|
|
В Мариуполе 160 украинских полицейских перешли на сторону ДНР
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Почти все желающие вернуться на службу украинские полицейские в Мариуполе пополнили ряды милиции ДНР. Всего принято в ведомство 160 человек, рассказал начальник милиции города Михаил Москвин.
«Почти все желающие сотрудники устроились, это 160 человек. Они прошли проверки по безопасности, но дополнительно еще будут проверки», – передает ТАСС слова Москвин.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Посол США отчитала представителя украинских властей
|
|
Посол США в Грузии Келли Дегнан назвала «бездоказательными» заявления главы фракции «Слуга народа» Верховной рады Украины Давида Арахамии о том, что Тбилиси якобы позволяет Москве обходить санкции, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
По ее словам, Арахамия выдвинул «очень серьезные» обвинения, но при этом «не предъявил никаких доказательств». Она сказала, что «такого типа разговоры должны вестись между правительствами, на двустороннем уровне, по дипломатическим каналам, а не через СМИ».
«Власти Грузии ответили на эти обвинения, – сказала Келли Дегнан. – В целом такая напряженная риторика между Грузией и Украиной на руку только России. Не время сейчас для противостояния Украины и Грузии, им нужно объединиться против «общего оккупанта».
Ранее вице-премьер Грузии Леван Давиташвили назвал «оскорбительным вмешательством во внутренние дела» его страны заявления Арахамии.
«Это лживые и несерьезные, не подкрепленные фактами заявления. Они абсолютно безответственны, и это оскорбительное вмешательство в дела грузинского государства», – заявил зампред правительства Грузии на брифинге в понедельник.
«Такое вмешательство политика другой страны, думаю, неприемлемо и оскорбительно для всех наших граждан», – сказал он.
Арахамия не впервые выступает с неподтвержденными обвинениями в адрес Грузии. На этот раз он заявил, что грузинские министры и депутаты осуществляют транзакции за рубеж, помогая российской стороне обходить санкции, а бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили помогает странам, спонсирующим терроризм.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
МИД рассказал об ответе Украине на введение визового режима для россиян
|
|
Москва примет решение об ответе на введение Украиной визового режима с учетом национальных интересов России и гуманитарного аспекта, сообщил директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.
«Мы действительно недавно получили электронную копию украинской ноты с соответствующим уведомлением. В ней идет речь о фактическом прекращении с 1 июля действия сразу двух соглашений: 1997 года о безвизовых поездках граждан и 2011 года о трансграничном передвижении жителей приграничных регионов», – передает РИА «Новости» его слова.
Полищук пояснил, что «в течение последних восьми лет Украина планомерно ужесточала условия въезда россиян». Так, в 2014 году ограничения коснулись мужчин с крымской пропиской. В 2015 году россиян стали пускать только по загранпаспорту. С 2018 года начали требовать отпечатки пальцев, туристический ваучер, приглашение, обратный билет, подтверждение достаточности денежных средств.
«Несмотря на эти действия, Россия всегда соблюдала соглашения о безвизовых и трансграничных поездках и продолжает это делать. <...> Мы будем изучать ситуацию, связанную с новым шагом Киева, и последствия, которые могут возникнуть для наших граждан. Решение о возможных ответных мерах будет приниматься исходя из российских национальных интересов и с учетом гуманитарной составляющей. Для нас украинские граждане не чужие», – подчеркнул Полищук.
В середине июня президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что правительство одобрит решение о введении визового режима для граждан России с 1 июля.
До этого он поддержал петицию о введении визового режима для граждан России. Электронная петиция «Создать визовый режим для граждан Российской Федерации» была зарегистрирована на сайте украинского президента 11 февраля. Ее поддержали 26 742 гражданина при 25 тыс. необходимых для рассмотрения.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Силы ЛНР задержали под Лисичанском иностранных наемников
|
|
Силы Луганской Народной Республики (ЛНР) задержали под Лисичанском более десяти иностранных наемников, пытавшихся сбежать из окруженного города, сообщил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.
«Поймали, по-моему, 12 человек под Лисичанском разных национальностей, разных стран. В ближайшее время я точно скажу их количество и из каких стран эти наемники. Они также принимали участие в [боях] в Рубежном, точно так же в Северодонецке. И вот в Лисичанске их, наконец-то, поймали», – приводит слова Киселева ТАСС.
