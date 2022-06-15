Российский бизнес «Икеи» расхватают по кусочкам

Надежда, что шведская компания сохранит свой бизнес в России, практически умерла. IKEA заявила о продаже своих четырех мебельных заводов, но оставила под вопросом розничный бизнес. Однако эксперты уверены, что после распродажи складских остатков шведская компания окончательно покинет Россию. Какое будущее ждет российские фабрики и розничные магазины IKEA?

Шведская IKEA, которая еще с начала марта приостановила работу своих магазинов и российских заводов, рассказала, что собирается делать дальше. Во-первых, компания решила продать все четыре российские фабрики в Ленинградской, Кировской, Московской и Новгородской областях.

Во-вторых, продажи в магазинах и онлайн остаются «на паузе». Что именно будет с розничным бизнесом шведов – до конца не ясно. Но исходя из сообщений компании, нельзя исключать, что и розничный бизнес может быть в итоге закрыт, просто позже. «За последние несколько месяцев ситуация с бизнес-процессами и цепочками поставок по всему миру сильно ухудшилась. Ввиду этого мы не видим возможности возобновить продажи в обозримом будущем», – говорится в сообщении.

О полном уходе и из розницы намекает и тот факт, что IKEA обещает провести распродажу своих товаров, которые остались на складах. В первую очередь скупить товары смогут сотрудники компании, а затем уже и остальные россияне. О том, когда начнется распродажа – и в каком формате, шведы сообщат позже.

Поставленный на паузу розничный бизнес потребует оптимизации, которая коснется многих сотрудников, отметили в компании. Если проще, то речь идет об увольнении – пока части – сотрудников. В России у IKEA 14 магазинов в торговых центрах «Мега» (сами торговые центры продолжают работать), несколько магазинов городского формата «ИКЕА Сити» и дизайн-студий.

Кроме того, IKEA уменьшит штат сотрудников на собственных производствах. В «Первой мебельной фабрике» уже заявили о готовности принять на работу сотрудников этих заводов. В Минпромторге сообщили, что все уволенные из шведской компании сотрудники получат семимесячный оклад.

Какая судьба ждет мебельные фабрики IKEA в России? Желающие приобрести эти заводы уже имеются. Официально о своем интересе к активам заявили две компании. Во-первых, это конкурент – мебельная розничная сеть Hoff. Пока эта компания не получала предложения от «Икеи» о приобретении ее активов, но она готова рассмотреть такую возможность. Однако там проявляют интерес не к заводам, а розничным точкам компании.

«Важно понимать, что у нас было много точек пересечения с IKEA: регионы присутствия и даже одни и те же торговые центры, поэтому Hoff готов рассматривать активы шведского ретейлера в случае соответствующего предложения – это входит в нашу стратегию развития и открытия новых точек»,

– сказал гендиректор Hoff Максим Гришаков, передает ТАСС. Компания намерена наращивать свою долю на рынке, а это можно сделать быстро как раз за счет покупки торговых точек уходящего конкурента. Hoff уже смог увеличить продажи благодаря закрытию магазинов шведского конкурента.

Покупка же мебельных фабрик «Икеи» в России оказалась интересна непрофильному холдингу – АФК «Система». Об этом «Ведомостям» заявил основной владелец корпорации Владимир Евтушенков. По его словам, «Система» пока не ведет переговоров с IKEA, но сделка могла бы дать синергию с лесопромышленным холдингом Segezha Group, входящим в портфель активов АФК.

«Приблизительная стоимость заводов IKEA в России может составлять от 10 до 15 млрд рублей.

Вероятнее всего, проданы они будут с дисконтом, то есть ближе к нижней границе указанного диапазона стоимости», – оценивает параметры сделки Александр Бахтин, инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций».

«Икеа» создала эффективную производственную цепочку от разработки моделей до розничных продаж. Поэтому активы компании являются привлекательными для потенциальных инвесторов. Вопрос в том, кто больше заинтересован в приобретении активов шведского концерна: существующие мебельные фабрики или игроки, не связанные с отраслью», – говорит Анастасия Прикладова, доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Плеханова.

