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Столтенберг: НАТО готовилась к противостоянию с Россией с 2014 года
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НАТО давно начала готовиться к противостоянию с Россией, еще в 2014 году, поэтому мы усилили военное присутствие на востоке, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
«НАТО давно готовилась к этому, не то чтобы 24 февраля мы осознали, что Россия опасна. Реальность в том, что мы готовились к этому с 2014 года. Поэтому мы усилили наше военное присутствие на востоке альянса, и НАТО начала вкладывать больше денег в оборону», – цитирует ТАСС Столтенберга.
Напомним, в новой Стратегической концепции Североатлантического альянса, утвержденной на саммите в Мадриде, самой значительной угрозой безопасности названа Россия.
В МИД России предупредили о компенсирующих мерах в ответ на усиление НАТО в Восточной Европе.
Газета ВЗГЛЯД выясняла, какую угрозу решение НАТО увеличить свое военное присутствие на территории сразу нескольких государств Европы несет России, и что Москва могла бы этому противопоставить.
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В США объяснили опасность блокады Калининграда для Евросоюза
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Сейчас Россия и Евросоюз не находятся в состоянии войны, но блокада Калининграда может «нарушить этот баланс», заявила эксперт Эмма Эшфорд в беседе с Foreign Policy.
Эшфорд отметила, что Литва и Евросоюз должны прекратить свои действия против эксклава России, так как грузоперевозки в регион относятся к внутрироссийской торговле. Она выразила уверенность, что Брюссель изначально должен был не допустить проблему, сделав для региона исключение в санкционном пакете, передает РИА «Новости».
«Возможно, <...> Литва не должна создавать специальную лазейку (в антироссийских санкциях) для Калининграда, но кто-то в Брюсселе должен был сделать это. Это не торговля с Европейским союзом, это торговля внутри России, которая вынуждена пересекать европейскую территорию», – сказала Эшфорд. Специалист подчеркнула, что Запад должен приспособиться к существующей экономической реальности.
Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала слова политиков Литвы и Польши о запрете транзита грузов в Калининградскую область «поведением баранов-провокаторов». Она также отметила, что ситуация вокруг транзита через Калининград наглядно высветила отсутствие единства в Евросоюзе. Дипломат подчеркнула, что Москва работает над ответом на случай неразрешенности ситуации с транзитом.
В понедельник зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал «придурком» бывшего министра внутренних дел Латвии Мариса Гулбиса, заявившего, что ограничение транзита в Калининградскую область является первым сигналом Москве о том, что Европа и НАТО «готовы забрать» у России Калининград. Медведев также предупредил, что ответные меры России на запрет транзита товаров в Калининградскую область будут очень жесткими, значительная их часть «способна перекрыть кислород» прибалтийским соседям. В Совфеде предупредили НАТО о «мясорубке» при нападении на Калининград.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС якобы не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены. Между тем губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что морских провозных мощностей на Балтике сегодня избыток, снабжать Калининград и вывозить товары есть на чем. В МИД России и Кремле отмечали, что действия Литвы незаконны и противоречат международным договоренностям.
Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявлял, что Москва в ближайшее время ответит на решение Вильнюса объявить транспортную блокаду Калининградской области, и жители Литвы серьезно ощутят на себе последствия этих мер. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, почему ЕС решил отречься от планов по блокаде Калининграда.
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Названы варианты ответа России на военное усиление США в Европе
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«В ответ на усиление войск США в Европе России нужно показать, что она способна создать угрозу самому существованию стран альянса», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Илья Крамник. Ранее Джо Байден на саммите НАТО объявил о значительном усилении военного присутствия США на европейском континенте.
«При увеличении сил США в Европе непосредственная угроза нашей территории, или войскам Вооруженных сил России, участвующим в спецоперации на Украине, не возрастет, поскольку НАТО старается избежать эскалации. Так что в идеале альянс лишь ограничится наращиванием вооружений в Европе. Как правило, у США и НАТО риторика идет дальше, чем реальные намерения», – сказал эксперт Российского совета по международным делам, научный сотрудник ИМЭМО РАН, военный аналитик Илья Крамник.
