|
|
Песков отреагировал на планы G7 установить потолок цены на российский газ
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Изменение цен на российский газ – предмет переговоров с Газпромом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Зависит от направлений, зависит от того решения, которое примет Газпром. Наверное, они будут ставить условия об изменении условий действующих контрактов и изменении цены, насколько с юридической точки зрения это возможно, и так далее... Это предмет переговоров, предмет контакта», – передает РИА «Новости» его слова.
Также Песков посоветовал направлять вопрос по ситуации с ремонтом турбины для «Северного потока» в Газпром.
Как сообщает Bloomberg, Европа уже начала использовать закупленный на зиму газ.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Зеленский заявил о готовности к удару по Приднестровью
|
|
Киев готов ответить «ударом» на гипотетическую угрозу со стороны Приднестровья, заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной с президентом Молдавии Майей Санду пресс-конференции после их встречи в Киеве.
«Мы поднимали этот вопрос сегодня с госпожой президентом, по поводу рисков. Я не назвал бы удары со стороны Приднестровья по Украине. Если и будут, я считаю, что это глобальная ошибка. Мы сигналы те или иные, какие-то получаем, они неприятные», – ответил он на вопрос о возможности угрозы для Украины со стороны Приднестровья, где размещены российские миротворцы, передает ТАСС.
«Для нас это будет не удар, а пощечина, а мы ответим ударом», – говорится в заявлении Зеленского, которое опубликовал офис украинского президента.
Напомним, глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что главы государств и правительств Евросоюза приняли решение предоставить Украине и Молдавии статус страны-кандидата на вступление в состав сообщества.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Латвии заявили о первом шаге ЕС и НАТО по отделению Калининграда от России
|
|
Ограничение транзита в Калининградскую область является первым сигналом России о том, что Европа и НАТО готовы «забрать» Калининград, заявил бывший министр внутренних дел Латвии Марис Гулбис в эфире TV24.
«Это (ограничение транзита в Калининградскую область – прим. ВЗГЛЯД) первый шаг Европы и НАТО по отсечению Калининграда... бывшей столицы Восточной Пруссии, от России... Я начал думать, что Европа прекрасно понимает, что делает. Литовцы еще лучше все поняли. Я думаю, русским послан четкий сигнал: если вы будете выпендриваться, мы заберем Кенигсберг», – сказал Гулбис, передает РИА «Новости».
По его словам, лидеры западных стран сейчас «слишком мягкие» по сравнению с Рональдом Рейганом и Уинстоном Черчиллем. Гулбис полагает, что президент США Джо Байден должен был бы из-за начала спецоперации на Украине обратиться к российскому президенту с заявлением: «Владимир, мы сейчас отнимаем Калининград».
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены. Между тем губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что морских провозных мощностей на Балтике сегодня избыток, снабжать Калининград и вывозить товары есть на чем.
В МИД России и Кремле отмечали, что действия Литвы незаконны и противоречат международным договоренностям.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявлял, что Москва в ближайшее время ответит на решение Вильнюса объявить транспортную блокаду Калининградской области, и жители Литвы серьезно ощутят на себе последствия этих мер.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему ЕС решил отречься от планов по блокаде Калининграда.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Холмогоров рассказал, как может измениться карта Европы после спецоперации на Украине
|
|
Одним из ключевых последствий спецоперации на Украине может стать изменение карты Европы. Многие страны могут начать решать свои территориальные вопросы, восстанавливая историческую справедливость, сообщил публицист, историк, политический философ Егор Холмогоров в новом выпуске шоу «Дайте сказать».
«Вот, скажем, та же самая Венгрия – у нее есть претензии к Украине, у нее есть претензии к Румынии, у нее есть масса вопросов, потому что это была страна, которая обрезана со всех сторон. При этом она очень лояльно сейчас настроена к России, хотя у них тоже есть пограничные споры к Сербии», – отметил Холмогоров, передает Life.
По его словам, такого развития событий сейчас больше всего боятся и в ЕС, и в США.
