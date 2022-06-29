Педагоги освобожденных территорий прошли обучение в Подмосковье В России предрекли развитие каркасного и модульного строительства из стали 29 июня 2022, 10:59 Текст: Александра Юдина

Российский рынок стального строительства готов предложить новые решения в условиях давления западных санкций, сообщил руководитель Ассоциации развития стального строительства Александр Данилов. «В текущих мировых условиях мы все чаще обращаемся к возможностям внутреннего рынка, – Александр Данилов подчеркнул, что для отрасли в целом это не только новый вызов, но и новые возможности. Наши предложения обсуждаются на самом высоком уровне, ищутся пути увеличить потребление металла как в гражданском, так и в промышленном строительстве», – передает «Вечерняя Москва» его слова. Такое заявление прозвучало в ходе Международной специализированной выставки «Металлоконструкции-2022». Среди предлагаемых решений – более активное использование инженерных программ по черному металлу и легким стальным тонкостенным конструкциям, применение программных комплексов при оптимизации проектирования, отечественные информационные технологии, позволяющие создавать объемные модели будущих объектов. Также, по словам Данилова, в отрасли сегодня активно обсуждают вопросы развития нормативно-технической базы в области стальных конструкций, проектирования зданий различного назначения, огнестойкость, расчетные программы. Например, в центре внимания находятся снижение административных барьеров и вызовы при проектировании и строительстве. «Сейчас пришло время обратить внимание на примеры стального гражданского строительства в России. Это дом Зингера в Санкт-Петербурге, семь сталинских высоток в Москве, две башни, расположенные на территории Международного делового центра «Москва-Сити». Сегодня применение металла в строительстве выходит на новый уровень: снимаются административные барьеры, а об увеличении использования стали при возведении школ, детских садов и жилья говорят на правительственном уровне», – отметил он. Эксперт напомнил, что планы подтверждаются действиями – ранее был отменен приказ Минстроя по ограничениям на легкие стальные тонкостенные конструкции. «Отмена приказа № 65 и внесение изменений в приказ № 817 имеют огромное значение как для реализации региональных адресных программ по переселению из аварийного и ветхого жилья, так и для строительной отрасли в целом. Эти решения – прорыв для отрасли, они помогут существенно расширить каркасное и модульное строительство из стали», – подчеркнул он. Как, в свою очередь, заметил председатель Совета директоров Ассоциации развития стального строительства и доктор технических наук Иван Ведяков, предпринятые на федеральном и региональном уровнях шаги помогут решению наиболее актуальных отраслевых проблем. «Мы сможем ответить на вызовы времени и способны решать самые сложные задачи по импортозамещению и развитию рынка, наметить конкретные пути развития и комплексной модернизации всей строительной отрасли», – заключил он. Ранее политолог Павел Данилин заявил, что строительство станет локомотивом развития экономики России в условиях санкций.

Холмогоров рассказал, как может измениться карта Европы после спецоперации на Украине 27 июня 2022, 19:39

Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Текст: Валентина Григоренко

Одним из ключевых последствий спецоперации на Украине может стать изменение карты Европы. Многие страны могут начать решать свои территориальные вопросы, восстанавливая историческую справедливость, сообщил публицист, историк, политический философ Егор Холмогоров в новом выпуске шоу «Дайте сказать». «Вот, скажем, та же самая Венгрия – у нее есть претензии к Украине, у нее есть претензии к Румынии, у нее есть масса вопросов, потому что это была страна, которая обрезана со всех сторон. При этом она очень лояльно сейчас настроена к России, хотя у них тоже есть пограничные споры к Сербии», – отметил Холмогоров, передает Life. По его словам, такого развития событий сейчас больше всего боятся и в ЕС, и в США. Публицист подчеркнул, что в России сплошной фронт от Москвы до Белграда, а там уже встанет вопрос у сербов о Черногории, которую искусственно совершенно оторвали именно для того, чтобы Сербия была окружена со всех сторон и лишена выхода к морю. «А Косово – безобразная совершенно история, с которой, собственно, началось, я бы сказал так, наше психологическое национальное возрождение после периода западничества», – уточнил он. Говоря о рамках российской спецоперации, то здесь во главу угла философ ставит «пробивание геополитического коридора». В территориальном смысле это означает, что продвигаться нужно как можно дальше, не ограничиваясь Херсонской областью или Одессой. «Это тот барьер, который так тщательно пытался выстроить Запад из прибалтийских республик, из Белоруссии – почему они там и пытались провести переворот, из Польши, из Украины и так далее, чтобы у России вообще на Западе не было ни единого выхода», – сказал Холмогоров. Он также отметил, что на Украине уже несколько лет живут не братья, которые ждут «русского освободителя», а «люди с промытыми мозгами». «Это люди, попавшие под пропаганду жесточайшей тоталитарной секты. Вот была в 90-е годы такая секта – очень активно, кстати, действовала у нас – «Аум синрике*», которая закончила тем, что организовала атаку в токийском метро. Там было больше ста погибших и так далее. Вот они обрабатывали своих адептов, что называется, до состояния просто полной невменяемости. Вот сейчас на Украине такая же «Аум синрике», которая охватила многие миллионы людей, которых просто кидают под колеса нашей военной машины для того, чтобы они, что называется, своим мясом ее тормозили», – считает философ. По словам Холмогорова, Украина сделала ставку на методы террора, а ее задача состоит не в том, чтобы одержать военную победу над Россией, что, по мнению гостя нашей студии, не представляется возможным, а в том, чтобы победить на информационном фронте и создать поводы для порицания нашей страны на Западе и во всем мире. Ранее стало известно, что представители США, Британии и Евросоюза в последние недели проводят регулярные встречи без участия властей Киева для обсуждения параметров возможного перемирия и дипломатического урегулирования конфликта на Украине. В начале июня зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что «отказ договариваться» грозит Украине «утратой национального суверенитета». После этого в Германии заметили изменение позиции США по Украине. В мае экс-госсекретарь США Генри Киссинджер призвал Запад перестать пытаться нанести России поражение руками ВСУ во избежание катастрофы в Европе и заставить Киев сесть за стол переговоров. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В ЛНР рассказали о бегстве иностранных наемников из Северодонецка 26 июня 2022, 14:50 Текст: Валентина Григоренко

Французские, польские, немецкие и американские наемники бежали из Северодонецка, бросая вооружение, сообщил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев. «Наемники оттуда бежали. Бежали так быстро, что побросали все основное вооружение и на себе несли только то, что они могли, с чем они не могли переправиться», – цитирует его ТАСС. Киселев уточнил, что они переправлялись только ночью, группами по два, по три человека. «Это сведения одного из военнопленных, он им там показывал дорогу», – добавил он. Как отметил Киселев, «это наемники с Франции, Польши, Германии, Америки – все это подтверждается». По его словам, «все ушли в Лисичанск». Он также подчеркнул, что в Северодонецке промзона еще не зачищена. «Там находятся «Луганск-1» (добровольческий батальон патрульной службы полиции особого назначения в составе МВД Украины – прим. ВЗГЛЯД) и теробороновцы (силы территориальной обороны ВС Украины – прим. ВЗГЛЯД). Количество чуть больше тысячи человек. Надеемся, что в ближайшие три-четыре дня завершится все-таки эта эпопея с этими преступниками», – сказал Киселев. Накануне эксперт по безопасности Роман Насонов заявил, что на данный момент на территории Украины находится около 6 тыс. наемных боевиков, из них порядка 1,8 тысяч – боевики из Польши, но их боевой дух подорван. Ранее сообщалось, что ВС России и подразделения Народной милиции ЛНР проводят зачистку Северодонецка от украинских солдат, которые «не успели удрать» из города. Напомним, союзные силы освободили Северодонецк. На заводе «Азот» проводится зачистка. Вышедшие с завода люди сообщили, что украинские боевики запрещали им покидать химпредприятие, угрожая убить. ЛНР обвинила боевиков украинского нацбатальона «Айдар» в изнасилованиях заложниц на «Азоте». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Германии назвали запрет на импорт золота из России бессмысленным 27 июня 2022, 18:48 Текст: Валентина Григоренко