Вместе с тем, в долгосрочной перспективе такие решения США и их союзников повышают риск возникновения новых военных столкновений в Европе или разрастания нынешнего конфликта, в том числе – территориально.
«При этом втягиваться в лобовое столкновение с НАТО – идея малоперспективная, альянс все-таки крупнее. Отвечать им симметрично – тоже не вариант. Иначе мы непомерно нагрузим свою экономику из-за гонки сил и вооружений. Этого нужно постараться избежать», – указал аналитик.
Собеседник уверен: России нужно искать асимметричные способы обеспечения собственной безопасности, избегая приближение ядерного конфликта. «Впрочем, наиболее действенным ответом будет развертывание тактического ядерного оружия, например – комплексов «Искандер» и боевых самолетов на интересующих нас направлениях. Кроме того, можно и нужно усиливать ПВО – воздушная мощь является фундаментальным элементом комбинированных операций НАТО. Поэтому в альянсе будут понимать, что возможный срыв воздушного наступления на территорию России приведет НАТО к отмене наземной операции. В целом мы должны показать способность создать угрозу самому существованию стран альянса», – подчеркнул Крамник.
Напомним, в среду на саммите НАТО в Мадриде была принята новая стратегическая концепция альянса, в которой Россия названа главной угрозой безопасности. Одновременно, президент США Джо Байден, выступая на совместной встрече с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом, заявил: США усилят свое военное присутствие по всей Европе.
В частности, Соединенные Штаты намерены обеспечить дислоцирование в Румынии дополнительной бригады на ротационной основе с несколькими тысячами военных. По словам Байдена, бригада будет включать до 3 тысяч военнослужащих, сообщает РИА Новости. В Польше должен разместиться штаб 5-го корпуса сухопутных сил США.
В Великобританию будут направлены две дополнительные эскадрильи истребителей-бомбардировщиков F-35, на базе ВМФ США Рота в Испании будет базироваться шесть американских эсминцев (сейчас – четыре), перечислил Байден. Кроме того, американский президент заявил о намерении разместить дополнительные комплексы ПВО «и другие средства» в Германии и Италии.
Добавим, что в понедельник Столтенберг проанонсировал намерение НАТО увеличить численность своих сил быстрого реагирования с 40 тысяч до 300 тысяч человек. В этот же день глава правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что страна планирует повысить численность армии со 150 тысяч до 400 тысяч человек. Также Польша планирует докупить реактивные системы залпового огня HIMARS в размере 500 штук, 32 истребителя F-35, 250 танков Abrams последней версии M1A2 SEPv3, 8 ЗКР Patriot.
Во вторник DW сообщила, что хранящиеся в Германии американские ядерные бомбы будут модернизированы – ожидается, что Вашингтон потратит на эти цели 10 млрд долларов. В ФРГ же намерены выделить миллиарды евро на покупку самолетов, которые способны сбрасывать эти заряды, цитирует «МК» немецкое издание.
Участников саммита НАТО в Мадриде шокировало меню с «русским салатом»
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Западных чиновников и журналистов шокировало появление в меню ресторана, который обслуживает саммит НАТО в Мадриде, блюда под названием «Картофельный салат по-русски», сообщает Reuters.
Как сообщается, участники мероприятия уточнили, что блюдо находилось на верхней строчке меню и предлагалось по цене восемь евро за порцию. В состав салата входит горох, картофель, морковь и майонез, передает РИА «Новости».
«Русский салат на саммите НАТО? Я немного удивлен таким выбором блюда», – заявил журналист Иньяки Лопес.
Авторы статьи отметили, что «русский салат» вызвал недоумение из-за планов участников саммита официально назвать Россию «угрозой» для Североатлантического альянса.
«Однако высокое содержание углеводов в блюде оказалось важнее его спорного названия – и, как сообщается, оно было распродано за пару часов», – говорится в публикации.
Ранее Роскосмос в преддверии саммита НАТО в Мадриде опубликовал снимки и координаты центров принятия решений Запада из космоса, фотографии сделаны спутником «Ресурс-П».
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Швеция и Финляндия взяли на себя обязательства перед Турцией
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Швеция и Финляндия обязались сотрудничать с Анкарой по борьбе с терроризмом и не поддерживать запрещенную в Турции Рабочую партию Курдистана (РПК) и организацию исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), сообщили в канцелярии президента Турции.
