сотрудник Народного университета Китая Ван Сяньцзюй в статье для издания «Хуаньцю шибао».
Как отмечает автор, некоторые считают, что ключевой голос Турции может помешать вступлению в НАТО Финляндии и Швеции. При этом, по его словам, если взглянуть на недавние действия Москвы, то она противостоит расширению альянса посредством ряда многосторонних контрмер, передает РИА «Новости».
«Во-первых, Кремль выпустил строгое предупреждение, что новый виток расширения альянса повлечет за собой серьезные последствия», – указывает Ван Сяньцзюй. Россия напомнила Хельсинки и Стокгольму, что не стоит неверно оценивать ситуацию, подчеркнув, что «неправильное решение» усилит региональную напряженность и нисколько не укрепит их безопасность. Также Кремль сделал акцент на том, что размещение объектов военной инфраструктуры НАТО на их территории неизбежно приведет к ответной реакции со стороны Москвы.
Вторая мера подразумевает шаги по дальнейшему усилению роли Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), указывает автор. В середине мая в Кремле состоялась встреча лидеров шести государств-членов ОДКБ, на которой обсуждались такие вопросы, как укрепление сотрудничества стран-участниц и совершенствование системы коллективной безопасности.
В-третьих, Россия стала уделять больше внимания взаимодействию с Шанхайской организацией сотрудничества, продолжает Ван Сяньцзюй. «Некоторые аналитики считают, что в условиях обострения конфликта между Россией и США с Европой и дальнейшего расширения НАТО сотрудничество ОДКБ и ШОС может в будущем распространиться на большее количество областей», – поясняет он.
Четвертый шаг – это всестороннее развитие Россией Евразийского экономического союза (ЕАЭС). По словам автора, перед лицом беспрецедентных экономических и финансовых санкций со стороны западных стран Россия придает все большее значение роли объединения.
Ранее постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что распространение НАТО на восток не только не сделало Европу безопаснее, но и «посеяло семена конфликта».
Напомним, представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опубликовал в своем Twitter две карты НАТО 1990 и 2019 годов и высмеял обещание о нерасширении альянса на восток, данное бывшим государственным секретарем США Джеймсом Бейкером.
1 февраля президент России Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обвинил НАТО в нарушении обещания не продвигать инфраструктуру на восток. Он также предупредил об угрозе конфликта России и НАТО при вступлении Украины в альянс.
Россия применила на Украине защищенные от ПЗРК штурмовики Су-25СМ3
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В военной спецоперации на Украине применяются модернизированные штурмовики Су-25СМ3 с бортовым комплексом обороны «Витебск-25», сообщили в силовых структурах.
Источники ТАСС сообщили, что Россия «успешно применяет» Су-25СМ3, которые «оснащены комплексом радиоэлектронной борьбы». «Витебск-25» способен «защитить их от ракетных ударов ПЗРК противника». Указывается, что Су-25СМ3 применяется в основном на южном направлении и в Донбассе. Комплексы «Витебск» установлены в подвесных контейнерах на узлах подвески самолета. Они продемонстрировали «высокие характеристики и в целом достаточно успешно справляются со своими задачами».
Кроме того, комплексы «Витебск» устанавливаются в том числе на вертолеты Ка-52 и семейства Ми-8. Отмечается, что «они успешно использовались российскими военными в Сирии». «И тогда ни один вертолет с «Витебском» не пострадал от ракет ПЗРК, выпущенных террористами», – сообщили источники.
Официального подтверждения предоставленной источниками ТАСС информации не поступало.
Напомним, задачей комплекса «Витебск» является защита летательных аппаратов от всех типов ракет с инфракрасными головками самонаведения. Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности, законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, а также признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Российские флаги подняли уже во многих городах Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.
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Минобороны: Киев планирует обстрел России американскими ракетами большой дальности
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По достоверной оперативной информации, полученной в результате перехвата радиопереговоров, в городе Шостка Сумской области киевским режимом планируется осуществить очередную провокацию, сообщают в Минобороны России.
