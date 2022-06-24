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Песков прокомментировал возможность национализации Германией части «Северного потока – 2»
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал публикацию о возможной национализации ФРГ части «Северного потока – 2», отметив, что это гипотетические рассуждения без официальных заявлений.
«Давайте не будем с вами заниматься такими гипотетическими рассуждениями, наверное, если будут какие-то конкретные действия, то, конечно, в первую очередь это будет работа для юристов с тем, чтобы дать правовую оценку таким действиям, если они действительно обсуждаются», – передает РИА «Новости» его слова.
Песков добавил, что, не зная сути происходящего, что-то говорить было бы неверно. «Мы пока не можем оценивать, мы не имеем пока никаких ни официальных заявлений, ничего. Ну при всем уважении или неуважении, но публикация Spiegel не может быть основанием для каких-то ответственных заявлений», – заключил Песков.
Ранее в немецких СМИ появилась информация о планах министерства финансов Германии конфисковать пролегающую по территории страны часть «Северного потока – 2», что позволило бы соединить трубы, ведущие с суши на море, с подвижным терминалом СПГ.
Также в пятницу вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек объявил в Германии газовый кризис и призвал снизить потребление газа «везде, где возможно».
До этого Хабек объявил об активизации второй стадии плана чрезвычайно ситуации по газу, он предполагает, в частности, что фирмы должны приступить к мерам экономии расхода газа.
Правительство Германии выражало опасения, что Россия в рамках ежегодного технического обслуживания трубопровода «Северный поток» может полностью прекратить поставки газа в страну.
В Госдуме и Совфеде объяснили заявление канцлера Германии о вранье на Украине
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«Грубое хамство и критика со стороны высокопоставленных украинских политиков в адрес немецкого руководства, безусловно, вызывает раздражение в германских элитах. Градус напряженности явно нарастает, но немцы стараются его сдерживать в интересах геополитики», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Косачев. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что многое из того, что говорят на Украине, просто не соответствует действительности.
«Я думаю, Шольц, говоря о том, что на Украине многое не соответствует действительности, имел в виду обвинения в недостаточных поставках оружия со стороны Берлина. Вероятно, немецкий канцлер попытался заверить, что они идут по максимуму и есть объективные трудности, которые не позволяют эти поставки наращивать», – рассказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
«Он пытался доказать, что Германия является надежным партнером Украины в части, касающейся организации вооруженного сопротивления России. Хотя это и не делает немцам чести. Поставки оружия Киеву ведут к затягиванию конфликта и, естественно, новым жертвам среди украинцев», – отметил сенатор.
«Но применять слова немецкого канцлера ко всем сообщениям на Украине я бы не стал. Хотя лично я считаю, что все, о чем говорят киевские власти, – реально не соответствует действительности. Пожалуй, я могу это утверждать вместо господина Шольца», – сказал парламентарий.
«Грубое хамство со стороны высокопоставленных украинских политиков в адрес немецкого руководства вызывает раздражение в германских элитах. Эмоции господина Шольца нарастают, но пока он сдерживает их для сохранения нормальных отношений с Украиной, как бы сложно это ни было», – подчеркнул Косачев.
В свою очередь, глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников в комментарии газете ВЗГЛЯД оценил слова Олафа Шольца как «достоверные». «Шольц человек достаточно серьезный, информацию для него проверяют в том числе спецслужбы, поэтому к ним стоит прислушиваться», – сказал он.
«Немецкий канцлер говорит об этом потому, что Украиной выдумывается множество фейков. Например, обвинения в адрес России в изнасилованиях и бомбежках гражданской инфраструктуры – это вранье. Но именно на основании этого руководители европейских государств принимают решения, в том числе о поставках вооружения Киеву или о закрытии транзита в Калининград», – отметил депутат.
«Уже дошло до того, что оружие, поставляемое Западом на Украину, стреляет по территории России. Этого Шольц и опасается. Ведь в конечном счете, подобные действия могут привести к открытому столкновению НАТО и России. Никто этого не хочет», – подчеркнул Калашников.