Публицист подчеркнул, что в России сплошной фронт от Москвы до Белграда, а там уже встанет вопрос у сербов о Черногории, которую искусственно совершенно оторвали именно для того, чтобы Сербия была окружена со всех сторон и лишена выхода к морю. «А Косово – безобразная совершенно история, с которой, собственно, началось, я бы сказал так, наше психологическое национальное возрождение после периода западничества», – уточнил он.
Говоря о рамках российской спецоперации, то здесь во главу угла философ ставит «пробивание геополитического коридора». В территориальном смысле это означает, что продвигаться нужно как можно дальше, не ограничиваясь Херсонской областью или Одессой.
«Это тот барьер, который так тщательно пытался выстроить Запад из прибалтийских республик, из Белоруссии – почему они там и пытались провести переворот, из Польши, из Украины и так далее, чтобы у России вообще на Западе не было ни единого выхода», – сказал Холмогоров.
Он также отметил, что на Украине уже несколько лет живут не братья, которые ждут «русского освободителя», а «люди с промытыми мозгами».
«Это люди, попавшие под пропаганду жесточайшей тоталитарной секты. Вот была в 90-е годы такая секта – очень активно, кстати, действовала у нас – «Аум синрике*», которая закончила тем, что организовала атаку в токийском метро. Там было больше ста погибших и так далее. Вот они обрабатывали своих адептов, что называется, до состояния просто полной невменяемости. Вот сейчас на Украине такая же «Аум синрике», которая охватила многие миллионы людей, которых просто кидают под колеса нашей военной машины для того, чтобы они, что называется, своим мясом ее тормозили», – считает философ.
По словам Холмогорова, Украина сделала ставку на методы террора, а ее задача состоит не в том, чтобы одержать военную победу над Россией, что, по мнению гостя нашей студии, не представляется возможным, а в том, чтобы победить на информационном фронте и создать поводы для порицания нашей страны на Западе и во всем мире.
Ранее стало известно, что представители США, Британии и Евросоюза в последние недели проводят регулярные встречи без участия властей Киева для обсуждения параметров возможного перемирия и дипломатического урегулирования конфликта на Украине.
В начале июня зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что «отказ договариваться» грозит Украине «утратой национального суверенитета». После этого в Германии заметили изменение позиции США по Украине. В мае экс-госсекретарь США Генри Киссинджер призвал Запад перестать пытаться нанести России поражение руками ВСУ во избежание катастрофы в Европе и заставить Киев сесть за стол переговоров.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Медведев пообещал «перекрыть кислород» Прибалтике
|
|
Ответные меры России на запрет транзита товаров в Калининградскую область будут очень жесткими, значительная их часть «способна перекрыть кислород» прибалтийским соседям, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев.
По словам Медведева, значительная часть мер будет носить экономический характер и «способна перекрыть кислород нашим прибалтийским соседям, которые предприняли вражеские действия». Также Москва может применить асимметричные меры, что вызовет критическое нагнетание конфликта, сказал он в интервью газете «Аргументы и факты».
«Такая эскалация – плохой выбор. И пострадают от нее обычные граждане Литвы, уровень жизни которых и без того не самый высокий, а по европейским меркам – просто нищенский. Литовские политические деятели выслуживаются, а граждане пытаются как-то выжить в этом театре абсурда. И тем, и другим это удается все хуже», – добавил Медведев.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены. Между тем губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что морских провозных мощностей на Балтике сегодня избыток, снабжать Калининград и вывозить товары есть на чем.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Мадуро пригласил французские компании добывать нефть и газ в Венесуэле
Венесуэла готова принять французские нефтегазовые компании, которые хотят работать для экспорта сырья в Европу, заявил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро в эфире телеканала «Венесолана де телевисьон».
«Президент [Франции Эмманюэль] Макрон, Венесуэла готова принять любые французские компании, которые хотят добывать нефть и газ для европейского и мирового рынка», – приводит слова Мадуро ТАСС.
Напомним, на саммите Группы семи (G7) в Германии Франция призвала к расширению источников снабжения сырьем, имея в виду возвращение на энергорынок Ирана и Венесуэлы.