Запрет на импорт золота из России столь же бессмыслен, как и другие экономические санкции против Москвы, считает эксперт по вопросам экономики и энергетики фракции «Альтернатива для Германии» в Бундестаге, член парламентского комитета по защите климата и энергетики Штеффен Котре. «Как и в случае экспорта газа и нефти, найдутся другие покупатели. Это лишь нанесет ущерб связям по поставкам на годы вперед», – цитирует его ТАСС. По словам Котре, цель ослабить финансы России не будет достигнута. Накануне Великобритания, Соединенные Штаты, Канада и Япония объявили о введении запрета на приобретение российского золота в ответ на начатую Россией на Украине специальную военную операцию. Позже стало известно, что Франция поддержала запрет на экспорт золота из России, но обсуждения теперь должны состояться между странами-участницами ЕС. Сообщалось, что Евросоюз может включить ограничения на золото в седьмой пакет антироссийских санкций. В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что золото из России будет продаваться в те страны, где оно востребовано и где более законные экономические режимы. Сбитый под Курском украинский БПЛА оказался советским Ту-141 29 июня 2022, 09:30 Текст: Александра Юдина

Сбитый накануне под Курском БПЛА был украинским Ту-141, произведенным еще в советское время, сообщил губернатор Роман Старовойт. «Публикую фотографии сбитого нами вчера вечером беспилотника. В наше воздушное пространство зашел украинский «Стриж» Ту-141, произведенный еще в советское время. На месте обнаружения обломков работает Следственный комитет», – написал он в своем Telegram-канале. Беспилотник сбили около 22.15 восточнее Курска. По информации главы региона, пострадавших или разрушений не зафиксировано. Беспилотный летательный аппарат «Стриж» Ту-141 является оперативно-тактическим разведывательным беспилотником, был разработан в ОКБ имени Туполева. Украинский беспилотник был сбит накануне вечером к востоку от Курска. Напомним, 17 июня обстрелу подверглось село Гордеевка, находящееся в Курской области, неподалеку от границы с Украиной. Двумя днями ранее украинские военные обстреляли пункт пропуска в Рыльском районе Курской области. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Россия ввела санкции против жены и дочери Байдена 28 июня 2022, 12:13

Фото: JONATHAN ERNST/Global Look Press

Текст: Александра Юдина

Министерство иностранных дел России сообщило, что расширен американский стоп-лист еще на 25 человек, включая супругу и дочь президента Соединенных Штатов Джо Байдена. «В качестве ответа на постоянно расширяющиеся санкции США против российских политических и общественных деятелей, в «стоп-лист» вносятся 25 американских граждан из числа ответственных за формирование русофобского курса сенаторов, участников так называемой группы «Макфол-Ермак», которая занимается разработкой рекомендаций относительно антироссийских рестрикций, а также членов семьи президента Джо Байдена», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства. То есть под санкции попала супруга президента США Джилл Байден и их дочь Эшли Байден. Ранее Соединенные Штаты ввели визовые ограничения в отношении примерно 500 российских чиновников из-за конфликта на Украине, также будут применены санкции против «частных военных компаний», военных подразделений и чиновников на украинских территориях, взятых под контроль российскими войсками. Кроме того, Байден объявил о повышении пошлин на 570 групп российских товаров стоимостью 2,3 млрд долларов. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Захарова: На Западе не хотят отвечать на вопросы о деятельности наемников на Украине 26 июня 2022, 17:58 Текст: Валентина Григоренко