«Поэтому я не думаю, что такая реакция немецкого канцлера вызвана хамством украинских политиков. На хамство должен отвечать МИД ФРГ. Это не уровень Шольца. Я думаю, объективные причины здесь в том, что вранье разрастается в самой Украине и влияет на принятие решений в Берлине», – заключил он.
Ранее Олаф Шольц резко ответил на критику со стороны Украины. Германия предоставляет Украине необходимую военную помощь, многое из того, что говорят в этой стране, не соответствует действительности, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью Munchner Merkur.
«Многое из того, что говорят в этой стране, просто не соответствует действительности. А некоторые недооценивают сложность вопроса», – цитирует РИА «Новости» Шольца.
Канцлер добавил, что если Германия поставляет самые современные системы вооружения, такие как гаубицы или зенитные комплексы, то солдаты должны быть хорошо подготовлены для их использования, иначе это оружие будет неэффективным, кроме того, для таких систем нужны боеприпасы.
Шольц отметил, что тот, кто думает, будто военное оборудование можно купить, как автомобили в дилерских центрах, сильно ошибается. По его словам, он должен терпеть критику, но будет продолжать вести уравновешенный курс.
Ранее Зеленский подверг критике канцлера Германии Олафа Шольца за то, что Берлин не передал Киеву тяжелые вооружения. Напомним, посол Украины в Германии Андрей Мельник резко критикует Берлин за нерешительность в вопросе передачи Киеву вооружений. Так, по мнению Мельника, Германия могла бы направить на Украину не менее 100 Marder из запасов промышленности и более 30 – из запасов бундесвера, как и 88 Leopard 1. Кроме того, он раскритиковал немецкие власти за отсутствие гостеприимства к беженцам с Украины.
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Венгрия порадовалась решению получать газ в обход Украины
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Из-за антироссийских санкций Запада Венгрия получает только 88% российского газа, предусмотренного контрактами, сообщил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, отметив, что поставки по южному маршруту проходят без проблем.
Сийярто пояснил, что поставки газа в Европу сократились из-за проблем с возвращением оборудования, отправленного на техническое обслуживание. В результате в Венгрию «поступает 88% ожидаемого объема российского газа» – «вместо 12 млн кубометров в день примерно 10,6 млн кубометров». Сийярто сказал, что «это не является проблемой с точки зрения безопасности поставок».
Отмечается, что поставки по южному маршруту проходят без проблем – ежедневно через Турцию, Болгарию и Сербию поступает 9,4 млн кубометров газа. А вот поставки через Австрию снизились, передает ТАСС.
Сийярто провел телефонные переговоры с вице-премьером России Александром Новаком. Тот заверил, что поставки топлива будут осуществляться Газпромом в соответствии с двусторонними контрактами. Венгрия «попросила восполнить недостающее количество газа, используя для этого южный маршрут, и по этому вопросу начнутся технические консультации». Сийярто сказал, что «Южный транспортный маршрут, по которому природный газ поступает в полном объеме, предоставляет большую безопасность», подписание соответствующего соглашения еще раз доказало значение этого маршрута.
Напомним, Германия столкнулась с энергетическим кризисом – поставки российского газа по «Северному потоку – 1» снизились на 60%, поскольку одну из газовых турбин для «Северного потока» после починки оказалось невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.
В 2021 году Газпром и Венгрия подписали контракт на поставку газа в обход Украины, контракт предусматривает поставку 4,5 млрд кубометров газа в год, 3,5 млрд кубометров газа должны поступать через Сербию (используя «Турецкий поток») и миллиард – через Австрию. Прежде большая часть поставок в Венгрию шла через пункты на украинско-венгерской и словацко-австрийской границах.
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Политолог оценил перспективы спора Германии и Канады о газотурбинах Газпрома
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«Подготовка к отопительному сезону в Европе уже началась. И если выяснится, что страны ЕС не в состоянии заполнить газовые хранилища, то канадцы с согласия США разрешат вернуть газотурбины в Россию в обход санкций», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков. Ранее в Оттаве сообщили, что ищут пути поставок Германии оборудования для «Северного потока» таким образом, чтобы санкции против Москвы «не наказывали» Берлин.