В минувшее воскресенье ведущие французские энергетические компании – Engie, EDF и TotalEnergies – обратились через СМИ к населению и бизнесу с призывом «немедленно» ограничить потребление электричества, газа и нефтепродуктов в связи со стремительным ростом стоимости сырья, вызванного сокращением поставок из России. Ранее в Кремле заявили, что Россия строго выполняет все свои обязательства по поставке энергоресурсов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКС
|
|
Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКС, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.
«Пока в Белом доме думали, что бы еще в мире отключить, запретить и испортить, Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКС», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Официальный представитель внешнеполитического ведомства Ирана Саид Хатибзаде в свою очередь подтвердил, что Тегеран подал заявку на вступление в БРИКС, передает ТАСС.
«Министр иностранных дел Ирана [Хосейн Амир Абдоллахиян] объявил, что подана заявка, и в соответствии с этим китайский лидер [Си Цзиньпин] пригласил президента Ирана Эбрахима Раиси для участия [в саммите БРИКС], где он выступил с речью», – цитирует пресс-служба МИД Ирана Хатибзаде. Дипломат выразил надежду, что «Иран сможет внести вклад в работу БРИКС и принести пользу организации».
Ранее в понедельник помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Россия положительно относится к возможности расширения БРИКС и предлагает определить процедуры и требования к кандидатам на присоединение к этому объединению.
В минувший четверг председатель КНР Си Цзиньпин выразил мнение, что содружеству БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) необходимо расширить число участников.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что страны БРИКС углубляют взаимодействие по всей повестке дня, а авторитет объединения лишь растет.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Совфеде предупредили НАТО о «мясорубке» при нападении на Калининград
|
|
Любая попытка отторгнуть от России Калининград закончится военным столкновением с Россией, Литва и Польша первые попадут в эту «мясорубку», заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Сенатор выразил мнение, что такого рода высказывания нацелены на то, чтобы прощупать решимость и твердость Москвы. Однако, как подчеркнул Джабаров, на Западе «не должны обольщаться», Россия никогда не отдаст ни пяди своей земли, передает РИА «Новости».
«И любая попытка отторгнуть от нас Калининград закончится военным столкновением с Россией. Не думаю, что НАТО этого не понимает. Литва, Польша должны задуматься, потому что они первые, кто серьезно попадет в эту мясорубку», – отметил сенатор в беседе с РБК.
Джабаров также выразил надежду на дипломатическое урегулирование ситуации с транзитом в Калининградскую область, отметив, что ЕС уже пошел на исключения из санкций, которые позволяют возить все товары через Литву. «Литва для вида вроде посопротивлялась, но они полностью зависят от Евросоюза и живут на этих дотациях, которые Евросоюз выделяет», – подчеркнул первый зампред комитета Совфеда по международным делам.
Накануне зампред Совета Безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев назвал «придурком» бывшего министра внутренних дел Латвии Мариса Гулбиса, заявившего, что ограничение транзита в Калининградскую область является первым сигналом Москве о том, что Европа и НАТО «готовы забрать» у России Калининград. Медведев также предупредил, что ответные меры России на запрет транзита товаров в Калининградскую область будут очень жесткими, значительная их часть «способна перекрыть кислород» прибалтийским соседям.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС якобы не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены. Между тем губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что морских провозных мощностей на Балтике сегодня избыток, снабжать Калининград и вывозить товары есть на чем. В МИД России и Кремле отмечали, что действия Литвы незаконны и противоречат международным договоренностям.
Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявлял, что Москва в ближайшее время ответит на решение Вильнюса объявить транспортную блокаду Калининградской области, и жители Литвы серьезно ощутят на себе последствия этих мер. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, почему ЕС решил отречься от планов по блокаде Калининграда.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Джонсон пригласил российских ученых переехать в Британию
|
|
Британский премьер Борис Джонсон предложил ученым переезжать из России по расширенной действующей системе партнерства с украинскими университетами, которые позволяют украинским ученым вести исследования в Великобритании.