Но сомнений, что покупатели на этот мебельный бизнес найдутся, у экспертов нет. «У «Икеи» среди продаваемых товаров было достаточно много производимых именно на территории нашей страны. Это нетипично для многих международных компаний, у которых все товары завозились, а в России была просто дистрибуция. Кроме того, у IKEA все-таки не столь эксклюзивная и высокотехнологичная продукция, как у каких-нибудь автопроизводителей или производителей электроники. Можно наладить если не копирование, то производство аналогичных видов товаров, которые заместят отсутствующие», – считает директор Центра региональной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Владимир Климанов.

Однако новый владелец заводов столкнется с определенными проблемами. Ключевая сложность – это необходимость дополнительных инвестиций, чтобы перестроить производственные линии, потому что выпускать товары, идентичные фирменным «икеевским» изделиям, будет нельзя: необходимо менять дизайн и другие характеристики продукции, говорит Бахтин.

«Кроме того, для сохранения конкурентоспособности новому владельцу производств придется удержать высокую планку в части дизайна, качества продукции и организации бизнес-процессов, а это будет весьма непросто», – считает собеседник.

Что касается розничного бизнеса, то его будущее в IKEA до конца, судя по всему, сами не определили. Но сообщения компании о будущем довольно пессимистичные.

«Вероятно, после распродажи остатков на складах компания полностью выйдет из российского сегмента своего бизнеса. В теории повторить идею с «Макдональдс» возможно, но пока мы не видим желания компании именно продать свой розничный бизнес, вероятно они планируют просто уйти из РФ, продав лишь фабрики по производству», – говорят аналитики «Фридом Финанс».

Если IKEA все-таки объявит о продаже своих магазинов, то потенциальным покупателем может выступить розничная мебельная сеть Hoff. Ее бизнес отличается от более централизованных бизнес-процессов IKEA. Hoff сотрудничает с целой серией разрозненных производителей мебели и товаров для дома и занимается только розничной продажей.

«Что касается розничного бизнеса IKEA, то я не удивлюсь, если появятся какие-то отечественные или китайские инвесторы, которые перепрофилируют магазины под свои нужды или захотят войти именно в эту нишу на российском рынке. Но ключевую роль здесь играет брендирование. Помимо того, что IKEA – это сочетание простоты, удобства и сравнительно низких цен за счет массовости производства, это сильный бренд. Аналогичный российский продукт без соответствующего брендинга может оказаться невостребованным», – считает Владимир Климанов из РАНХиГС.

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В теории новый владелец заводов IKEA может подписать контракты на поставку товаров с новым владельцем розничных магазинов «Икеа». И продукция, похожая на «икеевкую», но видоизмененная, будет продаваться в тех же самых магазинах (а возможно, и не только).

Тогда вывеска IKEA в магазинах будет снята. На ее месте потенциально может появиться бренд Hoff или совершенно новый бренд, если розничные магазины достанутся все-таки непрофильному покупателю. Анастасия Прикладова считает, что в любом случае будет создан новый бренд, независимо от того, будет ли инвестором существующая мебельная компания. «При этом ценности и философия IKEA, скорее всего, сохранятся, что будет способствовать повторению успеха шведской компании», – оптимистична она. Эксперт указывает на то, что ситуация с «Макдональдсом», на самом деле, сильно отличается. Ведь здесь новым владельцем стал франчайзи, который имел опыт управления и развития этой сети, то есть произошло просто масштабирование бизнеса. Кто будет новым владельцем разных активов IKEA, пока не ясно.

Остается под вопросом, удастся ли новым владельцам активов IKEA скопировать и сохранить то, за что полюбили компанию и простые клиенты, и профессионалы – дизайнеры и архитекторы. «Популярность IKEA объясняется, возможно, лучшим на рынке соотношением цена – качество, широким ассортиментом, охватывающим различные типы продукции, и ценовые сегменты. Компания IKEA, можно сказать, использует систему «все включено», что значительно упрощает процесс обустройства пространства», – отмечает Анастасия Прикладова. «Компания выигрывала конкуренцию благодаря низким конкурентным ценам на продукцию, а также дизайнерскому подходу к ее реализации», – отмечают в «Фридом Финанс».