В «Круге добра» рассказали об упрощении ввоза лекарств для фонда

Упрощение ввоза в Россию лекарств и медизделий, закупаемых фондом «Круг добра», позволит значительно ускорить обеспечение ими детей, особенно это касается незарегистрированных препаратов, сообщил председатель правления фонда, протоиерей Александр Ткаченко.

«Это <...> нужно, и это указано в отдельном пункте поручения, для появления у фонда возможности формировать резервы лекарственных препаратов. Благодаря реализации этого пункта поручения мы рассчитываем заметно ускорить обеспечение детей, которым лекарственные препараты одобряются на экспертном совете фонда», – цитирует ТАСС Ткаченко.

По его словам, в некоторых случаях сокращение срока между решением экспертного совета фонда и предоставлением лекарства составит до нескольких недель.

«Это особенно актуально в отношении незарегистрированных в России препаратов. <…> С учетом логистики, усложнившейся с введением против России экономических санкций, такая процедура иногда влечет достаточно долгое ожидание поставки и введения препарата. Но в некоторых случаях дети совершенно не могут ждать терапии, они должны получить лекарство как можно скорее», – заявил Ткаченко.

Ранее президент России Владимир Путин поручил до 15 августа упростить ввоз в страну лекарств и медицинских изделий, закупаемых фондом «Круг добра».

Напомним, что Путин согласился с предложением председателя правления фонда «Круг добра» протоиерея Александра Ткаченко обеспечивать больных лекарствами за счет организации и после достижения ими совершеннолетия.

Указ о создании фонда «Круг добра» был подписан президентом России Владимиром Путиным 5 января 2021 года. Среди приоритетных задач фонда – реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения оказания медицинской помощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими, а также обеспечение их лекарствами и медизделиями, включая незарегистрированные в России.