«Что дальше с ними [наемниками] будет? С ними проведут следственные мероприятия, будут работать наши специалисты. У наемников статуса военнопленного не будет», – сказал помощник министра внутренних дел ЛНР.
Накануне посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что в ночь на вторник несколько колонн ВСУ были уничтожены при попытке покинуть Лисичанск. Кроме того, по имеющимся у него данным, значительная часть украинских войск уже покинула Приволье – город, входящий в состав Лисичанского горсовета. «Все прекрасно понимают, что дни осады или дни борьбы за Лисичанск уже сочтены», – констатировал Мирошник, отметив при этом, что за город еще придется серьезно побороться. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему падение Лисичанска ускорит развал линии обороны ВСУ.
В понедельник вооруженные силы России и Народная милиция ЛНР вошли в Лисичанск с пяти направлений. Вечером понедельника украинские вооруженные формирования обстреляли жилые кварталы Лисичанска из РСЗО. Позже стало известно, что союзные силы ЛНР и России заняли часть Лисичанского НПЗ. Во вторник боевики ВСУ начали покидать Лисичанск, пытаясь пробиться в Северск. В ДНР оценили шансы ВСУ зацепиться за Северск.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Стало известно о новом роде занятий украинского боевика Волыны
|
|
В Сети появилось фото командира 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергея Волынского (Волына), который ранее сдался в плен и был этапирован в Россию. По снимку понятно, что известный ранее боевик перешел к созидательному труду.
Снимок-сравнение «до» и «после» опубликовал в Telegram-канале блогер Сергей Колясников. «У героя Азовстали Волыны (слева на парном снимке – прим. ВЗГЛЯД) все хорошо, даже подружка есть. Спецоперация «экстракшон» СБУ, ГУР и лично Зеленского продолжается», – написал он.
Напомним, освобождение Мариуполя завершено – территория комбината «Азовсталь» полностью очищена от боевиков нацформирования «Азов» (против членов которого в России возбуждены уголовные дела), которые с 21 апреля были блокированы в промзоне.
Замкомандира «Азова» (против членов которого в России возбуждены уголовные дела) Святослав Паламар (Калина) и командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский (Волына), сдавшиеся в плен, этапированы для проведения следственных действий на территорию России.
Волына рассказал о последних днях на «Азовстали». Он также подтвердил сдачу в плен боевиков с «Азовстали», а также ответил на вопрос об иностранных кураторах.
Несколько сдавшихся в плен в Мариуполе командиров националистического батальона находятся в СИЗО «Лефортово» в Москве. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о скором трибунале над главарями нацбатальона.
Власти рассказали о причине взрыва в порту Бердянска
Задымление и взрыв в районе порта в Бердянске, кадры которого распространяются в СМИ, последовали после проведения работ по разминированию территории порта, рассказали в военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области.
«Это разминирование, подтверждаем», – передает ТАСС со ссылкой на источник.
Сейчас специалисты продолжают работы по разминированию порта в Бердянске, вскоре он сможет заработать в плановом режиме, сообщил в своем Telegram-канале член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Он пояснил, что «в Бердянске в порту прозвучали два громких взрыва подряд, в процессе разминирования взорваны неразорвавшиеся боеприпасы – наследство от террористов [президента Украины Владимира] Зеленского. Скоро порт Бердянска заработает в плановом режиме».
Замначальника ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов уточнил, что вывоз боеприпаса, взорванного в порту, мог быть опасен для жителей города, поэтому было принято решение взорвать его на месте.
«Это не было терактом. Это было разминирование плановое. [Осталось] «наследие» от ВСУ, то, что осталось после того, как обстреляли БДК (большой десантный корабль – прим. ВЗГЛЯД): там осталась «Точка-У» и неразорвавшиеся снаряды с тех пор, когда там находились ВСУ», – пояснили в пресс-службе.
В МВД ЛНР назвали число уничтоженных под Лисичанском украинских военных
Под Лисичанском уничтожены более 1 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), ряд офицеров взят в плен, сообщил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев.