«Медиатором во взаимоотношениях Канады и Германии в любом случае будут Соединенные Штаты. Дело в том, что именно Вашингтон является главным инициатором любых рестрикций в отношении России. Они же пытаются каким-то образом моделировать ситуацию внутри этого рыхлого западного блока, который ведет экономическую борьбу с Москвой», – сказал политолог-американист Малек Дудаков.
«Европа уже неоднократно показывала, что готова поступиться санкциями в собственных интересах. Не так давно мы слышали заявление евробюрократов и Жозепа Борреля о том, что в случае возникновения сложностей – странам ЕС можно разрешить вести какие-то дела с Россией в обход санкций. И сейчас они попытаются уговорить Канаду помочь с поставками газотурбинного оборудования. Другое дело, что последнее слово все же будет за Штатами», – пояснил собеседник.
«Байден же пока займет выжидательную позицию, чтобы посмотреть, как будет развиваться ситуация на энергорынке. Если Европа действительно окажется в ситуации острого дефицита топлива и невозможности заполнить хранилища до зимы, то он разрешит поставки оборудования – и Оттава получит соответствующее сообщение. Если же выяснится, что они могут восполнить нехватку российского газа за счет других государств, например Алжира или Азербайджана, то турбины так и останутся в Канаде», – рассуждает Дудаков.
«Подготовка к следующему отопительному сезону уже активно ведется. И сможет ли Европа заполнить хранилища, станет понятно через пару месяцев. В целом же Канада и Германия – союзники по блоку НАТО. И у них фактически нет существенных двусторонних отношений вне альянса. Так что и говорить о рычагах давления со стороны Берлина не приходится», – заключил собеседник.
Ранее министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявил, что в контексте проблем с оборудованием для газопровода «Северный поток», которое находится на ремонте в Канаде, «важно уважать санкции» против России.
Уилкинсон сообщил, что его страна «ведет переговоры с Германией». Он заверил, что Оттава «может рассмотреть разные варианты» решения проблемы. Подчеркивается, что «целью санкций никогда не было причинение значительного вреда Германии». Уилкинсон заявил, что Германия «является одним из ближайших друзей и союзников» Канады. «Так что мы очень заняты этой проблемой», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Напомним, Германия столкнулась с энергетическим кризисом – поставки российского газа по «Северному потоку – 1» снизились на 60%, поскольку одну из газовых турбин для «Северного потока» после починки оказалось невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.
Газета ВЗГЛЯД ранее писала о последствиях отказа США и Канады обслуживать российские газотурбины.
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Канада подчеркнула важность санкций в проблеме турбин для «Северного потока»
В контексте проблем с оборудованием для газопровода «Северный поток», которое находится на ремонте в Канаде, «важно уважать санкции» против России, заявил министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон.
Уилкинсон сообщил, что его страна «ведет переговоры с Германией». Он заверил, что Оттава «может рассмотреть разные варианты» решения проблемы. Подчеркивается, что «целью санкций никогда не было причинение значительного вреда Германии». Уилкинсон заявил, что Германия «является одним из ближайших друзей и союзников» Канады. «Так что мы очень заняты этой проблемой», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Напомним, Германия столкнулась с энергетическим кризисом – поставки российского газа по «Северному потоку – 1» снизились на 60%, поскольку одну из газовых турбин для «Северного потока» после починки оказалось невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.
FT: Германия опасается полного прекращения поставок по «Северному потоку»
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Правительство Германии опасается, что Россия в рамках ежегодного технического обслуживания трубопровода «Северный поток» может полностью прекратить поставки газа в страну, сообщает Financial Times.
«Чиновники опасаются, что Газпром... может полностью прекратить поставки газа, пока «Северный поток» закрыт на ремонт, что подорвет усилия Германии по наполнению газовых хранилищ в преддверии зимнего отопительного сезона», – передает Прайм суть статьи.
Уточняется, что немецкие газохранилища сейчас заполнены на 58%, при этом правительство хочет, чтобы к 1 ноября их заполненность составляла 90%. Однако из-за проблем с «Северным потоком» импортеры газа вынуждены закупать недостающие объемы на спотовом рынке по более высоким ценам.