Западные страны отказываются отвечать на вопросы российской стороны, касающиеся деятельности своих наемников на Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». «Они [западные страны] же занимаются, как [посол России в Лондоне Андрей] Келин сказал, пишут какие-то провокативные, хамские бумаги. Но они же не хотят отвечать на те вопросы, которые мы им задаем, о той деятельности, которую они ведут», – ответила дипломат на вопрос о том, обращались ли американцы и британцы к России по поводу судьбы своих граждан, участвующих в боевых действиях на Украине, передает ТАСС. При этом дипломат подчеркнула, что Запад делает все, чтобы конфликт на Украине продлился как можно дольше. По ее словам, они делают все, чтобы конфликт на территории Украины растянуть как можно больше. «Мы вспоминаем то, что сказал [экс-президент США] Джордж Буш-младший: миссия Украины убить как можно больше русских. <…> Они наделили Украину и киевский режим этой функцией, они используют (Украину – прим. ВЗГЛЯД) как инструмент, и вся логика строится вокруг этого – поставки вооружений, поставки людей, своих же людей, все что угодно, лишь бы, как сегодня сказал [премьер-министр Великобритании] Борис Джонсон [президенту Франции Эмманюэлю] Макрону, никакой остановки конфликта и урегулирования этой ситуации не было, иначе план их рухнет», – добавила Захарова. Ранее в ЛНР заявили, что французские, польские, немецкие и американские наемники бежали из Северодонецка, бросая вооружение. Накануне эксперт по безопасности Роман Насонов заявил, что на данный момент на территории Украины находится около 6 тыс. наемных боевиков, из них порядка 1,8 тысяч – боевики из Польши, но их боевой дух подорван. Напомним, что глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что попытки уладить конфликт на Украине на данном этапе будут способствовать только сохранению нестабильности в мире и усилению позиций Москвы. Кроме того, ранее он предрек возрастание давления стран Запада на Украину ради заключения «плохого мира» с Россией. Джонсон предупредил о последствиях урегулирования конфликта на Украине 26 июня 2022, 14:08 Текст: Валентина Григоренко

Попытки уладить конфликт на Украине на данном этапе будут способствовать только сохранению нестабильности в мире, заявил глава британского правительства Борис Джонсон президенту Франции Эммануэлю Макрону в ходе встречи в Германии. В заявлении канцелярии Джонсона говорится, что премьер-министр подчеркнул, сейчас попытка уладить конфликт приведет лишь к нестабильности и даст президенту России Владимиру Путину карт-бланш на то, чтобы постоянно манипулировать как суверенными странами, так и международными рынками, передает ТАСС со ссылкой на BBC. Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предрек возрастание давления стран Запада на Украину ради заключения «плохого мира» с Россией. Кроме того, ранее он также отметил, что поддержка Украины должна продолжаться, несмотря на угрозу усталости от конфликта в этой стране. Гражданам ДНР и ЛНР разрешили обменять водительские права в России без экзаменов 27 июня 2022, 21:48 Текст: Валентина Григоренко

Постановление об упрощенном порядке обмена национальных водительских удостоверений на российские для украинских граждан и граждан республик Донбасса подписал премьер-министр Михаил Мишустин, теперь они смогут заменить водительские права без сдачи экзаменов. Упрощенный порядок затронет жителей ДНР, ЛНР, Украины и лиц без гражданства, въехавших в Россию после 21 февраля 2022 года и имеющих разрешение на временное проживание в России, вид на жительство, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища на территории России или свидетельство участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, говорится в постановлении, опубликованном на официальном портале правовой информации. Также постановление распространяется на граждан России, получивших российское гражданство в упрощенном порядке и постоянно проживающих или проживавших на территориях ДНР и ЛНР и переехавших на постоянное проживание в Россию. В постановлении указано, что решение принято в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, в соответствии с нормами международного права и договорами о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и республиками Донбасса. Документ вступает в силу со дня опубликования и будет действовать до 1 марта 2023 года. Ранее сообщалось, что украинские граждане и граждане республик Донбасса смогут работать в России без оформления патента. В Швеции испугались «символа русского царя» 29 июня 2022, 09:19 Текст: Александра Юдина