«Сейчас в районе Лисичанска погибших всушников насчитывается уже больше 1 тыс. Это говорит о том, что их просто бросили. Многие офицеры сбежали, но некоторые сдались», – приводит слова Киселева ТАСС.
«Маневры для выхода из Лисичанска у ВСУ еще существуют. Как и раньше говорил, мы не полностью контролируем каждый метр земли. Днем и ночью маленькими группами они все равно будут убегать, прорываться. Этому доказательства были и в Северодонецке, и в Рубежном. Точно так же и наемники [бегут]».
Ранее силы ЛНР задержали под Лисичанском более десяти иностранных наемников, пытавшихся сбежать из окруженного города. Идет работа по установлению их национальностей и стран, из которых они прибыли в Донбасс. Как подчеркнул помощник главы МВД ЛНР, задержанные наемники лишены статуса военнопленных.
Накануне посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что в ночь на вторник несколько колонн ВСУ были уничтожены при попытке покинуть Лисичанск. Кроме того, по имеющимся у него данным, значительная часть украинских войск уже покинула Приволье – город, входящий в состав Лисичанского горсовета. «Все прекрасно понимают, что дни осады или дни борьбы за Лисичанск уже сочтены», – констатировал Мирошник, отметив при этом, что за город еще придется серьезно побороться. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему падение Лисичанска ускорит развал линии обороны ВСУ.
В понедельник вооруженные силы России и Народная милиция ЛНР вошли в Лисичанск с пяти направлений. Вечером понедельника украинские вооруженные формирования обстреляли жилые кварталы Лисичанска из РСЗО. Позже стало известно, что союзные силы ЛНР и России заняли часть Лисичанского НПЗ. Во вторник боевики ВСУ начали покидать Лисичанск, пытаясь пробиться в Северск. В ДНР оценили шансы ВСУ зацепиться за Северск.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Ударом российской артиллерии под Харьковом уничтожено до ста боевиков «Кракена»
|
|
В районе населенного пункта Питомник Харьковской области в результате удара российской артиллерии уничтожены до ста боевиков нацистского формирования «Кракен» и около десяти единиц боевой техники, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В ходе наступательных действий в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода большие потери нанесены 10-й горно-штурмовой бригаде ВСУ. По словам пленных военнослужащих данной бригады, 108-й батальон разгромлен полностью. Из 350 человек этого подразделения осталось только 30 военнослужащих.
В действующих на Лисичанском направлении подразделениях 115-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ критическая ситуация с продовольствием. Из-за голода фиксируются многочисленные случаи оставления позиций и дезертирства военнослужащих», – говорится в официальном Telegram-канале Минобороны.
«В районе населенного пункта Питомник Харьковской области в результате удара российской артиллерии уничтожены до ста боевиков нацистского формирования «Кракен» и около 10 единиц боевой техники. Командование боевиков приняло решение оставить позиции и отвести остатки подразделения в город Харьков», – сообщил Конашенков.
«Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины.
Высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены четыре пункта управления, в том числе батальонов территориальной обороны «Харьков-1» и «Харьков-2» в районе Харькова и база подготовки иностранных наемников в районе города Николаева.Также поражены: живая сила и военная техника ВСУ в 32 районах, база ремонта техники ВСУ в районе Лисичанска, восемь складов боеприпасов и вооружения в районах Шевченково Херсонской области, Спорное ДНР, Николаев и Очаково Николаевской области, а также база горючего в районе Кульбакино Николаевской области.
В рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России поражено два украинских взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах Калинов, Александрово-Калиновск, а также два артиллерийских взвода в районе Авдеевки, обстреливавших населенные пункты ДНР», – отметили в российском оборонном ведомстве.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено: 39 пунктов управления, шесть складов с боеприпасами, артиллерийские и минометные подразделения в 68 районах, в том числе подразделение самоходных артиллерийских установок «Цезарь» французского производства на острове Кубанский, а также живая сила и военная техника в 216 районах.
Оперативно-тактической авиацией ВКС России в районе Баштанки Николаевской области сбит в воздухе самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Кроме того, в районе населенного пункта Троицкое Одесской области на огневой позиции уничтожена самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», – отметил Конашенков.