Представитель министерства экономики ФРГ заявила, что правительство поддерживает «тесные контакты с газовыми трейдерами, которые готовятся к этой дате», подразумевая 11 июля – начало ремонтных работ.
Напомним, Германия столкнулась с энергетическим кризисом: поставки российского газа по «Северному потоку – 1» снизились на 60%, поскольку одну из газовых турбин для «Северного потока» после починки оказалось невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.
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В Германии ради борьбы с Россией собрались выпустить «климатического убийцу»
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Из-за сокращения поставок российского газа немецкие власти задумались над возрождением угольной энергетики, пишет немецкая junge Welt. Более того, в Берлине также хотят пересмотреть запрет на использование технологии сланцевой добычи газа. По мнению автора статьи, это стало «роковой вестью» для климата.
Мир переживает климатический кризис и буквально пылает, пишет Рафаэль Шмеллер. Во многих регионах Европы фиксируются новые температурные рекорды. В немецкой земле Бранденбург из-под контроля вышел лесной пожар. А Берлин только «усердно подливает масла в огонь», передает RT содержание публикации.
На фоне сокращения газовых поставок из России министр экономики Германии Роберт Хабек, входящий в партию «Зеленых», собирается принять новые меры для уменьшения потребления голубого топлива. В частности, активнее использовать уголь для выработки электроэнергии. «Нужно продолжать сокращать потребление газа, также нужно закачать больше газа в хранилища, иначе зимой придется действительно туго», – подчеркнул Хабек.
Как поясняет junge Welt, причина трудностей – в сокращении поставок в Германию российского газа по трубопроводу «Северный поток». К тому же боевые действия на Украине и штрафные меры Запада привели к взрывному росту цен на энергоресурсы, что еще сильнее усугубляет ситуацию, констатирует автор публикации. «Расплачиваться за все это приходится в первую очередь малоимущим. Несмотря на все пакеты финансовой помощи, у них все равно не хватает денег на оплату счетов за газ и электричество», – говорится в статье.
Хабек считает, что угольная энергетика – это выход из энергетического кризиса, и это «роковая весть» для климата, уверен автор. Ведь по сравнению с газом при использовании угля для выработки электричества выбрасывается гораздо больше углекислого газа. Но это еще не все, продолжает Шмеллер. Под предлогом боевых действий на Украине Свободная демократическая партия Германии (СвДП), входящая в правящую коалицию, собирается пересмотреть запрет на использование технологии фрекинга для добычи голубого топлива. «Научные исследования показывают, что при использовании современных стандартов безопасности фрекинг не наносит окружающей среде серьезного урона», – заявил председатель парламентской группы СвДП Торстен Хербст.
В действительности же фрекинг – это настоящий «климатический убийца», подчеркивает автор. При использовании этой технологии в скважину под высоким давлением закачивают смесь из воды, песка и химикатов, чтобы освоить труднодоступные залежи нефти и газа. К тому же фрекинг может спровоцировать землетрясения и привести к загрязнению грунтовых вод, о чем свидетельствует большое количество научных исследований. В одном из них говорится о том, что увеличение мировых выбросов метана связано в основном именно с ростом популярности сланцевой добычи в США. По мнению ученых, за прошедшее десятилетие на американский фрекинг пришлось больше половины всех мировых эмиссий от ископаемых источников энергии. «Но Хабека и компанию, видимо, это не волнует. Похоже, что ради «победы над Путиным» они готовы допустить все – в том числе и климатический коллапс», – заключает Шмеллер.
Напомним, Газпром снизил прокачку по газопроводу «Северный поток» до 100 млн кубометров в сутки. В Кремле объяснили, что газовый кризис является рукотворным и вызван санкциями: турбины газопровода должны проходить плановый ремонт, а компания Siemens отказалась возвращать России отправленные на ремонт турбины, объяснив это введенными ограничениями. При этом Москва подчеркивает, что остается максимально надежным поставщиком голубого топлива.
Между тем газ, который в Европе закупали на зиму, уже начали использовать из-за сокращения поставок из России.
