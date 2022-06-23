СМИ: IKEA выразила намерение вернуться в Россию

Военный эксперт назвал способ прорыва транзитной блокады Калининграда

Россия и Белоруссия могут устроить Литве ответную блокаду для возобновления транзита в Калининградскую область, считает военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

Кнутов в интервью изданию «Украина.ру» назвал шаг Вильнюса попыткой спровоцировать Москву на конфликт. Однако, считает он, российской стороне следует сделать выбор в пользу экономических мер воздействия.

«Если у нас есть рычаги, обращаться к Белоруссии, использовать свои возможности, чтобы полностью Литва оказалась в такой же блокаде, которую устраивают российскому Калининграду с точки зрения экономики», – высказался Кнутов.

По его мнению, Литва никогда самостоятельно не решилась бы на такой шаг, и за ее действиями стоят США и НАТО.

Однако, как считает Кнутов, ответные экономические меры России могут заставить Литву обратиться напрямую к западным союзникам. «Чтобы потом Литва попросила у Запада разрешить какие-то действия в отношении возможности перевозки грузов российских», – пояснил эксперт.

Напомним, Литва с 18 июня прекратила пропускать попавшие под санкции товары, которые везут транзитом по железной дороге из регионов России в Калининградскую область. Во вторник, 21 июня, стало известно, что ограничения коснулись и грузовых автоперевозок.

В МИД России и Кремле заявляли, что действия Литвы незаконны и противоречат международным договоренностям.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявлял, что Москва в ближайшее время ответит на решение Вильнюса объявить транспортную блокаду Калининградской области, и жители Литвы серьезно ощутят на себе последствия этих мер.

В свою очередь губернатор Антон Алиханов заявлял, что предложения по ответным мерам Литве, которые разрабатывают власти Калининградской области, должны быть направлены на то, чтобы перенаправить экономический поток Прибалтики в Россию.

В Литве и ЕС при этом уверяют, что страна не вводила никаких односторонних или дополнительных ограничений, а только «последовательно применяет санкции ЕС».

Газета ВЗГЛЯД выяснила, какие решения есть у Москвы для прорыва блокады Калининграда.

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