«Взяты обязательства по полному сотрудничеству с Турцией в борьбе против РПК и ее филиалов, по солидарности с Турцией в борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях и не поддерживать РПК/YPG и FETO», – приводит РИА «Новости» слова сотрудника канцелярии президента Турции.
Кроме того, Швеция и Финляндия по итогам переговоров в Мадриде обязались уйти от политики эмбарго в отношении турецкой оборонной промышленности. «Взято обязательство ухода от эмбарго в сфере оборонно-промышленного комплекса и по расширению сотрудничества в этой области», – сообщили в канцелярии президента Турции.
Ранее во вторник НАТО объявило о достижении соглашения с Турцией о приеме в состав альянса Швеции и Финляндии.
Напомним, присоединение Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу тормозится из-за позиции Турции, которая выдвинула двум странам десять условий для снятия вето на членство в НАТО. Власти Финляндии не исключали, что процесс вступления в НАТО «застынет на месте». Тем не менее в США уверены, что вопрос вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс в скором времени разрешится.
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В офисе Зеленского заявили о нежелании НАТО принимать Украину в альянс
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НАТО не хочет, чтобы Украина становилась членом альянса, заявил заместитель руководителя офиса украинского президента Игорь Жовква в интервью Bloomberg.
«НАТО говорит нам, что не даст нам ничего», – сказал он. По его словам, Украине заявили, что «вы не являетесь членом, потому что мы вас не хотим», передает ТАСС.
Жовква отметил, что отдельные страны НАТО, прежде всего США, Великобритания и Польша, оказали значительную помощь, однако Украина рассчитывала на большую поддержку со стороны НАТО как альянса. При этом он отметил, что Украина хотела бы «единогласной, громкой поддержки». Жовква также вновь призвал предоставить Киеву больше тяжелых вооружений.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Украину «готовиться к долгой войне», но не ответил на вопрос о возможности страны вступить в альянс после завершения конфликта.
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО сравнил политику альянса по вступлению новых членов со старыми турникетами киевского метро, которые были открыты до того момента, пока не подойдешь к ним.
В новой стратегической концепции Североатлантического альянса, утвержденной на саммите в Мадриде, самой значительной угрозой безопасности названа Россия.
Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг проанонсировал новую стратегическую концепцию НАТО, которая будет утверждена на саммите в Мадриде, и назвал Россию «прямой угрозой безопасности». Кроме того, в планах Североатлантического альянса – увеличить численность своих сил быстрого реагирования до 300 тыс. человек.
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Байден назвал соглашение Швеции и Финляндии с Турцией шагом в НАТО
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Президент США Джо Байден поздравил Стокгольм, Хельсинки и Анкару подписанием трехстороннего меморандума, назвав достигнутое соглашение ключевым шагом к тому, чтобы Финляндию и Швецию пригласили в НАТО.
«Поздравляю Финляндию, Швецию и Турцию с подписанием трехстороннего меморандума – это ключевой шаг к тому, чтобы НАТО пригласила вступить в альянс Финляндию и Швецию, что укрепит наш союз и повысит нашу коллективную безопасность. Это прекрасное начало для саммита [НАТО]», – приводит слова политика ТАСС.
Во вторник НАТО объявило о достижении соглашения с Турцией о приеме в состав альянса Швеции и Финляндии. Для поддержки заявки на вступление в альянс со стороны Анкары Швеция и Финляндия взяли на себя обязательства перед Турцией по борьбе с терроризмом и отказу от эмбарго в отношении турецкой оборонной промышленности.
Напомним, присоединение Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу тормозится из-за позиции Турции, которая выдвинула двум странам десять условий для снятия вето на членство в НАТО. Власти Финляндии не исключали, что процесс вступления в НАТО «застынет на месте». Тем не менее в США уверены, что вопрос вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс в скором времени разрешится.
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В новой концепции НАТО Россия названа самой большой угрозой
В новой Стратегической концепции Североатлантического альянса, утвержденной на саммите в Мадриде, самой значительной угрозой безопасности названа Россия.
«Российская Федерация является самой значительной и прямой угрозой для безопасности союзников и мира и стабильности в евроатлантическом регионе», – цитирует документ ТАСС.