Отметим также, что, по информации Bloomberg, правительство Австрии согласилось запустить закрытую два года назад угольную электростанцию из-за сокращения поставок российского газа.
Газета ВЗГЛЯД писала, как ФРГ загнала себя в серьезный энергетический кризис.
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Германия намерена объявить об аварийной ситуации из-за недостатка газа в стране
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Немецкие власти готовятся к объявлению режима аварийной ситуации, сообщают германские СМИ со ссылкой на источники в правительстве.
Такой режим может быть введен из-за ситуации с недостаточными поставками газа, сообщили источники Die Welt, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что газ, который в Европе закупали на зиму, уже начали использовать из-за сокращения поставок из России.
Напомним, Газпром снизил прокачку по газопроводу «Северный поток» до 100 млн кубометров в сутки, причиной стали задержки в работе компании Siemens. Уточняется, что «поставки газа в газопровод «Северный поток» в настоящее время могут быть обеспечены в объеме до 100 млн куб. м в сутки (при плановом объеме 167 млн куб. м в сутки)».
Также в компании Siemens Energy пояснили, что одну из газовых турбин для «Северного потока – 1» после ремонта пока невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.
Газета ВЗГЛЯД писала, как ФРГ загнала себя в серьезный энергетический кризис.
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ФРГ не достигла прогресса на переговорах с Канадой по турбине для «Северного потока»
Власти Германии пока не могут заявить о возможном положительном результате на переговорах в Канадой по поставкам оборудования для «Северного потока», заявил представитель Министерства по делам экономики и защиты климата Германии.
«Я не могу пока вам сообщить о прогрессе», – сказал он, отвечая на вопрос, продолжаются ли переговоры с Канадой, передает ТАСС.
Напомним, Газпром 14 июня сообщил, что вынужден сократить поставки газа по «Северному потоку» по сравнению с планом из-за несвоевременного возврата газоперекачивающих агрегатов компанией Siemens после ремонта из Канады.
Компания Siemens Energy утверждает, что одну из газовых турбин для «Северного потока» после починки пока невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.
Газпром тогда снизил прокачку по газопроводу «Северный поток» до 100 млн кубометров в сутки, причиной стали задержки в работе компании Siemens.
С сокращением поставок российского газа столкнулись 12 стран ЕС
Двенадцать стран Евросоюза столкнулись с сокращением поставок российского газа, 10 из них распространили ранние предупреждения в рамках системы безопасности газовых поставок, заявил на слушаниях в Европарламенте на пленарной сессии в Брюсселе первый зампредседателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс.
«Всего 12 стран затронуты сокращением поставок российского газа, 10 стран выпустили ранние предупреждения в рамках законодательства о безопасности газовых поставок. Риск перебоев поставок сегодня реальный», – сказал Тиммерманс, передает ТАСС.
Отмечается, что газохранилища в ЕС сейчас заполнены более чем на 50%, что значительно выше показателя 2021 года.
Ранее правительство Германии сообщало, что опасается, что Россия в рамках ежегодного технического обслуживания трубопровода «Северный поток» может полностью прекратить поставки газа в страну.
В Германии призвали население экономить газ
Федеральное сетевое агентство Германии призвало немецкие компании и потребителей быть готовыми к значительному росту цен на газ, и напомнило об экономии.
«Ситуация напряженная, и нельзя исключать ее ухудшение. При этом газоснабжение Германии в настоящий момент стабильно. Безопасность снабжения Германии обеспечена», – говорится в докладе ведомства, передает РИА «Новости».
Недостающие объемы газа предприятия могут закупать у других поставщиков «по значительно более высоким ценам». «Оптовые цены в результате снижения поставок ощутимо выросли и стабилизировались на высоком уровне... Предприятия и частные потребители должны рассчитывать на значительно растущие цены на газ. Федеральное сетевое агентство решительно поддерживает призыв экономить как можно больше газа», – добавили в ведомстве.
До этого министр экономики ФРГ Роберт Хабек объявил об активизации второй стадии плана чрезвычайно ситуации по газу, он предполагает, в частности, что фирмы должны приступить к мерам экономии расхода газа.
Ранее правительство Германии сообщало, что опасается, что Россия в рамках ежегодного технического обслуживания трубопровода «Северный поток» может полностью прекратить поставки газа в страну.
Напомним, Германия столкнулась с энергетическим кризисом: поставки российского газа по «Северному потоку – 1» снизились на 60%, поскольку одну из газовых турбин для «Северного потока» после починки оказалось невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.
Газета ВЗГЛЯД писала, как газовый кризис в Германии отразится на Европе.
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Мельник обещал извиниться перед Шольцем за «ливерную колбасу»
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Посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил, что лично извинится перед Олафом Шольцем за то, что назвал канцлера Германии «ливерной колбасой».
По словам Мельника, он, «разумеется», сожалеет о своем высказывании. Посол признал, что его слова были «неуместными с дипломатической точки зрения». «Я перед ним лично извинюсь», – приводит слова Мельника ТАСС со ссылкой на Spiegel.
Как сообщил Мельник, оскорбление в адрес Шольца вызвало негативную реакцию у украинских властей: «Моего президента это не развеселило». Мельник уточнил, что лично с главой украинского государства Владимиром Зеленским об этом не говорил, но состоялся разговор с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
Напомним, власти Украины в апреле отказались принимать в Киеве президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, упрекнув его в тесных связях с Россией. После этого ехать на Украину отказался Шольц. Мельник, который и прежде позволял себе скандальные высказывания, в ответ сравнил канцлера с «обиженной ливерной колбасой». Тогда приносить извинения Мельник отказался. Сам Шольц признался, что словами украинского дипломата не обижен. После скандала Зеленский пригласил Штайнмайера в Киев. В июне Шольц вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги посетил Киев.
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Греческие СМИ: Европа переходит на уголь и готовится к суровой зиме
Европа возвращается к углю и готовится к суровой зиме, не исключая возможности полного перекрытия поставок российского газа, сообщает греческое издание Proto Thema.
Европа переходит на уголь в ответ на сокращение поставок российского газа, при этом многие страны ищут способы вмешаться в энергетический рынок, такие как введение ограничения и чрезвычайные меры государственной поддержки, и даже призывы меньше использовать кондиционер, как предложила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Прайм содержание публикации.
Переход на уголь описывается как временный, поскольку европейские официальные лица уверяют, что долгосрочные цели в отношении изменения климата не изменятся с использованием экологически чистых источников энергии. Но сейчас никто не может быть уверен, как долго продержатся «временные решения», констатирует автор статьи.
Решение перейти на использование угля принимается европейскими странами на фоне опасения дальнейшего сокращения поставок газа из России в регион, подчеркивает греческое издание.
Должна ли Россия в ответ на санкции прекратить поставки энергоносителей в Европу?
Накануне немецкая Junge Welt писала, что из-за сокращения поставок российского газа германские власти задумались над возрождением угольной энергетики. Более того, в Берлине также хотят пересмотреть запрет на использование технологии сланцевой добычи газа. По мнению автора статьи, это стало «роковой вестью» для климата.
Кроме того, по информации Bloomberg, правительство Австрии согласилось запустить закрытую два года назад угольную электростанцию из-за сокращения поставок российского газа.
Напомним, Газпром снизил прокачку по газопроводу «Северный поток» до 100 млн кубометров в сутки. В Кремле объяснили, что газовый кризис является рукотворным и вызван санкциями: турбины газопровода должны проходить плановый ремонт, а компания Siemens отказалась возвращать России отправленные на ремонт турбины, объяснив это введенными ограничениями. При этом Москва подчеркивает, что остается максимально надежным поставщиком голубого топлива.
Между тем газ, который в Европе закупали на зиму, уже начали использовать из-за сокращения поставок из России.
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Германия отказалась присоединиться к договору о запрещении ядерного оружия
Правительство Германии исключает присоединение к договору о запрещении ядерного оружия, говорится в ответе кабмина ФРГ на запрос депутата Левой партии в Бундестаге Севим Дагделен.
В Берлине полагают, что до тех пор, пока для Германии и НАТО «есть угроза ядерной атаки», «отказ от ядерного сдерживания будет ошибкой», пишет Deutsche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов) со ссылкой на dpa.
Присоединение к договору о запрещении ядерного оружия «несовместим с обязательствами Германии, проистекающими из ее членства в НАТО», говорится в ответе правительства ФРГ. Разоружение должно осуществляться с учетом ситуации в сфере политики безопасности, сказано в документе.
Там также говорится, что «нападение» России на Украину показывает «угрозы, исходящие от Москвы».
В то же время правительство ФРГ заявляет о приверженности идее безъядерного мира.
Договор о запрещении ядерного оружия вступил в силу в январе 2021 года. Под этот запрет подпадают разработка, испытание, хранение, приобретение, транспортировка и использование ядерного оружия. К договору уже присоединились 65 стран, однако его участницей не является ни одна из стран «ядерного клуба»: Россия, США, Китай, Великобритания, Франция, Индия, Пакистан, КНДР и Израиль. У Германии нет собственного ядерного оружия, но на ее территории размещены американские ядерные боеголовки.
Ранее Бундесвер призвал создать многонациональную бригаду в Литве для укрепления восточного фланга НАТО на фоне «российской угрозы».
Газета ВЗГЛЯД писала, что из себя представляет концепт «новой немецкой модели» обороны и какие действия в ответ должна предпринять Россия.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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СМИ: Германия планирует национализировать часть «Северного потока – 2»
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Министерство финансов Германии рассматривает возможность конфискации пролегающей по территории страны части «Северного потока – 2», пишет журнал Spiegel.
«Федеральное правительство изучает вопрос, следует ли экспроприировать часть трубопроводной системы, которая находится на территории Германии, и отрезать ее от остальной части трубопровода», – передает РИА «Новости» информацию источников издания.
Отмечается, что это позволило бы соединить трубы, ведущие с суши на море, с подвижным терминалом СПГ.
Ранее вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек объявил в Германии газовый кризис и призвал снизить потребление газа «везде, где возможно».
До этого Хабек объявил об активизации второй стадии плана чрезвычайной ситуации по газу, он предполагает, в частности, что фирмы должны приступить к мерам экономии расхода газа.
Правительство Германии выражало опасения, что Россия в рамках ежегодного технического обслуживания трубопровода «Северный поток» может полностью прекратить поставки газа в страну.
Напомним, Германия столкнулась с энергетическим кризисом: поставки российского газа по «Северному потоку – 1» снизились на 60%, поскольку одну из газовых турбин для «Северного потока» после починки оказалось невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.
Газета ВЗГЛЯД писала, как газовый кризис в Германии отразится на Европе.
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Шольц заявил о планах создать самую большую армию в Западной Европе
Бундесвер (вооруженные силы ФРГ) вскоре сформирует самую большую армию среди европейских стран НАТО, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
«Я объявил в конце февраля о [создании] специального фонда для бундесвера в размере 100 млрд евро», – отметил Шольц в среду в Берлине на открытии международной авиа- и аэрокосмической выставки ИЛА (ILA Berlin). При этом он добавил, что спустя некоторое время Бундестаг принял необходимую поправку к Основному закону. «Бундесвер, таким образом, в обозримом будущем станет крупнейшей обычной армией среди европейских союзников по НАТО», – приводит его слова ТАСС.
По словам Шольца, речь идет о безопасности Германии, «партнеров по альянсу и эффективном и прогрессивном бундесвере».
Для достижения этой цели, по словам главы правительства ФРГ, нужен вклад промышленности как в Германии, так и в Европе. В то же время канцлер ФРГ указал на необходимость перехода на альтернативные источники энергии. Доступ к чистой и доступной энергии, по его словам, имеет важное значение для многих отраслей.
Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц в интервью немецким СМИ заявил, что в ФРГ вскоре появится «самая большая традиционная армия в Европе» среди стран НАТО.
Газета ВЗГЛЯД изучала, сможет ли Берлин вновь превзойти всю Европу по военной мощи и против кого он намерен ее использовать.