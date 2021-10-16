|
|
В ДТП с автобусом в Турции пострадали семеро россиян
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
В турецкой Анталье в ДТП с автобусом получили травмы семеро россиян, они доставлены в больницу, угрозы для их жизней нет.
Авария произошла в районе Манавгат провинции Анталья. Водитель микроавтобуса, перевозившего туристов, не справился с управлением на скользкой дороге. Автобус занесло на повороте, после чего он съехал с трассы и перевернулся. Пассажирам пришлось выбираться через лобовое стекло, пишет газета Hurriyet, передает РИА «Новости».
В результате восемь пассажиров, среди которых семеро россиян, были доставлены в больницу. По данным издания, их жизни ничего не угрожает.
В августе в районе курортного города Манавгат в провинции Анталья произошло ДТП с автобусом, перевозившим российских туристов из Самарской области. Автобус перевозил в аэропорт из поселка Конаклы группу из 22 человек, среди них находились девять детей.
По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением: транспортное средство пересекло разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулось. Жертвами ДТП стали четыре россиянина, еще трое получили тяжелые ранения.
Чубайс предрек России участие в новой мировой революции
|
|
Спецпредставитель президента по устойчивому развитию Анатолий Чубайс разместил в соцсетях запись лекции, в которой разъяснил, что означает принятая Россией цель достижения углеродной нейтральности.
«Вчера на конференции в МГИМО попробовал объяснить, что означает принятая Россией цель достижения углеродной нейтральности – и для внутренней, и для внешней политики», – написал Чубайс на своей странице в Facebook, сопроводив пост видео.
«Человечество приняло для себя решение о том, что климатический риск в XXI веке – это риск номер один, – говорит он в лекции. – Он выше, чем все остальные риски, с которыми долгие годы работала внешняя политика, включая нераспространение оружия массового поражения, включая терроризм... Вызов климатический оценен сегодня всеми ведущими международными организациями, начиная с ООН, абсолютным большинством стран мира... сотни стран мира признали на сегодня этот вызов самым главным вызовом, определяющим выживание человечества», – отметил Чубайс.
«Абсолютным консенсусом в мировой научной мысли на сегодняшний день... является понимание того, что главной причиной глобального потепления является антропогенный фактор... Если антропогенный фактор – главная причина климатических изменений, и если мы хотим с ними справиться, это значит, что нам нужно осуществить именно в этой антропогенной части, то есть в экономике мира, глобальный энергопереход. Эта простая логика лежит в основе всего того, что происходит сегодня», – пояснил он.
«Не далее как вчера в этой сфере в нашей стране произошло событие, которое я считаю важнейшим. Не очень замеченное. Я имею в виду заявление президента Путина о том, что Россия принимает на себя обязательство выхода на углеродную нейтральность в срок не позднее 2060 года, – отметил спецпредставитель президента. – Что это реально означает? Вещь настолько масштабная, что я позволю себе разделить оценку последствий на две части. Последствий во всей внутренней политике российской и последствия во внешней политике».
«Что будет происходить во внутренней политике? Дело в том, что это решение не является экспромтом, является итогом очень серьезных дискуссий последнего полугода в правительстве, в администрации президента. Выработана стратегия низкоуглеродного развития, в рамках которой заложен так называемый интенсивный сценарий до 2050 года. Суть сценария: это не просто возможность выхода на ноль, это гораздо сильнее. Суть сценария состоит в том, что он основан на понимании простого факта, что «коричневого» роста в мире больше не будет. Если ты хочешь, чтобы твоя экономика росла, если хочешь, чтобы у тебя увеличивались пенсии, росли стипендии, увеличивалась зарплата бюджетников, чтобы твоя армия получала финансирование, если ты хочешь, чтобы страна развивалась и росла, есть только один путь в современном мире. Это путь «зеленый», другого нет. Эта логика и легла в основу того самого интенсивного сценария низкоуглеродного развития, который одобрен президентом и на основании которого он сказал вчера то, что сказал», – заметил Чубайс.
«В рамках этого пути нам предстоит целый сложнейший список масштабнейших преобразований, – добавил он. – Я сейчас не возьмусь за описание всего, назову только самое главное.
Первое. Реструктуризация ста процентов экспортных отраслей России.