Также НАТО заявило, что угрозой для альянса является углубление стратегического партнерства между Китаем и Россией. Угрозой являются и попытки этих стран «подорвать базирующийся на правилах международный порядок».
Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг проанонсировал новую стратегическую концепцию НАТО, которая будет утверждена на саммите в Мадриде, и назовет Россию «прямой угрозой безопасности». Кроме того, в планах Североатлантического альянса – увеличить численность своих сил быстрого реагирования до 300 тыс. человек.
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В Совфеде оценили намерение Финляндии и Швеции вступить в НАТО
Россия настолько мощная военно-политическая держава, что решение Швеции и Финляндии вступить в НАТО в глобально-стратегическом смысле не имеет значения, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.
«Россия настолько мощная военно-политическая держава, что все эти государства в глобально-стратегическом смысле значения не имеют», – приводит слова сенатора РИА «Новости».
Он подчеркнул, что участие северных соседей России в альянсе «не улучшит» их отношения с Москвой. При этом и Швеция, и Финляндия получали определенную выгоду от своего нейтралитета. С увеличением военной инфраструктуры на своей территории «они будут набирать себе проблем».
Отвечая на вопрос корреспондента, как скоро Швеция и Финляндия могут вступить в НАТО, Климов отметил: «Скорость, с которой они превращаются в цель должна беспокоить их».
Ранее во вторник НАТО объявило о достижении соглашения с Турцией о приеме в состав альянса Швеции и Финляндии. Для поддержки заявки на вступление в альянс со стороны Анкары Швеция и Финляндия взяли на себя обязательства перед Турцией по борьбе с терроризмом и отказу от эмбарго в отношении турецкой оборонной промышленности.
Напомним, присоединение Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу тормозится из-за позиции Турции, которая выдвинула двум странам десять условий для снятия вето на членство в НАТО. Власти Финляндии не исключали, что процесс вступления в НАТО «застынет на месте». Тем не менее в США уверены, что вопрос вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс в скором времени разрешится.
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Германия не захотела отказываться от Основополагающего акта Россия – НАТО
Германия не желает отказываться от Основополагающего акта Россия – НАТО, сообщила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.
«У нас есть новая стратегическая концепция здесь, на саммите НАТО, которую мы примем, – отметила она в интервью телеканалу ZDF перед саммитом альянса в Мадриде. – Мы сталкиваемся с этой новой горькой реальностью, заключающейся в том, что теперь мы должны быть в состоянии защитить себя от России, если это произойдет». «Но мы всегда давали понять, будучи федеральным правительством Германии, что мы, например, не хотим денонсировать Основополагающий акт Россия – НАТО», – сказала она.
«Мы можем обеспечить, чтобы мир снова воцарился в Европе, и это цель НАТО – вместе обеспечить мир в Европе», – передает ТАСС слова Бербок.
Касаясь вопроса увеличения численности сил быстрого реагирования альянса, министр указала, что НАТО дает понять, что «будет защищать каждый дюйм территории альянса».
Основополагающий акт Россия – НАТО был подписан в мае 1997 года. В документе говорилось, что стороны «будут совместно строить прочный и всеобъемлющий мир в Евро-Атлантическом регионе на принципах демократии и безопасности, основывающейся на сотрудничестве». Акт также провозглашал, что Россия и НАТО «не рассматривают друг друга как противников».
Напомним, в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что Североатлантический альянс готов увеличить численность своих сил быстрого реагирования до 300 тыс. человек.
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Швецию и Финляндию официально пригласили в НАТО
Швеция и Финляндия получили официальное приглашение для вступления в Североатлантический альянс, такое решение принято по итогам первого заседания стран НАТО.
«Сегодня мы приняли решение пригласить Швецию и Финляндию стать членами НАТО», – цитирует документ РИА «Новости».
Члены альянса договорились подписать соответствующий протокол о вступлении в среду.
Теперь вступление должны будут ратифицировать парламенты 30 стран НАТО.
Напомним, во вторник в НАТО заявили, что альянс смог договориться с Турцией о вступлении в состав военного блока Швеции и Финляндии.