«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты два самолета Су-25 в районе населенных пунктов Курулька Харьковской области, Квитневое Херсонской области и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в районе Архангельского Николаевской области. Также сбиты девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Веселое, Ильичевка, Шестаково, Питомник, Липцы, Терновая, Сулиновка Харьковской области, Томина Балка Херсонской области, Стаханов и Кантемировка ДНР. Кроме того, перехвачено семь украинских баллистических ракет «Точка-У» в районах Пески-Радьковские, Капитоловка, Червоный Оскол Харьковской области, Тягинка, Новокондаково Херсонской области и восемь реактивных снарядов системы залпового огня в районах Каменка, Бражковка Харьковской области, Крымки, Новоселовка, Яровая ДНР и над островом Змеиный.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 221 самолет, 134 вертолета, 1391 беспилотный летательный аппарат, 351 зенитный ракетный комплекс, 3853 танка и других боевых бронированных машин, 692 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3052 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 3907 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в Минобороны.
Накануне Минобороны заявило о поражении иностранных вооружений и боеприпасов ВСУ в Кременчуге.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Приговоренный в ДНР к казни наемник из Марокко оказался психопатом
|
|
Психиатрическая экспертиза выявила психопатию у одного из трех приговоренных к смертной казни в Донецкой Народной Республике наемников, гражданина Марокко Брагима Саадуна, осужденного за участие в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований, сообщил осведомленный источник.
«Экспертиза выявила у него психопатию, однако поставленный экспертами Саадуну диагноз к заболеваниям не относится. Это особенность его характера», – приводит слова источника ТАСС.
Он также уточнил, что Саадун учился в университете в Киеве и получил одну из технических специальностей украинского вуза.
В понедельник глава МИД ДНР Наталья Никонорова рассказала, что родственники наемника из Марокко Брагима Саадуна связались с его адвокатом и запросили возможность общения. По ее словам, этот запрос был удовлетворен.
Напомним, 9 июня в ДНР вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Брагиму Саадуну, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. По словам адвокатов, защита Пиннера обжаловала приговор и попросила кассацию смягчить наказание до пожизненного лишения свободы, остальные осужденные еще готовят жалобу. Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Посол ЛНР: Под Лисичанском было уничтожено сразу несколько колонн ВСУ
|
|
«За последние сутки нам удалось уничтожить сразу несколько колонн ВСУ, которые пытались покинуть Лисичанск. Кроме того, немало боевиков было взято в плен. Среди них есть и иностранные наемники, которым теперь будет грозить пожизненное заключение», – заявил газете ВЗГЛЯД посол ЛНР в России Родион Мирошник, комментируя обстановку в городе.
«В районе Привольнянского плацдарма в пригороде Лисичанска минувшим вечером и ночью были достаточно серьезные стычки. По итогам боев есть множество убитых и взятых в плен боевиков. При этом о цифрах пока говорить рано – наши военные на местах уточняют информацию», – рассказал посол ЛНР в России Родион Мирошник.
По словам дипломата, «было уничтожено сразу несколько колонн украинских боевиков, которые пытались организованно уйти из Лисичанска в сторону Северска». «Кроме того, местные жители сообщают, что наблюдаются попытки ВСУ, что называется, «собирать чемоданы». Также известно, что в составе сдавшихся в плен есть иностранные наемники. И несмотря на то, что в ЛНР нет смертной казни, никто их «гладить по головке» не собирается. По уголовному кодексу республики им грозит пожизненное заключение или лишение свободы сроком на 25 лет. На мой взгляд, это не сильно отличается от смертной казни», – подчеркнул собеседник.
Он также заметил, что в республике очень жестко относятся к иностранным наемникам, которые «без приглашения пришли убивать местных людей, преследуя чужие интересы в попытках заработать на этом деньги». «По координатам внутри города мы точно знаем, что серьезные столкновения были в районе стадиона «Шахтер». Это уже ближе к центру Лисичанска. Активные действия ведутся и на территории Лисичанского НПЗ», – отметил Мирошник.