Второе. Пересмотр налоговой политики, таможенной политики, внешнеэкономической политики, тарифной политики и бюджетной политики.
Третье. Создание до десятка отраслей, которых просто не существует сегодня. Они должны возникнуть в ближайшее время. Хоть одну назову – водородная. Нам предстоит практически с нуля создать в России индустрию по производству водорода. В моем понимании индустрия к 2030 году должна быть способна производить до 40 млрд долларов продукции. Моя личная оценка – до 90% ее будет экспортно ориентировано. Россия должна на рождающемся сегодня мировом рынке водорода занять не менее 20%, как, собственно, она занимает сегодня на мировом рынке углеводородов. В некотором смысле речь идет о замещении той роли и места, которые играют углеводороды в нашей экономике, на водород», – заключил он.
«Вот совсем укрупненно перечень того, что нужно сделать в нашей стране. То, что следует из заявления президента, применительно к ближайшим десяти годам. В нашей стране десятилетиями не было ничего сопоставимого с этим по масштабу. И это очень серьезный вызов для нас. Который, с одной стороны, создает для экономики серьезнейшие риски, а с другой – открывает для экономики колоссальные возможности. Тот факт, что мы, как страна, признали это и вырабатываем абсолютно новые контуры политики, прежде всего экономической внутри страны, подтверждает, что масштаб вызова адекватен масштабу реакции на этот вызов. Еще совсем недавно, к сожалению, ничего подобного сказать было нельзя», – посетовал Чубайс.
Переходя к внешней политике, он отметил: «Каковы следствия объявленного вчера решения президента о позиции России? Прежде всего важнейшее следствие состоит в том, что с этого момента мы точно являемся полноправными участниками мирового процесса выработки базовых правил климатической политики. Если бы этого не произошло, если бы Россия такого решения не приняла, у нас были бы предельно слабые позиции, практически нулевые переговорные ресурсы, и это означало бы, что правила рождающиеся нового энергоперехода вырабатывались бы по сути дела без нас. Теперь этого не произойдет. Мы включаемся в это в полном объеме. Первым шагом будет собственно конференция в Глазго, к которой все очень интенсивно готовятся», – напомнил Анатолий Чубайс.
«Я убежден в том, что в рамках этой уникальной по масштабу реструктуризации, а по сути речь идет о промышленной революции, которая разворачивается на наших глазах, по целому ряду секторов возможности России – не страновые, а глобальные, – подчеркнул Чубайс. – Один только водород чего стоит. Я полагаю, что Россия может стать одним из мировых лидеров в этой сфере. И еще целый ряд других отраслей. Которые будут создаваться в это время. Которые по масштабу своему будут не российскими, а глобальными. Собственно, такими, какими сегодня являются российские углеводороды. А это означает, что у нас появляется абсолютно уникальная возможность предложить миру совершенно новые типы проектов, которые в России будут осуществляться намного более эффективно, чем где бы то ни было еще.
И именно поэтому у нас появляется возможность впрямую сказать – собственно, вчера об этом было сказано президентом – что климатическая сфера должна быть полностью исключена из каких бы то ни было ограничений, в том числе санкционного типа. Полной нелепостью являются теперь уже в новой жизни ограничения на какие-либо инвестиции в климатические проекты в России, которые являются наиболее эффективными в мире. Это новая постановка вопроса. Я хорошо понимаю, что она не очень просто будет воспринята, – признал Чубайс, – но, честно говоря, мне кажется, что, говоря о внешних делах, на мой взгляд, масштаб следствий из вчерашнего заявления еще больше. Я не исключаю того, что на этом новом этапе у нас появятся совершенно новые союзники. Может измениться геополитическая конфигурация», – предупредил он.
«Иногда случается, что за обыденными делами мы не до конца понимаем масштаб того, что вокруг нас происходит. Я убежден, что так случилось, мы не виноваты, так произошло, мы оказались в эпохе промышленной революции. Сопоставимой только с первой промышленной революцией, которая создала современную индустрию. Сейчас начинается такого же масштаба процесс, который изменит далеко не только энергетику, энергетика – это только маленькая часть того, что будет изменяться. Изменяться будет вся техносфера. И через пару десятилетий в передовых странах мира возникнет новый вид техносферы, который сегодня не существует. Безуглеродная техносфера. Это глобальная подвижка мировых элит», – разъяснил эксперт.