До этого присоединение Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу тормозилось из-за позиции Турции, которая выдвигала двум странам десять условий для снятия вето на членство в НАТО.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему турецкий президент Тайип Эрдоган согласился на присоединение Финляндии и Швеции.
Россию собрались официально назвать прямой угрозой безопасности НАТО
Новая стратегическая концепция НАТО, которая будет утверждена на саммите в Мадриде, назовет Россию «прямой угрозой безопасности», заявил перед началом встречи генсек Йенс Столтенберг.
«Новая концепция укажет на то, что мир кардинально изменился со времен принятия предыдущего документа в 2010 году в Лиссабоне... Тогда Россия была названа стратегическим партнером... Теперь ситуация изменилась, я ожидаю, что лидеры в новой стратегической концепции заявят, что Россия представляет прямую угрозу для нашей безопасности, это будет отражено в новой концепции», – передает РИА «Новости» его слова.
Столтенберг добавил, увеличение численности сил реагирования НАТО с 40 до 300 тыс. произойдет к следующему году, этот процесс будет включать предварительное размещение на границе с Россией тяжелой техники и вооружений и распределение сил НАТО для защиты конкретных участков восточного фланга, которые останутся в своих странах.
«Что касается расширения Сил реагирования, я ожидаю, что они будут готовы в следующем году. Мы примем решение сейчас, и они будут готовы в следующем году, таков план. Эти силы будут оплачиваться и организованы своими странами НАТО, они будут размещены в своих странах, но будут предназначены для обороны конкретных территорий. Кроме того, будет проведено размещение большого количества тяжелого вооружения и снаряжения, а также складов на этих территориях», – цитирует генсека ТАСС.
В настоящий момент общая численность всех восьми батальонных групп НАТО у границ с Россией составляет 9641 человек, следует из документа организации в преддверии саммита альянса в Мадриде.
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Глава НАТО не ответил на вопрос: примут ли Украину в альянс
Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Украину «готовиться к долгой войне», но не ответил на вопрос о возможности страны вступить в альянс после завершения конфликта.
«Мы должны готовиться к длинной войне, и это наш сигнал президенту Зеленскому. Война должна закончиться за столом переговоров и на условиях Украины», – цитирует ТАСС слова Столтенберга.
В ответ на прямой вопрос, сможет ли после этого Украина вступить в НАТО, как Финляндия и Швеция, он повторил лишь, что «дверь в НАТО остается открытой».
Между тем в новой Стратегической концепции НАТО говорится, что альянс продолжит укреплять диалог со стремящимися в альянс странами и развивать партнерские связи с Украиной и Грузией.
«Мы будем продолжать развивать наши партнерские отношения с Боснией и Герцеговиной, Грузией и Украиной для продвижения наших общих интересов в евроатлантическом мире, стабильности и безопасности. Мы подтверждаем решение, принятое нами на Бухарестском саммите 2008 года, и все последующие решения в отношении Грузии и Украины», – сказано в документе.
Там же отмечается, что НАТО будет укреплять политический диалог и сотрудничество с теми, кто стремится присоединиться к Североатлантическому альянсу, помогать укреплять их устойчивость к злонамеренному вмешательству, наращивать их потенциал и усиливать нашу практическую поддержку для продвижения их евроатлантических устремлений.
Ранее Владимир Зеленский на саммите НАТО сравнил политику альянса по вступлению новых членов со старыми турникетами киевского метро, которые были открыты до того момента, пока не подойдешь к ним.
В новой с тратегической концепции Североатлантического альянса, утвержденной на саммите в Мадриде, самой значительной угрозой безопасности названа Россия.
Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг проанонсировал новую стратегическую концепцию НАТО, которая будет утверждена на саммите в Мадриде, и назовал Россию «прямой угрозой безопасности». Кроме того, в планах Североатлантического альянса – увеличить численность своих сил быстрого реагирования до 300 тыс. человек.
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Рябков предупредил о компенсирующих мерах в ответ на усиление НАТО в Восточной Европе
Усиление активности НАТО в Восточной Европе приведет к компенсирующим мерам со стороны России, Москва может полностью обеспечить безопасность страны, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Сейчас то, что происходит (усиление НАТО в Восточной Европе – прим. ВЗГЛЯД), неизменно приведет к компенсирующим мерам с нашей стороны. Мы не останемся в долгу, что называется. Возможности и ресурсы у нас есть. Безопасность будет гарантирована на сто процентов», – передает его слова ТАСС.