На паромах к шведскому острову Готланд продавались футболки с символикой Российской империи, сообщил муниципальный политик и кандидат в депутаты Риксдага, бывший офицер Ингебрикт Шевик в эфире телевещательной шведской организации SVT. Уточняется, на одежде был изображен герб острова, над которым дизайнеры разместили корону российских самодержцев. «Я даже немного испугался. Откуда над шведским гербом взялся геральдический символ царизма?» – передает РИА «Новости» его слова. При этом он назвал изображение «антиисторичным», напомнив о том, что Россия получала контроль над островом во время войны со Швецией в 1808 году. Он допустил, что ситуация с футболками стала результатом ошибки, а не чьего-то злого умысла, однако отметил, что такая неточность «может быть выгодна России». Как заметил менеджер одного из таких магазинов, «они не знали, что это – царская корона, и что она символизирует Россию. «Вы – первый, кто нам об этом сказал», – рассказал Адам Якобссон, продававший футболку с символом Империи, уточнив, что его фирма уже сняла этот товар с продажи, а все покупатели могут вернуть уже купленную одежду и получить за нее деньги назад. Ранее глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что Россия настолько мощная военно-политическая держава, что решение Швеции и Финляндии вступить в НАТО в глобально-стратегическом смысле не имеет значения. В Херсонской области подожгли машину сотрудницы администрации 26 июня 2022, 17:43 Текст: Валентина Григоренко

Неизвестные попытались сжечь машину сотрудницы военно-гражданской администрации Новой Каховки в Херсонской области Ирины Махневой, возгорание удалось быстро потушить, никто не пострадал. «Мне вчера (в субботу) поздно ночью сообщили, что горит моя машина. Какие-то варвары-вандалы подожгли ее. Но вовремя заметили, спасибо большое соседям, начали ее тушить. Весть неприятная, понимаю, что угрожают, но не дождутся, невозможно так запугать», – пояснила Махнева, передает РИА «Новости». По ее словам, она не пострадала и планирует продолжить выполнять свои должностные обязанности. Ранее неизвестные обстреляли дом волонтера, занимающегося раздачей гуманитарной помощи в Херсонской области, и бросили в окно бутылку с зажигательной смесью, мужчина убил одного из нападавших. Кроме того, было совершено покушение на главу Херсонского управления службы исполнения наказаний Евгения Соболева, использовалось взрывное устройство. Соболев находится в больнице, его жизни ничего не угрожает. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В России разработали первый в мире метод получения вещества для диагностики раковых опухолей 28 июня 2022, 10:33 Текст: Александра Юдина

Эксперты Института геохимии и аналитической химии имени Вернадского РАН разработали первый в мире метод получения изотопа лютеций-177, отличающий злокачественной опухоли, сообщает Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) в хрониках «Сделано в России». Команда ученых разработала первый в мире метод, который позволит быстро получить медицинский изотоп лютеций-177м – слабое радиоактивное вещество, которое может «отличать» клетки злокачественной опухоли и ее метастазы, говорится в Telegram-канале института. Также сообщается, что компания «Эйлитон» выпускает около 200 наименований продукции для клинико-диагностических лабораторий. На данном этапе компания производит наборы реагентов Юнидифф 3 для зарубежного гематологического анализатора. В ближайшее время предприятие начнет выпуск собственного прибора – гематологического анализатора Гемадифф 3 и наборов реагентов к нему. Московский эндокринный завод ФГУП «Эндофарм», в свою очередь, открыл на одной из двух своих столичных площадок центр разработки биотехнологических и инновационных лекарственных средств. На первом этапе на новом предприятии займутся созданием трех препаратов и усовершенствованием технологий производства более 60 активных фармацевтических субстанций. Кроме того, «КАМАЗ» представил беспилотный самосвал «Юпитер». Главная особенность новой машины – отсутствие кабины. Это позволяет обходиться без водителя в опасной зоне работы. Автомобиль оснащен всей необходимой аппаратурой и датчиками, поэтому после погрузки или разгрузки может ездить в обратную сторону без разворотов. Самосвал может перевозить грузы весом до 30 тонн в полностью автоматическом или дистанционном режиме. Максимальная скорость – 56 км/ч. Полевые испытания начнутся после настройки всех систем. Ранее в ЭИСИ сообщили, что резидент ОЭЗ «Технополис Москва» компания «Акрус БиоМед» осенью 2022 года начнет производить препараты для клеточной терапии, используемые при лечении длительно незаживающих ран, язв и обширных ожогов. Страны G7 отказались применять санкции против импорта сельхозпродукции из России 28 июня 2022, 12:34 Текст: Александра Юдина