При этом дипломат предостерег от попыток установить некую потенциальную дату окончания штурма Лисичанска. «Главная задача – максимально сохранить живыми и здоровыми наших бойцов. Мы намерены и дальше использовать тактику, которая уже доказала свою эффективность – сначала территория тщательно зачищается при помощи артиллерии и тяжелой техники, и только потом на объект заходит штурмовая группа. Я не исключаю возможность котлов – есть участки, где в ближайшее время могут быть сосредоточены боевики. А опыт котлов у нас уже очень большой, так что мы сможем взять их измором, если потребуется», – настаивает посол.
«Насколько мы видим, Украина уже понимает, что город для них окончательно потерян. С моей точки зрения, Лисичанск – стратегический центр. И его утрата для Киева будет серьезным как военным, так и политическим ударом. Это, вероятно, можно будет сравнить с Мариуполем. Именно поэтому есть попытки отводить вооруженные формирования в сторону Северска. И, как нам кажется, они попробуют там организовать какую-то линию обороны», – заключил Мирошник.
Ранее выступая в эфире канала «Соловьев. Live», Мирошник сообщил о большом количестве сдавшихся в плен украинских боевиков. «Где-то соотношение – одна треть сдалась, две трети остались лежать на поле», – передает ТАСС слова посла ЛНР в России. В МВД Луганской народной республики сообщили о значительном числе уничтоженных украинских военнослужащих. «Сейчас в районе Лисичанска погибших военнослужащих ВСУ насчитывается уже больше тысячи. Это говорит о том, что их просто бросили. Многие офицеры сбежали, но некоторые сдались», – приводит ТАСС сообщение помощника министра внутренних дел ЛНР Виталия Киселева.
Ранее бойцы Народной милиции ЛНР задержали под Лисичанском более десяти иностранных наемников, пытавшихся сбежать из окруженного города. Идет работа по установлению их национальностей и стран, из которых они прибыли в Донбасс. Задержанные наемники лишены статуса военнопленных, указал помощник главы МВД ЛНР.
Во вторник подразделения ВСУ начали покидать Лисичанск, пытаясь пробиться в Северск, расположенный примерно в 30 километрах к западу, на территории ДНР, которую удерживают украинские силы. В Донецке оценили шансы ВСУ зацепиться за Северск.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Сбитый под Курском украинский БПЛА оказался советским Ту-141
Сбитый накануне под Курском БПЛА был украинским Ту-141, произведенным еще в советское время, сообщил губернатор Роман Старовойт.
«Публикую фотографии сбитого нами вчера вечером беспилотника. В наше воздушное пространство зашел украинский «Стриж» Ту-141, произведенный еще в советское время. На месте обнаружения обломков работает Следственный комитет», – написал он в своем Telegram-канале.
Беспилотник сбили около 22.15 восточнее Курска. По информации главы региона, пострадавших или разрушений не зафиксировано.
Беспилотный летательный аппарат «Стриж» Ту-141 является оперативно-тактическим разведывательным беспилотником, был разработан в ОКБ имени Туполева.
Украинский беспилотник был сбит накануне вечером к востоку от Курска.
Напомним, 17 июня обстрелу подверглось село Гордеевка, находящееся в Курской области, неподалеку от границы с Украиной. Двумя днями ранее украинские военные обстреляли пункт пропуска в Рыльском районе Курской области.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Посол ЛНР сообщил о большом числе потерь в рядах ВСУ под Лисичанском
|
|
Достаточно много украинских боевиков сдались в плен. Где-то соотношение – одна треть сдалась, две трети остались лежать на поле, заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник, комментируя боевые действия в пригороде Лисичанска в Луганской народной республике (ЛНР).
«Сейчас активно идут боевые действия в пригороде Лисичанска, по последним данным, достаточно с большими жертвами, достаточно кровавые действия происходят. <...> И у меня, к сожалению, пока нет цифр, но долетают уже известия, что достаточно много боевиков сдались в плен. Где-то соотношение – одна треть сдалась, две трети остались лежать на поле», – передает ТАСС слова Мирошника в эфире канала «Соловьев. Live».
«Сейчас, если с Лисичанском будет операция закрыта и войска укроформирований перейдут в сторону Северска, на этом будет поставлена точка [в операции по освобождению ЛНР]», – добавил он.
