Историк оценил нахождение новой древней цивилизации в Амазонии

Открытие, сделанное международной командой археологов с помощью лазеров в тропических лесах Амазонии, наглядно свидетельствует о наличии у носителей так называемой культуры Касарабе социально-политической организации высокой сложности и вероятной многоуровневой иерархии поселении, сказал газете ВЗГЛЯД к.и.н., доцент кафедры истории древнего мира исторического факультета МГУ Александр Сафронов.

«Исключительно важное открытие с точки зрения нашей оценки проблемы развития региона Амазонии. Долгое время считалось, что население обширного региона дождевых лесов в бассейне Амазонки не отличалось высоким уровнем сложности социально-политической организации, даже племена практиковали земледелие. Какие-либо следы высокоразвитой культурной традиции связывали в первую очередь с влиянием Андской цивилизации, эпицентр которой расположен в горных районах Перу и Боливии», – говорит Сафронов.

Открытие, сделанное международной командой археологов с использованием технологии LiDAR, продолжает историк, наглядно свидетельствует о наличии у носителей так называемой культуры Касарабе (середина I тыс. – начало II тыс. н.э.) в области Льянос-де-Мохос на северо-востоке Боливии социально-политической организации высокой сложности, проявившейся в практике масштабного монументального строительства земляных насыпей (ритуальные платформы, дороги, оборонительные сооружения) и вероятной многоуровневой иерархии поселении (на данном этапе было зафиксировано 26 памятников).

«Мы должны понимать, что с помощью данных, полученных посредством LiDAR-сканирования земной поверхности, в зоне исследования были зафиксированы только расположение, размеры и конфигурация памятников, нанесены на карту масштабные земляные насыпи. При этом пока не проводились раскопки, соответственно не определены ни датировка памятников, ни их однозначная принадлежность к культуре Касарабе. Пока выводы проекта носят довольно общий и предварительный характер», – предупреждает специалист.

Назревает вопрос: почему же в эпоху спутников открытие было сделано только сейчас? Собеседник поясняет, что эти съемки поверхности Земли, полученные со спутников – данные дистанционного зондирования (ДДЗ) – используются в археологии с конца 1990-х годах и довольно неплохо помогают в составлении археологических карт регионов и отдельных памятников. Однако эти данные обладают не очень высоким разрежением (порядка 30–90 m/px), поэтому поиск по ним новых археологических объектов довольно затруднителен. В некоторых случаях действительно можно обнаружить крупные объекты (насыпи, рвы и так далее), но на открытой местности. В условиях плотного растительного покрова спутниковые данные практически бесполезны для локализации новых археологических объектов.

«Однако чуть более 10 лет назад в археологии стали применяться технология LiDAR – лазерного сканирования поверхности высокого разрежения, которое осуществляется на относительно небольшой площади с летательного аппарата (самолет, вертолет, дрон). В частности, эту технологию в 2009 году применили для обследования археологического памятника Караколь (Белиз), относящегося к культуре майя. Изначально довольно дорогая технология за последнее пять лет стала более доступной, и ее стали широко использовать в археологических проектах, особенно в условиях плотной растительности», – делится Сафронов.

При этом он отмечает, что площадь поверхности, которую за один сеанс может охватить сканирующий модуль, не очень обширна. Как правило, она не превышает нескольких десятков квадратных километров. Поэтому с помощью такой технологии, например, невозможно, подобно спутниковым данным, охватить сразу всю территорию страны.

«Одним из преимуществ технологии LiDAR является возможность отсечь на первичных данных растительный покров и получить «чистую» модель земной поверхности, а высокое разрешение такой модели позволяет увидеть практически любые следы деятельности человека. Именно поэтому за последние 3–4 года появилось множество публикаций о новых открытиях, сделанных с помощью LiDAR. При этом LiDAR не является заменой археологических раскопок, проведение которых в любом случае необходимо для получения полного представления о локализованном археологическом памятнике», – объясняет специалист.

Эксперт подчеркивает, что общее представление на историю развития доколумбовой Америки данное открытие практически никак не меняет, оно лишь немного дополняет единую картину. В распоряжении исследователей просто появились более конкретные данные о культуре, локализуемой в ограниченной области на северо-востоке Боливии, которая ранее была исследована довольно плохо. Но вместе с тем открытие меняет наше представление об уровне развития населения древней Амазонии и даст импульс к дальнейшему обследованию других труднодоступных и малоизученных регионов Южной Америки.

«Прежде всего открытие показало преимущества использования технологии LiDAR в археологических исследованиях трудоступных районов и перспективы ее дальнейшего применения. Непосредственно в рамках сделанного в боливийской Амазонии открытия, авторами статьи была выдвинута идея о существовании в данном регионе городских центров в рамках популярной концепции «тропического урбанизма с низкой плотностью населения», однако данная идея пока не подтверждена непосредственно археологическими раскопками. Равно, как и предположение о существовании в регионе объединения раннегосударственного типа», – рассуждает Сафронов.

Главным итогом научного открытия, продолжает историк, можно считать обнаружение и нанесение на карту крупных археологических памятников с монументальной архитектурой, которые следует ассоциировать с высокоразвитой культурой и обществом со сложной социально-политической организацией. «Также была определена зона дальнейших археологических изысканий, и нам следует ожидать новых публикаций по этой теме в ближайшие годы», – заключил собеседник.

Ранее группа археологов обнаружила в боливийской Амазонии археологические остатки аграрного урбанизма с низкой плотностью населения. Отмечается, что за исключением некоторых крупных взаимосвязанных поселений в южной части Амазонии, свидетельств существования доиспанской Амазонии ранее не было. Уточняется, что речь идет об обнаружении новой древней цивилизации – Касарабе.