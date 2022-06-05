Эпидемиолог не исключил появления более заразных мутаций оспы обезьян

Невозможно полностью исключить вероятность возникновения мутаций, усиливающих заразность западноафриканского варианта оспы обезьян, выразил мнение вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Категорический отрицательный ответ на этот вопрос кажется мне легкомысленным, конечно, потому что мутации – это дело очень случайное, и исключить мутации, усиливающие вирус, на 100% невозможно. Но вероятность таких усиливающих мутаций очень низкая, особенно учитывая не очень большие масштабы вспышки этого заболевания», – приводит ТАСС ответ эксперта на вопрос о том, может ли западноафриканский вариант оспы обезьян мутировать в сторону большей заразности.

Ранее в ВОЗ усомнились в возможности сдержать распространение оспы обезьян среди людей. ВОЗ оценила риск глобального распространения оспы обезьян как умеренный, допустив возможность ухудшения ситуации. В конце мая первый случай смерти от оспы обезьян был зафиксирован в Нигерии, умерший мужчина имел сопутствующие заболевания.

В мае президент США Джо Байден заявил, что «всем следует проявлять обеспокоенность» из-за распространения оспы обезьян. В свою очередь экс-глава Академии наук Нигерии Ойевале Томори выразил мнение, что распространение оспы обезьян в Европе, Северной Америке и Австралии может быть вызвано новым штаммом вирусного заболевания.

В Роспотребнадзоре сообщали, что случаи инфицирования оспой обезьян в России не выявлены. В ведомстве заверили, что приняты все необходимые меры для недопущения завоза инфекции в Россию и купирования возможности ее распространения.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что оспа обезьян – редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами. Вирус может передаваться от животных человеку. Обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1% до 10%. От оспы обезьян нет специфического лечения или вакцины, однако предшествующая вакцинация против натуральной оспы обеспечивает также высокоэффективную профилактику этого заболевания. По информации ВОЗ, вакцинация от натуральной оспы в 85% эффективна против заражения оспой обезьян.

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