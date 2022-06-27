Российский турист погиб в ДТП на юге Турции

В Госдуме объяснили идею службы по контракту сразу после призыва

«Изменения в закон о военной службе не предполагают отправку для участия в спецоперации необученных вчерашних школьников», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Алексей Журавлев. Ранее в нижней палате парламента предложили разрешить службу по контракту сразу после призыва.

«Все призываемые в России срочники проходят обучение перед тем, как поступить в распоряжение той или иной воинской части. Если закон будет принят и призывники получат право сразу заключать контракт, то это ничего не изменит – и они все равно сначала будут направляться в так называемую учебку», – пояснил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

По его словам, разница лишь в том, что сейчас первые три месяца срочник не получает денег, и только потом имеет право заключать контракт, а после принятия закона он будет сразу получать денежное довольствие в статусе контрактника. «Это, по сути, чисто технический законопроект, призванный решить ситуации, когда желающий заключить контракт молодой человек первые три месяца обучается военным навыкам, при этом не получая никаких денег», – отметил парламентарий.

«Могу также сразу упреждающе ответить на вопросы, которые могут возникнуть у общественности: необученных молодых парней – вчерашних школьников – даже в статусе контрактников никто отправлять для участия в спецоперации на Украине не будет», – подчеркнул депутат.

Ранее стало известно, что на рассмотрение Госдумы внесли поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе» с предложением разрешить службу по контракту сразу после призыва в армию. В случае принятия данной инициативы служить по контракту смогут те, кто получил среднее образование и поступает на военную службу, то есть выпускники школ. Сейчас заключить контракт предлагается после трех месяцев службы.

Инициаторами поправок стали члены фракции «Единая Россия» Василий Пискарев, Эрнест Валеев, Анатолий Выборный, Дмитрий Савельев и председатель комитета по обороне Андрей Картаполов.

Вместе с тем председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина уже заявила, что не поддерживает инициативу разрешить выпускникам школ служить по контракту в российской армии. По словам депутата, в случае принятия законопроекта только закончившие школу дети окажутся «незащищенными», передает «Газета.Ru».

«Никогда не поддержу, потому что любая профессия, а военная служба – это тоже профессия, требует профессиональной подготовки. И дети со школьной скамьи, которые захотят по контракту заработать деньги сегодня, окажутся просто незащищенными. Поэтому задача комитета детей защитить. Надо было бы систематизировать выводы, о чем мы, коммунисты, давно говорили. О том, чтобы вернуть срок службы в армии два года, потому что за один год не успевают ребята получить профессиональную военную подготовку», – сказала она.

Парламентарий добавила, что есть много более взрослых добровольцев, готовых служить по контракту, поэтому заключение договоров с выпускниками школ – «не тот путь, по которому нужно идти».

«Я понимаю, что сейчас могут сказать, что время «горячее», не успеем, но выводы-то надо делать наперед. И всегда надо быть готовым к обороне, потому что мы понимаем, что мало кто хочет видеть нашу страну сильной, в том числе и в боевом смысле. Что касается службы по контракту, я думаю, есть представители более серьезного возраста, кто готов служить по контракту. В конце концов, если создалась такая ситуация, есть и другие меры призыва, очень много добровольцев, желающих сейчас защищать наших братьев-украинцев, поэтому, я думаю, это не тот путь, по которому нужно идти. Категорически против и буду выступать, говорить, и комитет наш никогда не поддержит этот проект», – подчеркнула депутат.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД