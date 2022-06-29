СК: Суд над причастными к военным преступлениям в Донбассе пройдет в ДНР и ЛНР

Украинских военнослужащих и националистов, причастных к преступлениям на территориях Луганской и Донецкой народных республик, будут судить в Донбассе, сообщил председатель СК Александр Бастрыкин на сессии «Мир и право» в рамках Петербургского международного юридического форума.

«Мы договорились с прокуратурами (ДНР и ЛНР). Правосудие должно вершиться там», – передает ТАСС его слова.

Бастрыкин также напомнил, что Следственный комитет уже передал 10 уголовных дел в прокуратуры республик для дальнейшего направления в суды, и по одному из них в ЛНР уже состоялся обвинительный приговор.

По словам главы СК, положения Уголовного кодекса РФ позволяют расследовать преступления в отношении иностранных граждан, в нем есть нормы, устанавливающие ответственность за преступления против мира и безопасности человечества вне зависимости от места совершения преступления.

«Мариуполь разрушен сильнее, чем блокадный Ленинград фашистами. Разрушен Зеленским, дед которого воевал на фронтах Великой Отечественной войны», – заключил Бастрыкин.

Ранее директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук заявил, что Россия надеется принять участие в международном трибунале по преступлениям Украины в Донбассе.

До этого глава комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина заявила, что при подготовке к международному трибуналу, который проведут над украинскими военными преступниками, за основу взят Нюрнбергский процесс.

Власти ДНР рассчитывают провести до конца лета несколько промежуточных трибуналов над членами украинских вооруженных формирований, причастными к совершению военных преступлений. В частности, планируется провести Мариупольский трибунал (на нем рассмотрят и преступления, совершенные в Волновахе). Судить будут как членов нацбатов, так и военных ВСУ, которые совершали не менее жестокие преступления, чем националистические батальоны.

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