«Российские ученые и исследователи, которые с тревогой смотрят на путинское насилие и которые больше не чувствуют себя в России в безопасности: вы можете смело подавать заявку на переезд в Великобританию и работать в стране, которая ценит открытость, свободу и стремление к знаниям», передает The Guardian его слова.
При этом в статье отмечается, что по программе «Исследователи в зоне риска» около 130 украинских ученых продолжат вести свои исследования в Великобритании.
Ранее Джонсон заявил, что «вечеринка российских углеводородов» завершается, имея в виду, что в ближайшем будущем государства будут вынуждены «искать углеводороды где-то еще», а в долгосрочной перспективе им необходимо совместно «работать над зелеными решениями».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Финляндия выступила против безусловного приема Украины в ЕС
Финляндия придерживается того мнения, что Украина должна удовлетворять всем критериям членства в Европейском союзе (ЕС), и не считает ее прием гарантированным, заявил посол Финляндии в США Микко Хаутала.
«Считаю, что мы действительно поддерживаем устремления Украины в направлении ЕС», – сказал дипломат, выступая на семинаре в Гудзоновском институте. «Однако если речь идет о членстве в ЕС, о присоединении к самому союзу, то считаю, что в надлежащее время, когда Украина, будем надеяться, добьется этого прогресса… Разумеется, им (украинцам) придется также выполнить все критерии: в плане коррупции, госуправления, существует много вопросов», – приводит слова политика ТАСС.
Посол Финляндии в США выступил с утверждением, что Европа поддержит Украину, Киев будет получать «больше помощи». «Но в конечном счете они (украинские власти) должны будут, конечно, выполнить критерии. Так что мы решительно их поддерживаем, но одновременно хотим гарантировать, что когда и если они присоединятся [к ЕС], они присоединятся как страна, выполняющая все критерии. Завтра это не случится. Но я надеюсь, что это когда-то произойдет», – заявил дипломат.
«Мы всегда были сторонниками расширения [ЕС]. Мы считаем, что все страны должны быть в состоянии вступить [в ЕС], если они удовлетворяют всем критериям [членства]», – заверил Хаутала. «Мы строго относимся к критериям (требованию того, чтобы претенденты соответствовали им полностью), поскольку хотим, чтобы ЕС оставался сильным, способным действовать. Поэтому в данной части надо действовать строго», – добавил дипломат.
В прошлый четверг глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что главы государств и правительств Евросоюза приняли решение предоставить Украине и Молдавии статус страны-кандидата на вступление в состав сообщества. Владимир Зеленский назвал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС «помолвкой», которая якобы повлечет за собой членство в Евросоюзе, и призвал не обесценивать статус кандидата. В свою очередь журналист немецкого издания Die Welt Кристоф Шильтц назвал статус кандидата в члены ЕС для Украины и Молдавии пустышкой.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ВС России уничтожили цеха ракетно-строительной корпорации «Артем» в Киеве
ВКС России четырьмя высокоточными ракетами уничтожили цеха ракетно-строительной корпорации «Артем» в Киеве, сообщил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«26 июня Воздушно-космическими силами (ВКС) России нанесен удар четырьмя высокоточными ракетами воздушного базирования по цехам ракетно-строительной корпорации «Артем» в Шевченковском районе города Киева. На данном предприятии производились боеприпасы для украинских реактивных систем залпового огня», – сказал Конашенков, передает Telegram-канал ведомства.
Он добавил, что «все четыре ракеты достигли цели. Объект поражен. Отмечается, что гражданская инфраструктура не пострадала.
Ранее сообщалось, что Украина закупила партию вооружений напрямую от производителя в Германии. Речь идет о противотанковых гранатометах RGW 90 Matador, купленных у концерна Dynamit Nobel Defence (DND), сообщали СМИ.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Минобороны заявило о поражении иностранных вооружений и боеприпасов ВСУ в Кременчуге
|
|
ВКС России в районе Кременчугского завода дорожных машин нанесли удар высокоточным оружием воздушного базирования по ангарам с поступившим от США и европейских стран вооружением и боеприпасами, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Успешные совместные действия российских войск, подразделений народных милиций Донецкой и Луганской народных республик наносят критические потери ВСУ.
В результате ударов ВКС России по пункту дислокации нацистского формирования «Азов» в Харькове и одного из батальонов 92-й мотопехотной бригады у населенного пункта Покотиловка Харьковской области уничтожено более ста украинских военнослужащих, иностранных наемников и до 15 единиц бронетанковой и автомобильной техники», – говорится в официальном Telegram-канале Минобороны.
«Слабая обученность мобилизованных для участия в боевых действиях украинских граждан, а также низкий уровень подготовки иностранных наемников все чаще становятся причиной «дружественного огня». Так, минометному обстрелу со стороны своих сослуживцев подверглись новобранцы, прибывшие на доукомплектование 97-го батальона 60-й пехотной бригады.
Похожий случай произошел в 28-й механизированной бригаде ВСУ, где иностранные наемники открыли огонь на поражение по разведывательной группе этого соединения. В результате четыре военнослужащих погибли на месте, трое получили ранения», – сообщил Конашенков.
«Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины. 27 июня в городе Кременчуге Полтавской области ВКС России нанесен удар высокоточным оружием воздушного базирования по ангарам с поступившим от США и европейских стран вооружением и боеприпасами в районе Кременчугского завода дорожных машин. В результате высокоточного удара оружие и боеприпасы западного производства, сосредоточенные на складской территории для дальнейшей отправки украинской группировке войск в Донбассе, поражены. Детонация хранившихся боеприпасов к западному оружию вызвала пожар в расположенном рядом с территорией завода не функционировавшем торговом центре.
Также ВКС России за сутки уничтожены два пункта управления в районе Спорное Донецкой народной республики (ДНР), живая сила и военная техника ВСУ в 28 районах на Луганском и Донецком направлениях», – отметили в российском оборонном ведомстве.
«В рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России поражены четыре украинских взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах Ленинское, Селидово, Дзержинск, обстреливавших населенные пункты ДНР, а также два артиллерийских взвода в районах Кирово ДНР и Зайчевское Николаевской области.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены: 24 пункта управления, артиллерийские и минометные подразделения в 58 районах, а также живая сила и военная техника в 304 районах», – отметил Конашенков.
Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты три самолета Су-25 и один вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Первомайское Николаевской области. Также уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Дибровное, Шевченково, Дементиевка, Дмитровка Харьковской области, Еленовка, Луганское, Троицкое ДНР, Лоскутовка Луганской народной республики.
Кроме того, перехвачено: семь украинских баллистических х ракет «Точка-У» в районах Стаханов, Алчевск, Лозовский ЛНР и десять реактивных снарядов системы залпового огня в районах Сухая Каменка, Терновая Харьковской области, Донецк, Ясиноватая, Троицкое и западные окраины Авдеевки ДНР.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 218 самолетов, 133 вертолета, 1382 беспилотных летательных аппарата, 350 зенитных ракетных комплексов, 3837 танков и других боевых бронированных машин, 690 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3037 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3889 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в Минобороны.
Накануне Минобороны сообщило, что под Лисичанском уничтожена группа боевиков «грузинского легиона».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Украинские силовики начали покидать Лисичанск
Местные жители сообщили о начале отхода украинских вооруженных формирований из Лисичанска, группы боевиков пытаются пробиться в Северск, сообщил чрезвычайный и полномочный посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Группы боевиков покидают Лисичанск и пытаются пробиваться в Северск, где наблюдается их концентрация. Местные жители сообщают, что наблюдают начало отхода вооруженных украинских формирований из Лисичанска. Вчера они пытались пройти через Верхнекаменку в сторону Северска, но под ударами союзной артиллерии и российских ВКС несколько колонн потеряли. Следующие попытки прорваться подразделения боевиков предпринимали через Белогоровку. Об итогах попыток будет известно уже завтра», – написал Мирошник в своем Telegram-канале.
«Резервные подразделения ВФУ снимаются и пытаются найти пути отхода из Новодружевки, Приволья, и Шепилово. Все они отходят в сторону Северска. Туда же, в Северск, по словам очевидцев, подтягиваются украинские войска со стороны Краматорска и Славянского направления. По данным источников, погруженных в события на той стороне, в Северск могут быть подтянуты до 5-ти-7-ми тысяч украинских вооруженных подразделений», – сообщил посол ЛНР.
В понедельник вооруженные силы России и Народная милиция ЛНР вошли в Лисичанск с пяти направлений. Посол ЛНР в России Родион Мирошник рассказал в комментарии газете ВЗГЛЯД подробности штурма города. Вечером понедельника вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли жилые кварталы Лисичанска из РСЗО. Позже стало известно, что союзные силы ЛНР и России заняли часть Лисичанского НПЗ.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Совбезе предупредили о возможности войны России с НАТО
|
|
Любые попытки посягнуть на Крым будут расцениваться как объявление войны России, а если это сделает страна НАТО, то это будет означать конфликт со всем Североатлантическим альянсом, который фактически будет являться третьей мировой войной, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Любая попытка посягнуть на Крым – это объявление войны нашей стране. И если это делает страна, входящая в НАТО, это конфликт со всем Североатлантическим альянсом. Третья мировая война. Тотальная катастрофа», – сказал Медведев в интервью изданию «Аргументы и факты», говоря о последствиях возможного вступления Украины в НАТО.
Накануне Медведев назвал «придурком» бывшего министра внутренних дел Латвии Мариса Гулбиса, заявившего, что ограничение транзита в Калининградскую область является первым сигналом Москве о том, что Европа и НАТО «готовы забрать» у России Калининград. Медведев также предупредил, что ответные меры России на запрет транзита товаров в Калининградскую область будут очень жесткими, значительная их часть «способна перекрыть кислород» прибалтийским соседям. В Совфеде предупредили НАТО о «мясорубке» при нападении на Калининград.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС якобы не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены. Между тем губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что морских провозных мощностей на Балтике сегодня избыток, снабжать Калининград и вывозить товары есть на чем. В МИД России и Кремле отмечали, что действия Литвы незаконны и противоречат международным договоренностям.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявлял, что Москва в ближайшее время ответит на решение Вильнюса объявить транспортную блокаду Калининградской области, и жители Литвы серьезно ощутят на себе последствия этих мер. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, почему ЕС решил отречься от планов по блокаде Калининграда.
Эксперт увязал провокацию в Кременчуге с саммитами G7 и НАТО
|
|
«Примечательно, что удар по торговому центру «Амстор» в Кременчуге произошел на фоне саммита G7 и предстоящего саммита НАТО. Обычно такие провокации приурочены к введению очередного пакета санкций против России», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко.
«Пока ситуация в Кременчуге больше похожа на провокацию ВСУ. Это ведь не первый случай. В марте ВСУ атаковали центр Донецка с помощью ракеты «Точка-У». Украина тогда голословно обвиняла Россию. И этот фейк был быстро разоблачен, потому что в СМИ всплыл номер ракеты. То же самое было в Буче, Краматорске и Киеве. Таким образом создается нужна картинка для СМИ», – считает Онуфриенко.
«В целом схема всегда выглядит одинаково: ВСУ или специально наносят удар по мирному населению, или же это происходит в результате их непрофессиональных действий. Затем власти Украины обвиняют в этом Россию. Далее их позицию подхватывают западные СМИ, после чего страны НАТО либо вводят новый пакет антироссийских санкций, либо сообщают о новом пакете военной помощи в интересах ВСУ. Примечательно, что и удар по торговому центру «Амстор» в Кременчуге произошел на фоне саммита G7 и предстоящего саммита НАТО», – указал эксперт.
Онуфриенко также напомнил, как в марте сообщалось о случае ракетного удара по ТРЦ Retroville в Киеве – тогда в торговом центре располагался склад боеприпасов. Однако сейчас нельзя сказать, что в кременчугском ТРЦ также хранились боеприпасы. Это же касается и другой распространенной версии – ее суть заключается в том, что ракетный удар наносился по Кременчугскому заводу дорожных машин и расположенной рядом железнодорожной станции. По мнению эксперта, все эти версии требуют дополнительной проверки и значительно большего количества данных о произошедшем.
«Как правило, по объектам, которые используются в военных целях, удары наносятся ночью, чтобы минимизировать потери среди гражданских лиц. Поэтому когда подобное происходит днем, это больше похоже на очередную провокацию со стороны Украины», – объяснил военный аналитик, призвав дождаться официальных заявлений. Также вызывает вопросы быстрое появление на месте взрывов советника главы МВД Украины и инициатора создания сайта «Миротворец» Антона Геращенко, который вчера также в числе первых появился на месте падения украинской ракеты в Киеве.
«Кроме того, для украинского руководства происходящее на фронтах имеет второстепенное значение. На первое место всегда выходит создание информационного шума, не имеющего отношения к реальности. Украинские войска могут терпеть поражение, отступать, но западные СМИ будут подавать это как «тактическое отступление». То же самое касается любых сомнительных обстрелов – с учетом грядущего саммита НАТО украинские власти и западные СМИ продадут это как «агрессию России», а спустя некоторое время забудут об этой истории», – заключил Онуфриенко.
Напомним, в понедельник президент Украины Владимир Зеленский заявил о попадании нескольких ракет в ТРЦ «Амстор» в Кременчуге. По его словам, во время удара в здании находилось более 1 тыс. мирных жителей. Украинские СМИ тут же начали распространять информацию о «намеренном ударе РФ по гражданскому объекту».
Как отмечается в Telegram-канале Рыбарь, прямо за «Амстором» расположен Кременчугский завод дорожных машин. «Судя по разрушениям стен и столбов, сам взрыв был где-то сзади – а потом от него начался пожар в самом ТРЦ», указывается в публикации канала.
Блогеры также заметили ряд странных моментов. Например, на видео пожара около ТРЦ в кадр попадают лишь мужчины. «Видимо, женщины не ходят по торговым центрам. При этом замечены люди в форме», – отмечает журналист Руслан Осташко. Кроме того, рядом с ТРЦ можно наблюдать пустую парковку.
«Тут ракеты попали в торговый центр в городе Кременчуге, и Зеленский заявил, что под обстрел попали тысяча мирных жителей. Но видео из Кременчуга убеждает, что все несколько иначе. Очень много людей с оружием. На видео – практически только мужчины. Все довольно крепкие. У некоторых татуировки в половину тела. Что продавали в ТЦ и чем занимаются эти мирные мужчины? Возможно, они все там прятались от мобилизации в секции детских игрушек, а убегая, прихватили пластмассовые автоматы», – иронизирует журналист Андрей Медведев.
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что произошедшее похоже на провокацию, устроенную Украиной в городе Буче. «Необходимо подождать заявления нашего Минобороны, но уже слишком много бросающихся в глаза несостыковок. Именно то, что нужно киевскому режиму, чтобы удерживать внимание на Украине перед саммитом НАТО», – приводит его слова ТАСС.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Москва решила выслать восемь греческих дипломатов
|
|
Посол Греции в Москве Екатерини Насика была вызвана в МИД России, где ее уведомили об объявлении в качестве ответной меры восьми греческих дипломатических сотрудников в России персонами нон грата.
«27 июня в МИД России была вызвана посол Греческой Республики в Российской Федерации Екатерини Насика, которой был выражен решительный протест в связи с конфронтационным курсом греческих властей в отношении России, включая поставки вооружений и военной техники киевскому режиму и объявление группы российских дипломатов в Греции персонами нон грата», – говорится на сайте МИД.
Отмечается, что «послу вручена нота с уведомлением о том, что в качестве ответной меры восемь греческих дипломатических сотрудников в России объявлены персонами нон грата и им надлежит покинуть территорию страны в течение восьми дней».
Ранее сообщалось, что россияне с 27 июня не смогут подать документы на получение визы в Грецию.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД