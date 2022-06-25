В Сочи из-за непогоды оказались повреждены 86 домов

Историк кулинарии назвал претендующее на мировую популярность русское блюдо

Русская кухня – это жирная насыщенная пища, которая носит досоветский и советский характер. Поэтому она не популярна, как в мире, так и в самой России. Но есть одно блюдо русской кухни, обладающее потенциалом завоевать любовь во всем мире, сказал газете ВЗГЛЯД историк кулинарии Павел Сюткин.

Русская кухня богата, однако ни одно ее блюдо не обрело столь широкую повседневную популярность в мире, как бургеры, пицца или суши. Да и в самой России отечественная кухня не очень популярна – россияне предпочитают все то, что пользуется успехом за рубежом. Почему сложилась такая ситуация, и есть ли блюдо русской кухни, которое может стать популярным во всем мире?

«Безусловно, наши блюда известны за рубежом. «Оливье» называют за границей «русским салатом». Многим знакомы бефстроганов, пожарские котлеты. Но одна из проблем современной русской кухни, почему она не воспринимается теми же европейцами, в том, что она все еще носит досоветский и советский характер. Это жирная насыщенная пища. Она, скорее, про то, чтобы наесться, а не про то, как получить какое-то гастрономическое удовольствие», – говорит Сюткин.

Он объясняет, что в русской кухне не произошло той революции, которая позволила другим кулинариям превратиться из средневековой кухни в более легкий, соответствующий сегодняшнему ритму жизни набор блюд. Немалое значение имеют и некоторые специфические вкусы, которые трудно воспринимаются некоторыми иностранцами. Такие блюда, как квас, окрошка, холодец порой кажутся гражданам других стран неожиданными, странными и отталкивающими.

«Продвигая свою кухню, мы должны четко понимать, что мы делаем это не для того, чтобы сохранить какие-то музейные ценности (типа кулебяки или фаршированных гречневой кашей поросят), а для того, чтобы добиться популярности за рубежом. А значит, нужно прикладывать усилия к тому, чтобы наши блюда становились легче, изящнее, соответствовали сегодняшним представлениям о здоровой пище», – считает кулинар.

Однако, по мнению собеседника, есть одно блюдо, не нуждающееся в изменении старинного рецепта, – это пряники. Они являются частью русской культуры, их в давние времена дарили на свадьбы, раздаривали нищим возле церкви. По ним дети учились азбуке, складывая сладости с оттиснутыми на них буквами, напоминает Сюткин. Более того, практически в каждой губернии был свой собственный тип пряников, отличающийся по вкусу, размеру, набору специй и пряностей.

«Но то, что делается сегодня, к сожалению, вызывает только грусть. Люди разучились их готовить. Я часто приезжаю на кулинарные фестивали, куда регионы привозят какие-то свои блюда, в том числе пряники. Они выполнены с красивым рисунком и глазурью. Но вкус их подчас одинаково примитивный. И это при том, что существуют потрясающие исторические рецепты: с миндальным тестом, имбирные, прозрачные, с сухофруктами. Мы же зациклились на тульском прянике с повидлом. Поэтому, чтобы что-то продвигать за рубежом, нужно сначала полюбить это в своей стране, научиться это вкусно готовить. Вот тогда такие блюда, возможно, и полюбят за границей», – заключил Сюткин.

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