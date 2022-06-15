Российский бизнес «Икеи» расхватают по кусочкам

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Канада нанесла болезненный удар по «Северному потоку»

Газовое сотрудничество Германии и России оказалось под угрозой Stefan Sauer/dpa/picture-alliance/ТАСС
Поставки газа из России в Европу до сих пор не подпадали под санкции – это слишком чувствительно для обеих сторон. Неожиданный удар был нанесен Канадой: ее санкции сделали невозможным ремонт оборудования для «Северного потока – 1». Появились реальные риски, что газопровод могут полностью остановить уже в ближайшее время. Парадоксально, но такой сценарий может дать шанс заработать «Северному потоку – 2». Подробности...
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Ущерб от антироссийских санкций встревожил США

К западным лидерам пришло понимание того, что санкции – это обоюдоострое оружие Sarabeth Maney/Global Look Press
Белый дом встревожен тем, что санкции против России все сильнее бьют по экономике самих США. Избыточностью санкций также озаботился американский Минфин. На этом фоне Вашингтон стал поощрять, например, сельскохозяйственные компании за закупки российских удобрений. Почему американцы не соблюдают собственные санкции и стоит ли Москве рассчитывать на отмену каких-либо ограничений? Подробности...
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Последней надеждой ВСУ стали «семерки» из США и польские «крабы»

Западные кураторы уже наладили поставку на Украину американских гаубиц M777 Global Look Press/Keystone Press Agency
Украинское руководство в Киеве и в прифронтовых районах жалуется западным кураторам на недостаток дальнобойной артиллерии как едва ли не главную причину поражений ВСУ. Здесь есть элемент лукавства – передача крупнокалиберных орудий и муштра персонала идут полным ходом. Но Украина просит уже не меньше тысячи гаубиц. Если она их получит, станут ли они серьезной помехой для спецоперации? Подробности...
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ВСУ превзошли в жестокости сталинские заградотряды

Режим Зеленского превзошел в жестокости те самые сталинские методы, которые он публично так проклинает Andriy Andriyenko/Reuters
Вооруженные силы Украины, включая так называемые нацбатальоны, все больше похожи не на военную, а на чисто террористическую организацию. Примером тому стало применение Украиной заградотрядов, которые уничтожают желающих сдаться в плен. Чудовищность происходящего превосходит даже то, как действовали советские заградотряды во время Великой Отечественной. Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Санкции против удобрений из России вернули Америку к навозу

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
«Зеленая экономика» выходит человечеству боком. В частности, США. Ее издержки вкупе с антироссийскими санкциями уже привели страну к энергодефициту и нехватке продовольствия. Подробности...

Киев списал людей со счетов

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Каждый день из Донецка мы видим и слышим все то, чего не хотели бы видеть и слышать никогда в жизни. Рынок. Роддом. Центр города. Телецентр. Но дело не только в Донецке. Мы видим, что к своим солдатам власти Украины относятся так же. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Растление не должно быть выгодным

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
За ЛГБТ-идеологией стоят огромные деньги и политическое влияние. Если им ничего не противопоставить, то мы достаточно скоро столкнемся с тем, с чем уже столкнулись консерваторы в западных странах — их страны уходят у них из-под ног, и уже поздно с этим что-то делать. Подробности...
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Гавайи должны были стать русскими

Западные СМИ прозрели насчет Украины

Охота на самых влиятельных людей США

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В Мелитополе впервые выдали паспорта России

На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
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По новому мосту между Россией и Китаем открыли грузовое движение

В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
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Как выглядели гербы украинских губерний Российской империи

Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Какие территории должна освободить Россия в ходе спецоперации на Украине?
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После ухода из России европейских, американских и японских автопроизводителей вы склоняетесь к покупке какого автомобиля?
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    Российский бизнес «Икеи» расхватают по кусочкам

    От шведской мебельной компании ждут полного ухода из России
    		   15 июня 2022, 23:00
    Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости
    Текст: Ольга Самофалова

    Надежда, что шведская компания сохранит свой бизнес в России, практически умерла. IKEA заявила о продаже своих четырех мебельных заводов, но оставила под вопросом розничный бизнес. Однако эксперты уверены, что после распродажи складских остатков шведская компания окончательно покинет Россию. Какое будущее ждет российские фабрики и розничные магазины IKEA?