«В ближайшее время в Шостку ожидается поставка из США ракетных систем большой дальности, с помощью которых боевики вооруженных формирований Украины по приказу СБУ планируют наносить удары по приграничной территории Российской Федерации непосредственно из жилых районов города», – говорится в Telegram-канале Минобороны.
В ведомстве отметили, что «этими действиями украинские неонацисты рассчитывают спровоцировать Вооруженные силы России на ответный огонь, после чего обвинить их в неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры и уничтожении украинского мирного населения».
«При проведении данной провокации по указанию киевских властей планируется задействовать украинских и зарубежных журналистов для подготовки фейковых фото- и видеоматериалов о якобы «убийствах мирных жителей города русскими», которые будут широко распространены западными информационными агентствами», – заключили в Минобороны.
Ранее в Минобороны заявили, что украинские боевики планируют обстрелять приграничную территорию России из жилого района Сум, спровоцировав российские подразделения на ответный удар, после чего взорвать емкости с химически опасными веществами.
В среду стало известно, что власти США выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems).
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Экс-командир херсонской теробороны захотел получить российское гражданство
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Бывший командир 124-го отдельного батальона территориальной обороны Херсонской области Дмитрий Кузьменко заявил о намерении оформить российское гражданство для себя и своей семьи.
«На сегодняшний момент люди (жители Херсона) себя чувствуют уверенно. Сам Херсон стал чище по сравнению с предыдущими годами. Я тоже приму гражданство Российской Федерации и буду свою семью просить, чтобы это сделали», – передает РИА «Новости» его слова.
Кузьменко рассказал, как украинские офицеры «обрекли его необученных бойцов на смерть», прикрывая собственное отступление.
По его словам, в первый день российской спецоперации украинский командир связался с ним и заверил, что на херсонском направлении ничего не происходит, а российская армия якобы не станет двигаться в сторону Херсона. При этом он уточнил, что все украинские военнослужащие и сотрудники силовых структур бежали из города в первые два дня после начала российской операции.
Экс-командир рассказал, что 25 февраля он получил приказ раздать оружие личному составу и распустить всех по домам. «Если бы мы тогда раздали оружие тем, кто у нас был, мы бы половины уже не собрали. Из тех людей, что у нас были, только 20–25 явились на сборный пункт. На собрании командования я выступил с просьбой вывести вообще всех из Херсона, так как никакой подготовки и установок по обороне у нас не было. Мне было строго отказано и приказано оставаться на местах», – вспоминает он.
Кузьменко рассказал, что он приказал занять позиции на окраине Херсона и рассредоточиться. При этом до начала боя один из местных жителей предупредил его, что российские военные уже находятся в городе, и смысла в действиях его бойцов нет, добавил он.
Экс-командир теробороны сообщил, что позднее начался бой, начала работать минометная артиллерия, а украинские военные и силовики к тому моменту уже покинули город.
«После выехала БМП и начинала тоже работать по нам. Бойцы побросали оружие и легли на землю. Командир дал команду отходить. Мы не видели, что там были раненые, было понятно, что уже они все трупы лежат. Со мной приехало около 43 человек, осталось на поле боя около 18–20 человек», – сообщил он.
По утверждению Кузьменко, он не отдавал своим бойцам приказа стрелять по российским военнослужащим, а сам не успел применить оружие в попытках сохранить жизни оставшихся людей. Так получилось, что большая часть спутников Кузьменко не слышала приказы и не могла оказывать какое-либо сопротивление из-за полного отсутствия военной подготовки, добавил он.
Украинские силовики бежали из Херсона, прикрыв свой тыл батальоном из числа мобилизованного в ряды территориальной обороны гражданского мужского населения, резюмировал экс-командир теробороны.
Напомним, российские войска вошли в Херсон 24 февраля. Позднее они взяли под контроль
и Херсонскую область, включая Скадовск. Власти Херсонской области заявили
о намерении обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой включить регион в состав России. Замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов уточнил, что Херсонская область до конца года полностью перейдет на российское законодательство.