Ранее силы ЛНР задержали под Лисичанском более десяти иностранных наемников, пытавшихся сбежать из окруженного города. Идет работа по установлению их национальностей и стран, из которых они прибыли в Донбасс. Как подчеркнул помощник главы МВД ЛНР, задержанные наемники лишены статуса военнопленных.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Российский ОМОН задержал в Херсоне украинских диверсантов с ПЗРК
Российские силовики задержали диверсионную группу украинских террористов в Херсонской области, в ее арсенале, помимо стрелкового оружия, были ПЗРК «Игла», противотанковые мины и ручные противотанковые гранатометы, сообщил источник с места событий.
Оперативная работа шла с привлечением сотрудников краснодарского ОМОНа, действующего на территории Херсона. В результате слаженной операции удалось установить и задержать всех членов украинской диверсионной группы. Сейчас они дают показания по планируемым диверсионным акциям, объектами которых должны были стать в том числе пункты временной дислокации российских военнослужащих и представителей военно-гражданской администрации области, передает РИА «Новости».
«В ходе проведения адресных мероприятий в Херcоне российскими силовиками обнаружен и изъят схрон с оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и обмундированием, которые планировалось использовать в ходе проведения деструктивных и террористических акций», – сообщил сотрудник российского силового ведомства.
Он также рассказал, что среди вооружения задержанной диверсионной группы оказались пластид со средствами взрывания, автоматы, пулеметы, бронежилеты и боеприпасы. Все это изъяли российские силовики.
Проводится работа по установлению связей задержанных диверсантов с представителями украинских спецслужб, действующих на подконтрольной России территории.
Ранее в кафе недалеко от здания администрации Херсона прогремел взрыв. В администрации города уточняли, что при взрыве пострадал один человек, ему оказали помощь. Херсонские власти квалифицировали взрыв в городе как теракт. В результате взрыва погиб глава управления семьи, молодежи и спорта военно-гражданской администрации Херсонской области Дмитрий Савлученко. В Кремле назвали взрыв в Херсоне терактом. Глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что убийство Савлученко произошло при участии украинской ДРГ.
Бельгия призвала Зеленского «выиграть войну на поле боя»
|
|
Бельгия продолжит оказывать военную поддержку Украине, поскольку считает, что конфликт можно решить «только на поле боя», заявил перед началом саммита альянса в Мадриде премьер-министр королевства Александер де Кроо.
«Я общался с президентом Зеленским, важно продолжать общение с ним. Мы подчеркнули, что эта война может быть выиграна только на поле боя, и нам нужно продолжать поддерживать Зеленского и население Украины», – передает РИА «Новости» слова Кроо.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Лисичанске заметили группу из 20 американских наемников
Группа из 20 наемников из США действует в южной части Лисичанска, об их передвижении стало известно из радиоперехвата разведки Луганской народной республики (ЛНР), сообщил помощник министра внутренних дел республики Виталий Киселев.
«Из сводки, которую мы получили по радиоперехвату, следует, что в южной части Лисичанска действует группа наемников из США – около 20 человек, которые передвигаются на пикапах. На одном из пикапов минометы стоят, на втором находятся ПТУРы (противотанковая управляемая ракета), и третий пикап обслуживает полностью системы БПЛА (беспилотный летательный аппарат). Наши разведчики выслеживают их», – передает ТАСС слова Киселева.
По словам помощника главы МВД ЛНР, силы республики и России активно сжимают кольцо вокруг Лисичанска. «Наши войска все ближе и ближе, сжимают кольцо», – сказал он.
Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник, комментируя боевые действия в пригороде Лисичанска в Луганской народной республике (ЛНР), заявил, что достаточно много украинских боевиков сдались в плен. Где-то соотношение – одна треть сдалась, две трети остались лежать на поле.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Под Курском сбит украинский беспилотник
Украинский беспилотник сбит во вторник вечером к востоку от Курска, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«Примерно в 22.17 восточнее Курска был сбит украинский беспилотник. На месте работают наши военные, выехали представители спецслужб. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Прошу сохранять спокойствие. Подразделения наших вооруженных сил находятся на усиленном дежурстве», – написал Старовойт в своем Telegram-канале.
Напомним, 17 июня обстрелу подверглось село Гордеевка, находящееся в Курской области, неподалеку от границы с Украиной. Двумя днями ранее украинские военные обстреляли пункт пропуска в Рыльском районе Курской области.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД