Песков отреагировал на планы G7 установить потолок цены на российский газ

Эксперт увязал провокацию в Кременчуге с саммитами G7 и НАТО

«Примечательно, что удар по торговому центру «Амстор» в Кременчуге произошел на фоне саммита G7 и предстоящего саммита НАТО. Обычно такие провокации приурочены к введению очередного пакета санкций против России», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко.

«Пока ситуация в Кременчуге больше похожа на провокацию ВСУ. Это ведь не первый случай. В марте ВСУ атаковали центр Донецка с помощью ракеты «Точка-У». Украина тогда голословно обвиняла Россию. И этот фейк был быстро разоблачен, потому что в СМИ всплыл номер ракеты. То же самое было в Буче, Краматорске и Киеве. Таким образом создается нужна картинка для СМИ», – считает Онуфриенко.

«В целом схема всегда выглядит одинаково: ВСУ или специально наносят удар по мирному населению, или же это происходит в результате их непрофессиональных действий. Затем власти Украины обвиняют в этом Россию. Далее их позицию подхватывают западные СМИ, после чего страны НАТО либо вводят новый пакет антироссийских санкций, либо сообщают о новом пакете военной помощи в интересах ВСУ. Примечательно, что и удар по торговому центру «Амстор» в Кременчуге произошел на фоне саммита G7 и предстоящего саммита НАТО», – указал эксперт.

Онуфриенко также напомнил, как в марте сообщалось о случае ракетного удара по ТРЦ Retroville в Киеве – тогда в торговом центре располагался склад боеприпасов. Однако сейчас нельзя сказать, что в кременчугском ТРЦ также хранились боеприпасы. Это же касается и другой распространенной версии – ее суть заключается в том, что ракетный удар наносился по Кременчугскому заводу дорожных машин и расположенной рядом железнодорожной станции. По мнению эксперта, все эти версии требуют дополнительной проверки и значительно большего количества данных о произошедшем.

«Как правило, по объектам, которые используются в военных целях, удары наносятся ночью, чтобы минимизировать потери среди гражданских лиц. Поэтому когда подобное происходит днем, это больше похоже на очередную провокацию со стороны Украины», – объяснил военный аналитик, призвав дождаться официальных заявлений. Также вызывает вопросы быстрое появление на месте взрывов советника главы МВД Украины и инициатора создания сайта «Миротворец» Антона Геращенко, который вчера также в числе первых появился на месте падения украинской ракеты в Киеве.

«Кроме того, для украинского руководства происходящее на фронтах имеет второстепенное значение. На первое место всегда выходит создание информационного шума, не имеющего отношения к реальности. Украинские войска могут терпеть поражение, отступать, но западные СМИ будут подавать это как «тактическое отступление». То же самое касается любых сомнительных обстрелов – с учетом грядущего саммита НАТО украинские власти и западные СМИ продадут это как «агрессию России», а спустя некоторое время забудут об этой истории», – заключил Онуфриенко.

Напомним, в понедельник президент Украины Владимир Зеленский заявил о попадании нескольких ракет в ТРЦ «Амстор» в Кременчуге. По его словам, во время удара в здании находилось более 1 тыс. мирных жителей. Украинские СМИ тут же начали распространять информацию о «намеренном ударе РФ по гражданскому объекту».

Как отмечается в Telegram-канале Рыбарь, прямо за «Амстором» расположен Кременчугский завод дорожных машин. «Судя по разрушениям стен и столбов, сам взрыв был где-то сзади – а потом от него начался пожар в самом ТРЦ», указывается в публикации канала.

Блогеры также заметили ряд странных моментов. Например, на видео пожара около ТРЦ в кадр попадают лишь мужчины. «Видимо, женщины не ходят по торговым центрам. При этом замечены люди в форме», – отмечает журналист Руслан Осташко. Кроме того, рядом с ТРЦ можно наблюдать пустую парковку.

«Тут ракеты попали в торговый центр в городе Кременчуге, и Зеленский заявил, что под обстрел попали тысяча мирных жителей. Но видео из Кременчуга убеждает, что все несколько иначе. Очень много людей с оружием. На видео – практически только мужчины. Все довольно крепкие. У некоторых татуировки в половину тела. Что продавали в ТЦ и чем занимаются эти мирные мужчины? Возможно, они все там прятались от мобилизации в секции детских игрушек, а убегая, прихватили пластмассовые автоматы», – иронизирует журналист Андрей Медведев.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что произошедшее похоже на провокацию, устроенную Украиной в городе Буче. «Необходимо подождать заявления нашего Минобороны, но уже слишком много бросающихся в глаза несостыковок. Именно то, что нужно киевскому режиму, чтобы удерживать внимание на Украине перед саммитом НАТО», – приводит его слова ТАСС.

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