«Те страны, которые всерьез этот вызов воспримут и по настоящему начнут преобразовывать свои экономики – этот процесс далеко не безболезненный, – они окажутся в этом новом технологическом мире. Те, кто почему-либо отвергнут такую возможность, окажутся во вчерашнем дне. Вчерашнее заявление, на мой взгляд, имеет принципиальное значение для того, чтобы Россия не оказалась во вчерашнем дне», – резюмировал он.
Напомним, 13 октября президент России Владимир Путин назвал сроки выхода экономики России на углеродную нейтральность – 2060 год. Он отметил, что долгосрочная стабилизация энергорынка особенно важна в нынешней непростой ситуации.
Сам Анатолий Чубайс ранее заявлял о «беспрецедентно подешевевшей» ветряной и солнечной энергии, а также назвал свою «задушевную мечту» – развитие морской ветроэнергетики в России.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что громкие заявления Чубайса нуждаются в поправках и уточнениях.
Украина пригрозила России ответом на перепись населения в Крыму
|
|
Украина пригрозила России ответными мерами за проведение Всероссийской переписи населения на территории Крыма, заявил МИД страны.
В МИД Украины заявили, что Киев осуждает проведение Всероссийской переписи населения «на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым и Севастополя». Там указывают, что такие действия якобы «направлены против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины», передает РИА «Новости».
«Проведение переписи на временно оккупированной территории является недружественным актом в отношении нашего государства, и мы оставляем за собой право применения реторсий», – подчеркнули в ведомстве.
В МИД Украины призвали международное сообщество осудить проведение Россией Всероссийской переписи населения в Крыму, не признавать и не использовать ее результаты.
Напомним, в пятницу в России стартовала перепись населения.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Во Франции отклонили иск от Навального к «Ив Роше»
|
|
Французский судебный следователь издал постановление о прекращении расследования в отношении «Ив Роше» по жалобе Алексея Навального, сообщают СМИ.
«Я вам подтверждаю постановление о прекращении дела по ходатайству в прокуратуру, изданному 11 октября», – сказал прокурор Вана Максим Антье, передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.
Французская защита Навальных Вильям Бурдон и Амели Лефебр намерены подать апелляцию.
Предварительное расследование начала прокуратура города Ван в 2019 году, после жалобы братьев Алексея и Олега Навальных, обвинивших компанию в клевете.
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании «Ив Роше» и заменить его на три с половиной года колонии общего режима.
На этом настаивала ФСИН. Согласно данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение. Навальный сейчас отбывает наказание в колонии.
Дело «Ив Роше» СК возбудил по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Суд установил, что Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей «Ив Роше» заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой «Главное подписное агентство».
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК, превысил 30 млн рублей: 26 млн было похищено у «Ив Роше», остальное – у «Межрегиональной процессинговой компании», ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
Эсминец ВМС США попытался нарушить российскую границу в Японском море
|
|
Американский эсминец попытался нарушить российскую границу в Японском море, большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» пресек нарушение, сообщило Минобороны.
Инцидент произошел 15 октября около 17.00 по местному времени, эсминец Chafee (DDG 90) ВМС США, пребывающий в Японском море несколько дней, попытался пересечь госграницу России, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
«Адмирал Трибуц», находившийся неподалеку, предупредил по международному каналу связи эсминец о недопустимости таких действий. Также американскому кораблю сообщили, что тот находится в закрытом для судоходства районе, поскольку там проводятся артиллерийские стрельбы в рамках «проходящего с 14 по 17 октября совместного российско-китайского учения «Морское взаимодействие – 2021».
«После полученного предостережения эсминец Chafee вместо изменения курса на покидание закрытого района поднял флаги расцвечивания, обозначающие подготовку ко взлету с палубы вертолета, что означает невозможность изменения курса и скорости, и предпринял действия по нарушению государственной границы Российской Федерации в заливе Петра Великого», – добавили в министерстве.
«Адмирал Трибуц» действовал в рамках международных правил мореплавания, он взял курс на вытеснение нарушителя от российских территориальных вод.