    Шведская IKEA, которая еще с начала марта приостановила работу своих магазинов и российских заводов, рассказала, что собирается делать дальше. Во-первых, компания решила продать все четыре российские фабрики в Ленинградской, Кировской, Московской и Новгородской областях.

    Во-вторых, продажи в магазинах и онлайн остаются «на паузе». Что именно будет с розничным бизнесом шведов – до конца не ясно. Но исходя из сообщений компании, нельзя исключать, что и розничный бизнес может быть в итоге закрыт, просто позже. «За последние несколько месяцев ситуация с бизнес-процессами и цепочками поставок по всему миру сильно ухудшилась. Ввиду этого мы не видим возможности возобновить продажи в обозримом будущем», – говорится в сообщении.

    О полном уходе и из розницы намекает и тот факт, что IKEA обещает провести распродажу своих товаров, которые остались на складах. В первую очередь скупить товары смогут сотрудники компании, а затем уже и остальные россияне. О том, когда начнется распродажа – и в каком формате, шведы сообщат позже.

    Поставленный на паузу розничный бизнес потребует оптимизации, которая коснется многих сотрудников, отметили в компании. Если проще, то речь идет об увольнении – пока части – сотрудников. В России у IKEA 14 магазинов в торговых центрах «Мега» (сами торговые центры продолжают работать), несколько магазинов городского формата «ИКЕА Сити» и дизайн-студий.

    Кроме того, IKEA уменьшит штат сотрудников на собственных производствах. В «Первой мебельной фабрике» уже заявили о готовности принять на работу сотрудников этих заводов. В Минпромторге сообщили, что все уволенные из шведской компании сотрудники получат семимесячный оклад.

    Какая судьба ждет мебельные фабрики IKEA в России? Желающие приобрести эти заводы уже имеются. Официально о своем интересе к активам заявили две компании. Во-первых, это конкурент – мебельная розничная сеть Hoff. Пока эта компания не получала предложения от «Икеи» о приобретении ее активов, но она готова рассмотреть такую возможность. Однако там проявляют интерес не к заводам, а розничным точкам компании.

    «Важно понимать, что у нас было много точек пересечения с IKEA: регионы присутствия и даже одни и те же торговые центры, поэтому Hoff готов рассматривать активы шведского ретейлера в случае соответствующего предложения – это входит в нашу стратегию развития и открытия новых точек»,

    – сказал гендиректор Hoff Максим Гришаков, передает ТАСС. Компания намерена наращивать свою долю на рынке, а это можно сделать быстро как раз за счет покупки торговых точек уходящего конкурента. Hoff уже смог увеличить продажи благодаря закрытию магазинов шведского конкурента.

    Покупка же мебельных фабрик «Икеи» в России оказалась интересна непрофильному холдингу – АФК «Система». Об этом «Ведомостям» заявил основной владелец корпорации Владимир Евтушенков. По его словам, «Система» пока не ведет переговоров с IKEA, но сделка могла бы дать синергию с лесопромышленным холдингом Segezha Group, входящим в портфель активов АФК.

    «Приблизительная стоимость заводов IKEA в России может составлять от 10 до 15 млрд рублей.

    Вероятнее всего, проданы они будут с дисконтом, то есть ближе к нижней границе указанного диапазона стоимости», – оценивает параметры сделки Александр Бахтин, инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций».  

    «Икеа» создала эффективную производственную цепочку от разработки моделей до розничных продаж. Поэтому активы компании являются привлекательными для потенциальных инвесторов. Вопрос в том, кто больше заинтересован в приобретении активов шведского концерна: существующие мебельные фабрики или игроки, не связанные с отраслью», – говорит Анастасия Прикладова, доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Плеханова.

    Но сомнений, что покупатели на этот мебельный бизнес найдутся, у экспертов нет. «У «Икеи» среди продаваемых товаров было достаточно много производимых именно на территории нашей страны. Это нетипично для многих международных компаний, у которых все товары завозились, а в России была просто дистрибуция. Кроме того, у IKEA все-таки не столь эксклюзивная и высокотехнологичная продукция, как у каких-нибудь автопроизводителей или производителей электроники. Можно наладить если не копирование, то производство аналогичных видов товаров, которые заместят отсутствующие», – считает директор Центра региональной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Владимир Климанов.  

    Однако новый владелец заводов столкнется с определенными проблемами. Ключевая сложность – это необходимость дополнительных инвестиций, чтобы перестроить производственные линии, потому что выпускать товары, идентичные фирменным «икеевским» изделиям, будет нельзя: необходимо менять дизайн и другие характеристики продукции, говорит Бахтин.

    «Кроме того, для сохранения конкурентоспособности новому владельцу производств придется удержать высокую планку в части дизайна, качества продукции и организации бизнес-процессов, а это будет весьма непросто», – считает собеседник.

    Что касается розничного бизнеса, то его будущее в IKEA до конца, судя по всему, сами не определили. Но сообщения компании о будущем довольно пессимистичные.

    «Вероятно, после распродажи остатков на складах компания полностью выйдет из российского сегмента своего бизнеса. В теории повторить идею с «Макдональдс» возможно, но пока мы не видим желания компании именно продать свой розничный бизнес, вероятно они планируют просто уйти из РФ, продав лишь фабрики по производству», – говорят аналитики «Фридом Финанс».

    Если IKEA все-таки объявит о продаже своих магазинов, то потенциальным покупателем может выступить розничная мебельная сеть Hoff. Ее бизнес отличается от более централизованных бизнес-процессов IKEA. Hoff сотрудничает с целой серией разрозненных производителей мебели и товаров для дома и занимается только розничной продажей.

    «Что касается розничного бизнеса IKEA, то я не удивлюсь, если появятся какие-то отечественные или китайские инвесторы, которые перепрофилируют магазины под свои нужды или захотят войти именно в эту нишу на российском рынке. Но ключевую роль здесь играет брендирование. Помимо того, что IKEA – это сочетание простоты, удобства и сравнительно низких цен за счет массовости производства, это сильный бренд. Аналогичный российский продукт без соответствующего брендинга может оказаться невостребованным», – считает Владимир Климанов из РАНХиГС.

    В теории новый владелец заводов IKEA может подписать контракты на поставку товаров с новым владельцем розничных магазинов «Икеа». И продукция, похожая на «икеевкую», но видоизмененная, будет продаваться в тех же самых магазинах (а возможно, и не только).

    Тогда вывеска IKEA в магазинах будет снята. На ее месте потенциально может появиться бренд Hoff или совершенно новый бренд, если розничные магазины достанутся все-таки непрофильному покупателю. Анастасия Прикладова считает, что в любом случае будет создан новый бренд, независимо от того, будет ли инвестором существующая мебельная компания. «При этом ценности и философия IKEA, скорее всего, сохранятся, что будет способствовать повторению успеха шведской компании», – оптимистична она. Эксперт указывает на то, что ситуация с «Макдональдсом», на самом деле, сильно отличается. Ведь здесь новым владельцем стал франчайзи, который имел опыт управления и развития этой сети, то есть произошло просто масштабирование бизнеса. Кто будет новым владельцем разных активов IKEA, пока не ясно.

    Остается под вопросом, удастся ли новым владельцам активов IKEA скопировать и сохранить то, за что полюбили компанию и простые клиенты, и профессионалы – дизайнеры и архитекторы. «Популярность IKEA объясняется, возможно, лучшим на рынке соотношением цена – качество, широким ассортиментом, охватывающим различные типы продукции, и ценовые сегменты. Компания IKEA, можно сказать, использует систему «все включено», что значительно упрощает процесс обустройства пространства», – отмечает Анастасия Прикладова. «Компания выигрывала конкуренцию благодаря низким конкурентным ценам на продукцию, а также дизайнерскому подходу к ее реализации», – отмечают в «Фридом Финанс».


     
     
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