Рябков добавил, что размещение дополнительных контингентов НАТО в странах Восточной Европы не укрепит их безопасность.
«Я думаю, что те, кто подобного рода решения предлагает, пребывают в иллюзиях, что Россию удастся запугать, каким-то образом сдержать. Вот это у них не получится. Результата, итога, нужного им, от этих усилий не будет. Безопасность стран, где появятся дополнительные контингенты [НАТО], не укрепится, перспектива стабилизации отдалится, риски повысятся», – сказал дипломат.
Ранее стало известно о планах Британии разместить в Эстонии системы ПВО и вертолеты.
В НАТО назвали ядерное оружие высшей гарантией безопасности альянса
Стратегические ядерные силы НАТО, особенно США, являются высшей гарантией безопасности Североатлантического альянса, говорится в новой Стратегической концепции НАТО, принятой на саммите альянса в Мадриде.
«Стратегические ядерные силы Североатлантического альянса, особенно Соединенных Штатов, являются высшей гарантией безопасности НАТО. Независимые стратегические ядерные силы Соединенного Королевства и Франции играют собственную сдерживающую роль и вносят значительный вклад в общую безопасность Североатлантического альянса», – приводит концепцию ТАСС.
При этом указывается, что отдельные центры принятия решений этих союзников способствуют сдерживанию, усложняя расчеты потенциальных противников.
«Стратегия ядерного сдерживания НАТО также зависит от передового развертывания ядерного оружия Соединенных Штатов в Европе и вклада заинтересованных союзников... Национальный вклад самолетов двойного назначения в миссию НАТО по ядерному сдерживанию по-прежнему занимает центральное место в этих усилиях», – говорится в документе.
Напомним, в новой Стратегической концепции Североатлантического альянса, утвержденной на саммите в Мадриде, самой значительной угрозой безопасности названа Россия.
В НАТО отметили рекордные темпы вступления Финляндии и Швеции в альянс
Процесс приема Финляндии и Швеции в НАТО идет беспрецедентно быстро, однако дата их присоединения будет зависеть только от ратификации странами протокола о вступлении, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
«Лидеры примут историческое решение пригласить Финляндию и Швецию стать членами НАТО на основании соглашения между Швецией, Финляндией и Турцией. Лидеры направят приглашения этим странам на саммите, то есть между подачей заявки и приглашением прошли всего несколько недель, это беспрецедентно быстро. После приглашения пойдет процесс ратификации парламентами всех 30 стран, и это потребует некоторого времени», – передает ТАСС его слова.
Кроме того, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на телеканале Цэ-дэ-эф приветствовала смягчение позиции Турции по вопросу вступления Финляндии и Швеции в НАТО, отметив, что эти два государства будут укреплять Североатлантический альянс.
«Сейчас самое главное, что мы ясно дали понять: мы едины, мы стоим друг с другом. Финляндия имеет «очень, очень длинную границу с Россией». Поэтому так важно, чтобы Финляндия и Швеция могли теперь присоединиться к нам», – сказала она, добавив, что это был «нелегкий процесс».
Кроме того, Бербок подчеркнула, что «обе скандинавские страны являются сильными либеральными демократиями, а также имеют сильные собственные армии, поэтому их вступление значительно укрепит НАТО».
«Как говорит правительство Германии, мы ясно дали понять, что не будет длительного переходного периода», – констатировала глава МИД Германии.
Ранее Бербок заявила, что Германия не желает отказываться от Основополагающего акта Россия – НАТО, согласно которому стороны «будут совместно строить прочный и всеобъемлющий мир в Евро-Атлантическом регионе на принципах демократии и безопасности, основывающейся на сотрудничестве». Подписанный в 1997 году акт также провозглашал, что Россия и НАТО «не рассматривают друг друга как противников».
До этого Столтенберг проанонсировал новую стратегическую концепцию НАТО, которая будет утверждена на саммите в Мадриде, и назовет Россию «прямой угрозой безопасности». Кроме того, в планах Североатлантического альянса – увеличить численность своих сил быстрого реагирования до 300 тыс. человек.
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