«Chafee, убедившись в решимости экипажа российского корабля не допустить нарушения государственной границы, изменил направление и в 17.50 отвернул на обратный курс, когда до БПК «Адмирал Трибуц» оставалось менее 60 метров. Действия экипажа эсминца Chafee ВМС США являются грубым нарушением международных правил предупреждения столкновения судов в море и российско-американского межправительственного соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним 1972 года», – заключили в ведомстве.
В конце ноября 2020 года эсминец ВМС США «Джон Маккейн» зашел за линию границы России на два километра и был остановлен большим противолодочным кораблем Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов». США заявили при этом, что залив Петра Великого – не «территориальное море России».
Экс-командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов назвал нарушение российских границ хамством и призвал тщательнее продумать защиту рубежей страны для предотвращения подобных нарушений. Британские СМИ писали, что действия военных кораблей США у берегов России могут привести к мировой войне, а поляки высмеяли США за заход эсминца в российские воды.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, инциденты, подобные этому, были обычным делом для времен холодной войны.
На Украине показали огромное кладбище для умирающих от коронавируса
В украинском Мелитополе под захоронение умерших от коронавирусной инфекции выделили большой квартал местного кладбища, на снятых с дронов кадрах запечатлены десятки могил.
На видеозаписи, снятой с воздуха, можно заметить свежие захоронения, а также еще пустые могилы, которые подготовили заранее, передает УНИАН.
В соцсетях отмечают, что массовая смертность от коронавируса якобы началась через пять дней после празднования Дня города. По мнению некоторых, причиной увеличения числа умерших и заболевших стал праздничный концерт.
На Украине с начала пандемии зарегистрировано 2,72 млн заболевших, скончались 63 847, за последние сутки умерли 433 человека.
Сербия сочла предложенную Россией цену на газ неприемлемой
|
|
Российская сторона предложила Сербии покупать газ по цене 790 долларов за 1 тыс. кубометров, это неприемлемо, заявил сербский лидер Александр Вучич.
Как пояснил Вучич, с российской стороны предлагается, чтобы «цена газа на 70% состояла из цены на бирже, на 30% рассчитывалась по нефтяной формуле», в результате она составит 790 долларов за 1 тыс. кубометров. «Кто это будет оплачивать, у кого есть такие деньги?» – сказал он. Сербия просит, чтобы «70% цены газа рассчитывалось по нефтяной формуле, а 30% – по биржевой стоимости», в таком случае газ будет стоить 510 долларов за 1 тыс. кубометров, передает РИА «Новости» со ссылкой на TV Prva.
Вучич подчеркнул, что в связи с этим «так важна встреча с Путиным 25 ноября». Сейчас Сербия получает российский газ по 270 долларов, договор истекает в конце года. Вучич сообщил, что в газохранилищах Сербии находится 268 млн кубометров газа, но ежедневное потребление вырастает с 6,5 до 8 млн кубических метров в сутки, что резко сокращает резервы.
Глава сербского МИД Никола Селакович сообщил, что тема энергетики станет одной из основных на предстоящей встрече Вучича и президента России Владимира Путина. Селакович подчеркнул, что Сербия стремится в ЕС, но при этом «забывает о традиционных друзьях и союзниках, таких как Россия». Министр указал, что Сербия «не хочет становиться членом НАТО» и «ревностно защищает военный нейтралитет».
6 октября Вучич заявил, что передаст президенту России просьбу о помощи в условиях энергетического кризиса. 10 октября, по результатам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым, сербский лидер рассказал, что обратился к российскому президенту с просьбой о выгодной цене на газ.
Грузия резко ответила защищающим Саакашвили европарламентариям
Первый вице-спикер парламента Грузии от правящей «Грузинской мечты» Георгий Вольский призвал европейских парламентариев, защищающих арестованного экс-президента Михаила Саакашвили, «не нарушать европейских стандартов», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В связи с тем, что ряд европарламентариев предлагают Грузии освободить осужденного на три и шесть лет Саакашвили и провести судебные процессы заново, Георгий Вольский заявил, что «противопоставление политических решений судебным вердиктам не является европейским стандартом».
«Если эти парламентарии сомневаются в судебных решениях, пусть обращаются в ЕСПЧ, а также пусть не верят пропаганде грузинской оппозиции о том, что ЕСПЧ «куплен», – сказал он.