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Росгвардеец погиб в Донбассе в бою против наемников из США и Британии
Командир бригады Росгвардии погиб в Донбассе в бою с иностранными наемниками, в их числе был сын члена парламента Великобритании Бен Грант, сообщает пресс-служба ведомства.
Командир отделения отдельной бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа Росгвардии сержант Адам Бисултанов погиб 26 мая, спасая своих товарищей при выполнении боевой задачи.
«Как позже выяснилось, подразделение Росгвардии вело бой с группой наемников из Великобритании и США. 28 мая в Сети появилось видео этого боестолкновения, а также была опубликована статья в The Daily Telegraph. Камера GoPro запечатлела кадры атаки и одного из бойцов группы наемников – сына члена парламента Великобритании – Бена Гранта», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
В конце мая Следственный комитет России заявил, что даст уголовно-правовую оценку действиям Бена Гранта, являющегося родственником британского парламентария и руководившего группой наемников на Украине.
Напомним, 10 марта британские СМИ сообщили, что на Украину для участия в военных действиях прибыл Бен Грант, его мать – Хелен Грант, депутат британского парламента от Мейдстоуна, специальный посланник премьера Бориса Джонсона по вопросам образования девочек и бывший министр спорта.
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Корреспондент греческого ТВ более года делал репортажи из Москвы, находясь в Афинах
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Руководителей государственного греческого телевидения и радиовещания ERT на время исключили из союза журналистов афинских ежедневных газет ESIEA за дезинформацию при освещении украинских событий, сообщают греческие СМИ.
ESIEA сообщил, что «корреспондент ERT в Москве» на самом деле рассказывал о событиях, сидя дома в Афинах, так телекомпания ERT вводила телезрителей в заблуждение, заявили в союзе, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету «Авги».
«Корреспондент ERT за 15 месяцев работы в ERT не передал ни одного репортажа из Москвы, а его отсутствие заметили посольство Греции и МИД. ERT утверждал, что у него проблемы со здоровьем», – указало издание.
Из профсоюза был исключен гендиректор ERT Константинос Зулас, его отстранили на три месяца. Его подчиненных наказали сильнее: гендиректор службы новостей и информационного вещания Фотис Кафаракис и руководитель отдела новостей и информационных передач Яннис Трупис исключены на шесть месяцев.
На два месяца исключена ответственная за международный бюллетень ERT Анна Папасотириу.
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Присяжные в США признали Эмбер Херд виновной в клевете на Джонни Деппа
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Коллегия присяжных в суде штата Вирджиния сочла, что за обвинениями Эмбер Херд в адрес ее бывшего супруга Джонни Деппа в домашнем насилии стоял злой умысел. Однако и Деппа обязали заплатить компенсацию по встречному иску Херд, сообщают СМИ.
Присяжные постановили, что Херд должна выплатить Деппу 15 млн долларов, передает ТАСС со ссылкой на Law and Crime.
Судья зачитал решение присяжных, в соответствии с которым присяжные обязали Херд выплатит Деппу компенсацию в размере 10 млн долларов, а также штраф в размере 5 млн долларов, передает РИА «Новости».
Кроме того, суд присяжных обязал Деппа заплатить компенсацию в 2 млн долларов по встречному иску бывшей супруги о клевете.
Суд по делу о защите чести и достоинства с участием Деппа и Херд продолжался с 11 апреля. В зале суда на оглашении приговора присутствовала Херд, Депп сейчас в Великобритании, где на концерте в Лондоне его встретили стоячей овацией.
Напомним, Депп обвинил Херд в клевете в связи со статьей в Washington Post, где его экс-супруга пожаловалась на домашнее насилие. При этом Херд не обвиняла именно Деппа. Однако Депп заявил, что лишился из-за публикации нескольких ролей. Он, в свою очередь, и сам обвинил Херд в домашнем насилии. Депп потребовал компенсацию в размере 50 млн долларов. Херд подала встречный иск, требуя с Деппа 100 млн долларов.
В ноябре Депп проиграл суд по делу о клевете с таблоидом Sun, который писал, что Депп избивал свою бывшую жену. В 2016 году Херд также обвиняла бывшего супруга в избиении, но позднее отозвала судебный иск.
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