Страны G7 не намерены применять санкции против импорта сельскохозяйственной продукции, в том числе из России, говорится в заявлении саммита под председательством Германии в баварском замке Эльмау. «Мы будем и впредь следить за тем, чтобы наши санкционные пакеты не были направлены против продуктов питания и предусматривали свободный поток сельскохозяйственной продукции, в том числе из России, и доставку гуманитарной помощи», – передает РИА «Новости» суть заявления. Кроме того, лидеры стран «семерки» поручат своим правительственным ведомствам провести консультации с третьими странами для установления предельных цен на нефть, передает ТАСС сообщение Reuters. При этом агентство не приводит подробностей, с какими странами будут вестись переговоры, однако подчеркивает, что страны G7 рассчитывают, что консультации пройдут «в срочном порядке». По данным представителя администрации США, Евросоюз будет совместно с международными партнерами изучать, как сдержать рост цен на энергоносители. Источники агентства отметили, что речь идет о возможности введения предела цена на импорт как газа, так и нефти, что, вероятно, найдет отражение в финальном заявлении «Большой семерки». Накануне Великобритания, Соединенные Штаты, Канада и Япония объявили о введении запрета на приобретение российского золота в ответ на начатую Россией на Украине специальную военную операцию. Позже стало известно, что Франция поддержала запрет на экспорт золота из России, но обсуждения теперь должны состояться между странами-участницами ЕС. В России обновили концепцию закона о молодежной политике 28 июня 2022, 11:47 Текст: Александра Юдина

Комитет Госдумы по молодежной политике представил концепцию обновленного закона «О молодежной политике Российской Федерации», рассказал председатель комитета и руководитель платформы ДОБРО.РФ Артем Метелев. Отмечается, что была поставлена задача сделать федеральный закон «О молодежной политике» адресным и построить вокруг молодого человека, его проблем и запросов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. «Сегодня мы представим концепцию закона, в которой появились новые главы, посвященные конкретным мерам поддержки молодежи в различных направлениях, глава инфраструктуры молодежной политики, новые статьи, расширяющие полномочия органов власти и молодежного самоуправления. Предстоит еще большая работа по уточнению ряда параметров, согласованию с правительством положений закона, но сейчас все сходятся во мнении, что законодательство должно усиливать отрасль. С увеличением возраста молодежи до 35 лет и значимости работы с молодежью необходимо предоставить Правительству и региональным органам власти дополнительные ресурсы и инструменты для работы, а самой молодежи предоставить уверенность в завтрашнем дне», – отметил Метелев. В законе предлагается закрепить гарантии поддержки молодых людей по 14 разным направлениях, каждому из которых посвящена отдельная статья. Меры поддержки коснутся образования, трудоустройства, жилищной сферы, молодежного предпринимательства и других направлений. Отдельная глава законопроекта посвящена поддержке отдельных категорий молодых граждан: талантливой молодежи, молодых семей, граждан в трудной жизненной ситуации, беженцев и соотечественников за рубежом, молодых военнослужащих и их детей. Также в законопроекте сведены и закреплены меры, действующие в других сферах и отраслях. Также в законопроекте вводится понятие «отрасль молодежной политики», закрепляются полномочия федеральных и региональных органов государственной власти в сфере молодежной политики, в том числе по межведомственной и межотраслевой координации. В законопроекте предлагается закрепить обязательное наличие программ поддержки и развития молодежи на региональном и муниципальном уровне. Кроме того, отдельные главы посвящены деятельности органов молодежного самоуправления и инфраструктуре молодежной политики, в которой закреплена необходимость создания отдельного регионального органа исполнительной власти по молодежной политике. В статье, посвященной межведомственной координации, описывается взаимосвязь молодежной политики и системы образования. Как добавил вице-спикер ГД Борис Чернышев, две вещи важны для молодых в первую очередь – обучение и трудоустройство, а после 22 февраля добавилось патриотическое воспитание. «Образование, трудоустройство, патриотическое воспитание – вот тот фундамент, на котором отныне основана социализация российской молодежи. И только «бесшовное» соединение этих элементов способно породить синергетический эффект успешной самореализации», – сказал он. Концептуальные изменения были представлены на заседании круглого стола, Комитет по молодежной политике прорабатывал их в сотрудничестве с экспертами и федеральными органами власти в последние два месяца. «Одно из важных предложений – добавить отдельную главу «Инфраструктура молодежной политики», которая включит целый ряд важных норм. Ключевое – это типы учреждений молодежной политики, их функционал, особенности их работы. Мы считаем принципиально важным закрепить, чтобы государственные и муниципальные учреждения молодежной политики создавались только в форме автономных или бюджетных учреждений, а не казенных», – добавил заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Дамир Фаттахов. Сбор предложений в закон был открытым, внести свои инициативы мог любой желающий. Комитет по молодежной политике и члены Экспертного совета Комитета обработали 1085 поступивших инициатив, часть из которых будут учтены при формировании законопроекта. В Челябинской области попросили Минсельхоз поддержать «куриную генетику» 29 июня 2022, 09:39 Текст: Александра Юдина

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер попросил у министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева поддержать проект племенного репродуктора, сообщили в пресс-службе главы региона. «В ходе рабочей встречи Алексей Текслер представил проект строительства племенного репродуктора первого порядка. Новое предприятие решит вопрос замещения импортной генетики на отечественную и обеспечит птицефабрики региона племенной продукцией», – передает Ura.ru сообщение пресс-службы. Отмечается, что в разговоре с министром была также затронута тема положения сельского хозяйства и планы на 2022 год. По площади пашни регион занял первое место в Уральском федеральном округе. По словам губернатора, в планах собрать более 1,9 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Так, усилия властей уже дали результаты: по итогам полугодия производство мяса птицы выросло на 3%, яиц – на 8%, свинины – на 5%. К концу 2024 года власти планируют получать дополнительно на вновь введенных мощностях до 30 тыс. тонн молочной продукции в год. Кроме того, по словам главы региона, производственные мощности продолжают увеличиваться. В 2022 году инвестпроект завершит компания «Макфа». Переработчики построят логистический комплекс, установят мельницу и две новые линии по производству макаронных изделий. Региональное правительство на закупку новой техники для фермеров направило 313 млн рублей. К 1 июля до сельхозпредприятий доведут 1,2 млрд рублей субсидий. Еще одной мерой поддержки стало обнуление единого сельхозналога для компаний, сохраняющих численность рабочих мест. Напомним, в середине июня на площадке «Единой России» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернаторы рассказали о реализации масштабных проектов. Так, Текслер заявил, что в Челябинской области будет подключено порядка 90 тыс. домовладений, на приобретение газового оборудования жителям компенсируют 100 тыс. рублей. Педагоги освобожденных территорий прошли обучение в Подмосковье 29 июня 2022, 09:59 Текст: Александра Юдина

В обучающем семинаре на базе Областной гимназии имени Е.М. Примакова в Московской области 28 учителей из Донецкой и Луганской народных республик встретились с министром просвещения Сергеем Кравцовым. «Сейчас стоит задача поддержать коллег, сделать так, чтобы учебный процесс не прерывался. Помочь им методически, информационно, а также с развитием инфраструктуры. В целом сделать так, чтобы дети учились в лучших условиях, чем это было раньше. Но главное – делать это поступательно, советуясь с вами, теми, кто находится на местах, ни в коем случае не ухудшая условия работы. Многие учителя, жители ЛНР, ДНР, освобожденных территорий, к сожалению, не знают про российскую систему образования, и мы будем давать возможность знакомиться с ней», – процитированы его слова на сайте ведомства. Кравцов обратил особое внимание на современный этап развития российской системы общего и дополнительного образования, рассказал о качественно новом подходе к созданию инфраструктуры – реализации программы капитального ремонта школ. Во время встречи педагоги узнали о том, как организован учебный процесс в Российской Федерации, об образовательных стандартах, программах обучения и воспитания школьников, о системе поддержки классных руководителей, возможностях профессионального роста педагогов. Они также приняли участие в мастер-классах и деловой игре. Помимо образовательной программы, для гостей была подготовлена и экскурсионная. Учителя посетили Красную площадь, Государственный исторический музей, а также съездили в Сергиев Посад.