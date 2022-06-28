«Матери России»: Создание нового семейного праздника – большое событие для страны

«Решение президента создать новый праздник, во-первых, подтверждает приоритетность вопросов семьи для государства. А во-вторых, указ Путина определяет семью как высшую ценность в жизни каждого человека», – сказала газете ВЗГЛЯД лидер «Матерей России» Валентина Петренко. Ранее президент Владимир Путин подписал указ об установлении 8 июля Дня семьи, любви и верности.

«Идея об учреждении такого праздника возникла еще в 2008 году. На протяжении этих лет в каждом регионе России 8 июля проходят приемы супружеских пар, которые прожили вместе 50 и более лет. Подписание президентом указа, согласно которому День семьи, любви и верности стал официальным праздником – большое событие», – отметила председатель Всероссийского общественного движения «Матери России» Валентина Петренко.

Она подчеркнула, что указ президента, во-первых, подтверждает приоритетность вопросов семьи, отцовства, материнства и детства для государства. Во-вторых, указ определяет семью как высшую ценность в жизни каждого человека. По словам Петренко, этот праздник неслучайно назвали «Днем семьи, любви и верности».

«Я бы продолжила этот ряд словами «преданность», «надежда», «будущее». И символ выбран неслучайно. Ромашка – самый жизнеутверждающий полевой цветок, который символизирует чистую и искреннюю любовь, русскую природу», – добавила собеседница.

«Повторю, я считаю, что подписание президентом указа – большое событие для России и для каждого человека. Этот праздник не просто утверждает те традиции, которые издревле были заложены в России, но это и ответ на попытки Запада навязать нам чужие для русского человека ценности, – считает Петренко. – Забота о детях и друг о друге, о пожилых родителях, дедушках и бабушках – это все подразумевается данным указом».

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому День семьи, любви и верности, отмечаемый 8 июля, стал официальным праздником.

«В целях сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, постановляю установить День семьи, любви и верности и отмечать его 8 июля», – говорится в тексте документа.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

День семьи, любви и верности приурочен к православному дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, которые считаются покровителями семьи и брака. Символом праздника является ромашка. Из этих цветов плетут венки и дарят букеты. Также популярной традицией стало заключение браков в этот день.