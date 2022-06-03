Песков сообщил о достижении определенных результатов СВО

Медведев объяснил формат спецоперации на Украине

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев объяснил, почему действия России на Украине названы «специальной военной операцией», а также заявил, что страны НАТО ведут прокси-войну.

Медведев указал, что спецоперация «идет по определенному сценарию», у нее две цели: «защитить граждан» ДНР и ЛНР, многие из которых являются россиянами, и «уничтожить милитаристскую машину», провести «денацификацию регионов». Как отметил Медведев, «цели этой операции ограничены», она «проходит в основном с применением высокоточного оружия, разрушаются и уничтожаются военные объекты». Российские силы «стараются действовать таким образом, чтобы все, что происходило, касалось только вооруженных сил Украины». «Поэтому то, что осуществляется нашими войсками, и получило название специальной военной операции», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Al Jazeera.

НАТО же, как подчеркнул Медведев, начало «так называемую войну по доверенности, или proxy war, которая заключается в том, что они снабжают Украину огромным количеством оружия» и «всячески стараются поддерживать там милитаристские настроения, милитаристский угар, для того, чтобы Украина билась, что называется, до конца, как принято сейчас говорить, до последнего украинца». При этом «ни интересы Соединенных Штатов, ни Европы не страдают». «С Украины уже уехали 6 млн человек, и значительную часть ответственности за то, что произошло, несут теперь и вот эти страны», – сказал Медведев.

Как заявил зампред Совбеза России, «может быть, последней каплей, которая повлияла на принятие окончательных решений, было провозглашение Украиной желания вернуть себе ядерное оружие». Кроме того, фактором, который «не мог не беспокоить» Москву, было расширение НАТО, «для нас это прямая и явная угроза». Он отметил, что вхождение Швеции и Финляндии в НАТО в объявленной конфигурации несет меньшую угрозу для России, чем присоединение Украины к альянсу – «дело в том, что у нас с этими странами нет никаких территориальных вопросов, а применительно к Украине ситуация другая».

Россия исходит из того, что Крым является ее неотъемлемой частью, но «если Украина попадает в блок, который агрессивно настроен против нас, обладающий к тому же еще и ядерным потенциалом, то это, безусловно, может спровоцировать наиболее отъявленных, как говорят у нас – отмороженных, представителей украинского истеблишмента, элиты и просто националистов на то, чтобы осуществить какую-либо вылазку в отношении Крыма», сказал Медведев.

Он заявил, что деструктивная позиция НАТО помешала разрешить ситуацию на Украине путем мирных переговоров: «Я прямо скажу, кто это. Это Соединенные Штаты Америки, европейские страны и в целом Североатлантический альянс». В ответ на уточняющий вопрос, могла ли Россия достичь своих целей без проведения специальной военной операции, Медведев подчеркнул: «С определенного периода – нет, не могла».

По его словам, если бы «с 2014 года и до конца практически 2021 года, у тех, кто принимал решения, хватило бы мужества и сообразительности довести эти переговоры до конца, найти мирное урегулирование тех проблем, которые возникли, обеспечить нормальную жизнь для людей, которые остались в республиках Донбасса, удалить оттуда националистов, дать экономике дышать и не заниматься милитаризацией собственной страны, то тогда можно было договориться».

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности, законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, а также признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

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