Вердикты грузинского суда против бывшего президента соответствуют мнению ЕСПЧ.
В свою очередь, первый зампред парламентского комитета по европейской интеграции Леван Карумидзе заявил, что те европарламентарии, которые подпишут обращение с призывом освободить Саакашвили, «потом не должны называть себя друзьями Грузии».
«Мы верим, что в основе европейской цивилизации лежит верховенство закона», – отметил Леван Карумидзе, подчеркнувший, что ЕС должен быть заинтересован в сильной Грузии.
По данным грузинских СМИ, подписи в защиту Саакашвили в ЕП собирает Анна Фотыга из Польши.
Напомним, бывший президент Грузии был задержан 1 октября. Сейчас политик находится в Руставской тюрьме вблизи города Тбилиси. Он проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам.
Накануне многотысячный митинг за освобождение Саакашвили собрался в Тбилиси.
Госкино Украины обмануло Netflix на полмиллиона долларов
|
|
Государственное агентство Украины по вопросам кино не вернуло американской компании Netflix более полумилиона долларов, потраченные на съемки фильма «Последний наемник» с Жан-Клодом Ван Даммом в Киеве.
Netflix рассчитывал получить эти деньги по программе кэш-рибейта – она действует на Украине с 2019 года. Программа подразумевает под собой субсидирование иностранных кинокомпаний для производства телеконтента в стране: 25% уходит на компенсации производственных затрат иностранным продюсерам, а также плюс 5% за наличие украинского культурного нарратива в фильме, пишет «Forbes Украина» со ссылкой на представителей украинской кинокомпании Star Media.
Перед съемками фильма с Ван Даммом у Netflix потребовали 393 разрешения. Кино снимали в августе прошлого года, тогда французский филиал стриминговой платформы Netflix сроком на 50 дней перекрыл для съемок часть Подола в Киеве, превратив его в «Париж».
Сообщается, что Netflix подала заявку на выплаты еще в декабре 2020 года, согласно которой должна была получить 550 тыс. долларов. Однако, до сих пор компания не получила ничего.
Народный депутат Максим Бужанский, комментируя в своем телеграм-канале новость, написал, что его удивила не сумма, которую Госкино не вернули, а количество разрешительных документов.
«В этой новости меня не так впечатлили 550 тысяч евро, которые мы не вернули, возвращать вообще не наш конек, как 393!!!! разрешения, которые собрал Нетфликс. Как им это удалось сделать, ума не приложу, но впечатляет. Интересно, а сотней разрешений никак нельзя обойтись, для упрощения процесса привлечения киногигантов в страну?», – написал в своем Telegram-канале народный депутат Максим Бужанский.
Продюсерами фильма выступили Влад Ряшин, Жан-Шарль Леви и Олиас Барко. Режиссер – Дэвид Шарон, а оператор-постановщик Тьерри Арбогаст.
Летом этого года Netflix показал трейлер своего первого снятого в Украине фильма «Последний наемник», в котором сыграл Жан-Клод Ван Дамм.
В Болгарии восхитились стратегией России в ситуации с газом
|
|
Читатели болгарского интернет-издания «Факти» высоко оценили действия России в ситуации с газовым кризисом в Европе.
По мнению читателей, несмотря на обвинения в шантаже поставками газа и «Северным потоком – 2», западные инвесторы не торопятся уходить из Газпрома, что свидетельствует о правильности выбранного Москвой пути, передает РИА «Новости».
«Акции Газпрома взлетают вверх! Что это, если не правильная бизнес-стратегия?» – написал один из комментаторов.
«Браво, Путин», – добавил другой читатель.
Другие пользователи резко раскритиковали политику США по поставкам газа.
«Почему Байден этим не воспользуется, не затопит рынок ЕС СПГ? В Европе 15 действующих терминалов, и используется менее 40% их мощностей. Почему TANAP (Трансанатолийский газопровод – прим. ВЗГЛЯД) не загружен на 100%?» – отметил один из читателей.
«США задали агрессивный тон этой кампании, выкрутив Болгарии руки и вынудив ее отдать «Южный поток» Турции и заставив Германию медлить с «Северным потоком – 2», – подчеркнул пользователь с псевдонимом Летописец.
Ранее цены на газ в Европе выросли до 1250 долларов за тысячу кубометров. Вице-премьер России Александр Новак объяснял такие цены низкой заполненностью ПХГ.
В Кабо-Верде заявили об отсутствии у Киева шансов добиться экстрадиции Поклонской
Украина связывалась с властями Кабо-Верде по вопросу о назначении послом России в стране Натальи Поклонской, однако у Киева нет никаких шансов добиться ее экстрадиции, заявил источник в МИД Кабо-Верде.
«Нет, конечно, нет», – заявил источник РИА «Новости», отвечая на вопрос о наличии у Киева возможности добиться экстрадиции посла.
В МИД Кабо-Верде подтвердили, что Украина связывалась с местными властями по поводу Поклонской.
«Это шутка просто, не обращайте на это внимание», – сказал дипломат, говоря о намерении Украины добиваться экстрадиции.
В среду президент России Владимир Путин назначил Поклонскую, которая занимала пост заместителя председателя комитета по международным делам в Госдуме седьмого созыва, послом России в Республике Кабо-Верде. Поклонская поблагодарила главу государства за назначение на ответственный участок дипломатической работы в Кабо-Верде. Ранее Поклонская ответила на угрозу главы МИД Украины Дмитрия Кулебы «испортить ей жизнь».
Политолог Андрей Быстрицкий в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Поклонская – яркий человек и политик, назначение кого-нибудь другого на пост посла в этой стране не вызвало бы такого ажиотажа.
Министерство иностранных дел Украины заявило, что обратилось к властям Кабо-Верде (Острова Зеленого Мыса) по поводу назначения российским послом в республике Натальи Поклонской.
Официальный представитель МИД Мария Захарова предостерегла Украину от угроз Наталье Поклонской и посоветовала не пытаться «экстрадировать» ее из Африки.
«Послы пользуются дипломатическим иммунитетом, поэтому риск экстрадиции Натальи Поклонской из Кабо-Верде из-за претензий Украины маловероятен», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Быстрицкий. Ранее Украина обратилась к властям Кабо-Верде из-за назначения Поклонской послом России.
Прокачка газа через Украину с начала года снизилась в два раза
|
|
С начала 2021 года суточные объемы прокачки газа через Украину упали в два раза, сообщил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.
Витренко указал, что в 2020 году «было забронировано для транзита через Украину 65 млрд» кубометров, в 2021 году – 40, «то есть это больше чем в полтора раза меньше». Если оценивать «суточные объемы транзита», наблюдается падение «фактически в два раза». По словам Витренко, в начале 2021 года «было 180 млн в сутки». «Сейчас я смотрю – вот, меньше 100, приблизительно 80», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24».
Он также заявил, что у «Нафтогаза» «достаточно газа для обеспечения всех нужд населения». «И мы, продавая газ по цене 7,42 для нужд населения, делаем так, что цена на газ для нужд населения этой зимой не поднимется», – сказал он, добавив, что «ситуация сложная» для других категорий потребителей, например бюджетных организаций. По его словам, в украинских хранилищах 10–15% газа принадлежит нерезидентам. Он призвал «наращивать добычу собственную» и провести «изменения, которые позволяют это сделать».
Напомним, Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года, по контракту впервые в истории голубое топливо идет в Венгрию в обход Украины. Молдавия также рассматривает альтернативные Украине маршруты импорта газа.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин потребовал от мигрантов знания русского языка
|
|
Русский язык объединяет страны СНГ, мигрантов в России очень много, чтобы они легко адаптировались, русский им нужно знать, заявил президент Владимир Путин.
«Русский язык, который является объединяющей силой, скрепляет единое цивилизационное пространство на территории СНГ», – передает РИА Новости слова Путина на заседании Совета глав государств СНГ.
Путин отметил, что «все мы хорошо понимаем и знаем, сколько трудовых мигрантов работают на территории России из стран Содружества».
«И для вас, и для нас важно, чтобы люди адаптировались, легко входили в нормальную жизнь в России. Ну как минимум русский язык нужно знать. Нужно понимать, что такое Россия, понимать, что такое культура России, взаимоотношения между народами России», – подчеркнул президент.
Путин отметил, что это нужно для того, чтобы интегрироваться и не только зарабатывать деньги, но и жить полноценной жизнью в России.
По словам Путина, Россия на саммите СНГ предложила принять совместное заявление о развитии взаимодействия в сфере миграции.
«Россия выдвинула идею принятия государствами – членами СНГ по итогам нынешнего заседания совместного заявления о развитии взаимодействия в сфере миграции. Это заявление нацеливает наши страны на активизацию работы по гармонизации договорно-правовой базы в области трудового законодательства, подготовки трудовых мигрантов, развитию цифровых платформ для оптимизации процессов трудоустройства», – передает ТАСС слова Путина.
«Для всех это важно», – подчеркнул президент России.
Ранее газета ВЗГЛЯД проанализировала, должна ли Москвы разрешать въезд сотен тысяч мигрантов, ранее высланных из России за правонарушения.
В сауне отеля в Албании обнаружены мертвыми четверо россиян
Тела четырех россиян обнаружены в сауне отеля в деревне Керрет в Албании, сообщает полиция.
Полиция сообщила, что «найдены тела» двух мужчин и двух женщин. Им было от 31 до 58 лет. В полиции уточнили, что погибшие «задохнулись», передает РИА «Новости» со ссылкой на Albanian Daily News.
В начале недели сообщалось, что российский турист умер в провинции Анталья на юге Турции. Напомним, несколько лет назад, когда отношения России и Турции переживали кризис, Албания решила заменить россиянам Турцию и закрепиться на российском рынке. Летний отдых россияне провели в 2021 году в основном в России.
Киев в ответ на российскую перепись в Крыму пригрозил «забрать» полуостров
|
|
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, комментируя перепись населения в Крыму, заявил, что Киев «рано или поздно» получит контроль над полуостровом.
По словам Данилова, Россия «нагло ведет себя на оккупированной территории». Российские власти в Крыму не только «делают перепись населения», но и «проводят выборы» в Госдуму, которые, как заявил Данилов, «не признает цивилизованный мир». «Тут сложно еще что-то комментировать, но еще раз подчеркиваю: Крым – это территория нашей страны, и рано или поздно мы ее заберем к себе домой», – приводит его слова РИА «Новости».
15 октября в России стартовала Всероссийская перепись населения. Киев пригрозил ответными мерами за проведение переписи населения в Крыму. Предварительные итоги станут известны в апреле, а полные планируется опубликовать в четвертом квартале 2022 года.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Руководитель полетом МКС пообещал «Союзу» с киноэкипажем посадку «прям на днище»
|
|
Погода на месте предполагаемой посадки космического корабля «Союз МС-18» хорошая, поэтому он может приземлиться на днище «без кувырков» и других неприятностей, заявил руководитель полетом российского сегмента (РС) МКС Владимир Соловьев во время переговоров с космонавтом Олегом Новицким.
«Погода… я, честно говоря, такой не помню. <…> Облачности практически нет, все видно. Второй момент: ветра тоже максимум два–три метра у земли. Температура +4…+5 градусов. Довольно хорошая погода. Если все так сохранится, то вы прям на днище сядете безо всяких кувырков и прочих неприятностей», – пояснил Соловьев во время переговоров, передает ТАСС.
В свою очередь Новицкий отметил, что это было бы неплохо, но они ко всему готовы. Руководитель полетом российского сегмента попросил всех членов экипажа корабля «Союз МС-18» выспаться перед посадкой.
«Большая просьба и к тебе, и ко всей команде: обязательно перед посадкой надо отдохнуть, поспать, потому что в целом дело это довольно напряженное, длительное, физически сложное. И психология тут играет [роль]: выспавшийся человек менее раним с точки зрения психологических вещей», – добавил Соловьев.
Напомним, что посадка спускаемого аппарата корабля «Союз МС-18», на котором на Землю вернутся космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, запланирована на утро 17 октября. В обеспечении посадки от ЦВО задействованы около 200 человек военнослужащих, 12 вертолетов Ми-8МТВ5-1, три самолета Ан-12 и Ан-26, около 20 единиц специальной техники, в том числе пять поисково-эвакуационных машин-амфибий «Синяя птица».
Режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд сейчас снимают художественный фильм о девушке-враче прямо на МКС. В съемках фильма примут участие и профессиональные российские космонавты – Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров.